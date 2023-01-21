Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.40

https://t.me/c/1801542020/1838

https://t.me/mod_russia/23138

Главный итог 2022 года — это наша сплоченность

Этот год выдался максимально непростым. 2022 год стал годом П — годом побед, поражений, переломов, перемен, пересиливания себя и преодоления препятствий.

Многие потеряли друзей, приятелей и коллег — кто-то лишился их по идеологическим причинам, кто-то — из-за трагических событий. Это год потерь и приобретений. Потому что мы нашли друг друга, в России наконец-то себя показало гражданское общество. Десятки и сотни тысяч людей помогали фронту, участвовали в решении информационных задач, поддерживали российских ребят на передовой.

Этот год парадоксальный — было непросто, но в то же время всё стало максимально черно-белым. Либо они, либо мы. И в этом плане стало гораздо проще.

https://t.me/rybar/42412

Женское лицо войны.

Начнем потихоньку подводить итоги 2022-го года. Начнем с рубрики "Женское лицо войны". Женщины, которые запомнились за прошедший в год в связи с войной на Украине. Не все из них к сожалению дожили до конца года. Но мы помним о них. Каждая вносила свой вклад на своем участке военного, гуманитарного, информационного фронта в нашу победу. Список (не рейтинг) разумеется максимально субъективен.

1. Дарья Дугина

2. Ольга Качура.

3. Мария Пирогова

4-5. Катя и Валя Корниенко

6. Анна Долгарева

7. Юлия Чичерина

8. Марьяна Наумова

9. Надана Фридрихсон

10. Настя Михайловская

https://t.me/boris_rozhin/73536

Во время недавнего обстрела Донецка погиб сотрудник военного следственного управления СК РФ, подполковник Евгений Рыбаков. Мир праху.

https://t.me/boris_rozhin/74023

Поднимая бокалы, помните, что прямо сейчас кто-то мерзнет в окопе, а в чью-то семью пришло горе. Включив «голубой огонек», не забудьте, что на его съемки потрачены десятки миллионов рублей. И вовсе не для того, чтобы поднять вам настроение, просто «творческой элите» надо кормиться. «Голубых огоньков» за все годы нашлепали столько, что их можно было бы повторять бесконечно…

С наступившим.

Сил и удачи тем, кто в строю.

Совести тем, кто в тылу.

Слова утешения всем, кто потерял на войне близких.

Все прогнило, кроме нового начала жизни, которое мы называем русским © https://t.me/cultrassvet/1275

Наши в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/32531

Военнослужащий одного из подразделений в зоне СВО.

https://t.me/ok_spn/22362

Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" в действии

https://t.me/russian_airborne/60

«ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» ИЛИ НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕНИЦА.

Я, честно говоря, думал, что мы безответно будем на «лепестках» танцевать… А нет, ответные действия легки на помине! Теперь мы дистанционно минируем позиции ВСУ.

https://t.me/Sladkov_plus/6962

Лица СВО! Авдеевское направление, легендарная «Пятнашка». https://t.me/srochnow/24413

В нескольких городах Самарской области прошли траурные митинги в память о военнослужащих, погибших в результате ракетного удара в Макеевке. Священнослужители провели службу по погибшим. Местные жители почтили память солдат минутой молчания.

По официальным данным от Минобороны РФ всего погибло 63 военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/5147

https://t.me/ssigny/52789

1 января в ноль часов одну минуту по московскому времени, артиллерией ВСУ был нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня «Хаймарс» по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе населенного пункта Макеевка.

Два реактивных снаряда были перехвачены дежурными средствами по ПВО.

Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. От детонации боевых частей реактивных снарядов «Хаймарс» произошло обрушение перекрытий здания.

Сразу после трагедии командованием и офицерами данной воинской части, младшими командирами и военнослужащими других подразделений, были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения.

К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка.



Ответным огнем пусковая установка реактивной системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, уничтожена.

В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.

В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности. Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков

https://t.me/mod_russia/23167



Пушилин по Макеевке.

"Все как один рвутся отомстить за своих товарищей" Глава ДНР Денис Пушилин вместе с замминистром обороны РФ Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым посетили военнослужащих, которые были ранены в Макеевке в результате обстрела американскими ракетами HIMARS. Мы знаем, и не понаслышке знаем, что такое нести потери. И что такое настоящий героизм. Исходя из той информации, что у меня есть, могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество! Большинство из них, едва выбравшись из повреждённого американскими хаймерсами здания, чуть приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей.

Потом, когда прибыли сотрудники МЧС, они и им помогали спасать остальных. Помогали рискуя жизнью. И какая-то часть из погибших - это те, кто погибли, когда возвращались спасать своих сослуживцев. Дальше. Офицеры полка, некоторые, кстати, так же из числа мобилизованных, проявили себя более чем достойно. Рисковали собой , вытаскивая солдат. К сожалению, среди них тоже есть и раненые, и погибшие. Заместитель командира полка, увы, погиб. И последнее. Всем, кто нуждался, оказана необходимая медицинская помощь, вначале на территории Республики, потом в других регионах России.

Также бойцам полка, чьи обмундирование и экипировка остались под завалами, будет выдано все необходимое - данный вопрос под контролем соответствующих служб.

https://t.me/boris_rozhin/74454

Не все потеряно, когда ты утрачиваешь веру в Бога. Плохо скорее, когда Бог перестаёт верить в тебя. Иконка остановила осколок. Пробил военный билет насквозь Пробил паспорт. А впереди лежала иконка за чехлом Вот она-то и не пустила осколок. За кадром боец говорит: "Боженька существует. Молитесь и верьте"

https://t.me/c/1524001401/4947

Сапёры ЗВО продолжают разминирование освобождённых населённых пунктов Саперные подразделения первыми проходят через минные и инженерные заграждения, делая проходы для техники и подразделений. Боевые задачи выполняют, как кадровые военные, так и мобилизованные. Сапёры тщательно прочёсывают местность, чтобы обнаружить неразорвавшиеся снаряды. Аккуратно, чтобы не задеть снаряд, они укладывают подрывной заряд и на безопасном расстоянии уничтожают его.

https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10213

Сержант из Бурятии сорвал атаку украинских диверсантов. Уроженец Бурятии сержант Жалсан Базаржапов в боях на Украине сорвал атаку вражеской диверсионно-разведывательной группы. Он сумел обеспечить отход своего, что позволило в дальнейшем пресечь в районе активность противника, сообщает 31 декабря издание «Известия».

Перед этим отряд, в составе которого действовал Жалсан Базаржапов, обнаружила в лесополосе вражеских диверсантов. Противник численно превосходил наших бойцов, и командир отряда принял решение на отход, прикрывать который было поручено сержанту Жалсану Базаржапову.

https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10201

Одна семья Специалисты материально-технического обеспечения помогают мобилизованным обустроить полевой лагерь в зоне спецоперации. Мобилизованные вместе со специалистами МТО оборудуют спальные места, помещения для хранения вещевого имущества, приготовления пищи и банно-прачечного обслуживания. Ребята уже сплотились и рука об руку обустраивают свой лагерь. «В такой семье, как у нас, всегда удобно и комфортно», — выражает общее мнение один из военнослужащих. Приготовлением пищи здесь занимаются профессионалы своего дела, которые знают не только установленные нормы обеспечения, но и кулинарные секреты.

https://t.me/mod_russia/23046

Актёр сериалов «Молодёжка» и «Метод» привез донецким бойцам гуманитарную помощь. Но этим Николай Цонку не ограничился. Он остался в Донбассе, чтобы снимать документальное кино и всеми силами помогать солдатам. Актёр привез гуманитарную помощь ребятам из славного 123-го полка НМ ДНР, познакомился с их командирами, а после передал подарки детям в школу прифронтового села Ольгинка. «Привело меня сюда то, что уходит из-под ног почва: семейные ценности, патриотизм, глубокие традиции, которые оставлены для нас нашими предками, за что они воевали. Всё это нужно сохранить. И вот те люди, которые находятся здесь, на передовой, наши бойцы, напрямую имеют отношение к этим всем ценностям», – рассказал Цонку.

https://t.me/ssigny/52474

Подарки от вахтанговцев Специальная военная операция не обошла стороной и наш театр – трое сотрудников были мобилизованы, некоторые близкие вахтанговцев оказались на передовой. Коллектив театра принял решение помочь нашим ребятам, и сегодня мы отправили новогодние подарки, которые собирали всем театром – тёплые вещи, медикаменты, фирменные вахтанговские толстовки, предметы первой необходимости, конечно же, продукты питания, сладости, чай и кофе. Машина с подарками уже прибыла в перевалочный пункт, а оттуда посылка отправилась на передовую. Будем помогать нашим бойцам и впредь.

https://t.me/Vakhtangov_theatre/1230

Баня в землянке

Майор медслужбы Анатолий о бытовых особенностях фронтовой жизни Дайте русскому воину 200-литровую бочку, и он из нее сделает в любом месте и печь, и корыто, и ванну, и стиральную машину.

Гигинене на войне уделяется особое внимание. Летом бойцам проще - ручьи, речушки, озера, колодцы. Летний душ можно сделать из 5-литровой баклажки. Да и в продуктовом пакете можно все выстирать. На войне чем чаще и сильнее пачкаются, тем чаще моются и стираются в любых условиях - даже на самом передке. Вообщее не встретил ни разу случаев педикулеза, стрептодермии, грибковых заболеваний , фурункулов и других "грязных болезней кожи" (только исключительные единичные случаи - привезенные с собой). Хотя в воинских частях у призывников фурункулы, стрептодермия и вросшие ногти на ногах, раздражение на лице после бритья очень частые случаи. Хотя есть и душевые, и стиральные машины в солдатских общежитиях. На бани тут выделено особое внимание - целый культ. Делаются в любом помещении - от вырытой землянки до мазанки, было бы желание. А оно у всех есть, уже соревнуемся, у кого жарче и лучше баня.

Стационарных бань почему-то у местных жителей нет (в единичных домах) - это всех нас очень очень удивляет. Стирка - эххх все скучают по стиральным машинам, а тут она "двухручная". Сушатся вещи, правда, долго, не то что весной-летом.

Выручают в осенне-зимний период влажные салфетки, прокладки и пеленки - поступают массово в войска.

Да и вообще, смекалка наших русских воинов по бытоустройсву всегда всех удивляла и продолжает удивлять.

https://t.me/sashakots/37862

С заботой о людях: как организовано материально-техническое обеспечение подразделений ЗВО в зоне спецоперации В расположении подразделений МТО работа кипит круглые сутки. Полевой быт может показаться суровым, ведь изысков в нем нет. Однако всем необходимым российские военнослужащие обеспечены в полной мере. В палатках хлебозавода развернуты подвижные цеха, которые пекут хлеб в полевых условиях. «Домашний» хлеб, который выпекают мастера своего дела, получается свежим, пышным и румяным. В местах отдыха личного состава есть душевые и баня. Главная задача подразделений материально-технического обеспечения – бесперебойность поставок. Когда у военнослужащих есть все необходимое, ничто не отвлекает от выполнения основных задач. А это сейчас самое главное.

https://t.me/mod_russia/22849

Работа в круглосуточном режиме: как инженерно-технический состав ремонтирует и обслуживает вертолеты армейской авиации ЗВО Инженеры трудятся днями и ночами ради того, чтобы как можно скорее вернуть в строй все поступившие машины. Парни настолько опытные, что в течение двух-трех дней способны провести сложнейший ремонт вертолёта. «Это один из самых крупных агрегатов, за счёт которого и взлетает вертолёт. Чтобы поменять колонку несущих винтов полностью нужно два, максимум — три дня. Сейчас ребята как раз заканчивают», - рассказал инженер авиационного комплекса Константин.

https://t.me/mod_russia/23218

Герой России с позывным “Звезда” взял восемь украинцев в плен под Херсоном. Подробности легендарного боя под Херсоном с участием “Арктической” мотострелковой бригады узнала корреспондент "Известий" Мери Бадунц. "Бригада полностью готова к бою. Задачи выполняют в полном объеме, несмотря на то, что готовились мы к Северу. На данный момент награждено 100% личного состава", — рассказал командир 80-й отдельной мотострелковой бригады "Арктическая" с позывным "Колдун". Военному с позывным “Звезда” удалось взять на себя командование в сложнейших условиях, когда командир был ранен, а враг пошел в атаку с трех направлений. В ходе боя ему и его подчиненным удалось взять в плен восемь солдат ВСУ. "Мы взяли их в плен, потому что они также являются людьми. Нашим братским народом. И как бы это ни звучало, просто так их убивать, безоружных, которые сдаются добровольно в плен. Это было бы зверство", — рассказал военный.

https://t.me/izvestia/116691

Зампред Совбеза РФ Медведев назвал отправку "Адмирала Горшкова" с "Цирконами" к берегам НАТО главным подарком к Новому году. «1000 км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь! Приведёт в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам», Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать ещё больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны», - заявил Медведев.

https://t.me/ssigny/52892

Ваша ёлка ещё стоит?

https://t.me/rosich_ru/32722

Русская смекалка

Мобилизованные бойцы умело закамуфлировали свой бензовоз!

Молодцы, так держать!

https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10276

Вот не только енота спасли. Спасённый львёнок стал счастливым талисманом для бойцов из подразделения «Эспаньола» Львёнок спасен из Мариуполя, живёт вместе с военными, окружен теплом и заботой.

https://t.me/+vcZKvvMe3-xhYWY6

Ну и несколько военных котиков

Все темы можно посмотреть вот тут в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок