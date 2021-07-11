Прощупать, не отходя от кассы - агентов влияния погнали из торговых сетей

Сеть магазинов "ВкусВилл" извинилась за рекламную статью, в которой присутствовала "семья" нетрадиционной сексуальной ориентации и сняла её. Теперь на том же месте размещены извинения. Обращение с извинениями подписали руководители компании, в том числе её основатель Андрей Кривенко, управляющий информацией Валерий Разгуляев, управляющая единой концепцией Алена Несифорова и другие официальные лица компании. Можно сказать, что сеть "ВкусВилл" наступила не на вилы, а на уже раскинутые по поляне грабли, на которые уже напарывались до неё компании, желающие продвинуть в нашем обществе нетрадиционные "ценности" или альтернативный политический взгляд на современность.

Можно вспомнить тут "Леруа Мерлен", где соискателям вакансий задавали вопрос "Чей Крым?" и отправляли восвояси тех, кто считал полуостров российским. Можно вспомнить совсем недавнюю попытку сделать лицом "Альфа-Банка" фрика Моргенштерна. Царьград, кстати, тогда выступил по этому поводу с отдельным заявлением. Банк вскоре осознал свой промах, который вылился в конкретные суммы недополученных из-за привлечения этого персонажа доходов. А уж какую тошноту у всех нормальных людей вызвал некий Даня Милохин, привлечённый для раскрутки ПМЭФ, и говорить не приходится.

Даню Милохина раскрутили хорошо, ущерб имиджу ПМЭФ от Милохина ещё предстоит подсчитать. Можно даже вспомнить и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, который вдруг перестал снимать свои фильмы в России, когда он (задолго до своего президентства) получил здесь отлуп по полной после своих концертов для вэсэушников и провалил прокат спродюсированной им ленты.

И, знаете, что во всех этих историях лично меня радует? То, что мы смогли обойтись без государства. Без запретов, проверок правоохранительных органов и тому подобных телодвижений. Хватило просто силы общественного мнения, которое раз от разу становится всё более концентрированным, сильным и вырастает в мощнейший фактор и инструмент непосредственно гражданского общества.

До хрипоты можно спорить, зачем сеть "ВкусВилл" вообще пошла на этот шаг. Было ли это просто задумкой извращенцев, работающих топ-менеджерами среднего звена компании, попытка предстать на Западе современными и толерантными в преддверии запланированного IPO на западных биржах, идеологической провокацией. Чем бы это ни было или задумывалось, оно не прошло.

Но какой слаженный хор мальчиков-зайчиков и прочих извращенцев выступил на авансцену, будучи не в силах перетерпеть эту боль – "предательство" идеалов извращенцев руководством "ВкусВилла". И на почётном месте главной мишени их ненависти – мы. Что на самом деле не может не радовать. "Малофеевские подняли шитшторм… оголтелая фашня под управлением платных микроинфлюэнсеров Малофеева… социального прогресса ни патрушевым, ни малофеевским не остановить". Это лишь самые приличные из цитат, там гигантское количество откровенно площадной брани, ненависти и угроз. Удивительно, но все эти люди, которые упрекали возмутившихся рекламой сети в ненависти и "угрозах" (максимум из обещанного – перестать покупать продукты в этих магазинах), просто брызжут ненавистью и обещают вполне конкретно: "Даже известно, что будет дальше: постепенно фашистов (малофеевцев. – прим. авт.) просто начнут бить, загоняя пещерное зверьё в актуальную норму. Благо бить их не будет трудно… Постоять за себя они отнюдь не в состоянии". При этом, не стесняясь передёргивать вплоть до открытого обмана и подмены понятий. Так, например, неполные семьи из мамы и бабушки они почему-то называют "однополыми". Видимо, просто не хватает интеллекта понять разницу. Насчёт бить – хочется даже предложить: а вы попробуйте! Только и остаётся всем им задыхаться в бессильной злобе, как написал один местный депутат от "Яблока": "Прогнулись? И перед кем? Быдлом, большинство из которых в ваши магазины даже и не ходили". И предполагать, что теперь сеть загнётся, потому что не простит "предательства" целевой аудитории – "настоящая ЦА «ВкусВилла», средний класс, прямо сейчас несёт их за трусость по кочкам, – причём, в отличие от проживающих в пердях на детские пособия «онлайн-традиционалистов», реально может устроить спад продаж, ибо изначально в состоянии что-то там покупать. Вот сейчас руководство «ВкусВилла» действительно почувствовало всю силу истеричной ненависти. И их обещаний обрушить сеть, «наказать и покарать»".

Господа педерасты и прочие, вы немного ошиблись. Настоящий средний класс – это не "френдли хипстерская" тусовка извращенцев обоих полов на самокатах. Этой публике как раз до "ВкусВилла" ещё прыгать и прыгать, а нормальные мужики в возрасте от 35-ти и семейные женщины с детьми, имеющие хорошо оплачиваемую работу, машины, дачи и прочие приметы собственной профессиональной и жизненной состоятельности. Нередко, кстати, мужики бородатые (почему-то бороды у этой публики вызывают жгучий приступ ненависти). Не верите, спросите у того же "Альфа-Банка", очень быстро распрощавшегося с Моргенштерном. Это у этих мужиков и их женщин деньги, а не у тех, кто рассекает на самокатах, игнорируя ПДД.

Впрочем, лучше всего об этом высказался автор Telegram-канала Fantastic Plastic Machine. Процитирую отдельные места из его поста: "Компании «ВкусВилл» приснилось, что она в Калифорнии. А почему бы нет? Магазины стильные, товары вкусные, покупатели – симпатичные бородатые парни с татухами, девушки с разноцветными волосами, все на позитиве, все – наверное – толерантны и либеральны. Скоро IPO, сеть рвётся на мировой рынок… И почему бы не взять на себя МИССИЮ? И выкатывают фотографию и текст про однополую семью. А дальше… Оказывается, что вон тот парень с классной бородой и татухами – монархист, а вон та девушка с синими волосами работает на Царьграде, а вон та парочка, которую всегда принимали за однополую, – сёстры, и обе православные. И в магазин ваш они отчего-то больше не ходят. А тут и поставщик, свой в доску парень, стал разговаривать как-то странно: «Извините, ребята, ничего личного, но у меня вот дочка-подросток и как бы не одобряю я всего этого…»… Рыночек порешал, потребитель сказал нет, а бизнесу пришлось подчиниться. Вы хотели гражданского общества? Вот оно – получите и распишитесь. И остаётся только снова ложиться спать и мечтать о Калифорнии. А что Калифорния? Да всё то же. И там, как и везде, есть геи и лесбиянки, трансгендеры и всякие другие квиры, и их, как везде, – немного. Не больше 10%. Просто остальные 90% там научены молчать. А у нас – свободная страна».

Понимаете? Просто у нас свободная страна. Где голос есть не только у извращенцев и их сторонников. И мы своим голосом пользуемся. И плотно закрытые в нашем обществе окна Овертона открыть не удастся.

Это не первая атака на традиционные ценности. И не последняя. И мы это прекрасно понимаем. Но до тех пор, пока у нас свободная страна, мы будем бдить. И обрушиваться на тех, кто захочет покуситься на нормы общественной морали всей мощью гражданского общества. И, конечно, будем побеждать и впредь. Как это произошло и в данном конкретном случае.

https://tsargrad.tv/articles/proshhupat-ne-othodja-ot-kassy-...