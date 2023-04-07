Дочь чемпиона мира по шахматам Михаила Таля о том, почему Запад борется с Россией

Жанна Михайловна Таль, дочь бывшего чемпиона мира по шахматам долгое время жила на Западе, в Германии. Но 3 года назад она окончательно переехала в Россию, т.е. ей есть что и с чем сравнивать. И вот — получился такой эмоциональный призыв думающего человека.

А знаете, почему на Россию сейчас пошла такая атака? Почему следует вброс за вбросом, ложь на лжи? Почему всеми силами пытаются раскачать стабильность в нашей стране? Причем и снаружи, и изнутри?

Да потому что «они», наши враги, в один прекрасный момент испугались. Они недооценили нас, они проспали…

Испугались «они» не только возвращения Крыма, не только нашей помощи Сирии, не только возрождения нашей армии.

Мы не только «агрессоры», агрессию которых они никак не могут доказать. Мы не только «страшная империя», которая очень хочет всех включить в себя.

Нет. Они испугались в большей степени другого. Куда более важного.

Мы для них стали гораздо хуже…

Мы начали напоминать человечеству о его мечте. Которая выше материального! Которая идет дальше, чем хорошо кушать, иметь машину и иметь самый новый телефон или планшет.

После Крыма мы начали незаметно возвращаться к понятиям, что вкусно и сыто жить — это не главное в жизни. Что «звезды» важнее колбасы. Что… можно в детстве снова хотеть быть космонавтом, а не менеджером. Что есть святые даты! Что мы способны создать Бессмертный Полк, в котором участвуют не только старики-ветераны, но и дети.

Что Россия рождена для чего-то большого, великого… Они испугались. Жесточайше.

И кинули все силы, чтобы разрушить нас именно в человеческом плане.

И вот произошло то, что мы сейчас с ужасом наблюдаем…

И в соцсетях, и в так называемых СМИ. Именно так называемых, поскольку настоящих журналистов и серьезных изданий остались единицы! Да и их перестают читать. Трудно, неинтересно, напрягаться нужно.

Тупые демотиваторы и непроверенные, бьющие в глаза фейки постепенно переняли штурвал в соцсетевых массах.

Нас снова пытаются совратить примитивным «дороги, магазины и пенсии» и всеми силами раскачать страну.

Так логично же!

Нестабильной страной легче управлять, легче подсадить ее снова на все возможные и не возможные кредиты, а, может, и купить с потрохами, как это произошло на Украине. А народ снова превратить в жвачное животное, уподобить его идеалу «европейского, цивилизованного человека».

В последнее время, глядя на определенный пласт людей, особенно в соцсетях, я вспоминаю сказку «Снежная Королева». Но это ж какое огроменное зеркало должно было грохнуться! И сколько осколков разлететься и засыпать глаза людей…

И вот мы видим результат. Все розы у них уродливые, все бабушки старые и сморщенные, все вокруг черное и злое, а хорошего вообще ничего нет и не будет.

И вот сидят они, трясутся над собиранием грязных льдинок и с остервенением пытаются сложить слово «БОЛОТО». И постепенно погрязают душой в этом болоте. Увязая все глубже и глубже.

Так удобно ведь… Когда все вокруг «сволочи» и «все плохо», зачем вообще пытаться что-то делать? Это «все вокруг воры» снимает с человека собственную ответственность и погружает его в состояние пассивности… А в худшем случае в состояние наслаждения от статуса «жертвы».

А ведь Герд сейчас не так много. На всех не напасешься горячих сердец и легендарного «снип-снап-снурре, всё закончится хорошо»… Да и не пускают «добрых девочек» и «волшебников» на широкую публику. Давят так, как никогда не давили.

Погрузить людей в это ментальное болото — это именно то, чего хотят достигнуть наши недоброжелатели.

Совратить нас с того опасного для «них» пути, который мы начали несколько лет назад…

Так не дайте им этого сделать. Вырывайтесь из этого болота. Не ведитесь на примитивную, эмоциональную раскачку. Проверяйте информацию, читайте дальше заголовков и картинок. Не ведитесь на удочку «пенсии и дороги, воры и гады»…

Мы выше! Мы должны быть выше!

И мы обязаны держать планку «звезд». Даже, если в нашем государстве не все в порядке. Подумайте, вспомните, сколько его разрушали. Да и сколько сил, средств и энергии брошено сейчас на его разрушение.

Не дайте им выиграть снова.

Можно пытаться улучшать страну, можно конструктивно критиковать.

Не только можно, но и нужно!

Но именно спокойно и конструктивно. А не по принципу «разрушим до основания, а затем…». Не будет нового, прекрасного мира. А будут обломки и фарш. История отчетливо нам это показала. И далеко не один раз.

Не забывайте, насколько хрупка сейчас обстановка и снаружи, и внутри.

И никогда не забывайте, мы рождены для великого. Для звезд…

А эти «звезды» — это скрытая и забытая мечта наших врагов. О которой они только мечтать и могут, но которой им никогда не достигнуть.

Ментальность не та, душа не та.

Мы сильнее. И мы все равно победим. Я верю. Нет, я знаю… "

https://matveychev-oleg.livejournal.com/12502501.html