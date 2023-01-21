Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.40

https://t.me/c/1801542020/1838
Главный итог 2022 года — это наша сплоченность
Этот год выдался максимально непростым. 2022 год стал годом П — годом побед, поражений, переломов, перемен, пересиливания себя и преодоления препятствий.
Многие потеряли друзей, приятелей и коллег — кто-то лишился их по идеологическим причинам, кто-то — из-за трагических событий. Это год потерь и приобретений. Потому что мы нашли друг друга, в России наконец-то себя показало гражданское общество. Десятки и сотни тысяч людей помогали фронту, участвовали в решении информационных задач, поддерживали российских ребят на передовой.
Этот год парадоксальный — было непросто, но в то же время всё стало максимально черно-белым. Либо они, либо мы. И в этом плане стало гораздо проще.
https://t.me/rybar/42412
Женское лицо войны.
Начнем потихоньку подводить итоги 2022-го года. Начнем с рубрики "Женское лицо войны". Женщины, которые запомнились за прошедший в год в связи с войной на Украине. Не все из них к сожалению дожили до конца года. Но мы помним о них. Каждая вносила свой вклад на своем участке военного, гуманитарного, информационного фронта в нашу победу. Список (не рейтинг) разумеется максимально субъективен.
1. Дарья Дугина
2. Ольга Качура.
3. Мария Пирогова
4-5. Катя и Валя Корниенко
6. Анна Долгарева
7. Юлия Чичерина
8. Марьяна Наумова
9. Надана Фридрихсон
10. Настя Михайловская
https://t.me/boris_rozhin/73536
Во время недавнего обстрела Донецка погиб сотрудник военного следственного управления СК РФ, подполковник Евгений Рыбаков.Мир праху.
https://t.me/boris_rozhin/74023
Поднимая бокалы, помните, что прямо сейчас кто-то мерзнет в окопе, а в чью-то семью пришло горе. Включив «голубой огонек», не забудьте, что на его съемки потрачены десятки миллионов рублей. И вовсе не для того, чтобы поднять вам настроение, просто «творческой элите» надо кормиться. «Голубых огоньков» за все годы нашлепали столько, что их можно было бы повторять бесконечно…
С наступившим.
Сил и удачи тем, кто в строю.
Совести тем, кто в тылу.
Слова утешения всем, кто потерял на войне близких.
Все прогнило, кроме нового начала жизни, которое мы называем русским © https://t.me/cultrassvet/1275
Наши в зоне СВО
https://t.me/rosich_ru/32531
Военнослужащий одного из подразделений в зоне СВО.
https://t.me/ok_spn/22362
Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" в действии
https://t.me/russian_airborne/60
«ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» ИЛИ НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕНИЦА.
Я, честно говоря, думал, что мы безответно будем на «лепестках» танцевать… А нет, ответные действия легки на помине! Теперь мы дистанционно минируем позиции ВСУ.
https://t.me/Sladkov_plus/6962
Лица СВО! Авдеевское направление, легендарная «Пятнашка».https://t.me/srochnow/24413
В нескольких городах Самарской области прошли траурные митинги в память о военнослужащих, погибших в результате ракетного удара в Макеевке.Священнослужители провели службу по погибшим. Местные жители почтили память солдат минутой молчания.
По официальным данным от Минобороны РФ всего погибло 63 военнослужащих.
https://t.me/rabotaembrat/5147
https://t.me/ssigny/52789
1 января в ноль часов одну минуту по московскому времени, артиллерией ВСУ был нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня «Хаймарс» по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе населенного пункта Макеевка.
Два реактивных снаряда были перехвачены дежурными средствами по ПВО.
Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. От детонации боевых частей реактивных снарядов «Хаймарс» произошло обрушение перекрытий здания.
Сразу после трагедии командованием и офицерами данной воинской части, младшими командирами и военнослужащими других подразделений, были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения.
К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин.
Всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка.
Ответным огнем пусковая установка реактивной системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, уничтожена.
В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.
В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков
https://t.me/mod_russia/23167
Пушилин по Макеевке.
"Все как один рвутся отомстить за своих товарищей"Глава ДНР Денис Пушилин вместе с замминистром обороны РФ Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым посетили военнослужащих, которые были ранены в Макеевке в результате обстрела американскими ракетами HIMARS.Мы знаем, и не понаслышке знаем, что такое нести потери. И что такое настоящий героизм. Исходя из той информации, что у меня есть, могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество! Большинство из них, едва выбравшись из повреждённого американскими хаймерсами здания, чуть приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей.
Потом, когда прибыли сотрудники МЧС, они и им помогали спасать остальных. Помогали рискуя жизнью. И какая-то часть из погибших - это те, кто погибли, когда возвращались спасать своих сослуживцев. Дальше. Офицеры полка, некоторые, кстати, так же из числа мобилизованных, проявили себя более чем достойно. Рисковали собой , вытаскивая солдат. К сожалению, среди них тоже есть и раненые, и погибшие. Заместитель командира полка, увы, погиб. И последнее. Всем, кто нуждался, оказана необходимая медицинская помощь, вначале на территории Республики, потом в других регионах России.
Также бойцам полка, чьи обмундирование и экипировка остались под завалами, будет выдано все необходимое - данный вопрос под контролем соответствующих служб.
https://t.me/boris_rozhin/74454
Не все потеряно, когда ты утрачиваешь веру в Бога. Плохо скорее, когда Бог перестаёт верить в тебя.Иконка остановила осколок.Пробил военный билет насквозьПробил паспорт. А впереди лежала иконка за чехломВот она-то и не пустила осколок.За кадром боец говорит: "Боженька существует. Молитесь и верьте"
https://t.me/c/1524001401/4947
Сапёры ЗВО продолжают разминирование освобождённых населённых пунктовСаперные подразделения первыми проходят через минные и инженерные заграждения, делая проходы для техники и подразделений. Боевые задачи выполняют, как кадровые военные, так и мобилизованные.Сапёры тщательно прочёсывают местность, чтобы обнаружить неразорвавшиеся снаряды.Аккуратно, чтобы не задеть снаряд, они укладывают подрывной заряд и на безопасном расстоянии уничтожают его.
https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10213
Сержант из Бурятии сорвал атаку украинских диверсантов. Уроженец Бурятии сержант Жалсан Базаржапов в боях на Украине сорвал атаку вражеской диверсионно-разведывательной группы. Он сумел обеспечить отход своего, что позволило в дальнейшем пресечь в районе активность противника, сообщает 31 декабря издание «Известия».
Перед этим отряд, в составе которого действовал Жалсан Базаржапов, обнаружила в лесополосе вражеских диверсантов. Противник численно превосходил наших бойцов, и командир отряда принял решение на отход, прикрывать который было поручено сержанту Жалсану Базаржапову.
https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10201
Одна семьяСпециалисты материально-технического обеспечения помогают мобилизованным обустроить полевой лагерь в зоне спецоперации.Мобилизованные вместе со специалистами МТО оборудуют спальные места, помещения для хранения вещевого имущества, приготовления пищи и банно-прачечного обслуживания.Ребята уже сплотились и рука об руку обустраивают свой лагерь. «В такой семье, как у нас, всегда удобно и комфортно», — выражает общее мнение один из военнослужащих.Приготовлением пищи здесь занимаются профессионалы своего дела, которые знают не только установленные нормы обеспечения, но и кулинарные секреты.
https://t.me/mod_russia/23046
Актёр сериалов «Молодёжка» и «Метод» привез донецким бойцам гуманитарную помощь.Но этим Николай Цонку не ограничился. Он остался в Донбассе, чтобы снимать документальное кино и всеми силами помогать солдатам. Актёр привез гуманитарную помощь ребятам из славного 123-го полка НМ ДНР, познакомился с их командирами, а после передал подарки детям в школу прифронтового села Ольгинка. «Привело меня сюда то, что уходит из-под ног почва: семейные ценности, патриотизм, глубокие традиции, которые оставлены для нас нашими предками, за что они воевали. Всё это нужно сохранить. И вот те люди, которые находятся здесь, на передовой, наши бойцы, напрямую имеют отношение к этим всем ценностям», – рассказал Цонку.
https://t.me/ssigny/52474
Подарки от вахтанговцевСпециальная военная операция не обошла стороной и наш театр – трое сотрудников были мобилизованы, некоторые близкие вахтанговцев оказались на передовой.Коллектив театра принял решение помочь нашим ребятам, и сегодня мы отправили новогодние подарки, которые собирали всем театром – тёплые вещи, медикаменты, фирменные вахтанговские толстовки, предметы первой необходимости, конечно же, продукты питания, сладости, чай и кофе.Машина с подарками уже прибыла в перевалочный пункт, а оттуда посылка отправилась на передовую. Будем помогать нашим бойцам и впредь.
https://t.me/Vakhtangov_theatre/1230
Баня в землянке
Майор медслужбы Анатолий о бытовых особенностях фронтовой жизниДайте русскому воину 200-литровую бочку, и он из нее сделает в любом месте и печь, и корыто, и ванну, и стиральную машину.
Гигинене на войне уделяется особое внимание. Летом бойцам проще - ручьи, речушки, озера, колодцы. Летний душ можно сделать из 5-литровой баклажки. Да и в продуктовом пакете можно все выстирать.На войне чем чаще и сильнее пачкаются, тем чаще моются и стираются в любых условиях - даже на самом передке.Вообщее не встретил ни разу случаев педикулеза, стрептодермии, грибковых заболеваний , фурункулов и других "грязных болезней кожи" (только исключительные единичные случаи - привезенные с собой). Хотя в воинских частях у призывников фурункулы, стрептодермия и вросшие ногти на ногах, раздражение на лице после бритья очень частые случаи. Хотя есть и душевые, и стиральные машины в солдатских общежитиях.На бани тут выделено особое внимание - целый культ. Делаются в любом помещении - от вырытой землянки до мазанки, было бы желание. А оно у всех есть, уже соревнуемся, у кого жарче и лучше баня.
Стационарных бань почему-то у местных жителей нет (в единичных домах) - это всех нас очень очень удивляет.Стирка - эххх все скучают по стиральным машинам, а тут она "двухручная". Сушатся вещи, правда, долго, не то что весной-летом.
Выручают в осенне-зимний период влажные салфетки, прокладки и пеленки - поступают массово в войска.
Да и вообще, смекалка наших русских воинов по бытоустройсву всегда всех удивляла и продолжает удивлять.
https://t.me/sashakots/37862
С заботой о людях: как организовано материально-техническое обеспечение подразделений ЗВО в зоне спецоперацииВ расположении подразделений МТО работа кипит круглые сутки. Полевой быт может показаться суровым, ведь изысков в нем нет. Однако всем необходимым российские военнослужащие обеспечены в полной мере.В палатках хлебозавода развернуты подвижные цеха, которые пекут хлеб в полевых условиях. «Домашний» хлеб, который выпекают мастера своего дела, получается свежим, пышным и румяным.В местах отдыха личного состава есть душевые и баня.Главная задача подразделений материально-технического обеспечения – бесперебойность поставок.Когда у военнослужащих есть все необходимое, ничто не отвлекает от выполнения основных задач. А это сейчас самое главное.
https://t.me/mod_russia/22849
Работа в круглосуточном режиме: как инженерно-технический состав ремонтирует и обслуживает вертолеты армейской авиации ЗВОИнженеры трудятся днями и ночами ради того, чтобы как можно скорее вернуть в строй все поступившие машины.Парни настолько опытные, что в течение двух-трех дней способны провести сложнейший ремонт вертолёта.«Это один из самых крупных агрегатов, за счёт которого и взлетает вертолёт. Чтобы поменять колонку несущих винтов полностью нужно два, максимум — три дня.Сейчас ребята как раз заканчивают», - рассказал инженер авиационного комплекса Константин.
https://t.me/mod_russia/23218
Герой России с позывным “Звезда” взял восемь украинцев в плен под Херсоном. Подробности легендарного боя под Херсоном с участием “Арктической” мотострелковой бригады узнала корреспондент "Известий" Мери Бадунц."Бригада полностью готова к бою. Задачи выполняют в полном объеме, несмотря на то, что готовились мы к Северу. На данный момент награждено 100% личного состава", — рассказал командир 80-й отдельной мотострелковой бригады "Арктическая" с позывным "Колдун".Военному с позывным “Звезда” удалось взять на себя командование в сложнейших условиях, когда командир был ранен, а враг пошел в атаку с трех направлений. В ходе боя ему и его подчиненным удалось взять в плен восемь солдат ВСУ."Мы взяли их в плен, потому что они также являются людьми. Нашим братским народом. И как бы это ни звучало, просто так их убивать, безоружных, которые сдаются добровольно в плен. Это было бы зверство", — рассказал военный.
https://t.me/izvestia/116691
Зампред Совбеза РФ Медведев назвал отправку "Адмирала Горшкова" с "Цирконами" к берегам НАТО главным подарком к Новому году. «1000 км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь! Приведёт в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам», Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать ещё больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны», - заявил Медведев.
https://t.me/ssigny/52892
Ваша ёлка ещё стоит?
https://t.me/rosich_ru/32722
Русская смекалка
Мобилизованные бойцы умело закамуфлировали свой бензовоз!
Молодцы, так держать!
https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10276
Вот не только енота спасли.Спасённый львёнок стал счастливым талисманом для бойцов из подразделения «Эспаньола»Львёнок спасен из Мариуполя, живёт вместе с военными, окружен теплом и заботой.
https://t.me/+vcZKvvMe3-xhYWY6
Ну и несколько военных котиков
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