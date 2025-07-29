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Калининград и его окрестности, ч.1

Калининград — город-философ, замок, который стал бастионом историиОснование. 
В 1255 году тевтонские рыцари заложили крепость Кёнигсберг. Название означало «Королевская гора». Ганза и Пруссия. 
К XIII веку вокруг замка вырос город. В 1466 году Кёнигсберг стал столицей Прусского герцогства.Город Канта.

 
В 1724 году в Кёнигсберге родился Иммануил Кант.

Он почти не покидал пределов города и преподавал в местном университете. Город стал интеллектуальным центром Восточной Европы. Здесь же в 1776 году родился писатель и композитор Амадей Гофман, один из ярких представителей немецкого романтизма.Русский эпизод. 
В ходе Семилетней войны Кёнигсберг был занят русскими войсками в 1758 году. Императрица Елизавета Петровна провозгласила город частью Российской империи. Однако после её смерти Пётр III вернул Пруссии все завоёванные земли.Разрушение и переименование. 
Во время Второй мировой войны город сильно пострадал. В 1944 году значительная часть исторического центра была утрачена, а в 1945 году последовал штурм Красной армии. В 1946 году Кёнигсберг был переименован в Калининград — в честь Михаила Калинина.

 

Интересен не только сам город Калининград, но и прилегающие к нему городки и поселки. Давайте пройдемся по ним.
«Архитектурные излишества» в Калининграде!Балтийский берег, рыжая заря. Янтарь, песчаные дюны, Куршская коса, десятки километров морского побережья, замки, кирхи, романтичные краснокирпичные дома, шлюзы, башни. Весна в КалининградеВся область — огромный музей под открытым небом.

 В Калининградской области осталось немало декроттуаров — небольших устройств перед входом в здание, предназначенных для очистки обуви от грязи и снега.

 В регионе стараются не только содержать в порядке подобные старые артефакты, но иногда и устанавливать новые (в Черняховске и Железнодорожном).Черняховск превращается в один из главных туристических центров Калининградской области. За несколько лет город сильно изменился — отреставрированы многие дома. Тут вас ждут резные щипцы и пёстрые крыши.Скоро откроется комфортабельная гостиница, расположенная в здании бывшей окружной больницы.Черняховск (Инстербург) - очень красивый город Калининградской области. Сюда дорога из Калининграда занимает около 1 часа.Вот только малая толика того, что можно посмотреть: Древний замок Инстербург, Собор Архангела Михаила (Пионерская, 20). Водонапорная башня (площадь Черняховского, 2), Церковь Святого Бруно Кверфуртского, улица Ленина, 17А, Дома на Комсомольской улице и на улице Карла Маркса.

 

Поселок Железнодорожный (до 1946 года Гердауэн) в 80 км от Калининграда на протяжении нескольких лет активно приводят в порядок. Раньше он был довольно депрессивным местом на границе с Польшей. Сейчас отреставрированы фасады десятков домов, включая исторические двери и даже подъезды (взгляните на фото).Будет проведена консервация кирхи. Созданы новые общественные пространства и детские площадки. В рамках программы поддержки бизнеса открываются приличные кафе. Есть антикварные магазины и музей патефонов. Сейчас перекладывают коммуникации и укладывают новую брусчатку вместо асфальта. Жители принимают активное участие в изменениях — так, в Железнодорожном действует проект «Город-театр». Это иммерсивные спектакли от непрофессиональных актеров, действие разворачивается прямо на городских улицах.Проект по развитию Железнодорожного призван разгрузить побережье и вдохнуть жизнь в восточные районы Калининградской области.Мюльхаузенская кирха (Святой Анны) в поселке Гвардейское недалеко от Багратионовска Калининградской области. Великая Отечественная война обошла церковь стороной, в 1990-х гг. она считалась одной из самых сохранных в регионе.В 1570 году в кирхе была похоронена дочь Мартина Лютера Маргарита фон Кунхайм. Внутри сохранилось множество фресок, старейшие из которых относятся к 16 веку.Эстетика посёлка Домново Калининградской области: сельпо, довоенная надпись, советская остановка и аисты, свившие гнездо на металлической опоре.Сколько посажено форзиции. Она зацветает самая первая из кустарников, еще даже листья не покапзываются.Домново Калининградской областиСимпатичная Гросс-Легиттенская кирха в посёлке Тургенево Калининградской области.В 19 веке возле церкви была похоронена баронесса Дженни фон Густадт, племянница Наполеона.Сейчас здание в руках лютеранской общины.
Следующий пункт нашего мини-путешествия — поселок Ярославское Калининградской области. Здесь расположена кирха Шенвальде конца 14 века. В 2023 году волонтеры из движения «Хранителей руин», Служба охраны памятников Калининградской области и несколько реставрационных фирм начали совместный проект по консервации кирхи. В чем идея? Население посёлка — всего 150 человек. Органный зал из каждого старого здания не сделаешь. Поэтому произведена консервация кирхи, которая позволит радовать нас еще многие столетия. Можно гулять, размышлять, фотографировать, гладить камни. Приведена в порядок крыша. Внутри периметра устроены декоративные клумбы с гортензиями. Сделана декоративная подсветка. Расчищены полтора метра культурного слоя около внешних стен. Рядом засеян газон с клевером. Очень эффектно и живописно. Хранительницей кирхи является Мария Страхова. Местное сообщество делает свечи в форме здания. Вскоре начнут угощать посетителей чаем. В Калиниграде довольно много примеров нормального человеческого сотрудничества энтузиастов и госорганов охраны памятников.
Комплекс скотобойни Розенау в Калининграде (Аллея Смелых, 80). Образцовое предприятие было построено в 1890-е годы по проекту архитектора Пауля Мюльбаха. Особенно интересны гостиница для погонщиков и водонапорная башня.С 1945 года здесь работал Калининградский мясоконсервный комбинат. Он закрылся несколько лет назад.В 2024 году комплекс цехов скотобойни включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.
Ну а мы продолжим знакомство и прогулку в следующий раз. Все-равно за один раз все, даже поверхностно, не осмотреть.

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