Подвиг лейтенанта Асадова, изменившего всю его жизнь


Лейтенант Эдуард Асадов
После войны поэта Эдуарда Асадова любила вся страна, но мало кто знает, что он был фронтовиком и обладал беззаветной храбростью. Сегодня ему исполняется 101 год. Но мало кто знает в результате чего  поэт ослеп.

В 17 лет отправился на фронт, но продолжал творить
Эдуард Аркадьевич родился в городе Мерв Туркестанской АССР в армянской семье.
 Родители работали учителями. После смерти отца он переехал с матерью в Свердловск, где закончил школу. Правда, спустя неделю после школьного выпускного, Асадов в числе первых был отправлен на фронт. Ему было 17 лет. Сначала Эдуард был наводчиком «катюш», а затем, уже будучи офицером, командовал батареей. При этом он продолжал творить. Писал всегда и везде.

Необычный лейтенант
В конце 1943 г. 2-я гвардейская армия воевала в Крыму. После ожесточённых боёв за Перекоп столкновения с немцами продолжались. Командующий армейской артиллерией генерал Стрельбицкий инспектировал батареи и увидел на одной из них молодого лейтенанта, поведение которого бросилось ему в глаза. Стройный, подтянутый лейтенант с чертами южанина вёл себя под обстрелом так, словно над его головой пролетали птицы, а не вражеские снаряды. Он постоянно шутил с солдатами, приказы отдавал весело, и было видно, что подчинённые его обожают.
Вернувшись в штаб армии, Стрельбицкий попытался узнать фамилию лейтенанта. Связь часто прерывалась из-за бомбёжки, и генерал с трудом расслышал, что храброго юношу, кажется, зовут Осадчий.
Спасение раненного бойца
Две недели спустя, уже под Севастополем, генерал снова увидел "своего" лейтенанта.

На сей раз он привёз в медсанбат раненного в ноги старшину. Генерал отчитал его за то, что не дождались ночи, как было положено по инструкции. Но лейтенант смущённо ответил - могла начаться гангрена.
Среди бела дня на простреливаемом пространстве грузовик с раненным мог запросто попасть под обстрел... Генерал удивился храбрости молодого человека и отправил его на позиции. Он и представить себе не мог, какие чудеса героизма покажет этот "лейтенантик" через некоторое время.

Артиллерийский расчёт
Снаряды без пушек бесполезны
А в этот день немцы полностью разбомбили его батарею. Орудия вышли из строя до одного, а боекомплект выжил - не взорвался. Другое положение было на соседней батарее - там были пушки, но кончились снаряды. Не долго думая, лейтенант со своим шофёром Виктором Акуловым погрузили ящики в машину и двинулись к соседней батарее.
По мнению тех, кто это видел, их подвиг граничил с самоубийством. Вражеские позиции были в нескольких километрах. Дорога простреливалась от начала до конца. Вдобавок в гору грузовик еле тащился, а в одном месте заглох. Акулов с силой вдавил тормоз в пол. Лейтенант выскочил из кабины и, не обращая внимания на обстрел, начал бешено крутить рукоятку. Двигатель помедлил и завёлся.
Последний метр дороги
Когда преодолели подъём и въехали на плоскогорье, машину взяли на прицел два "юнкерса". Самолёты сделали в воздухе крюк и устремились к беззащитной цели. Прячась в кювете. лейтенант, в свойственной ему манере, успел пошутить - береги причёску, Акулов, - и тут же рядом с ними грохнула бомба. На этот раз боги войны спасли лейтенанта и его товарища, а подоспевшие истребители отогнали "юнкерсов".
Дорога была испещрена воронками, и лейтенант шёл впереди машины, указывая её путь. До батареи оставались считанные метры, когда рядом разорвался последний в жизни лейтенанта снаряд. Его ослепило и он упал. Это произошло 4 мая 1944 года.
"А потом был госпиталь и 26 суток борьбы между жизнь. и смертью" - вспоминал поэт. В госпитале его вытаскивали с того света. Поэт выжил, но его лицо было изуродовано настолько, что даже 12 операций не помогли — вместо глаз осталась лишь чернота. А переносицы просто не было. 

Евгений Дятлов в роли генерала И.С. Стрельбицкого
Случайная встреча
Генерал Стрельбицкий на всю жизнь запомнил смелого лейтенанта. На встречах со школьниками он часто рассказывал о его подвиге. А однажды услышал стихи поэта Эдуарда Асадова, который тоже прошёл войну и мог написать проникновенные строки о подвиге артиллериста-героя. Стрельбицкий позвонил Асадову и начал рассказывать ему всё, что знал о лейтенанте Осадчем, геройски погибшем в двадцать лет.
Генерал говорил, а на том конце провода молчали. Наконец, после паузы он услышал слова, которые его несказанно обрадовали и удивили. Оказалось, что Осадчий и Асадов - одно и то же лицо. Молодой весёлый лейтенант был тяжело ранен в голову, почти месяц находился между жизнью и смертью, перенёс двенадцать операций, но выжил. Вот только зрение спасти не удалось.
Боевые награды:
-Орден Ленина.
-Орден Красной Звезды.
-Два ордена «Знак Почёта».
-Медаль «За оборону Ленинграда».
-Медаль «За оборону Севастополя».
-Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945гг.»

Эдуард Асадов - народный поэт Советского Союза
Постскриптум
Эдуард Асадов стал самым любимым поэтом большой советской страны. Его не жаловали критики, зато обожал народ. Он был очень скромен и не любил рассказывать о войне.Конечно, он сожалел о потере зрения, но никогда не жаловался на судьбу и, доведись ему снова оказаться снова в бою, действовал бы точно так же.
На Сапун-горе в музее «Защита и освобождение Севастополя» есть стенд посвященный гвардии лейтенанту Эдуарду Асадову, командиру батареи прославленных гвардейсктх миномётов «Катюш» на Северо - Кавказском и 4-ом Украинском фронте.
Прожил Эдуард Аркадьевич Асадов – 80 лет.

