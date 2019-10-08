Совсем другой ленд-лиз. Совесть против денег

Когда мы работали над серией статей о ленд-лизе, периодически возникали факты, в которые просто отказываешься верить. Страна, которая является одним из победителей фашизма, страна, которая поставляла вооружение и технику союзникам (причем хорошую технику!) по борьбе с Гитлером и его армией, страна, которой мы благодарны за поставки множества необходимых для войны вещей, помогала нашим врагам бить нас. Когда мы работали над серией статей о ленд-лизе, периодически возникали факты, в которые просто отказываешься верить. Страна, которая является одним из победителей фашизма, страна, которая поставляла вооружение и технику союзникам (причем хорошую технику!) по борьбе с Гитлером и его армией, страна, которой мы благодарны за поставки множества необходимых для войны вещей, помогала нашим врагам бить нас.

Парадокс, правда? Но, увы, факт налицо. Поговорим об этом.

Здесь, знаете, поневоле вспомнишь 300% прибыли из "Капитала", за которые капиталист пойдет на любое преступление, на любую подлость. Деньги не пахнут. А большие деньги, даже полученные путем преступления, для некоторых пахнут прекрасными духами от Коко Шанель.

Может, в том числе поэтому США вышли победителями из той войны? Не победителями фашизма, а теми, кто получил самые большие дивиденды от общей победы. Пока Европа и СССР громили Германию, теряли материальные и людские ресурсы, разрушали города и населенные пункты, США "делали деньги".

"Делали деньги" для того, чтобы этими же деньгами вскоре поработить Европу. И побежденных, и победителей. Сегодня мы можем уверенно сказать, что да, получилось.

Очень часто возникает вопрос о том, как же связаны американские компании с фашистами? Как можно зарабатывать деньги тогда, когда "видимая часть айсберга", то, что видит неискушенный обыватель, никак не взаимосвязана с другой? Где тот механизм, через который осуществлялась связь американских компаний и фашистской Германии?

Как писал В. И. Ленин: "Есть такая партия!" Причем никто не скрывает той роли, которую эта "партия" играла во время Второй мировой войны. Инструмент этот называется Банк международных расчетов (Bank for International Settlements (BIS)). Создан этот банк в 1930 году, учредители — Центробанки пяти европейских стран. Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Германии.

Цели этого банка были самые мирные и прогрессивные. Облегчение международных расчетов и сотрудничество между Центробанками ведущих мировых держав. Кстати, широко известный сегодня МВФ проводит только часть функций, которые исполнял БМР в то время.

Смотрим дальше. Пока связи не видно. Американского Центробанка в соучредителях нет. Но, зато есть аж три частных американских банка. Три! Есть ещё один частный японский банк. Вот и появилась связь. Туда, где действовали официально государственные Центробанки внедрены частные банки. США вроде бы и не при делах.

Рассказ о том, как действует этот механизм, — ниже. А пока один небольшой, но интересный и ужасающий факт. Факт, о котором не принято говорить сегодня. Вроде и не было этого.

Помните ужасающие кадры кинохроники из фашистских концлагерей, когда показывают склады отобранных у заключенных золотых вещей, вырванных золотых коронок и прочего?

Помните кадры вывоза золота из квартир, музеев, коллекций в Германию? И куда все это делось после разгрома Германии? Где золото с трупов? Где золото Рейха, добытое таким бесчеловечным способом? Ответ, пусть и частично, можно найти в архивах Германии.

Начиная с 1942 года Рейсхбанк начал переплавлять золото в слитки весом 20 килограммов каждый. Таким образом зубные коронки и стали слитками. И вот эти-то слитки Рейхсбанк и депонировал в БМР.

Даже сумма, на которую были сделаны такие вложения, известна. Зная курс стоимости золота в этот период, можно подсчитать количество золота. 378 миллионов долларов! Теми долларами, не сегодняшними бумажками. И это золото через Международный банк расчетов куда-то "ушло".

Кстати, тут есть и ещё один нюанс, о котором так же стыдливо умалчивают банкиры. Куда делось золото завоеванных Гитлером стран? Понятно, что часть золотого запаса хранилась в собственных хранилищах. О судьбе этого золота можно догадаться. А те запасы, которые были на территории других государств? До них Гитлер дотянуться не мог.

Банкиры завоеванных стран и официальные представители этих государств переводили средства в западные банки. И переводили... через БМР. Средства перечислялись и исчезали. Всплывали уже на счетах Рейхсбанка. Кстати, это было шоком для европейских банкиров. Не принято такое в среде тех, кто работает с финансами.

Итак, взаимосвязь немецких финансистов и американских банков мы выявили. Теперь немного фактуры. Просто так деньги не платят. Особенно генетически педантичные немцы. Немцы платят за товар. "Широтой души" русских, которые прощают долги, германцы не обладают. Считали, считают и считать будут.

Не секрет, что Запад готовил Гитлера на роль "убийцы Сталина". Задача была поставлена предельно просто — уничтожить советскую Россию. Уничтожить СССР и коммунистическую идею. Отсюда прекрасные отношения фашистов с европейскими политиками, с финансистами, с промышленниками. Точно такое же отношение было и у американцев.

Прекрасный пример любви к фашизму показывал, например, Генри Форд. Тот самый автомобильный магнат, автомобили которого воевали практически во всех армиях союзников, был награжден высшим фашистским орденом для иностранцев — Орденом Заслуг германского орла 30 июля 1938 года! Форд не оставался в долгу. Посол Германии в США вручает орден Форду

Кстати, немного о самой награде. Орден Заслуг германского орла — награда достаточно редкая. Более того, этот орден не был стандартной наградой Рейха. Вообще, это партийная фашистская награда, придуманная для награждения Муссолини. И награждали этим орденом не за конкретные действия, а за отношение к фашистскому режиму.

Наверное, неудивительно, что народный герой Америки, летчик, первым перелетевший через Атлантику, Чарльз Линдберг, был вторым (и последним) американцем, награжденным этим орденом. О фанатичном преклонении Линдберга перед Гитлером мы не станем рассказывать, поскольку любое пресмыкание противно. Линдберг и Геринг в Каренхалле Коллеги-орденоносцы Форд и Линдберг

И ещё одно отступление, касающееся именно Генри Форда. Те, кто внимательно читал "Мою борьбу" Гитлера, прекрасно помнят, что единственным иностранцем, упомянутым там в позитивном ключе, был именно Генри Форд. А фотография этого американского промышленника находилась в мюнхенской резиденции Гитлера.

Американская финансовая и промышленная элита активно содействовала возрождению германской армии после прихода Гитлера к власти. Огромные инвестиции американцев как раз и стали, в основном, катализатором возрождения германского милитаризма.

Правда, уже в 1942 году немцы "пережали горло" американцам на собственной земле. Предприятия перешли под управление германского государства. Да и сами американцы стали понимать, что блицкрига не получилось. Нужно было "отмываться" от фашизма. Поэтому и демонстрировали свою лояльность правительству очень активно.

Вот несколько примеров американской двуличности. "Ничего личного, просто бизнес" в действии.

Начнем с уже упомянутого Форда. В 1940-м году, заметьте, до перехода под управление немцев, но уже в ходе Второй мировой войны, заводы Форда в Европе (Германия, Бельгия, Франция) собрали для вермахта 65 000 грузовиков! В филиале завода Форда в Швейцарии ремонтировали немецкие грузовики тысячами. А что, швейцарцы нейтралы, с тем же успехом, наверное, могли и ГАЗ отремонтировать... Кстати, там же, в Швейцарии, ремонтировал немецкие грузовики и другой американский автогигант — "Дженерал моторс". Правда, основные доходы эта компания получала все-таки от акций "Опеля", крупнейшим акционером которого являлась.

Про боевые и трудовые подвиги «Опеля» вообще можно отдельную статью написать. Без упреков, просто констатируя факт, что над «Опелем» с 1929 г. и по сей день контроль осуществляет американская корпорация «Дженерал моторс», принадлежащая семейству Дюпон. Дюпоны вообще красавцы, не менее своей компании сражались на стороне Германии. Сторонник и поклонник идей Гитлера, Альфред Дюпон создавал в США ячейки национал-социалистической (считай, фашистской) партии. Так сказать, помогал идейно Германии. Ну а не идейно, а делом, помогали заводы корпорации Дюпонов в Германии, где чего только не производилось. Ну вообще фактически не производилась мирная продукция. Хотя Ламмот Дюпон вполне себе нормально так трудился в составе Консультативного комитета химических войск Военного министерства США и занимался вопросами снабжения американской армии. В Северной Африке немецкий генерал Роммель имел «собственное» производство грузовиков и бронеавтомобилей. Эта техника поступала Роммелю не из Европы, а собиралась прямо в Африке на филиале завода "Форд" в Алжире.

Даже те грузовики, которые использовались вермахтом в СССР, были "Фордами". Правда, мы почему-то часто говорим о французском производстве. Да, пятитонки и легковые машины производились во Франции, но принадлежали заводы американцу.

Мы достаточно много уделили внимание именно «Форду». Однако эта компания далеко не самая активная и самая бессовестная. Просто сравните цифры вложений в немецкую экономику.

«Форд» — 17,5 млн. $.

«Стандарт Ойл оф Нью Джерси» (ныне «Эксон Мобил Корпорейшн») — 120 млн. $.

«Дженерал Моторс» — 35 млн. $.

«ITT» — 30 млн. $.

Даже такой закрытый немецкий проект, как создание ракет "Фау", не обошлось без американского участия. Здесь отличились бизнесмены ITT. Специалисты по телефонам и телеграфам не только снабжали фашистов счетными машинками, телефонами и другими средствами связи (в том числе и спецсвязи), но и агрегатами и комплектующими для ракет "Фау".

Кстати, для тех, кто интересуется ценой американской совести, сообщим, что совесть ITT стоила довольно дорого и выражалась в увеличении капитала компании за время войны в три (!) раза.

Как видите, тезис Маркса о 300% верен.

Помните знаменитый фильм "Семнадцать мгновений весны"? Помните, кому непосредственно подчинялся штандартенфюрер СС Макс Отто фон Штирлиц? Бригадефюреру СС, начальнику внешней разведки службы безопасности (SD-Ausland-VI отдел РСХА) Вальтеру Фридриху Шелленбергу.

Так вот, ко всем занимаемым должностям этого немецкого генерала следует добавить ещё одну. Он был членом совета директоров американской компании ITT! Точнее, одним из членов. Вместе с ним там присутствовал ещё один бригадефюрер СС — Курт фон Шредер. Банкир, финансировавший фашистов с момента основания движения. Президент промышленной палаты Рейнланда.

Не подумайте, что в США кто-то скрывает свое сотрудничество с фашистами. Зачем? Деньги не пахнут. А мерилом успеха американца был, есть и будет его счет в банке. В 1983 году американский писатель Чарльз Хайэм опубликовал документальную книгу "Торговля с врагом". В СССР она была выпущена в 1985 году. В России переиздана в 2017 году под названием "Братство бизнеса".

Там документально приведены подтвержденные факты сотрудничества с врагами США многих кланов из бизнес-элиты Америки — Рокфеллеров, Морганов и прочих.

"В Германии нам мешали не немецкие, а американские бизнесмены. Те, кто нам мешал, действовали из Соединенных Штатов, но действовали не открыто. Нам мешал не какой-нибудь закон, утвержденный конгрессом, не приказ президента США, не решение президента или кого-либо из членов кабинета об изменении политического курса.

Короче говоря, формально мешало нам не "правительство". Но мешавшая нам сила, как это совершенно ясно, держала в своих руках те рычаги, при помощи которых обычно действуют правительства. Перед лицом растущей экономической мощи правительства относительно бессильны, и это, конечно, не новость".

Рассказывать о предательстве и мерзости всегда неприятно. Как будто копаешься в навозной куче. Как бы аккуратно ни ворошил эту кучу, амбре, да и кусочки навоза, всегда будут иметь место быть. Можно и дальше рассказывать, например, о "Стандарт Ойл", которая открыто заправляла немецкие подводные лодки в нейтральных базах и поставляла горючее в ту же Северную Африку.

И в самой Германии «Стандарт ойл» не сидела наблюдателем, а заключив через британских посредников контракт с известнейшим германским химическим концерном «И. Г. Фарбенидустри» на производство авиационного бензина в Германии.

Но мало кто знает, что «И. Г. Фарбенидустри» с 1929 года контролировалась все той же «Стандарт Ойл», выгодно скупившей акции немецкой компании во время кризиса 20-х годов в Германии.

Так что «И. Г. Фарбенидустри» одной рукой финансировала партию Гитлера (и за океаном не могли этого не знать, там не ручеек денежный был, а вполне себе река), а другой честно выплачивала по акциям хозяевам, скажем, за «Циклон-Б», которым в лагерях травили людей. Гитлер и его кошелек Шахт

Кстати, Шахт был оправдан. Что неудивительно, не правда ли?

Необходимое послесловие.

Память – штука весьма подлая и избирательная. Но мы не просто должны, мы обязаны помнить все.

И то, как парни из Корнуолла и Техаса плевались в лицо немецким летчикам из «эрликонов» и обнимались с ледяными волнами северных морей вместе с кораблями, которые везли нам столь необходимые Красной армии танки и самолеты. Уверены – собранные не менее трудолюбивыми парнями Детройта, Индианаполиса, Хартфорда и Буффало. Но вместе с ними мы должны знать и помнить тех, кому было плевать на то, чем пахнут заработанные деньги.

Для равновесия. Потому что уделом любого народа будет наличие как беспринципных подлецов, так и людей с открытой душой. И очень жаль, что мы живем в такие времена, когда первые явно доминируют над вторыми.

Роман Скоморохов Александр Ставер

https://topwar.ru/156955-sovsem-drugoj-lend-liz-sovest-protiv-deneg.html