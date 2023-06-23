Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.62

В селе Страбычово (Закарпатье) бандеровцы снесли очередной памятник Советскому солдату. Их злоба не знает границ. Да и с памятниками воевать безопасно.

https://t.me/rosich_ru/42686

Ни один класс в школах «ДНР» не выбрал украинский язык в качестве факультатива — Пушилин

https://t.me/c/1524001401/10130

«Я категорически против этого, моя позиция не меняется» Сергей Карякин отказался участвовать в Кубке мира по шахматам. Российский гроссмейстер объяснил, что ему не позволили играть под флагом России и в случае успешного выступления он не услышит гимн страны.

https://t.me/c/1524001401/10129

Трижды горел в танке, но снова в строю. Командир экипажа Т-90 «Прорыв» с позывным «Малыш», воюющий в составе Южной группировки войск, представлен к званию героя России. На видео - 3-й раз, когда его танк подорвался на фугасе во время стрельбы прямой наводкой по позициям противника в Марьинке.

https://t.me/boris_rozhin/87576

Танкисты с Сватовского направления. Рота "Неуправляемых".

https://t.me/boris_rozhin/87703

Результат коллективной боевой работы нескольких специальных подразделений России, которые участвовали в контрдиверсионной борьбе против «Русского Добровольческого Корпуса» при их очередным рейде 1 июня 2023 года в Белгородскую область, в результате которого те потеряли 6 человек личного состава убитыми. Каких-то вразумительных комментариев и достойного медийного освещения так никто и не дал. Как и в прошлый раз, так и в этот, от ощущения, что победы никому не нужны и не интересны, бойцы не называя себя сами показывают то, как они защищают свою Родину.

https://t.me/grey_zone/18977

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу «Акация», сообщают российские военкоры 3 июня

https://t.me/c/1801542020/5237

Разведчики армейского спецназа России на одном из направлений в зоне СВО.

https://t.me/ok_spn/24940

Военнослужащий 76-й гв. десантно-штурмовой дивизии ВДВ в лесах Кременной. Фото @anna_news

Работа ДШРГ «Русич» из СПГ-9 и ПТРК «Корнет». https://t.me/ok_spn/24955

Моменты СВО Моменты СВО

https://t.me/boris_rozhin/87719

https://t.me/boris_rozhin/87731

Ландшафтные дизайнеры крупного калибра. Ландшафтные дизайнеры крупного калибра.

https://t.me/boris_rozhin/87610

Сколько актёров на самом деле сбежало из России после начала СВО? Удивительно, но нашёлся человек, который представил конкретные цифры. Чулпан Хаматова не в счёт. Автор Telegram-канала "Шоураннер" всё подсчитал. После 24 февраля 2022 года и до сегодняшнего дня с территории страны сбежали 162 действующих актёра театра и кино. Да, порой слышатся мнения про «массовый отъез» и «обеднение культуры», но эти 162 человека - всего лишь 0,6% от общего числа актёров.

Тех, кого можно вспомнить без обращения к поисковикам, только 19. Восемь из них дали интервью людям, считающими себя "независимыми журналистами". Например, Дудю*, Шихман*, Гордеевой*. Из всех 162 человек только трое получили статус иностранных агентов.

Автор отмечает, что в статистику не вошли те, кто молча сбежал и так же молча вернулся, ошибочно записанные в предатели, а также выступающие против СВО, но остающиеся в России, потому что тут деньги.

Кстати, если взять статистику сборов и рейтингов сериалов, то в полусотне самых кассовых и наиболее популярных за последнее десятилетие ни один сбежавший не значится.

* Признаны Минюстом России иностранными агентами.

https://t.me/tsargradtv/45424

Лидер партии "Справедливой России" Сергей Миронов возмутился бездействием военного руководства РФ на фоне обстрелов Белгородской области:

"Сколько будем смотреть? Сколько будем ждать? Тут нужна либо ковровая бомбардировка авиацией по позициям противника, либо заход на территорию Харьковской области (пока ещё Украины) мощной группировки Российской армии. Нужно это делать. Каким образом - неважно! Но продолжаться так больше не должно. Мы обязаны начать воевать, пациент на последней стадии болезни - неоперабелен!".

https://t.me/c/1801542020/5262



Гроссмейстер Сергей Карякин приехал в зону СВО и провёл мастер-класс на передовой. Соперниками шахматиста стали военнослужащие Центрального военного округа. После мастер-класса Карякин выразил уверенность в скорейшей победе над противником, сообщает официальный сайт Министерства обороны РФ.

Ранее стало известно, что Карякин отказался играть на Кубке мира без флага и гимна России, несмотря на приглашение ФИДЕ.

Шахматист отметил, что Кубок мира — его любимый турнир, на котором он неоднократно выступал. Однако в предстоящем турнире он не сможет «представлять свою страну, играть под своим флагом и в случае успешного выступления услышать гимн России».

https://t.me/boris_rozhin/87846

Сотрудники СОБР «Алмаз» Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) в зоне СВО. Фото @photoMURPH

https://t.me/ok_spn/25007

Сбит украинский Су-25, прикрывавший попытку высадки десанта ВСУ в Каховском районе Херсонской области, попытка пресечена

https://t.me/c/1801542020/5289

СВО в фотографиях СВО в фотографиях

https://t.me/rosich_ru/42798

Сегодня, всей командой админов нашего канала, мы были поражены самоотверженностью такого молодого, но героически отважного парня Ивана (ему всего 12 лет) из поселка Белые Берега Брянской области! Вань, мы тебя услышали, тебя услышали наши братья на передовой!!!Мальчик продал свой квадрацикл, чтоб купить дрон. И голос отца за кадром, после рассказа Ивана, пробирает до мурашек-насколько все верно сказано. Хочется сказать, что отец Ивана в данный момент также находится в зоне СВО и выполняет задачи на линии БС, и его слова как ни чьи другие цепляют за душу-обязательно послушайте! Иван, уже очень скоро, как ты и сказал, твой подарок начнет работать за лентой и беречь жизни парней. Ты правильно сказал-это просто вещь, которая может сломаться, могут перехватить, но сколько пользы она может принести и сколько сберечь жизней, спасибо тебе!Твой поступок-это в первую очередь героизм твоего характера, не теряй его и приумножай, и будь тем примером настоящего русского духа. У нас дети сознательнее некоторых взрослых.

https://t.me/arsenal9ru1/3136

С крепкими объятьями и слезами радости: так встречали солдат, вернувшихся из украинского плена Возвращение героев на Родину было долгим. Кто-то из 24 военнослужащих провел в плену у врага целый год. Сейчас бойцов из Южной группировки ожидает период восстановления — их отправят в медицинские учреждения ЛНР.

Кадры долгожданных встреч с близкими людьми опубликовал репортёр ВГТРК Андрей Руденко.

https://t.me/tsargradtv/45764

На фронте многие принимают крещение, потому что перед лицом смерти начинают переосмысливать жизнь — монах Киприан Монах Киприан (Бурков), Герой Советского Союза, ветеран афганской войны, часто бывает на Донбассе в воинских частях. «Это страшно, если ты родился только для того, чтобы умереть. А если ты человек верующий, ты знаешь, что нет больше той любви, чем жизнь отдать за друзей своих, и что нет смерти», — отметил он.

Инок Киприан не только на словах, но и на личном примере показал пример деятельного служения Отечеству. Ветеран Афганистана, прошедший боевые действия, сегодня помогает военнослужащим в качестве представителя общественных организаций и духовного наставника Комитета семей воинов Отечества.

С января 1984 года Валерий Бурков участвовал в боевых действиях в качестве передового авианаводчика. В ходе боевой операции на горе Хаваугар в районе Панджшерского ущелья капитан Бурков был тяжело ранен. Ему пришлось ампутировать обе ноги.

Пройдя курс реабилитации и научившись ходить на протезах, Валерий Бурков смог вернуться в строй. В 1988 году он окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина, продолжив службу в Главном штабе ВВС. В октябре 1991 года полковник Бурков одним из последних получил звание Героя Советского Союза.

https://t.me/tsargradtv/45679

Ещё одна тайна бункера ГУР в Киеве раскрыта. Почему русские не били по нему раньше? Штаб военной разведки Украины в столице Украины прикрывали от удара пленными солдатами России. Поэтому по этому объекту не били раньше, объяснил экс-депутат Рады Олег Царев

Удара по бункеру ГУР требовали уже давно, ведь именно там планировали все теракты против России. Здание должно было быть одной из первоочередных целей. Однако с ударом тянули больше года.

«Насколько я знаю, от ударов воздерживались, потому что там ГУР держало российских военнопленных, как бы прикрываясь ими», — рассказал Олег Царев.

Поскольку удар всё-таки состоялся, можно предположить, что был выбран момент, когда русских пленных в здании не было. Вероятно, именно поэтому так сильно разозлился глава ГУР Кирилл Буданов.

https://t.me/tsargradtv/45679

Кадры Каховской ГЭС, которая разрушилась 6 июня рано утром. На данный момент уровень воды поднялся в самой Новой Каховке, а также ниже по течение, в том числе вынудив украинских военных эвакуироваться с позиций на островах.

https://t.me/ok_spn/25009

Центр Новой Каховки сейчас (фото публикует администрация города).

https://t.me/ssigny/62048

Военнослужащие одного из подразделений России, которые оказались в зоне подтопления после разрушения Каховской ГЭС.

https://t.me/ok_spn/25011

Официально по ситуации на Каховской ГЭС. В результате попадания вражеских ракет разрушены шандоры, идет нерегулируемый сброс воды.

Но гидротехническое сооружение построено таким образом, что сброс воды разом «как из ведра» невозможен, она сливается постепенно,как из бутылочного горлышка.

Турбинный зал пострадал, он был мишенью украинских террористов в течении года. На станции не было гражданских-всю работу, безопасность и ремонт осуществляли российские военнослужащие. И это не тайна , мы много раз снимали ребят. Из 6 турбин работала одна, она давала электричество на станцию и в Новую Каховку. Угрозы обезвоживания СКК нет(а то крымчане заволновались), головная станция СКК находится выше плотины.

Топит дачные поселки и Цюрупинск с Голой пристанью. Максимальный подьем воды-12 метров .

В этих населенных пунктах нет света и воды, жители сами уехали.

Вода сойдет через пару тройку дней.

https://t.me/KotNaMirotvorze/16569

Командующий ВДВ генерал Теплинский на фронте.

Генерал в последние месяцы выпал из медийной повестки в силу огромной занятости по вопросам повышения устойчивости наших боевых порядков, в том числе и на Запорожском направлении. Успешное отражение наступления противника на Времьевском выступе в том числе и его персональная заслуга. Герой России, командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский на одной из позиций направления, командующим которого он также является. Фото @komdiv_76

https://t.me/ok_spn/25023

Сегодня (5 июня) укровойско на Купянском направлении,били артиллерий, промахнулись и попали в трубу с аммиаком.

Ветер дует с утра на юг то есть к ним в тыл, у нас как и у них команда ходить в противогазах. (Сообщают бойцы с мест)

Зачем и почему неизвестно... Кадры: @NeoficialniyBeZsonoV

https://t.me/rusich_army/9225

МО похвалилось, что подбило "Леопарды" https://t.me/rosich_ru/42916

Из-за недостатка оптики Ка-52 приняли данную технику за танк. Но, это оказался не танк. И уж тем более не Леопард. И видео прошлогоднее. - сообщает наш читатель портала Росич (вертолетчик). Тогда получается, что МО выпустилм фейк? Докатились.

https://t.me/rosich_ru/42932

И это не голословноле утверждение. Вот кадр непосредственно с портала Мин. Обор. "Кадры уничтожения иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard",

https://t.me/mod_russia/27148

Сотрудники отдела мобильных действий (ОМД) Погранслужбы ФСБ, которые принимали участие в отражение атаки украинских боевиков в районе Новой Таволжанки, Белгородская область.

https://t.me/rosich_ru/42938

Пару слов хотелось бы сказать сейчас по Шебекино, а если быть точнее - выразить благодарность сотрудникам ГИБДД, и от себя, и от многих местных, с кем общались. Мужики, вы реально - Мужики. В начале боевых действий в Донбассе первые удары вражеской артиллерии многое расставили по своим местам, показав, для кого присяга - это формальность, а для кого - клятва службы народу. И мы были очень рады видеть, что сотрудники правоохранительных органов в одном из самых обстреливаемых сейчас районов не оставили свой пост. Надели броню, взяли в руки оружие и встали на защиту города, параллельно помогая людям, эвакуируя их.

https://t.me/medvedev_note/7007

Уровень воды в Херсоне 7 июня.

https://t.me/rustroyka1945/10979 В Херсоне по состоянию на утро 7 июня вода продолжает прибывать.

По заявлению местных властей, в городе продолжаются спасательные, и другие «неотложные работы».

https://t.me/c/1524001401/10324

Херсон сейчас выглядит так. Затоплены целые районы. https://t.me/boris_rozhin/88213

Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду

https://t.me/izvestia/133531

Думаете это всё? Как бы не так. Днепропетровская область, Марьянское. Массовый мор рыбы из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС. Собирать её и употреблять категорически запрещено (!). Есть риск заболеть ботулизмом.

Также, на подтопленной территории в колодцах и открытых водоемах могут оказаться химикаты и возбудители инфекционных болезней. Людей призывают пить только бутылированную или привозную воду.

https://t.me/c/1524001401/10333

Заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Сергеевич Кучиц отправляется добровольцем в зону СВО «Дорогие друзья Я принял решение участвовать добровольцем СВО. Моё решение вызвано исключительно моей позицией, моим долгом, как врача, как человека, как офицера. Я уверен, что мой медицинский опыт и мои знания будут полезны нашим парням на поле боя».

https://t.me/c/1801542020/5335



Отражение первого этапа наступления ВСУ.

Фото: Замкомандующего ОГВ (с) по боевым действиям генерал-полковник Михаил Теплинский

Полковник К.Залесский специально для канала Vоенкор Котенок Z @voenkorKotenok:

По информации из боевых порядков 5-й и 36-й общевойсковых армий восстанавливаем хронологию наступления противника на группировку «Восток» и причины его провала.

Для малознакомых с войной поясним: считается, что наступающие теряют втрое больше обороняющихся, но при этом, обрушив всю мощь наступающей группировки на узкий участок обороны, получают на нем многократное преимущество, прорывая фронт. Обороняющиеся же, не зная, куда придется главный удар, вынуждены размазывать силы и средства по всей лбс. Так было в марте 2000-го, когда боевики Гелаева зашли в Комсомольское, так было минувшей осенью в Харьковской обл., когда ВСУ обвалили фронт ЗВО. На это же противник рассчитывал и продолжает рассчитывать и сейчас.

1-й удар - на т.н. Времьевском выступе - ВСУ многократно превосходящими силами нанесли 4 июня по боевым порядкам 5-й общевойсковой армии – по 60-й омсбр и трем полкам 127-й дивизии (143 мсп, 114 мсп, 394 мсп). В масштабном наступлении, начавшемся, по нацистской традиции, в 4 утра, приняли участие зарубежные боевые бронированные машины различных типов, БМП «Брэдли» и танки Т-64 (башня и комплекс вооружения, как у Т-72). Пользуясь преимуществом в силах, противник, атакуя колонами техники, вклинился в нашу оборону (от 200 м до 1 км) в районе Нескучного, Равнополя, Новодаровки и Левадного, понеся при этом существенные потери, не позволившие ему пройти дальше 2-й линии наших окопов.

5 июня ВСУ безуспешно пытались развить наступление на 5-ю армию, но, будучи остановлены огневым поражением, перешли к обороне.

https://t.me/boris_rozhin/88208

В этот же день (5 июня) ВСУ начали наступление на Шахтерском направлении с рубежа Великая Новоселка – Новодонецкое. Помимо танковых батальонов на Т-64 в бой пошли подготовленные в ЕС и США «натовские» бригады на тех же ББМ, колесных французских танках AMX, немецких «Леопардах» с белыми крестами. Основной удар пришелся по 37-й омсбр, стрелковым подразделениям ДНР и обтф МВД ДНР. Принявшая основной удар 37-я бригада отступила на 2-ю линию обороны, но развить успех противнику не дали донецкие стрелки, обтф Дикого и эффективно отработавшая артиллерия.

Имея численное превосходство, противник занял Новодонецкое и совхоз «Октябрь», но вечером 6 июня Новодонецкое было отбито, а за «Октябрь» шли бои. Также 6 июня противник предпринял менее масштабное и не имевшее успеха наступление в полосе обороны 29-й армии в районе Павловки.

Главным остановившим натовское наступление фактором стало мужество наших бойцов. Но не меньшую роль, по словам высокопоставленных офицеров ОГВ (с), сыграло и построение обороны, в «ручном режиме» организованное за 2 недели до наступления заместителем командующего ОГВ (с) по боевым действиям генерал-полковником Михаилом Теплинским. «Достойно встретили «натовцев»! - Командующий ВДВ и замкомандующего по ОГВ (с) генерал-полковник Теплинский отметил уверенные действия руководивших обороной военачальников.

– 4 июня здорово себя проявил на Времьевском направлении командующий 5-й армией генерал-лейтенант Алексей Подивилов, а 5 июня – на Шахтерском направлении - командарм 36-й армии генерал-майор Григорий Тюрин. Настоящие русские офицеры! Не дрогнули перед превосходящим силами ВСУ, сломали хребет их долгожданному наступлению, нанеся противнику помимо материального еще и весомый моральный урон».

Не все военачальники ВВО (по мнению Теплинского) проявили себя также смело, как Тюрин и Подивилов, кого-то пришлось и стимулировать к более активному участию в обороне.

https://t.me/boris_rozhin/88210

Высокопоставленные офицеры 5-й 36-й армий отмечают решающую роль генерала Михаила Теплинского. Начиная с 1 апреля, назначенный замкомандующего ОГВ (с) по боевым действиям Теплинский в «ручном режиме» выстраивал оборону бригад и дивизий от Угледара и до Днепра. Усиливая наиболее привлекательные для прорыва противника участки, военачальник корректировал места расположения минных полей, замаскированные точки установок ПТУР, тщательно замаскированные места размещения противотанковых резервов и маршруты их выдвижения, лично определяя даже типы боеприпасов в боеукладках танков этих резервов. И с утра до вечера, не жалея ни себя, ни проверяемые батальоны, тренировал людей. Но самый главный вопрос, которым задаются офицеры-операторы – как ему удалось с 90-процентной точностью определить направления ударов противника?

Ответ - профессионализм и опыт. Командующий ВДВ не только воюет, начиная с выпуска из училища (Приднестровье (1992), Грозный и Аргун (1995), горная Чечня (2000), Донбасс, Сирия, Украина), но единственный из двух десятков военачальников современности, получивший звание Героя не «за Сирию» и не генералом, а ротным – в грозненской мясорубке в январе 1995-го. Впрочем, сам Теплинский далек от шапкозакидательских настроений. Отбили, говорит, только первый штурм, главное наступление «натовских» бригад еще впереди.

https://t.me/boris_rozhin/88220

На фронте погиб нацбол Андрей Келлер 6 июня в Марьинке, подорвавшись на вражеском взрывном устройстве, погиб член нашей Партии, военнослужащий Андрей Келлер. Через месяц ему должно было исполниться 20 лет.

Андрей вступил в Партию в январе 2020 года в Перми. Был в костяке пермского отделения, участвовал во всех ярких акциях, руководил бригадой. Осенью прошлого года приехал в Донецк и после обучения поступил на службу в Пятую бригаду на должность оператора БПЛА.

Келлер рвался на фронт. Бывалые бойцы подкалывали его за «тактикульность», но он быстро зарекомендовал себя способным и толковым солдатом. Много учился, впитывал и применял полученные знания. Постоянно развивался.

Ему было мало воевать простым оператором БПЛА, он быстро стал полноценным разведчиком. Лазил в пекло, ходил по острию.

При этом не терял связь с товарищами, каждый раз забегал в бункер в увале, расспрашивал новости.

Всегда веселый и отзывчивый, ходячий сборник анекдотов и веселых историй. Оставался таким до самой своей смерти. Помимо прочего, в случае гибели завещал не говорить об этом своему коту.

Он умел подкупить любого своей уникальной харизмой. Пока, Немец, нам будет тебя не хватать.

Да, смерть!

https://t.me/adirect/16325

Кадры воздушной разведки провального наступления бронегрупп нацистов под Ореховым.

Наступление бронетанковых кулаков захлебнулось, противник потерял десятки единиц техники в попытке подавить наши огневые позиции и доставить пехоту на передний край.

https://t.me/boris_rozhin/88290

Фото еще очень много, но материал уже защкаливает. Поэтому вот еще Херсонского Енотика в ленту. Узнаете? Актер Бероев в располаожениибойцо играет с енотиком. И на этом все.

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