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Встреча на Эльбе 25 апреля 1945 года

Встреча на Эльбе 25 апреля 1945 года

"Жаль, у меня была лишь одна кассета!.."

Американский солдат, автор знаменитых фотоснимков встречи на Эльбе, побывал в Москве 9 мая 2015 года

Собственный корреспондент "Российской газеты" и журнала "Родина" встретился с Игорем Белоусовичем у него дома в пригороде Вашингтона.

- В вашем имени, Игорь Николаевич, несложно угадать русское происхождение. Да и самовары на столах...
- Мой отец из "белых" эмигрантов. После революции 1917 года добрался из центральной части России до Хабаровска, где познакомился с моей будущей матерью и женился. Потом они перешли границу с Китаем. Я родился уже в Шанхае, а спустя год семья переехала в Сан-Франциско - тогда там проживали тысячи русских. У нас дома все говорили по-русски, все знакомые были русские. Я вырос, поступил в Калифорнийский университет в Беркли, но из-за войны доучиться не успел.

Я служил ефрейтором в 69-й пехотной дивизии. В конце 1944 года ее перебросили в район бельгийско-немецкой границы. Там шла настоящая война, немцы вели наступление в Арденнах. Затем был прорыв ("линии Зигфрида". - Авт.), и наши части стали быстро продвигаться по Германии на восток. Последним военным действием для меня стало взятие Лейпцига.

Фотографии Игоря Белоусовича разлетелись по множеству послевоенных альбомов. / Игорь Белоусович
Фотографии Игоря Белоусовича разлетелись по множеству послевоенных альбомов.
Фото: Игорь Белоусович

- И как вы оказались в составе группы, установившей контакт с советскими частями?

- Наш полк остановился недалеко от реки Мульде, притока Эльбы. Части Красной армии - на другом берегу Эльбы. Когда формировали группы, чтобы установить с ними контакт, кто-то в командовании полка вспомнил: в одной из рот есть солдат, знающий русский. Меня вызвали, включили в состав патруля, примерно из 20 человек. И рано утром 25 апреля мы переехали мост через Мульде на джипах. Помимо нас было еще два маленьких патруля. И с разницей в два-три часа задачу - установить контакт с русскими - выполнили все три группы.

Встреча на Эльбе / Игорь Белоусович
Встреча на Эльбе. Фото: Игорь Белоусович

- Как это случилось лично у вас?

- На расстоянии мы увидели колонну всадников, которые, заметив нас, поскакали в нашем направлении. В тот момент я вспомнил, что в кармане у меня небольшая фотокамера, единственная на весь патруль. И сделал несколько снимков кавалеристов, а затем и самой встречи. Командир советского отряда рассказал, какими дорогами ехать до Эльбы и городка Торгау. Я был единственным, говорившим на обоих языках, и переводил. Потом всадники поехали своей дорогой в Дрезден, а мы добрались до Эльбы, где советские части организовали что-то вроде парома. Нас встретила группа офицеров, включая командира 58-й гвардейской дивизии генерала Владимира Русакова.

25 апреля 1945 года. Советские и американские солдаты встретились, а ефрейтор Белоусович нажал на спуск фотокамеры. / Игорь Белоусович
25 апреля 1945 года. Советские и американские солдаты встретились, а ефрейтор Белоусович нажал на спуск фотокамеры. Фото: Игорь Белоусович

- Можете вспомнить о своих ощущениях в тот день?

- Еще бы! Я понимал, что это исторический момент. Он остался со мной на всю жизнь. Кстати, в Вашингтоне есть мемориальный знак в честь встречи на Эльбе, и каждый год российское посольство приглашает меня на церемонию возложения венков, устраивает прием для ветеранов.

Единственное, о чем жалею, что тогда у меня с собой была только одна кассета пленки.

25 апреля 1945 года. Советские и американские солдаты встретились, а ефрейтор Белоусович нажал на спуск фотокамеры. / Игорь Белоусович
25 апреля 1945 года. Советские и американские солдаты встретились, а ефрейтор Белоусович нажал на спуск фотокамеры. Фото: Игорь Белоусович

- Поделитесь неофициальными подробностями встречи?

- Тогда никакой "холодной войны" не было. И встреча была очень "союзная", дружелюбная, все хлопали друг друга по плечам, улыбались. Я переводил все подряд. Нас накормили, здорово напоили, в гостях мы и переночевали. Наутро у меня сильно болела голова. А на следующий день мы вернулись обратно в расположение своих частей.

- Что-то оставили себе на память?

- И не только я. Все хотели сохранить какие-то сувениры. Больше всего нас интересовали звездочки с пилоток. Но главное, что у меня осталось, - память и фотографии. Пленку позже проявили у нас в командовании и, к моему удивлению, негативы и снимки вернули мне. Через две недели война в Европе завершилась. Наша часть некоторое время организовывала движение мигрантов, шедших пешком на Запад. А через два-три месяца нас вернули домой, и все закончилось.

25 апреля 1945 года. Советские и американские солдаты встретились, а ефрейтор Белоусович нажал на спуск фотокамеры. / Игорь Белоусович
25 апреля 1945 года. Советские и американские солдаты встретились, а ефрейтор Белоусович нажал на спуск фотокамеры. Фото: Игорь Белоусович

- Удалось после войны повидаться с участниками встречи на Эльбе?

- Да, я много раз ездил к вам по приглашениям советской, потом российской стороны. В Москве несколько раз встречался с одним сержантом, славным человеком. Прошу прощения, но забыл его фамилию. Он за эти годы стал офицером, а потом и генералом. Но со временем нас, фронтовиков, по известным причинам становилось все меньше. Ведь мне уже 93.

https://rg.ru/2015/06/01/rodina-kasseta.html

Встреча на Эльбе 25 апреля 1945 года


Встреча на Эльбе 25 апреля 1945 года


Встреча на Эльбе 25 апреля 1945 года

Встреча на Эльбе (реж. Григорий Александров, 1949 г.)

Встреча на Эльбе 25 апреля 1945 года

знаменательная датаВеликая Отечественная войнафотоностальгия
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