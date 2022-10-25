Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.27

Об истории, нынешнем состоянии войск и выполнении ими в настоящее время важнейших государственных задач газете Красная звезда рассказал начальник Главного управления Железнодорожных войск генерал-лейтенант Олег Косенков. Несколько тезисов

Об истории Железнодорожных войск

Началом истории стало 6 августа 1851 года, когда император Николай I на завершающем этапе строительства железной дороги Санкт-Петербург – Москва утвердил Положение о составе её управления.

В целом начиная со дня своего образования Железнодорожные войска во всех войнах и военных конфликтах выполняли важнейшие задачи по обеспечению боевых действий, организации устойчивой работы фронтовых магистралей.

Железнодорожные войска сегодня

Сегодня Железнодорожные войска принимают непосредственное участие в специальной военной операции. Проявляя решительность и отвагу, личный состав Железнодорожных войск занимается разминированием и восстановлением разрушенной железнодорожной инфраструктуры, обеспечивая бесперебойное продвижение воинских эшелонов по железным дорогам. С апреля 2021 года Железнодорожные войска оперативно развернулись на участке Байкало-Амурской магистрали. Весна, лето, осень и зима, словом, на протяжении всех четырёх сезонов мы изучаем специфику районов вечной мерзлоты и влияние климата на процесс строительства.

Подготовка кадров

Подготовку офицерских кадров мы осуществляем в Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, Военной академии материально-технического обеспечения, а также в Военном институте Железнодорожных войск и военных сообщений, где проходят обучение более 1500 курсантов. В учебных воинских частях осуществляем подготовку младших специалистов по 23 специальностям, откуда по завершении учёбы ежегодно в войска направляем более 2500 подготовленных специа­листов.

В Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе имени князя Александра Невского проходят обучение и воспитание более 500 кадетов с 5-го по 11-й класс. В настоящее время в Железнодорожных войсках сформировано 114 юнармейских отрядов общей численностью свыше 5000 воспитанников движения.

Перспективы

Железнодорожным войскам предстоит решать задачи в области модернизации вооружения, военной и специальной техники, создания научно-технического, конструкторского и производственного заделов. Перспективным направлением дня Железнодорожных войск останется проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на создание новой унифицированной, стандартизированной и высокоэффективной системы вооружения для переоснащения наших соединений и воинских частей.

В числе других приоритетных задач – реализация мер, направленных на повышение социального статуса военнослужащих и гражданского персонала войск, на усиление системы социальной защиты. https://t.me/mod_russia/1830

http://redstar.ru/geroi-stalnyh-magistralej/

Более 15 000 детских писем были направлены участникам СВО за три дня. 6 ноября мы запустили акцию «Добрые письма», и уже в первые выходные нам принесли более 15 000 детских работ.

Ребята своими руками создают открытки, поделки и рисунки, где пишут, как сильно они гордятся солдатами и ждут их возвращения в родные города. Так они стремятся подарить нашим защитникам частичку тепла.

А мы напоминаем, что присоединиться к акции может любой желающий! Письма можно отправить через региональные отделения Российского движения школьников или по почте, указав адрес Министерства Обороны: 129 090, Москва, Суворовская площадь д. 2 стр1 «Центральный дом Российской армии» с обязательной пометкой на конверте «ДОБРОЕ ПИСЬМО». https://t.me/workBrothers/7391

Письма с тёплыми словами поддержки от жителей Российской Федерации доставлены ребятам на фронт Вот такой подарок. Послание от детей Донецка

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетили расположение и полигон отдельной мотострелковой бригады в Печенгском округе, где проходит подготовка северян, призванных в рамках частичной мобилизации. Цель посещения – убедиться, что военнослужащие обеспечены всем необходимым - обмундированием, вооружением, современной экипировкой, а их размещение и обучение организованы на достойном уровне. Кстати, подготовку и занятия ведут те военные, которые побывали в местах проведения СВО и имеют непосредственный опыт в боях.

В ходе личного общения командующий Северным флотом и глава региона ответили на все интересовавшие бойцов вопросы, в том числе о положенных выплатах семьям, об особенностях обеспечения современной экипировкой, о том, в составе каких подразделений им предстоит служить и выполнять поставленные задачи. https://t.me/mod_russia/20783 «Те ребята, которые находятся здесь, которые в ближайшее время убудут в район выполнения задач в составе нашего мотострелкового соединения – это высокомотивированные бойцы, у которых чётко выражена гражданская позиция. Они хотят защитить Родину, народ, свою семью», – отметил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев во время проверки полигона отдельной мотострелковой бригады в Печенгском округе, где проходит подготовка северян, призванных в рамках частичной мобилизации. https://t.me/mod_russia/20782

С других полигонов https://t.me/rosich_ru/24365

Продолжаю частично знакомить как главы районов помогают мобилизованным. В Калининградской области губернатор Антон Алиханов решает вопросы дополнительного обеспечения мобилизованных. «Принял решение об увеличении единовременной выплаты для каждого мобилизованного и их семей до 100 тысяч рублей. Почти на 250 миллионов рублей закупаем современного допснаряжения для наших ребят - от термобелья до броников и аптечек, в процессе закупки техника: коптеры, системы связи, тепловизоры и так далее», - заявил Алиханов. По его словам, помогает землякам и бизнес – через региональные благотворительные фонды собрано и потрачено на технику для мобилизованных более 100 миллионов рублей. https://t.me/aa_alikhanov/575

Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн приехал на полигон, где мобилизованные проходят боевое слаживание и привез дополнительные коврики, шнурки, генераторы и бензопилы, - то, что нужно бойцам. Пока они защищают Родину, региональное правительство поможет их семьям подготовиться к зиме.

https://t.me/rostislav_goldshtein/394)

Мобилизованные из Хабаровского края учатся управлять БПЛА: губернатор региона Михаил Дегтярев закупил и доставил уже сотни единиц квадрокоптеров и дополнительного оборудования.

«Мы позаботимся о ваших родных и близких. В каждом районе создан центр поддержки семей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Я дал поручение чиновникам на местах самим постучаться и спрашивать, чем помочь», - пообещал (https://t.me/Degtyarev_Info/7215) мобилизованным Дегтярев.

В Волгоградской области мобилизованные начали получать (https://t.me/rgn_34/2548) региональные выплаты – по решению губернатора Андрея Бочарова, она составляет 100 000 рублей. Матпомощь предоставляют в беззаявительном порядке по спискам, которые формируют воинские части и направляют в областной комитет соцзащиты населения. https://t.me/warfakes/8033

Но, к огромному огорчению, бывает и такое.

Cообщает телеграм-канал "оперативная Пермь" со ссылкой на мобилизованного Ивана Манькова:

"Полный плац выстроенных бойцов на холоде час дожидался начала выступления губернатора, которое заняло около 30 секунд. Ничего внятного глава региона солдатам не сказал, а после просто проигнорировал простых бойцов и общался только с командирами взводов. Это сильно возмутило мобилизованных, которые тут же принялись выкрикивать нецензурные выражения в адрес Махонина.

Никакой помощи в материальном обеспечении первой волне мобилизации оказано не было, все покупали амуницию и теплые вещи за свой счёт. Мобилизованные из других регионов прибыли в Елань в полной экипировке, которую им обеспечили региональные власти. Также они отметили, что их семьи остались без средств к существованию, так как никаких «подъёмных» региональных выплат по примеру других регионов со всей страны Махонин вводить не собирается и игнорирует предложения депутатов по этому вопросу. По его словам, мобилизованным и их семьям нет денег в бюджете" https://t.me/mig41/21488

Путин вручил звезду Героя России дочери Ольги "Корсы", которая была награждена посмертно после трагической гибели.

Встретились с героем видео, которое облетело интернет. Командир бронегруппы 4-й бригады войск ЛНР Денис Попов, несмотря на смертельный риск, пошёл на выручку нашим ребятам, чью машину подбили - бойцы укрылись в воронке, снаряды ложились всё ближе. Попов сам сел за рычаги управления боевой машины пехоты, отправился в голое поле, и, несмотря на то, что в технику влетел джавелин, вытащил своих ребят из ловушки. Все вернулись живыми. https://t.me/DKulko/28 Денис Попов вытащил своих танкистов Командир бронегруппы 4-ой бригады ЛНР Денис Попов, под обстрелом гранатометчиков ВСУ рванул на передок, чтобы спасти экипаж подбитой бронемашины. «Процентов на 80 ожидал, что нас подобьют. Как я своих людей там оставлю? Что ж я буду за командир тогда», - показывает Попов пробоины и следы от осколков на броне своей боевой машины. https://t.me/workBrothers/7441

Позывной этого парня - «Пуля». Родом он из Дагестана. Доброволец. Окончил юридический ВУЗ, жил в Москве. Но он оставил спокойную жизнь ради нашей общей цели - Победы! «Однажды мой земляк сказал перед смертью: «Работайте, братья». Так вот я хочу ответить: «Работаем, брат!» https://t.me/rosich_ru/24571

Медсестра Дагестанка Аминат Алиева за свою самоотверженность и мужество указом министра обороны Сергея Шойгу была награждена медалью «За боевые отличия». https://t.me/golosdagestana05/5972

Еще одна храбрая Дагестанка! Уроженка села Хучни Табасаранского района Сабият Курбанова работает хирургом на передовой в зоне проведения специальной военной операции. Удостоена медали «За спасение погибавших», — газета «Ватан»

Сабина Курбанова работает хирургом на передовой в зоне проведения специальной военной операции. Она уже спасла множество жизней. Как рассказывает ее командир, Сабина под огнём противника храбро проводит операции и оказывает своевременную медпомощь. https://t.me/rosich_ru/24545

На Авдеевском направлении ждут мужчин. Женщины тут уже есть.

https://t.me/workBrothers/7487

Доброволец с позывным «Луч» рассказал, что его родители поддерживают решение отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. «Для них это гордость, что меня не призвали, что я пришел к этому сам, решил сам идти», - рассказывает матрос танковой роты 155-ой бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. «Конечно, они волнуются, но меня поддерживают, и друзья и родные», - говорит он.

Танкист-доброволец пожелал мобилизованным ничего не бояться. «Ничего страшного нет, Победа будет за нами!» - сказал он. https://t.me/mod_russia/20853

Пример правильного бизнесмена.

Дмитрий Солдатов, владелец магазина одежды в Москве на метро Дубровка, помогает мобилизованным парням и отправляет помощь на передовую. Всем пришедшим с повесткой дарит дрон с телефоном-камерой, пауэрбанком и проводами. А так же для передовой купил 2 машины, в которые можно разместить крупнокалиберный пулемет "Утес", а вторая машина с усиленными рессорами для миномета. https://t.me/rosich_ru/24709

Предприниматели из Москвы Сергей, Дмитрий и Григорий по собственной инициативе лично доставили в Северодонецк и прифронтовой Лисичанск гуманитарную помощь. Мужчины передали местным жителям две тонны продуктов, средства гигиены и термобельё. https://t.me/ssigny/44990

Врач из Якутии Назар Петров рассказал о службе на передовой во время СВО К пациентам для оказания помощи они с коллегами добирались по заминированным тропам. «Я добирался под огнем противника к позициям наших бойцов для оказания медицинской помощи. Малые операции, такие как вскрытие и дренирование абсцессов, я выполнял якутским ножом. Скальпели мы берегли на большие операции», - поделился медик. https://t.me/rosich_ru/24721?single

Руководитель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин отвечая на вопрос тульского СМИ также отметил, что туляки, как он выразился – красавчики. И насколько ему известно, туляки – одни из немногих, кто приходят на фронт подготовленными, сплоченными и с ног до головы экипированными. Ведь по мнению Пригожина, самое главное для мобилизованных – это грамотное системное управление ими. Военнослужащие 604-го ЦСН «Витязь» Росгвардии и губернатор Алексей Дюмин.

И я не могу в этом не согласиться с Евгением Пригожиным, так как в Тульской области иначе быть навряд ли могло, ведь ею руководит Алексей Дюмин, генерал-полковник, имеющий внушительный иконостас в должностях, как от СБП ФСО России, так и командующим ССО ГРУ ГШ МО России, где себя зарекомендовал с хороший стороны, в том числе, в лицах бойцов находящихся в подчинении. https://t.me/grey_zone/15297

Кадыров показал кадры пуска ракет по военным целям ВСУ: «На позициях укронацистов наблюдаются обильные осадки в виде снарядов, любезно выпущенных из РСЗО». Ахмат - сила! https://t.me/rosich_ru/24830

Экипаж танка выдвигается на позиции, чтобы поразить очередное укрепление ВСУ. "Это Т-90 ВС РФ. Каждый день так по несколько раз экипажи выдвигаются, отрабатывают и после уходят на подзарядку, ремонт и получение новых задач", — передает корреспондент "Известий" Александр Сафиулин. Танкист с позывным "Гулливер" рассказал военкору, что пока одни машины работают на фронте в полях, другие ремонтируют бойцы. https://t.me/izvestia/107797

Война на южном фронте: Медики ВДВ спасают жизни бойцам на Херсонщине Врачи отдельного медицинского отряда Воздушно-десантных войск успешно оказывают помощь бойцам, раненым в боях в Херсонской области. Благодаря самоотверженности, действуя под регулярными обстрелами противника и рискуя собой, они спасают жизни нашим парням.

t.me/RVvoenkor

«Ни минуты не сомневалась, что я обязана отстаивать интересы Родины!» История уральской женщины-пулемётчика

https://t.me/Crimeanprachka/14027

От обнаружения до поражения всего 10 секунд. В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК «Бук» обнаружили и захватили воздушную цель, совершающую подлет к крупному населенному пункту по баллистической траектории. Пункт боевого управления в считанные секунды принял решение об уничтожении цели. Расчет выполнил пуск двух зенитных управляемых ракет и поразил средство воздушного нападения противника на удалении нескольких километров от населенного пункта.

Мирные жители не пострадали. https://t.me/mod_russia/20799

Для наших ремонтников нет ничего невозможного Ремонтно-восстановительные подразделения Воздушно-десантных войск, задействованные в специальной военной операции, выполняют обслуживание и восстановление узлов, агрегатов и вооружения автобронетанковой техники. После ремонта техника отправляется на ходовые испытания, а затем — обратно на передовую. https://t.me/mod_russia/20794

Девятилетний Расул Магомедов дождался возвращения папы из зоны проведения специальной военной операции. Отец мальчика долго не выходил на связь, но Расул продолжал верить. И вот наконец — дождался! https://t.me/izvestia/107630

Даже на юге страны, в Волгоградской области уже явственно ощущается осень, но градус тепла, с которым местные жители встречают российских военных, возвращающихся с фронтов СВО, не снижается, а только возрастает. Ни похолодание, ни плохая погода не помешали волгоградцам выйти на улицы, чтобы с радостью, триколорами и символичными знамёнами Победы выразить свою благодарность бойцам, следующим домой. https://t.me/c/1524001401/2607

5-ая танковая бригада вернулась в Бурятию — на Родине бойцов СВО встретили с почетом Танкисты из Бурятии вернулись после специальной военной операции на Украине домой. Матери, жены, сестры и дети встретили героев в аэропорту «Байкал» «Я сегодня встречаю своего супруга, мы его ждали 9 месяцев! Мы очень гордимся, у нас непередаваемые эмоции! Мой муж — настоящий герой!» — рассказала одна из встречающих. Мамы и жены героев со слезами на глазах вспомнили, как уезжали их родные на фронт. Долгожданная встреча со слезами на глазах — еще раз подтверждает безоговорочный героизм русской армии. https://t.me/c/1780774638/6703

Крымский ОМОН "Беркут" Росгвардии вернулись из зоны СВО, где они с честью исполнили свой долг В коротком видео возгласы радости встречающих их женщин и детей. https://t.me/c/1524001401/2763

Интересная новость. Это ссылка на видеоотчет по закупкам на помощь фронту https://t.me/c/1524001401/2781

Дорогие друзья, отвлечёмся немного от украинских кондиционеров, у нас тут момент обозначился, связанный со сборами, хотели предупредить.

С конца прошлой недели общались с нашими поставщиками, у всех внезапно одна и та же ситуация: к ним пришли либо местные губернаторы, либо Министерство обороны – и начали скупать плитники, плиты, разгрузки, обувь, тёплую одежду, тепловизионные прицелы, коптеры, коллиматоры, вообще всё.

Особенно руководству Белгородской области наше почтение – они, видимо, свои подразделения решили как следует заснабжать, скупают и резервируют реквизит подчистую.

История, на самом деле, хорошая, видим хозяйственный подход, просто нам теперь новые выходы на снарягу чуть поискать придётся.

[Орда] – родная, злобная, твоя https://t.me/orda_mordora/13319

Ну и закончу сегодняшний материал вот таким кадром

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