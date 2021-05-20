Какое русское слово помогало определить немецкого шпиона...

Известны различные варианты раскрытия шпиона. В 1944 г. в журнале «Мурзилка» была картинка-загадка. Там обычный крестьянин в самовар наливал через дымоход воду. Таким образом читатели должны были понять, что это шпион. А есть и более простые методы.

Для выявления шпионов используют шибболет - прием, позволяющий вычислить иностранца по тому, как он разговаривает на языке конкретной страны Для выявления шпионов используют шибболет - прием, позволяющий вычислить иностранца по тому, как он разговаривает на языке конкретной страны

Шпионов научились выявлять достаточно давно, еще до нашей эры. Тогда для этой цели использовали шибболет – прием, позволяющий вычислить иностранца по тому, как он разговаривает на языке конкретной страны. Человека просят повторить определенные выражения либо слова, достаточно сложные для того, кто не является носителем языка. Именно по произношению и выявляли чужака. Об этом методе написано в Ветхом Завете, но наиболее популярным он стал во времена Первой и Второй мировых войн в двадцатом столетии.

Василий Зайцев - знаменитый советский снайпер времен Второй мировой войны Василий Зайцев - знаменитый советский снайпер времен Второй мировой войны

Финны вычисляли русских разведчиков, используя слово «Höyryjyrä». Наши же немцев вычисляли по очень простому слову. Оно упоминается в книге В. Зайцева, знаменитого снайпера.

Произнести правильно русское слово дорога немцам не удавалось, как бы они не пытались Произнести правильно русское слово дорога немцам не удавалось, как бы они не пытались

Он рассказал о слове «дорога», по которому можно было безошибочно определить, кто перед тобой.

С помощью слов немецких шпионов выявляли не только в Советском Союзе, но и в Голландии, Англии и США С помощью слов немецких шпионов выявляли не только в Советском Союзе, но и в Голландии, Англии и США

Дело в том, что у немцев произнести его не получалось. В их исполнении оно звучало, как «тарока». Даже их разведчики прокалывались на нем.

При помощи слов немцев проверяли и в других странах. Например, в Голландии слово, которое использовалось для этой цели, звучало, как «Scheveningen». Немцы первые буквы в нем читали не так, как принято в Голландии «Сх», а «Ш». В Англии и США использовались слова, начинающиеся на букву «W». Немцы ее произносят четко и звонко «В», а англичане и американцы, как нечто среднее между «В» и «У».

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