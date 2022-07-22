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Сходим в Ботанический сад

Не так давно я ставила тему про Поход в Ботанический сад при МГУ. А сегодня заглянем в главный Ботанический сад, куда мы с вами частенько заглядываем, но в этом году я там гуляла первый раз. Это было 25 июня. Рассказывать практически нечего, поскольку часто там бываем. Просто наслаждаемся природой. Сначала фото из инета, поскольку дрона у меня нет.Сходим в Ботанический сад.Со стороны и не всегда скажешь, что раскинувшийся на половину Останкинского района зеленый оазис – это ботанический сад. Уж очень он далек от идеальных и выхолощенных садов, в которых деревья сажают веточка к веточке, а из цветов создают замысловатые ландшафтные композиции.Сходим в Ботанический сад.Многие посетители едины во мнении: ГБС РАН напоминает, скорее, лесопарк, чем сад. И, тем не менее, парк этот не простой: пройдешь сквозь массив леса – и увидишь облагороженный розарий, повернешь в другую сторону – и выйдешь к гигантской стеклянной оранжерее. Нет нужды теснить все растения в одном месте – в Главном ботаническом саду, на его трехстах с лишним гектарах, явно есть, где разгуляться. Сходим в Ботанический сад.Это лаванда сбоку от главного входа в Администрацию.Сходим в Ботанический сад.Она там уже много лет растет, пока еще не распустилась.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Болотные ирисыСходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Маргаритка рассыпана во многих уголках сада.Сходим в Ботанический сад.Просто зарости цветущей спиреи.

Сходим в Ботанический сад.Меня всегда поражают вот эти ивовые. Они сами по себу растут вот такими шарами, никак не обрезаны.Сходим в Ботанический сад.Вот еще болотный ирисСходим в Ботанический сад.Не знаю, что за растение.Сходим в Ботанический сад.А это мосток через общий пруд с территорией ВДНХ. Меня заинтересовали огари. Дело в том, что на пруду может проживать только одна пара, когда выращивают детей. Остальных птиц, уток и чаек. родители гоняют. Обычно бывает 3-5 штук. А этих оказалось с десяток, что и удивительно.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Детишки уже большие. Вроде как взрослые птицы, но еще не вмтали на крыло.Сходим в Ботанический сад.А вот мамаша или папаша бдит сверху.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Но пойдем дальшеСходим в Ботанический сад.Льнянка обыкновенная. МноголетникСходим в Ботанический сад.А люпин уже отцвел. Коробочки с семенами висят. Ну и шиповник.Сходим в Ботанический сад.Большими были люпины.Сходим в Ботанический сад.Тоже шиповникСходим в Ботанический сад.И вот такие пионы. Совсем не в клумбе, а просто на лужайке.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Ну куда же без труженника.Сходим в Ботанический сад.Тут видно 2 сорта.Сходим в Ботанический сад.Заковырялся.Сходим в Ботанический сад.А рядом и белый естьСходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Растут в обществе крапивыСходим в Ботанический сад.Кажется еще мордовник рядомСходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.А это разлапистый маньджурский орехСходим в Ботанический сад.Что-то цвететСходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Орех уже и плоды далСходим в Ботанический сад.ВасилькиСходим в Ботанический сад.КолокольчикиСходим в Ботанический сад.У меня сейчас таких полон сад.Сходим в Ботанический сад.Змеевик большойСходим в Ботанический сад.Вон его сколько. Извините, что размыто.Сходим в Ботанический сад.Не знаю, что за растение.Сходим в Ботанический сад.Дельфиниум. Года 2 назад я собирала тут семена. Взошел только один цветок. Зато у меня уже зацвел, а тут еще только собирается.Сходим в Ботанический сад.Зато тут его много. Надеюсь и у меня разрастется.Сходим в Ботанический сад.Зарослт колокольчикаСходим в Ботанический сад.Баптизия. Родом с востока Северной Америки.Сходим в Ботанический сад.Красивый, цветет как горошек. Впрочем и относится к семейству бобовых.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Калина цвететСходим в Ботанический сад.Козлятник лекарственный.Сходим в Ботанический сад.Еще колокольчик, но другого оттенкаСходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Более темныйСходим в Ботанический сад.Пруд возле японского садикаСходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Не поверите, но это плоды сакурыСходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.А это уже пруд японского садика. Весь в лилияхСходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Дошли до главного входа. Там вот такие пионыСходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.РододендронСходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Оттуда повернули к новой оранжерееСходим в Ботанический сад.Здание впечатляетСходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.О какой под кустом вырос гриб.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Белой акации гроздья душистые...Сходим в Ботанический сад.Хотя она не белая, а скорее розовая.Сходим в Ботанический сад.ЧубушникСходим в Ботанический сад.СпиреяСходим в Ботанический сад.Спирея и над ней чубушникСходим в Ботанический сад.Это все рядом с аранжереейСходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.ГераньСходим в Ботанический сад.А это здание старой оранжереи. Большая часть коллекции давно переехала на новую площадь, но и тут есть растения.Сходим в Ботанический сад.Манжетка обыкновеннаяСходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Вот здание старой оранжереиСходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Подошли к саду выставки разных растений. Сейчас тут цветут пионы и ирисы. Знаю, что еще будут потом георгины и астры.Сходим в Ботанический сад.Выставка платная, заходить не стали.Сходим в Ботанический сад.Издали эту роскошь снялиСходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Лилейник. Слишком далеко, потому и размытоСходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.Ну так... для представления.Сходим в Ботанический сад.О какой цветок со светотенью изобразил. Это надо же так пальцы изогнуть.Сходим в Ботанический сад.Сходим в Ботанический сад.А это лягушкаСходим в Ботанический сад.Дошли мы до своего выхода.Сходим в Ботанический сад.А прогулка наша длилась 4 часа.

фото сегодняСветлана Митленко
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