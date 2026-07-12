Вероломство государственной важности

«Человек очень способный, но когда имеешь с ним дело, то нужно держать камень в кармане, чтобы выбить ему зубы, если он захочет кусаться», — так Петр I говорил о сподвижнике, Петре Андреевиче Толстом. Особое доверие царя его тезка завоевал, действуя как… предатель
В ближайшем окружении первого российского императора московский дворянин Петр Толстой был единственным бывшим врагом.
В 1682 году, после смерти бездетного царя Федора, десятилетнего Петра I провозгласил новым государем влиятельный клан Нарышкиных, родня матери мальчика. Но конкурирующий клан Милославских выступил в поддержку сводных брата и сестры Петра — Ивана и амбициозной Софьи. Толстой, подручный и родственник боярина Ивана Милославского, спровоцировал стрелецкие полки на восстание, пустив слух, будто Нарышкины задушили второго царевича. Когда выяснилось, что Иван жив, царями объявили обоих юных братьев, а реальную власть получила их старшая сестра.
Однако в решающем 1689 году, когда Нарышкины взяли реванш, а Софья и ее партия были повержены, Толстого уже нет в рядах ее сторонников: политические симпатии Петра Андреевича успели перемениться. Утвердившийся у власти Петр I карать его за прошлые грехи не стал, но и на доверие монарха рассчитывать было нечего, и Толстой отправился из столицы в почетную ссылку — воеводой в глухомань, в Великий Устюг. Ему было уже 48, впору пасть духом, застряв на неперспективной должности. Но в 1694 году судьба дала Петру Андреевичу шанс: царь со свитой проезжал через его город. Толстой устроил государю торжественный прием и сумел понравиться Петру как собеседник. Вскоре монарх приблизил его к себе. Осадочек, однако, остался — другой соратник царя, Андрей Нартов, рассказывал, как через много лет на пиру государь заметил, что Петр Андреевич, прикинувшись спящим, слушает разговоры, и припомнил хитрецу прошлое: «Притворство, господин Толстой… Эта голова ходила прежде за иною головою, повисла, — боюсь, чтобы не свалилась с плеч».
Но Петр Андреевич обладал всеми качествами, какие ценил в людях царь-реформатор.
Во-первых, Толстой был храбр и отличился в Азовском походе 1696 года.
Во-вторых, деятелен, любознателен и готов к переменам: в 1697 году, когда Петр начал посылать на учебу за границу знатных юношей и придворных, 52-летний Толстой, по тем временам человек пожилой, с воодушевлением отправился по поручению царя постигать военно-морское дело (которое ему никогда в жизни не пригодилось), объездил пол-Европы (ведя восторженный путевой дневник), выучил итальянский язык, свел множество полезных знакомств.
В-третьих, он был умен и способен ориентироваться в сложной обстановке: с 1702 года Толстой во главе посольства в Османской империи несколько лет всеми силами удерживал турок от войны с Петром I, который на западе сражался со шведами. Боевые действия на южных рубежах Русского государства в итоге все же начались, но только в 1710 году, когда силы главного врага уже были подорваны поражениями в Прибалтике и под Полтавой.
Однако достичь головокружительных карьерных высот Петру Андреевичу помогла чужая трагедия.
Царевич Алексей не был enfant terrible, но Петр I считал, что старший сын и наследник у него «непотребный». Алексей не интересовался военным и инженерным делом, к тому же боялся деспотичного отца и не мог ему простить участь матери: Петр избавился от первой жены, заточив ее в монастырь. Слова царя, что сыну следует активнее включиться в его дела или же отречься от трона и уйти в монахи, Алексей воспринимал как ультиматум.Портрет царевича Алексея Петровича, XVIII век
В 1716 году царь вел переговоры в Европе и вызвал к себе сына. Алексей выехал и… исчез. Российскому представителю в Вене Аврааму Веселовскому удалось выяснить: царевич скрывается от отца в Австрии под защитой свояка — императора Карла VI, заявляя, что опасается гнева Петра и интриг недоброжелателей. Ситуация была щекотливая: в то время, когда все дипломатические усилия направлены на утверждение престижа страны, наследник государя в бегах, да еще и просит покровительства у главы другой державы. Оставлять его за границей — опасно, пытаться захватить силой — чревато международным скандалом. Петр был в ярости. Деликатную миссию возвращения блудного сына домой он поручил Толстому. «Еду к нашему зверю», — писал тот Веселовскому о царевиче, довольно цинично сравнивая свою задачу с облавой.
Толстой настиг Алексея в Неаполе, куда тот уехал из Австрии, и вручил беглецу письмо, в котором царь клялся:
«Обещаюсь Богом и судом Его, что никакого наказания тебе не будет; но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься».
Однако сын отцу не доверял и поначалу отказывался наотрез. Петр Андреевич засыпал царевича обещаниями и давил на совесть, пугал новостью (выдуманной), будто сам царь скоро прибудет за ним в Неаполь… А также использовал верное средство по имени Евфросинья.
Так звали любовницу Алексея, крепостную девушку, сопровождавшую его в бегах. Петр Андреевич зашел с трех сторон разом: по его просьбе вице-король Неаполя объявил Алексею о намерении удалить от него подругу; Толстой к этому времени выхлопотал у царя Петра обещание разрешить царевичу жениться на ней и «жить в своих деревнях», а сам вел с девушкой «сепаратные переговоры», после которых Евфросинья тоже стала убеждать возлюбленного вернуться на родину. И тот наконец решился ехать.
«От отца ему быть беде», «Иуда Петр Толстой обманул царевича», — говорили друзья Алексея, узнав об этом.
В феврале 1718 года царевич прибыл в Москву, публично покаялся перед отцом и в обмен на прощение отрекся от престола. Однако царь сразу же начал следствие (которое вел все тот же Толстой) и создал для этого специальное ведомство — Тайную канцелярию. Алексея ждали темница, казни сообщников, допросы в пыточной с участием отца, обвинения в «умысле бунтовном» против царя и смертный приговор. Сам Петр оправдывал нарушение данного сыну обещания тем, что тот утаил от него преступные намерения, в которых потом сознался под пытками.
Решающую роль в деле царевича сыграли показания Евфросиньи. Толстой обработал девушку так, что она решилась спасти свою жизнь в обмен на предательство любимого. По окончании процесса ее отпустили невредимой.
Когда приговор был готов и ждали только подписи монарха, царевич неожиданно умер в камере. Официальная версия — апоплексический удар, немедленно пошли слухи об убийстве, однако Алексей, не отличавшийся крепким здоровьем, мог просто не выдержать истязаний.
Выполнив обе части нелегкой миссии, Петр Толстой стал ближайшим доверенным лицом царя. Милости посыпались как из рога изобилия: орден, земельные пожалования и высокие должности, графский титул. Но главным залогом могущества было руководство Канцелярией тайных розыскных дел, которая стала постоянным органом политического сыска в Российской империи.
Предательство предателя: из графов в узники
Когда Петр I умер, стараниями Толстого и князя Александра Меншикова воцарилась вдова царя Екатерина, а не малолетний царевич Петр — сын покойного Алексея. При Екатерине I Меншиков и Толстой считались самыми влиятельными людьми в империи. Но здоровье государыни ухудшалось, и снова встал вопрос о преемнике. Царевич Петр имел все права на престол, но в интересах Толстого было не допускать его к власти. Граф отлично понимал, чем отплатит сын обманутого и осужденного им на казнь человека. Подпись Меншикова тоже стояла на смертном приговоре Алексею, но именно Толстой сыграл в этом деле первую скрипку. К тому же Меншиков нашел выход из ситуации, устроив помолвку юного Петра со своей дочерью Марией. Толстой с единомышленниками попытался убедить умирающую императрицу провозгласить наследницей ее дочь Елизавету. Однако Меншиков использовал все свое влияние на Екатерину, чтобы обвинить соперников в интригах против монаршей воли и добиться их осуждения. В последние часы жизни Екатерина I не глядя подписала приговор бывшему любимцу.
Восьмидесятидвухлетнего Толстого лишили имений и титула и заточили в Соловецкий монастырь, где он и умер в 1729 году.
Профессиональный предатель не смог увернуться от ответного удара судьбы. Однако виновник его падения, князь Меншиков, вскоре тоже стал жертвой интриг и умер в ссылке. История повторилась, что, впрочем, неудивительно.
Закон бумеранга - космический закон.
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