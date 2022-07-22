Сходим в Ботанический сад

Не так давно я ставила тему про Поход в Ботанический сад при МГУ. А сегодня заглянем в главный Ботанический сад, куда мы с вами частенько заглядываем, но в этом году я там гуляла первый раз. Это было 25 июня. Рассказывать практически нечего, поскольку часто там бываем. Просто наслаждаемся природой. Сначала фото из инета, поскольку дрона у меня нет. Со стороны и не всегда скажешь, что раскинувшийся на половину Останкинского района зеленый оазис – это ботанический сад. Уж очень он далек от идеальных и выхолощенных садов, в которых деревья сажают веточка к веточке, а из цветов создают замысловатые ландшафтные композиции. Многие посетители едины во мнении: ГБС РАН напоминает, скорее, лесопарк, чем сад. И, тем не менее, парк этот не простой: пройдешь сквозь массив леса – и увидишь облагороженный розарий, повернешь в другую сторону – и выйдешь к гигантской стеклянной оранжерее. Нет нужды теснить все растения в одном месте – в Главном ботаническом саду, на его трехстах с лишним гектарах, явно есть, где разгуляться. Это лаванда сбоку от главного входа в Администрацию. Она там уже много лет растет, пока еще не распустилась. Болотные ирисы Маргаритка рассыпана во многих уголках сада. Просто зарости цветущей спиреи.

Меня всегда поражают вот эти ивовые. Они сами по себу растут вот такими шарами, никак не обрезаны. Вот еще болотный ирис Не знаю, что за растение. А это мосток через общий пруд с территорией ВДНХ. Меня заинтересовали огари. Дело в том, что на пруду может проживать только одна пара, когда выращивают детей. Остальных птиц, уток и чаек. родители гоняют. Обычно бывает 3-5 штук. А этих оказалось с десяток, что и удивительно. Детишки уже большие. Вроде как взрослые птицы, но еще не вмтали на крыло. А вот мамаша или папаша бдит сверху. Но пойдем дальше Льнянка обыкновенная. Многолетник А люпин уже отцвел. Коробочки с семенами висят. Ну и шиповник. Большими были люпины. Тоже шиповник И вот такие пионы. Совсем не в клумбе, а просто на лужайке. Ну куда же без труженника. Тут видно 2 сорта. Заковырялся. А рядом и белый есть Растут в обществе крапивы Кажется еще мордовник рядом А это разлапистый маньджурский орех Что-то цветет Орех уже и плоды дал Васильки Колокольчики У меня сейчас таких полон сад. Змеевик большой Вон его сколько. Извините, что размыто. Не знаю, что за растение. Дельфиниум. Года 2 назад я собирала тут семена. Взошел только один цветок. Зато у меня уже зацвел, а тут еще только собирается. Зато тут его много. Надеюсь и у меня разрастется. Зарослт колокольчика Баптизия. Родом с востока Северной Америки. Красивый, цветет как горошек. Впрочем и относится к семейству бобовых. Калина цветет Козлятник лекарственный. Еще колокольчик, но другого оттенка Более темный Пруд возле японского садика Не поверите, но это плоды сакуры А это уже пруд японского садика. Весь в лилиях Дошли до главного входа. Там вот такие пионы Рододендрон Оттуда повернули к новой оранжерее Здание впечатляет О какой под кустом вырос гриб. Белой акации гроздья душистые... Хотя она не белая, а скорее розовая. Чубушник Спирея Спирея и над ней чубушник Это все рядом с аранжереей Герань А это здание старой оранжереи. Большая часть коллекции давно переехала на новую площадь, но и тут есть растения. Манжетка обыкновенная Вот здание старой оранжереи Подошли к саду выставки разных растений. Сейчас тут цветут пионы и ирисы. Знаю, что еще будут потом георгины и астры. Выставка платная, заходить не стали. Издали эту роскошь сняли Лилейник. Слишком далеко, потому и размыто Ну так... для представления. О какой цветок со светотенью изобразил. Это надо же так пальцы изогнуть. А это лягушка Дошли мы до своего выхода. А прогулка наша длилась 4 часа.