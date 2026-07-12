Вероломство государственной важности

Портрет Петра Андреевича Толстого кисти Иоганна Готфрида Таннауэра. 1710-е годыОднако в решающем 1689 году, когда Нарышкины взяли реванш, а Софья и ее партия были повержены, Толстого уже нет в рядах ее сторонников: политические симпатии Петра Андреевича успели перемениться. Утвердившийся у власти Петр I карать его за прошлые грехи не стал, но и на доверие монарха рассчитывать было нечего, и Толстой отправился из столицы в почетную ссылку — воеводой в глухомань, в Великий Устюг. Ему было уже 48, впору пасть духом, застряв на неперспективной должности. Но в 1694 году судьба дала Петру Андреевичу шанс: царь со свитой проезжал через его город.Толстой устроил государю торжественный прием и сумел понравиться Петру как собеседник. Вскоре монарх приблизил его к себе. Осадочек, однако, остался — другой соратник царя, Андрей Нартов, рассказывал, как через много лет на пиру государь заметил, что Петр Андреевич, прикинувшись спящим, слушает разговоры, и припомнил хитрецу прошлое: «Притворство, господин Толстой… Эта голова ходила прежде за иною головою, повисла, — боюсь, чтобы не свалилась с плеч».Но Петр Андреевич обладал всеми качествами, какие ценил в людях царь-реформатор.Во-первых, Толстой был храбр и отличился в Азовском походе 1696 года.Во-вторых, деятелен, любознателен и готов к переменам: в 1697 году, когда Петр начал посылать на учебу за границу знатных юношей и придворных, 52-летний Толстой, по тем временам человек пожилой, с воодушевлением отправился по поручению царя постигать военно-морское дело (которое ему никогда в жизни не пригодилось), объездил пол-Европы (ведя восторженный путевой дневник), выучил итальянский язык, свел множество полезных знакомств.В-третьих, он был умен и способен ориентироваться в сложной обстановке: с 1702 года Толстой во главе посольства в Османской империи несколько лет всеми силами удерживал турок от войны с Петром I, который на западе сражался со шведами. Боевые действия на южных рубежах Русского государства в итоге все же начались, но только в 1710 году, когда силы главного врага уже были подорваны поражениями в Прибалтике и под Полтавой.Однако достичь головокружительных карьерных высот Петру Андреевичу помогла чужая трагедия.

Царевич Алексей не был enfant terrible, но Петр I считал, что старший сын и наследник у него «непотребный». Алексей не интересовался военным и инженерным делом, к тому же боялся деспотичного отца и не мог ему простить участь матери: Петр избавился от первой жены, заточив ее в монастырь. Слова царя, что сыну следует активнее включиться в его дела или же отречься от трона и уйти в монахи, Алексей воспринимал как ультиматум.Портрет царевича Алексея Петровича,XVIII векВ 1716 году царь вел переговоры в Европе и вызвал к себе сына. Алексей выехал и… исчез. Российскому представителю в Вене Аврааму Веселовскому удалось выяснить: царевич скрывается от отца в Австрии под защитой свояка — императора Карла VI, заявляя, что опасается гнева Петра и интриг недоброжелателей. Ситуация была щекотливая: в то время, когда все дипломатические усилия направлены на утверждение престижа страны, наследник государя в бегах, да еще и просит покровительства у главы другой державы. Оставлять его за границей — опасно, пытаться захватить силой — чревато международным скандалом. Петр был в ярости. Деликатную миссию возвращения блудного сына домой он поручил Толстому. «Еду к нашему зверю», — писал тот Веселовскому о царевиче, довольно цинично сравнивая свою задачу с облавой.Толстой настиг Алексея в Неаполе, куда тот уехал из Австрии, и вручил беглецу письмо, в котором царь клялся:«Обещаюсь Богом и судом Его, что никакого наказания тебе не будет; но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься».Однако сын отцу не доверял и поначалу отказывался наотрез. Петр Андреевич засыпал царевича обещаниями и давил на совесть, пугал новостью (выдуманной), будто сам царь скоро прибудет за ним в Неаполь… А также использовал верное средство по имени Евфросинья.Так звали любовницу Алексея, крепостную девушку, сопровождавшую его в бегах. Петр Андреевич зашел с трех сторон разом: по его просьбе вице-король Неаполя объявил Алексею о намерении удалить от него подругу; Толстой к этому времени выхлопотал у царя Петра обещание разрешить царевичу жениться на ней и «жить в своих деревнях», а сам вел с девушкой «сепаратные переговоры», после которых Евфросинья тоже стала убеждать возлюбленного вернуться на родину. И тот наконец решился ехать.«От отца ему быть беде», «Иуда Петр Толстой обманул царевича», — говорили друзья Алексея, узнав об этом.