Как прапорщик стал Верховным главнокомандующим русской армии

В истории отечественной армии был эпизод, когда должность Верховного главнокомандующего занимал человек в звании прапорщика. Произошло это сразу после Октябрьской революции, и по сей день этот факт трактуется некоторыми историками как пример вопиющего большевистского непрофессионализма — вот, мол, кухарка в руководители государства, прапорщик в командующие армией. Николай Крыленко был юристом и ярым революционером. В армию попал случайно и был назначен Лениным главнокомандующим для особой миссии. Колаж: Russia Beyond; Общественное достояние

22 ноября 1917 года произошло неслыханное для русской армии событие. Впервые в истории ее возглавил не император или генерал, а всего лишь младший офицер — прапорщик.

Николай Васильевич Крыленко был назначен Владимиром Лениным Верховным главнокомандующим вовсе не для того, чтобы вести Россию к победе в Первой мировой войне. Его задачей было как можно скорее вывести ее из этого конфликта.

Самое любопытное, что Николай Васильевич Крыленко, тот самый главнокомандующий в звании прапорщика, считал себя простым солдатом, а не офицером, а занимая высокую должность, вовсе не планировал организовывать масштабные битвы.

Как уже говорилось, выражение «прапорщик Крыленко» в работах историков, критически настроенных по отношению к Советской власти, получило презрительный оттенок, став почти нарицательным.

Между тем, Николай Крыленко был талантливым человеком с весьма непростой судьбой.

Путь к вершине власти

Он родился 14 мая 1885 года на Смоленщине в семье ссыльного революционера. Отец Николая Крыленко, сотрудничавший с оппозиционной прессой, за свою деятельность не был обласкан властями, и семья перебралась на окраину империи, в польский Люблин, где Василий Крыленко смог получить должность акцизного чиновника.

Неудивительно, что в семье революционера и дети выросли революционерами. Николай приобщился к антиправительственной деятельности после окончания гимназии, во время учёбы на историко-филологическом факультете Петербургского университета. Николай Крыленко. Sputnik

Крыленко по сути никогда не был настоящим военным, да и не считал себя таковым. Его, как имеющего высшее образование (он учился на историко-филологическом и юридическом факультетах), перед самой войной отправили проходить годовую военную службу в пехотном полку города Люблина. После ее окончания Николай Васильевич был произведен в прапорщики запаса.

Настоящим же делом жизни Крыленко была революционная борьба. В девятнадцатилетнем возрасте в 1904 году он примкнул к большевикам и с тех пор активно занимался пропагандой и агитацией, участвовал в митингах, издавал и распространял подпольные газеты, играя при этом в кошки-мышки с политической полицией империи.

Почти сразу он зарекомендовал себя как блестящий оратор, способный увлечь за собой массы. Оценили эти заслуги и представители царской охранки, внимательно наблюдавшие за революционной деятельностью Крыленко.

В 1906 году Крыленко, одному из самых ярких большевистских агитаторов в период первой русской революции, пришлось перейти на нелегальное положение. В 1907 году, однако, Крыленко попал в руки властей и предстал перед военно-полевым судом по обвинению в участии в военной организации. Но ему повезло — из 19 подсудимых трое были оправданы, и одним из счастливчиков оказался именно Крыленко.

В декабре 1907 года революционного студента-недоучку выслали домой, в Люблин.

Поражение первой русской революции серьезно повлияло на Крыленко. Он отошел от политической деятельности, в 1909 году сдал экзамены, получив диплом об окончании университета, и занялся преподаванием в частных польских школах.

Однако в 1911 году Крыленко вновь вернулся к оппозиционной деятельности, стал сотрудничать с большевистскими изданиями «Звезда» и «Правда».

В декабре 1913 года Крыленко, прикомандированный к фракции социал-демократов в Госдуме, за свою деятельность был арестован и выслан из Петербурга в Харьков. Это ссылка не прошла для Крыленко даром — он экстерном закончил юридический факультет Харьковского университета.

В июле 1914 года Крыленко эмигрировал за границу, откуда через год вернулся для ведения нелегальной работы в Москве.

«Профессиональный революционер... выдающийся юрист... блестящий публицист, талантливый трибун», — так описывал Николая Васильевича один из ближайших соратников Ленина Василий Васильев (ссылка на мемуары в конце материала).

В конце 1915 года Николай Крыленко был арестован и как офицер, уклоняющийся от службы, отправлен в харьковскую тюрьму. Офицерское звание полагалось Крыленко как призывнику с высшим образованием. Русская армия несла тяжёлые потери на фронтах Первой мировой войны и остро нуждалась в замене выбитого офицерского состава. В этих условиях не пренебрегали даже теми, чьи оппозиционные взгляды были очевидны. В следующем году его, однако, освободили и отправили на Юго-Западный фронт в качестве офицера связи. Но и там Николай Васильевич продолжил заниматься своей агитационной деятельностью, призывая к немедленному прекращению войны. ТАСС

Сам Крыленко к этой службе и тем более к званию относился весьма скептически, считая себя человеком сугубо гражданским.

Несмотря на усилия командования, Крыленко вёл большевистскую агитацию в войсках, которая стала ещё более широкой после Февральской революции. Он стремительно становится председателем полкового, дивизионного комитетов, затем открывает съезд солдатских депутатов 11-й армии, после чего возглавляет армейский комитет. В мае 1917 года он становится делегатом общеармейского съезда фронтовиков, а затем делегатом 1-го Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.

Чем больше Россия погружалась в революционный хаос, тем выше поднимался Крыленко. К лету 1917 года Крыленко — один из самых влиятельных большевиков в армейской среде. После противостояния между Временным правительством и большевиками в июле 1917 года он был арестован, однако в сентябре 1917-го освобожден, после чего вошёл в число организаторов большевистского вооружённого восстания в Петрограде.

Когда в стремительно разваливающейся армии стали создаваться выборные политические организации — так называемые солдатские комитеты — он неизменно был в них на первых ролях. Приняв активное участие в большевистском перевороте, Николай Васильевич вошел в первое советское правительство — Совет народных комиссаров, в качестве члена Комитета по делам военным и морским. 12 ноября Николай Крыленко назначается Верховным главнокомандующим.

Во главе армии

Большевики прекрасно понимали, насколько важно для удержания власти вывести Россию из Первой мировой войны. Первым же их декретом стал принятый 8 ноября 1917 года Декрет о мире, предлагавший «всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире», который следовало заключить без аннексий и контрибуций.

Несмотря на то, что декрет был проигнорирован воюющими державами, Ленин отдал указание Верховному главнокомандующему генералу Николаю Духонину начать с противником мирные переговоры. Последний отказался подчиниться и «за неповиновение предписаниям Правительства и за поведение, несущее неслыханные бедствия трудящимся массам всех стран и в особенности армиям», был 22 ноября уволен с должности (ссылка на радиограмму ниже). Вместо него в тот же день назначили прапорщика Крыленко. Крыленко в 1918 году. Общественное достояние

«Это назначение является вершиной позора, до которого дошла русская армия», — писал генерал Алексей Будберг, ставший впоследствии одним из главных деятелей Белого движения в Сибири: «Первым распоряжением нового Главковерха... было радио (радиограмма), приказывавшее «каждому полку самостоятельно заключить на своем участке перемирие». В этом распоряжении вылилось все военное, политическое и умственное убожество этого ублюдка российской действительности. У него не хватило мозгов, чтобы понять, что по ту сторону фронта стоит настоящая армия и что на подобное предложение оттуда даже и не ответят».

Тем не менее, Крыленко поставленную перед ним задачу выполнил. В начале декабря на фронтах наступило относительное затишье, а в Брест-Литовске начались мирные переговоры между советской делегацией и представителями Центральных держав.

3 декабря Николай Васильевич прибыл в Могилев (на территории Белоруссии) в Ставку Верховного главнокомандующего, чтобы арестовать «врага народа» Духонина. Генерал, не ждавший от этой встречи ничего хорошего, накануне дал возможность бежать из-под ареста содержавшимся в Быхове участникам Корниловского мятежа. Этот побег сыграл роковую роль в судьбе Духонина. Прибывший в Ставку Крыленко взял командование в свои руки, спрятав Духонина в своем вагоне. Однако разъярённые солдаты и матросы на фоне слухов о наступлении на Ставку верного Корнилову полка ворвались в вагон и растерзали генерала на глазах у Крыленко, которой ничем не смог помочь своему предшественнику. В годы Гражданской войны выражение «отправить в штаб к Духонину» стало крылатым и означало расстрел без суда и следствия.

Юрист, шахматист и альпинист Нарком юстиции Крыленко на одном из судебных процессов в 1936 году. Getty Images

Вскоре после заключения 3 марта 1918 года Брестского мира, означавшего выход России из Первой мировой войны, Крыленко обратился к Ленину с просьбой об отставке с должности Верховного главнокомандующего. Крыленко ушёл в отставку, поскольку отлично понимал, что для создания новой, революционной армии он не подходит. Бывший прапорщик решил вернуться к своей основной профессии юриста.

Николай Крыленко стал одним из родоначальников советской юстиции со всеми её плюсами и минусами. Он занимал посты народного комиссара юстиции и прокурора РСФСР. Он выступал в качестве обвинителя по ряду дел, связанных с кулацкими мятежами, деятельностью эсеров и контрреволюционеров. Крыленко написал свыше сотни научных работ по юриспруденции, получил в 1934 году степень доктора государственных и правовых наук. Крыленко поддерживал обвинения на самых громких судебных процессах конца 1920-х — начала 1930-х годов, таких как «Шахтинское дело» (1928), процесс «Промпартии» (1930), «Процесс Союзного Бюро Меньшевиков» (1931). При непосредственном участии Крыленко закладывались юридические основы для проведения массовых репрессий конца 1930-х годов, распространялась практика наказаний по политическим мотивам, массовых арестов и внесудебных преследований.

Вместе с тем Николай Васильевич стал «отцом» спортивного альпинизма в Советском Союзе, добившись его признания на государственном уровне. Он не только организовывал альпинистские экспедиции на Памир, но и сам в них активно участвовал. «Горы коварны, опасны, но человек может покорить их, если не будет отступать перед трудностями... Постоянный тренаж ума, ловкости, храбрости. Чем не школа для будущих воинов, красных командиров?» — утверждал Крыленко. Крыленко в 1937 году. Getty Images

В 1935 году Крыленко стал первым в стране заслуженным мастером альпинизма. Причем он не был «свадебным генералом», лично участвуя в экспедициях и покоряя вершины. Именно Крыленко организовал первые советские альпинистские экспедиции на вершины Памира, именно он добился государственного признания альпинизма в СССР.

Кроме того, Крыленко увлекался шахматами, и здесь также успел сделать немало: встав во главе шахматной организации СССР, он добился проведения в Москве трёх международных шахматных турниров с участием лучших шахматистов планеты в 1925, 1935 и 1936 годах. Сам Крыленко в течение четырнадцати лет был редактором шахматного журнала и много сделал для популяризации шахмат в СССР. В том, что советская шахматная школа во второй половине XX века практически безраздельно властвовала в мире, огромная заслуга Николая Крыленко.

Как правило, организаторы массовых репрессий в Советском Союзе сами нередко оказывались на скамье подсудимых. Не избежал этой судьбы и Николай Крыленко.

В середине 1930-х Крыленко вступил в смертельно опасную «шахматную партию» с другим видным деятелем советской юстиции — Андреем Вышинским. Противоборство наркома юстиции СССР Крыленко и прокурора СССР Вышинского достигло пика в 1937 году, в начале эпохи «Большого террора», апологетами которого выступали оба.

Извечная борьба властных мужей в конце 1930-х в СССР приняла характер не шахмат, а чатуранги — игры со схожими правилами, но нацеленной на полное уничтожение фигур противника.

В 1938 году на сессии Верховного Совета СССР Николая Крыленко подвергли жёсткой критике, упрекнув в чрезмерном увлечении альпинизмом в ущерб прямым обязанностям. Этот разнос был началом конца — вскоре его сняли с должности наркома, исключили из партии, после чего арестовали.

Вместе с Крыленко под репрессии, инициированные Вышинским, попали все сторонники низверженного наркома. 29 июля 1938 года по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР за принадлежность к антисоветской организации Николай Васильевич Крыленко был расстрелян.

В 1955 г. реабилитирован.

Мемуары Василия Васильева: http://militera.lib.ru/memo/russian/vasilev_ve/17.html

Декрет о мире: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_mire.htm

Радиограмма армии и флоту об увольнении Верховного главнокомандующего генерала Духонина, с предложением выбирать уполномоченных для переговоров о перемирии: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/17-11-09.htm

Страницы дневника генерала Алексея Будберга: http://militera.lib.ru/db/budberg/01.html

Страница из мемуаров Васильева о Крыленко: http://militera.lib.ru/memo/russian/vasilev_ve/17.html

https://dzen.ru/media/rusbeyond/kak-praporscik-stal-verhovny...

https://aif.ru/society/history/eshafot_dlya_narkoma_optimist...

https://gmig.bm.digital/author/402294631607328768/kryilenko-...

http://xn--80afe9bwa.xn--p1ai/projects/2718/krylenko-nikolay...