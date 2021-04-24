Встреча на Эльбе 25 апреля 1945 года

"Жаль, у меня была лишь одна кассета!.."

Американский солдат, автор знаменитых фотоснимков встречи на Эльбе, побывал в Москве 9 мая 2015 года

Собственный корреспондент "Российской газеты" и журнала "Родина" встретился с Игорем Белоусовичем у него дома в пригороде Вашингтона.

- В вашем имени, Игорь Николаевич, несложно угадать русское происхождение. Да и самовары на столах...

- Мой отец из "белых" эмигрантов. После революции 1917 года добрался из центральной части России до Хабаровска, где познакомился с моей будущей матерью и женился. Потом они перешли границу с Китаем. Я родился уже в Шанхае, а спустя год семья переехала в Сан-Франциско - тогда там проживали тысячи русских. У нас дома все говорили по-русски, все знакомые были русские. Я вырос, поступил в Калифорнийский университет в Беркли, но из-за войны доучиться не успел.

Я служил ефрейтором в 69-й пехотной дивизии. В конце 1944 года ее перебросили в район бельгийско-немецкой границы. Там шла настоящая война, немцы вели наступление в Арденнах. Затем был прорыв ("линии Зигфрида". - Авт.), и наши части стали быстро продвигаться по Германии на восток. Последним военным действием для меня стало взятие Лейпцига.

Фото: Игорь Белоусович Фотографии Игоря Белоусовича разлетелись по множеству послевоенных альбомов.Фото: Игорь Белоусович

- И как вы оказались в составе группы, установившей контакт с советскими частями?

- Наш полк остановился недалеко от реки Мульде, притока Эльбы. Части Красной армии - на другом берегу Эльбы. Когда формировали группы, чтобы установить с ними контакт, кто-то в командовании полка вспомнил: в одной из рот есть солдат, знающий русский. Меня вызвали, включили в состав патруля, примерно из 20 человек. И рано утром 25 апреля мы переехали мост через Мульде на джипах. Помимо нас было еще два маленьких патруля. И с разницей в два-три часа задачу - установить контакт с русскими - выполнили все три группы.

Встреча на Эльбе. Фото: Игорь Белоусович

- Как это случилось лично у вас?

- На расстоянии мы увидели колонну всадников, которые, заметив нас, поскакали в нашем направлении. В тот момент я вспомнил, что в кармане у меня небольшая фотокамера, единственная на весь патруль. И сделал несколько снимков кавалеристов, а затем и самой встречи. Командир советского отряда рассказал, какими дорогами ехать до Эльбы и городка Торгау. Я был единственным, говорившим на обоих языках, и переводил. Потом всадники поехали своей дорогой в Дрезден, а мы добрались до Эльбы, где советские части организовали что-то вроде парома. Нас встретила группа офицеров, включая командира 58-й гвардейской дивизии генерала Владимира Русакова.

25 апреля 1945 года. Советские и американские солдаты встретились, а ефрейтор Белоусович нажал на спуск фотокамеры. Фото: Игорь Белоусович

- Можете вспомнить о своих ощущениях в тот день?

- Еще бы! Я понимал, что это исторический момент. Он остался со мной на всю жизнь. Кстати, в Вашингтоне есть мемориальный знак в честь встречи на Эльбе, и каждый год российское посольство приглашает меня на церемонию возложения венков, устраивает прием для ветеранов.

Единственное, о чем жалею, что тогда у меня с собой была только одна кассета пленки.

25 апреля 1945 года. Советские и американские солдаты встретились, а ефрейтор Белоусович нажал на спуск фотокамеры. Фото: Игорь Белоусович

- Поделитесь неофициальными подробностями встречи?

- Тогда никакой "холодной войны" не было. И встреча была очень "союзная", дружелюбная, все хлопали друг друга по плечам, улыбались. Я переводил все подряд. Нас накормили, здорово напоили, в гостях мы и переночевали. Наутро у меня сильно болела голова. А на следующий день мы вернулись обратно в расположение своих частей.

- Что-то оставили себе на память?

- И не только я. Все хотели сохранить какие-то сувениры. Больше всего нас интересовали звездочки с пилоток. Но главное, что у меня осталось, - память и фотографии. Пленку позже проявили у нас в командовании и, к моему удивлению, негативы и снимки вернули мне. Через две недели война в Европе завершилась. Наша часть некоторое время организовывала движение мигрантов, шедших пешком на Запад. А через два-три месяца нас вернули домой, и все закончилось.

25 апреля 1945 года. Советские и американские солдаты встретились, а ефрейтор Белоусович нажал на спуск фотокамеры. Фото: Игорь Белоусович

- Удалось после войны повидаться с участниками встречи на Эльбе?

- Да, я много раз ездил к вам по приглашениям советской, потом российской стороны. В Москве несколько раз встречался с одним сержантом, славным человеком. Прошу прощения, но забыл его фамилию. Он за эти годы стал офицером, а потом и генералом. Но со временем нас, фронтовиков, по известным причинам становилось все меньше. Ведь мне уже 93.

https://rg.ru/2015/06/01/rodina-kasseta.html

Встреча на Эльбе (реж. Григорий Александров, 1949 г.)