Москва. Было — стало - 53

Продолжаем путешествие...

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В этом году исполнилось 90 лет со дня открытия Московского Дома кино на Васильевской улице. МДК разместился в бывшем Алексеевском Народном доме. Он был построен на деньги Московского столичног попечительства о народной трезвости. по проекту архитектора Владимира Сероцинского.

Открыт в 1908 году и назван в память о рождении цесаревича Алексея. Предназначался для организации досуга рабочих. Вход бесплатный, библиотека, читальня, театральная сцена, чайная. В годы Первой мировой здесь размещался госпиталь.

После революции здесь рабочий клуб имени Карла Либкнехта, затем киноклуб. В 1934 году открылся Московский Дом кино на 700 зрителей. В 1967 году по соседству, на углу Васильевской и Второй Брестской улиц, построен новый Дом кино, а здесь разместился ресторан. Здание было перестроено и объединено с новым. Ныне здесь Союз кинематографистов.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. Улица Дурова (бывшая Старая Божедомка) в 1965 году. Знаменитый уголок Владимира Леонидовича Дурова. Дом построил в 1890-е архитектор Август Егорович Вебер, но выглядел он несколько по-другому. В 1908-м здание выкупил Дуров и заказал перестроить его архитектору Николаю Дмитриевичу Поликарпову.

Уголок открылся в январе 1912 года. Назывался он тогда ТЕАТР КРОШКА. Кроме того, это был естественно-научный музей и лаборатория по изучению животных. Изначально представления в театре были для взрослых. Затем появились спектакли для детей.

В 1919 году Дуров передал свой театр на баланс Народного комиссариата просвещения РСФСР, читай: Советского государства, но оставался руководителем театра вплоть до кончины в 1934 году. Описать историю уголка Дурова в двух абзацах сложно. В конце 1970-х Старая Божедомка была фактически построена заново. К старому зданию тогда же пристроен новый корпус — большая сцена. На чёрно-белом снимке забавно смотрятся верблюд и автобус ЗИС-155 в проездных воротах. Теперь это театр зверей имени Владимира Леонидовича.

Разница между снимками около 60 лет. Довольно редкая фотография главного корпуса завода «Красный богатырь» на Краснобогатырской. Скорее всего, это 1919 год, завод тогда назывался просто «Богатырь», а «Красным» он стал в 1923-м. На вывеске отчётливо: Государственный завод резиновой промышленности №2.

Краснокирпичный корпус был возведён в 1911 году. Проектировал Густав Андреевич Гельрих. За год до этого, в 1910-м, Московское товарищество резиновой мануфактуры в селе Богородском было преобразовано в русско-французское акционерное Общество производства и торговли резиновыми изделиями «Богатырь». Располагался завод в промзоне между главной улицей Богородского и левым берегом Яузы.

Здесь выпускались пожарные рукава, детские игрушки, ремни, резиновые кольца, галантерея и медицинские изделия. Но прославили «Богатырь» галоши. Их экспортировали по всему миру. Ровно 20 лет назад завод был обанкрочен и закрыт. В главном корпусе ныне работают Московская ярмарка увлечений и хостел.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более века. Это, пожалуй, один из самых молодых исчезнувших памятников Москвы — 12-метровый фонтан «Каравелла» на Рижской площади. Он появился в 2007-м и пропал несколько лет назад. Был исполнен в типичной форме водозаборного сооружения. Примерно такие ставили в XIX веке в городах, в Москве также, для питья лошадей. У «Каравеллы» были восьмигранная чаша и пилон с моделью парусного корабля XVII−XVIII веков из бронзы и кованой меди. По бокам два медных фонаря. «Каравелла» была напоминанием о Балтийском направлении Рижской железной дороги.

Фонтан был демонтирован во время строительства станции «Рижская» БКЛ. В 2019 году говорили, что фонтан вернётся на площадь, но до сих пор этого не случилось.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Большая Алексеевская улица (ныне Солженицына, в советские годы — Большая Коммунистическая). На чёрно-белой фотографии — дом бывшего Таганского мужского училища. В адрес-справочниках по этому адресу указывалось IV Рогожское училище. У крыльца, скорее всего, позируют воспитанники.

Здание возведено в конце 1790-х годов на деньги московского городского головы, именитого гражданина, купца 1-й гильдии Василия Яковлевича Жигарева. Он же финансировал строительство храма Святого Мартина Исповедника Папы Римского, что стоит прямо напротив. В советские годы дом был жилым. Ныне здесь общественные пространства.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Большой Знаменский переулок в 1934 году. Почти век назад на углу с Колымажным переулком был возведён странный дом — точная копия коттеджа XIX века в английском Манчестере, где жил Фридрих Энгельс. Дело в том, что в начале 1920-х в советской Москве, в бывшем доме Долгоруковых на Волхонке (там сейчас Пушкинский музей), открылся институт Маркса и Энгельса. Позже при институте появилось музейное отделение. В 1925 году для этого отделения была возведена точная копия манчестерского коттеджа Энгельса.

Говорят, что в этой копии несколько лет жил основатель и директор института марксизма-ленинизма Давид Борисович Рязанов. В 1931 году он был арестован здесь, выслан из Москвы, а через несколько лет расстрелян.

Музей проработал до 1992 года. Относительно недавно домик был отремонтирован. Теперь это часть Пушкинского музея.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Снос купеческого дома в Большом Новинском переулке в 1962 году. Он стоял в начале переулка; до революции принадлежал Семёну Ивановичу Лямину, представителю известной купеческой династии.

Лямин был директором-распорядителем Товарищества «Покровской бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры и фабрики». Товарищество основал его отец Иван Артемьевич. Также Семён Иванович состоял членом совета в Московском купеческом банке и заседал в Московской Думе. Он скончался незадолго до революции.

В советские годы в ляминском доме располагался Центральный ордена Ленина институт переливания крови. При начале строительства проспекта Калинина трасса легла прямо по Большому Новинскому переулку. Дом пришлось снести. Переулок окончательно исчез в 1963-м, когда была заложена башня Совета экономической взаимопомощи.

Теперь здесь Новый Арбат. О прошлом напоминает лишь семиэтажный жилой корпус Минвнешторга. Он частично попадает в объектив двух кадров слева.

Чёрно-белая фотография сделана Александром Потресовым. Современный кадр повторен с той же точки 61 год спустя. Довольно редкая фотография Высоко-Петровского монастыря и часовни-усыпальницы Кирилла Полуэктовича Нарышкина. Снимок был найден в строительном мусоре в 1996 году. Приблизительная дата съёмки — начало 1950-х. Тогда в бывшей обители начинались реставрационные работы под руководством Бориса Прокофьевича Дедушенко.

Высоко-Петровский монастырь был закрыт в 1918 году. Но до 1924-го службы продолжались в Сергиевском храме, а с 1924-го по 1929 год — в Боголюбском соборе. Затем долгие годы здесь размещался Государственный литературный музей.

Нарышкины — родственники по материнской линии Петра Великого. Всё семейство жило на территории монастыря. Во время Стрелецкого бунта 1682 года были убиты дяди Петра, Иван и Афанасий Нарышкины, которых похоронили в монастыре. Дед Петра Алексеевича — Кирилл Полуэктович Нарышкин был насильно пострижен в монахи и отправлен в Кирилло-Белозерскую обитель, где скончался. Захоронен в присутствии Петра в Высоко-Петровском, в Боголюбском храме.

Часовня была построена позже, предположительно в конце XVIII века. Судя по фото, в первые советские годы она использовалась как жильё.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Осень 1938 года. На Русаковской улице, в кинотеатре «Луч» показывают новый звуковой фильм «Великое зарево» – снятая к 20-летней годовщине Октября картина Михаила Чиаурели. «Луч» располагался у трамвайной остановки «Сокольническая застава» в красивом здании стиля модерн.

До революции это был известный в Москве ресторан с театром-варьете «Тиволи» (ударение на первый слог). Открыт в 1913 году. По проекту архитектора Петра Павловича Духовенского был расширен и перестроен одноэтажный кирпичный корпус бывшей ювелирной фабрики Овчинникова. К тому времени фабрика давно переехала на новое место, а в здании был ресторан.

Весной 1917 году будущий Нобелевский лауреат Борис Пастернак написал стихотворение, где в последнем четверостишье упоминал сие место:

И там, где тускнеет восток

Чахоткою летнего Тиволи, –

Валяется дохлый свисток,

В Сокольничьем мусоре вывалян

Здесь выступали актёры московских театров, оперные певцы (например, великий Фёдор Шаляпин). Гости за столиками ужинали и смотрели на сцену – поныне хорошо узнаваемый формат. В 1920-м тут выступал Ленин, но перед другой публикой и по иному поводу. Варьете к тому времени было уже закрыто.

С 1926 года здесь молодежный (комсомольский) звуковой кинотеатр «Луч» с двумя кинозалами. Рядом летний сад с читальней. «Луч» был закрыт в 1960 году. Теперь в память о нём сквер (на первом плане двух снимков) называется именем кинотеатра. Сегодня в этом здании Дом молодёжи «Сокольники».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 85 лет. Большой Рогожский переулок. Москвичи постарше могут помнить это здание в 1970-е годы как детскую поликлинику. Первое название дома — Лечебница для приходящих больных в память Леонида Николаевича Сумбула. Построил в 1902–1903 годах в неорусском стиле плодовитый московский архитектор Николай Николаевич Благовещенский.

Сумбул был врачом по образованию и товарищем председателя городского головы (вице-мэр по-нашему). Он умер в 1900 году, оставил о себе хорошую память. Эту больницу с дневным стационаром и операционной назвали его именем.

В первые годы советской власти лечебница стала 1-й Рогожской амбулаторией, потом, в 1930-е годы, районной поликлиникой №4. С 2000-х годов здесь работал музей кулинарного искусства. Но, к сожалению, закрылся.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Малая Молчановка в 1913 году. Внимательно посмотрите на дальний план чёрно-белого снимка. Фотограф Эмиль Владимирович Готье-Дюфайе запечатлел момент строительства известного Дома со львами, что на углу с Большим Ржевским переулком. Работы только начинаются. Строительство поглотит ещё три старинных дома. Они хороши видны на чёрно-белом фото — это усадьба и флигели в стиле ампир.

Некогда усадьба принадлежала семье Корш. Например, в 1897 году ею владела вдова коллежского советника Маргарита Христофоровна Корш. Позже перешла в руки Натальи Петровны Ладыгиной. Она же в 1913 году продала усадьбу директору правления Общества Тёплых торговых рядов Сергею Егоровичу Шугаеву. Он снёс постройки и построил свой знаменитый доходный дом.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Серпуховская застава. 1920-е годы. Ныне — Большая Тульская улица. На снимке здание кордегардии. Одно из двух, что стояли по обе стороны дороги, — память о старом Камер-Коллежском вале. Точно такие же стояли на Дорогомиловской заставе, и на Калужской, и на Спасской, и на других.

Решение окружить Москву высокой земляной насыпью — валом — со рвом по внешнему периметру было принято в 1742-м. То была экономическая граница, охранявшая Москву от контрабанды. В ту пору казёнными и таможенными сборами ведала Камер-коллегия, потому вал назывался по ведомству. В 1754-м внутренняя таможня отменена; с 1800-х вал — административная граница Москвы. У кордегардии стоял караул. Имена въезжающих в древнюю столицу и выбывающих вносили под запись.

В 1852-м заставы были упразднены, ров засыпан, вал срыт, но городская жизнь уже сложилась вокруг этого административно-инженерного сооружения, а заставы стали играть роль площадей и рынков. Бывшая кордегардия некоторое время служила маленькими складами и дворницкими; в 1930-е годы разобрана.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 100 лет. Павелецкий вокзал и Ленинская площадь в 1947 году. Ныне площадь называется Павелецкой. Чёрно-белый кадр сделал фотограф ТАСС Эммануил Евзерихин. Если сильно увеличить, можно увидеть праздничные транспаранты, посвящённые 800-летию Москвы.

Ленинскими площадь и вокзал назывались потому, что в 1924-м траурный поезд именно сюда привёз из Горок тело Ленина. Павелец — село в 3500 душ на реке Верде. При постройке храма Христа Спасителя из Павельца везли камень, который добывали в его окрестностях.

До революции вокзал принадлежал Обществу Рязанско-Уральской железной дороги. Компания владела крупнейшей частной железнодорожной сетью в Российской Империи, которая связывала 12 густонаселённых губерний. Не хватало только собственной ветки — от села Павелец на Москву через Каширу. Строительство линии и вокзала в Москве разрешил император Николай II. Работы стартовали в 1897 году. Вокзал был заложен в 1898-м, а открыт в сентябре 1900 года. С 1912-го назывался Саратовским, площадь перед ним — Саратовской.

Проектировали главный архитектор Рязанско-Уральской железной дороги Николай Александрович Квашнин и Юлий Фёдорович Дидерихс. В числе авторов иногда упоминается Александр Фёдорович Красовский.

В ноябре 1987 года Павелецкий открыт второй раз после долгой реконструкции. Здание было капитально реконструировано и расширено в шесть раз. В сентябре 2021 года после многолетней реконструкции открылась новая привокзальная площадь. Место кардинально изменилось.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 76 лет. Петровка. Братский корпус Высоко-Петровского монастыря в 1925 году. После революции здесь ещё какое-то время шла торговля. На первом этаже магазины, на втором — коммунальное жильё. К концу 1940-х братский корпус пришёл в аварийное состояние. Предполагался снос здания.

Министерство культуры РСФСР настояло на реставрации.

Проект разработал Борис Прокофьевич Дедушенко. Ему тогда не было и 30 лет. Он решил максимально вернуть монастырский корпус к облику XVII века. В 1950-е годы были заменены две трети фундаментов, заложены поздние торговые витрины, надстроены карнизы, воссозданы завершения кирпичных оконных наличников второго этажа. Кроме того, отреставрирован декор и восстановлена внутренняя галерея. Изменения хорошо считываются при сравнении фотографий.

Дедушенко работал над реставрацией монастыря всю оставшуюся жизнь. В 2024-м исполнился 101 год со дня его рождения.

Оба фотоснимка сделаны почти с одной точки с разницей около 90 лет. Советская Москва. Щербаковская улица на углу со 2-й Хапиловской. Здание Сталинского райкома КПСС и Сталинского райисполкома (с 1961 года район стал Первомайским). Возведено в 1930 году. Предполагаемый архитектор Илья Александрович Голосов. Последние годы занимала управа Соколиной горы. В мае 2024-го произошёл сильный пожар. В результате историческое здание сильно пострадало (современная фотография сделана до пожара). К сожалению, утрачен декор. Например, на ризалите был разрушен картуш с изображением серпа и молота; он хорошо виден на двух снимках. Всего через несколько лет бывший райком справит 100-летний юбилей. Вопрос: доживёт ли?

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 70 лет. В следующем году Старый Гостинный двор, что стоит между Ильинкой и Варваркой, отметит 220 лет с момента завершения строительства. Он был заложен ещё при императрице Екатерине II. Прежний двор, стоявший на том же месте, уже разваливался от ветхости. Екатерина Алексеевна тогда подписала указ «Об отдаче каменного Гостиного двора городу для умножения доходов на разные нужды». Проектировал Джакомо Кваренги. Он создал здание в палладианском стиле: арочный фасад, скруглённые углы. Строительство закончилось в 1805 году.

Почти в каждом российском городе был Гостинный двор. Гости — это иногородние, иноземные купцы с товаром; от того дворы — гостинные. Джакомо Кваренги своей работой определил или повлиял на облик всех подобных строений на Руси. Строились они почти стандартно: арки — галереи, внутри гостиница, открытый внутренний двор.

Простоял он недолго. Великий пожар 1812 года начался с его лавок. Восстанавливал здание Осип Иванович Бове в 1830-х годах. В наше время, после лужковской реконструкции середины 1990-х здание безнадёжно изменилось. От прежнего строения остались лишь внешние стены. Теперь нередко говорят, что это муляж.

Обе фотографии сделаны на Варварке с разницей около 120 лет. Недавно исполнилось 240 лет со дня рождения великого архитектора Бове. Его настоящее итальянское имя Giuseppe Bova, но в России он стал Осипом Ивановичем. Вклад Бове в историю Москвы невероятен. Он занимался восстановлением города после Великого пожара 1812 года. Наследие Бове изучают по сей день.

Пожалуй, самая известная постройка Осипа Ивановича — Триумфальная арка, что стояла на Тверской заставе. В этом году исполнилось ровно 190 лет, как арка была завершена строительством. Её возводили в память Победы над Наполеоном. Работы шли пять лет — с 1829-го по 1834-й. Проект Бове император Николай I утверждал лично.

Спустя 100 лет, в 1936-м, во время сталинской реконструкции Москвы ворота были разобраны с намерением собрать их заново перед Белорусским вокзалом. Помешала война. Арка была воссоздана только в 1960-х на Кутузовском проспекте. Ныне единственный сохранившийся ориентир на двух фотографиях справа — дом Шерупенкова с остроконечной башенкой, свидетель арки и сноса памятника.

Обе фотографии сделаны с одной точки на 1-й Тверской-Ямской. Разница между снимками 123 года. Посмотрите внимательно на чёрно-белый кадр. В проёме Красных ворот силуэт храма Апостолов Петра и Павла, что стоит в Новой Басманной слободе. Храм — ориентир для тех, кто желает найти место, где до лета 1927 года стоял этот великолепный памятник русской истории. Нужно встать на Мясницкой и смотреть вдаль на храм. Ворота были поставлены по указу Петра Великого на месте встречи победителей битвы под Полтавой. Первая на Руси триумфальная арка была деревянной, потому горела неоднократно.

В 1750-х архитектор Москвы князь Дмитрий Васильевич Ухтомский заменил деревянные ворота на каменные с вензелями и портретом Елисаветы Петровны. Венчал арку бронзовый ангел с трубой. Чуть ниже стояли восемь скульптурных аллегорий, называемых: Бодрствование, Верность, Изобилие, Меркурий, Милость, Мужество, Постоянство, Экономия. Их силуэты хорошо видны на старинном кадре. На протяжении XIX века арку несколько раз предлагалось разобрать как бесполезную конструкцию. Сделать это удалось при Советской власти. Весной 1927 года президиум ВЦИК вынес постановление о разборе Красных ворот, мешающих проезду городского транспорта.

Когда смотришь на старинную фотографию, кажется, что ничего не сохранилось на площади. Но можно вспомнить, что бывшее здание Министерства путей сообщения СССР (там сейчас штаб-квартира РЖД) — это перестроенный Иваном Александровичем Фоминым Запасный дворец императрицы Елизаветы Петровны. На старинной и современной фотографиях хорошо видно, что здание сохранило пропорции, хотя совершенно неузнаваемо изменилось. На чёрно-белом снимке слева видна часть дома, где родился Михаил Юрьевич Лермонтов. Дом был снесён в 1938 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. Великий архитектор Осип Иванович Бове родился 24 октября (по старому стилю) 1784 года в Петербурге. С детства жил в Москве, здесь же работал. Наследие Бове — это Большой театр, Манеж, Триумфальная арка, Александровский сад и много других заметных памятников, также разработка генерального плана Москвы.

Рассмотрим не самую известную его работу на Нижней Красносельской улице. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, что в Красном селе. Бове полностью перестроил старый, изветшавший храм эпохи Петра Великого. Шпиль колокольни, главки, ампирный фасад — во всём виден стиль Бове.

Покровской церкви повезло сохраниться. Хотя в 1929 году было очень близко к её уничтожению. Тогда в советской печати появились статьи о том, что местные жители требуют закрыть и снести храм. В 1934 году колокольня была разобрана до первого яруса, купола сбиты, апсиды сломаны, окна растёсаны, уничтожена ограда. В 1960-х годах в храме — завод киноэлектромеханической аппаратуры. Позже — Центральное конструкторско-технологическое бюро промышленности по производству игрушек Минлегпрома СССР (знаменитый НИИ игрушек). К началу 1980-х храм был в удручающем состоянии, лишь в 1984-м, в год 200-летия Бове, началась реставрация. Хорошо заметны различия между храмом изначальным и воссозданным.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 140 лет. Миусский сквер. Любительская фотография 1964 года. Бывший Императорский московский археологический институт имени Императора Николая ІІ. Низкий купол, дорический портик — образцец русского неоклассицизма.

Высочайшее разрешение на открытие института было дано императором Николаем II зимой 1907 года. В сентябре того же года началась учёба. Институт был частным, а значит платным: 80 рублей в год (дорого!). На трёхлетний курс принимались лица обоего пола, окончившие высшее учебное заведение любого профиля. Выпускники получали звание «ученый архивист» и «ученый археолог». В 1922 году институт был закрыт по причинам скорее политическим, чем образовательным. Позже вошёл в состав факультета общественных наук 1-го МГУ.

Здание на Миуссах было заложено в мае 1913 года, в дни Романовских торжеств. Работы завершились в 1915 году. Проектировал творческий дуэт Владимира Матвеевича Маята и Владимира Дмитриевича Адамовича. Они давно работали по заказам Степана Павловича Рябушинского — он дал деньги на строительство. В будущем один из залов института носил имя Рябушинского. В первые советские годы здесь сидел рабфак Коммунистического университета имени Свердлова. В 1960-е годы красивый дом был встроен в корпус Министерства общего машиностроения СССР и стал административной коробкой.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Уникальный старинный кадр. Храм во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Царицыно. 1883 год. Хорошо видны строительные леса на трапезной: она будет перестроена и расширена, а вместо старой звонницы будет возведена новая четырёхъярусная колокольня по проекту Петра Николаевича Лавина. В ту пору Царицыно было дачным посёлком.

Храм расположен между Третьим и Вторым Кавалерскими корпусами. Это самая ранняя постройка в Царицыно. Впрочем, храм в стиле елизаветинского барокко появился в имении, которое называлось тогда Чёрная грязь и принадлежало молдавскому господарю Дмитрию Константиновичу Кантемиру. В 1722 году, то есть 302 года назад, он был завершён строительством.

При Советской власти был закрыт. В помещениях в разные годы располагались трансформатор, типография, реставрационные мастерские. С 1990 года здесь снова идут службы.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 140 лет. Вход на станцию «Комсомольская» в здании Казанского вокзала. Судя по всему, чёрно-белый кадр сделан в 1935 году; скорее всего, до открытия метроополитена. Перед дверьми выстроились сотрудники военизированной охраны. Такая охраняла станции в период строительства.

В первые годы станцию называли «Комсомольская площадь». Это был, наверное, один из самых простых вестибюлей Московского метро, встроенный в ещё не завершённый Казанский вокзал. Реконструкция вокзала завершится в 1940-е годы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 88 лет. Мы снова на Миусской площади. У бывшего здания Московского промышленного училища в память 25-летия царствования Александра II (ныне МХТИ имени Менделеева). Если увеличить чёрно-белый кадр, то над парадным входом, на балконе можно увидеть бронзовый бюст императора. Он был сброшен в революцию.

Когда-то Миусская площадь была обычной складской зоной, где торговался лесной товар, проще говоря, пиломатериалы. Дом городских училищ стал первым образовательным зданием в Миуссах. Потом были возведены училище для ремесленников, Народный университет, Императорский Московский археологический институт имени Николая II. В итоге площадь получила неофициальное название: площадь Науки.

Торжественная закладка состоялась в мае 1898 года. Проект училища был разработан архитектором Максимом Карловичем Геппенером. За окончанием строительства в начале 1903 года, последовали освящение и торжественное открытие.

В 1909 году над главным входом был установлен барельеф с изображением Дмитрия Ивановича Менделеева. Барельеф сохранился по сей день. В 1918 году училище было преобразовано в Московский химический техникум. Имя Менделеева присвоено техникуму в августе 1919-го. В 1923-м техникум был преобразован в Московский практический химико-технологический институт имени Менделеева. В 1960 году здание было надстроено четвертым и пятым этажами.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Одна из красивейших русских дворянских усадеб – Суханово. Имение Светлейшего князя Петра Михайловича Волконского. Расположено близ Москвы; практически в черте города Видное.

Чёрно-белая фотография сделана в 1914 году. Перед вами – главный дом усадьбы. Небольшой дворец с шестиколонным портиком ионического ордера. Архитектор неизвестен. Их Светлость Пётр Михайлович занимали в царствование Николая I должность министра императорского двора и могли привлекать к строительству практически любого из столичных (в смысле петербургских) зодчих.

Имение было огромным. В одном коротком посте не описать его историю и не упомянуть всех его построек. После революции 1917 году Суханово было разграблено и частично сожжено. Большая библиотека утеряна, мебель поломана. В главном доме был ревком, а затем школа. В 1930-е годы разместился санаторий, а затем дом отдыха Союза архитекторов СССР.

Сразу после Великой Отечественной архитектор Виктор Дмитриевич Кокорин составил проект восстановления главного дома со значительной перепланировкой. В 1960 году Суханово признано памятником истории и архитектуры общесоюзного значения. Ныне усадьба пребывает не в самом лучшем виде.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Очаровательный фасад на бывшем Пречистенском бульваре (ныне Гоголевский). Шестиколонный портик коринфского ордера. C 1830 года — Дом удельного Ведомства (Московского удельного округа), то бишь территориальный департамент по управлению имуществом императорской семьи. Фронтон дома украшали двуглавый державный орёл и надпись: 1830 ГОДА. После революции орёл был сбит. Фронтон теперь пустой.

Дом возведён на основе палат екатерининского времени. Вероятный архитектор Матвей Фёдорович Казаков. Изначально принадлежал дворянину Цурикову. Горел в Великом пожаре 1812 года. После восстановлен, тогда же появился портик с колоннами. В 1820-е домом владел Михаил Михайлович Нарышкин, член Союза благоденствия и Северного тайного общества, будущий декабрист. С советских времен здесь размещался Союз художников СССР. Ныне — музей современного искусства России.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 130 лет. Знаменитая «Преображенская свеча» — изящная колокольня Никольского единоверческого монастыря, что на Преображенском кладбище. Редкий образец готики в православном зодчестве. Проектировал этнический немец Максим Карлович Геппенер.

Чёрно-белая фотография сделана в 1884 году.

Во время чумы 1771 года у Преображенской заставы появились чумной карантин и погост. В эту часть слободы переселялись старообрядцы-безпоповцы. Они считались раскольниками, и место у кладбища было разрешено властями для их поселения. Сначала здесь возник мужской монастырь в виде богадельного дома. Затем появилась женская обитель.

Единоверческий монастырь открылся весной 1866 года. Никольским он стал в память о скончавшемся цесаревиче Николае Александровиче (наследник русского престола, известный в романовской семье как Никс).

40-метровая «Преображенская свеча» Геппенера была возведена для главного монастырского храма Успения Пресвятой Богородицы. У сего храма уже была своя небольшая колокольня (на фото башенка рядом со свечой). Но купец Макар Николаев Кабанов (торговал жерновыми камнями и гранитными памятниками) подарил обители большой колокол. Пришлось строить для него отдельную звонницу.

В советские годы обитель была закрыта. Колокола пропали. Здесь была рабочая коммуна завода №12 «Радио» — жилье. Ограда с башнями сломана в 1930-е. В 2020 году здесь прошла первая после закрытия служба.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 140 лет. Удивительная судьба у дома в Лужниковском переулке (ныне Вишняковский). Его история началась ещё в екатерининскую эпоху, когда здесь появилась усадьба купеческой семьи Лукутиных. Главный дом в три этажа с шестиколонным портиком был возведён в 1790-е годы по заказу Василия Андреевича Лукутина. В 1812 году большой приусадебный сад уберёг дом от Великого пожара.

В 1910 году дом впервые был надстроен по проекту архитектора Петра Анисимовича Ушакова. Тогдашний владелец, дальний родственник Третьяковых, превратил его в четырёхэтажный доходный дом. В 1930-е трест Моснадстрой прибавил ещё два этажа, а в 1980-е — ещё три. К сожалению, при этом были уничтожены старинные пилоны парадных усадебных ворот — мешали проезду техники. Адрес: Вишняковский переулок, 23

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 40 лет. «Дом со зверями» на Чистопрудном бульваре был возведён в 1909 году. Деньги на строительство пожертвовала купеческая семья Оловянишниковых (знаменитые производители колоколов). Дом был доходный. На средства, получаемые от аренды, соседний храм Троицы Живоначальной, что у Покровских ворот, содержал приходскую школу и поддерживал неимущие семьи прихода. Некоторые квартиры были выделены для прихожан.

Архитекторы Лев Людвигович Кравецкий и Пётр Карлович Микини. Но в московскую историю дом вошёл с именем художника Сергея Ивановича Вашкова. Он разукрасил фасад барельефами в неорусском стиле, изображающими сказочных зверей, птиц, растения. Вашков поселился в доме; жил здесь до конца жизни.

В 1945 году дом был надстроен двумя этажами. Обычная практика тех лет, позволяющая дёшево и быстро получить дефицитную площадь. Архитектор Борис Львович Топаз сумел, пусть и с потерями (в основном пострадал декор), сохранить общий вид дома, не сильно искажая его облик. Адрес: Чистопрудный бульвар, 14.

Обе фотографии сделаны чуть с разных точек, чтобы вы могли лучше оценить изменения. _______