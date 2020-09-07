Вместе с Навальным Германия получила "грязную бомбу" - ущерб будет огромен

Сейчас перед канцлером Германии стоит, в сущности, похожая задача — попытаться найти свой аналог "удара по сирийской авиабазе", только в политико-экономическом измерении. Держа при этом в уме, что Россия не Сирия и по ней безответно не бахнуть ни в какой форме, а также то, что сотрудничество с Москвой в той самой энергетической сфере, которое требуют убить заклятые союзники, является критичным для немецкой экономики и банального благосостояния граждан (а значит, и для политического будущего национальной политической элиты).

Ангеле Меркель в этой ситуации крайне трудно позавидовать. В этом контексте Навальный + "Новичок" является настоящей медийно-политической "грязной бомбой", которую подсунули германскому руководству и которая при детонации неизбежно отравит все вокруг себя.

, например, переложить ответственность на кого-нибудь, просто озабоченно заявив, что "в связи с особыми обстоятельствами Навального надо передать в , там в "Новичке" куда лучше разбираются", — будет не только крайне вероятным смертным приговором самому больному, но и бесполезным ходом: требовать от Германии наказать Россию путем причинения себе ущерба все равно не перестанут.

Казалось бы, логичный выход из ситуации тут для команды Меркель один — взять выяснение истинного положения дел с "берлинским пациентом" под собственный жесткий контроль. Но это, во-первых, чревато жесточайшим столкновением с "атлантическими" силами в собственном немецком "глубинном государстве". А во-вторых — неизвестно, насколько у канцлера ФРГ вообще есть реальные возможности влиять на ситуацию. Все это делает взрыв "грязной бомбы" и масштабный ущерб от нее практически неизбежными. Меркель и ее команде остается только решить, в какой форме этот ущерб минимизировать и когда именно это лучше сделать — до или после американских выборов. При этом попытка Меркель , например, переложить ответственность на кого-нибудь, просто озабоченно заявив, что "в связи с особыми обстоятельствами Навального надо передать в Великобританию , там в "Новичке" куда лучше разбираются", — будет не только крайне вероятным смертным приговором самому больному, но и бесполезным ходом: требовать от Германии наказать Россию путем причинения себе ущерба все равно не перестанут.

Но, как мы помним, Трамп тогда довольно мастерски выкрутился — нанеся ужасный и зрелищный удар десятками "Томагавков" по сирийской авиабазе Эш-Шайрат. То есть был произведен медийный аналог страшной кары, идентичный натуральной; были продемонстрированы стальные мускулы; было показано, что с Америкой, ставшей снова великой, шутки плохи. А на следующий день с разнесенной вдребезги авиабазы, на которой (скорее в результате случайности) погибли четыре человека, снова начали взлетать самолеты сирийских ВВС. То есть и месть за фантомное преступление против человечности была совершена, и большой войны удалось избежать.