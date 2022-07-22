Сходим в Ботанический сад

Не так давно я ставила тему про Поход в Ботанический сад при МГУ. А сегодня заглянем в главный Ботанический сад, куда мы с вами частенько заглядываем, но в этом году я там гуляла первый раз. Это было 25 июня. Рассказывать практически нечего, поскольку часто там бываем. Просто наслаждаемся природой. Сначала фото из инета, поскольку дрона у меня нет.Со стороны и не всегда скажешь, что раскинувшийся на половину Останкинского района зеленый оазис – это ботанический сад. Уж очень он далек от идеальных и выхолощенных садов, в которых деревья сажают веточка к веточке, а из цветов создают замысловатые ландшафтные композиции.Многие посетители едины во мнении: ГБС РАН напоминает, скорее, лесопарк, чем сад. И, тем не менее, парк этот не простой: пройдешь сквозь массив леса – и увидишь облагороженный розарий, повернешь в другую сторону – и выйдешь к гигантской стеклянной оранжерее. Нет нужды теснить все растения в одном месте – в Главном ботаническом саду, на его трехстах с лишним гектарах, явно есть, где разгуляться. Это лаванда сбоку от главного входа в Администрацию.Она там уже много лет растет, пока еще не распустилась.Болотные ирисыМаргаритка рассыпана во многих уголках сада.Просто зарости цветущей спиреи.
Меня всегда поражают вот эти ивовые. Они сами по себу растут вот такими шарами, никак не обрезаны.Вот еще болотный ирисНе знаю, что за растение.А это мосток через общий пруд с территорией ВДНХ. Меня заинтересовали огари. Дело в том, что на пруду может проживать только одна пара, когда выращивают детей. Остальных птиц, уток и чаек. родители гоняют. Обычно бывает 3-5 штук. А этих оказалось с десяток, что и удивительно.Детишки уже большие. Вроде как взрослые птицы, но еще не вмтали на крыло.А вот мамаша или папаша бдит сверху.Но пойдем дальшеЛьнянка обыкновенная. МноголетникА люпин уже отцвел. Коробочки с семенами висят. Ну и шиповник.Большими были люпины.Тоже шиповникИ вот такие пионы. Совсем не в клумбе, а просто на лужайке.Ну куда же без труженника.Тут видно 2 сорта.Заковырялся.А рядом и белый естьРастут в обществе крапивыКажется еще мордовник рядомА это разлапистый маньджурский орехЧто-то цвететОрех уже и плоды далВасилькиКолокольчикиУ меня сейчас таких полон сад.Змеевик большойВон его сколько. Извините, что размыто.Не знаю, что за растение.Дельфиниум. Года 2 назад я собирала тут семена. Взошел только один цветок. Зато у меня уже зацвел, а тут еще только собирается.Зато тут его много. Надеюсь и у меня разрастется.Зарослт колокольчикаБаптизия. Родом с востока Северной Америки.Красивый, цветет как горошек. Впрочем и относится к семейству бобовых.Калина цвететКозлятник лекарственный.Еще колокольчик, но другого оттенкаБолее темныйПруд возле японского садикаНе поверите, но это плоды сакурыА это уже пруд японского садика. Весь в лилияхДошли до главного входа. Там вот такие пионыРододендронОттуда повернули к новой оранжерееЗдание впечатляетО какой под кустом вырос гриб.Белой акации гроздья душистые...Хотя она не белая, а скорее розовая.ЧубушникСпиреяСпирея и над ней чубушникЭто все рядом с аранжереейГераньА это здание старой оранжереи. Большая часть коллекции давно переехала на новую площадь, но и тут есть растения.Манжетка обыкновеннаяВот здание старой оранжереиПодошли к саду выставки разных растений. Сейчас тут цветут пионы и ирисы. Знаю, что еще будут потом георгины и астры.Выставка платная, заходить не стали.Издали эту роскошь снялиЛилейник. Слишком далеко, потому и размытоНу так... для представления.О какой цветок со светотенью изобразил. Это надо же так пальцы изогнуть.А это лягушкаДошли мы до своего выхода.А прогулка наша длилась 4 часа.
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