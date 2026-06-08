Московские прогулки, ч.85

Хочу вас немного удивить. Есть место в Московской области, где можно почувствовать себя в другом времени, — это поселок Довиль в Одинцовском районе. Здесь есть много старинных усадеб и церквей, рядом с которыми получится сделать красивые кадры. Не очень большой, но помпезный поселок для весьма небедных людей.

Архитектура в классическом староевропейском стиле. Выглядит сказочно, но как то холодно и безлюдно. Много дорогих авто на парковках, а хозяев почти не видно. Напоминает один из архитектурных музеев в Барселоне, где множество стилей в одном месте. Правда попасть туда можно только по пропускам. Т.е. это для избранных, которые избрали себя в элиту. Тут и Рублевка отдыхает. Устроили себе кусочек европки, раз европку прикрыли. Там не только "замки" в собственности, но и сдаются квартиры, таунхаусы и даже сами замки в аренду. Цены смотрите сами

Знаете ли вы, как едва не изменили Красную площадь навсегда?

В 1930-е годы Москва переживала архитектурную революцию. Планы были грандиозными, и один из самых масштабных проектов мог навсегда изменить облик главной площади страны.

В 1934 году было решено: Верхние торговые ряды (ГУМ) — символ «буржуазного» прошлого — должны уступить место новому символу индустриальной мощи. На их месте планировали возвести гигантское здание Наркомата тяжелой промышленности (Наркомтяжпром). Наркомтяжпром был не просто министерством. Это был штаб индустриализации, управлявший всей тяжелой и оборонной промышленностью СССР: металлургией, машиностроением, добычей ресурсов. Его глава, Григорий Орджоникидзе, обладал колоссальным влиянием.

Здание для такого ведомства должно было стать зримым воплощением мощи социалистической индустрии, новой «светской святыней» у стен Кремля. Это должен был быть не просто дом, а вертикаль власти:

В конкурсе участвовали звезды советского конструктивизма и ампира: братья Веснины, Алексей Щусев, Борис Иофан (будущий автор Дворца Советов) и Аркадий Мордвинов. Проекты поражали размахом: многоэтажные башни в стиле ар-деко, уступчатые пилоны, высота, подавляющая историческую застройку.

Здание мыслилось как доминанта, которая бы подчинила себе всю площадь, оттеснив на второй план даже храм Василия Блаженного.

В открытом конкурсе победил проект Ивана Леонидова. Его работа, представленная под девизом «Здание-комбинат», была признана лучшей, но проект не был реализован, он оказался слишком революционным, поэтичным и антимонументальным для утверждающейся эпохи тоталитарной имперской архитектуры. Его объявили «формалистическим» и «фантастическим». В итоге решили строить не проект-победитель, а более консервативный вариант Алексея Щусева, но и ему не суждено было сбыться. В 1937 году от футуристичного небоскреба отказались. Официально — из-за дороговизны и сложности. Но ключевой причиной историки считают внезапную смерть народного комиссара Григория Орджоникидзе в феврале 1937 года. Именно он был главным лоббистом и вдохновителем проекта. С его уходом стройка потеряла могущественного покровителя, а эпоха грандиозного конструктивизма уже уступала место сталинскому ампиру.

Альтернативная реальность, которой мы избежали:

Если бы проект реализовали, Красная площадь и Китай-город выглядели бы иначе:

➜ Прощай, ГУМ. Исторический пассаж 19 века был бы снесен.

➜ Храм Василия Блаженного потерял бы свое доминантное положение, оказавшись в тени каменного исполина.

➜ Масштабные разрушения в Китай-городе. Под строительство и новые проспекты планировалось снести целые кварталы исторической застройки.

Какое счастье, что, кроме рисунков, все кануло в лету!

Москва: некоторые исторические фасады столичных особняков Политехнический музей Усадьба Латышевых-Бахрушиных-Бардыгиных (Дом со змеями) Доходный дом М.И. Фирсановой Усадьба И.А.Миндовского Доходный Дом И.И.Элькинда Особняк А.И.Кекушевой Дом Г.А.Годон-С.Е.Шугаева (Дом со львами) Особняк Л.Я.Гельтищевой Дом купца Игумнова

О большей части я уже рассказывала. Но о некоторых еще рассказ впереди.

Про миро наверно все слышали. А откуда его берут, это самое миро? Оказывается есть единственная в России мироварня! Находится она в Малом соборе Донского монастыря в Москве, и в ней варят миро для всех епархий РПЦ. Сам процесс происходит раз в два-три года на Страстной седмице перед Пасхой. В этом котле производят 280 литров мира, а печь топят старыми иконами, пришедшими в негодность и не подлежащими реставрации.

В Донском монастыре чин мироварения совершается с 1946 года. С 1763 до 1917-го это происходило в специальной Мироваренной палате Московского Кремля. Сейчас там музей, и в зале сохранилась большая старинная мироваренная печь. Надо как-нибудь сходить посмотреть. А пока покажу фотографии монастыря. В советские годы комплекс передали Музею архитектуры, благодаря чему многие исторические детали обители удалось сберечь. Здесь свои последние годы жизни провёл Патриарх Тихон (Беллавин). Его мощи покоятся в Большом соборе.

А еще хочу рассказать забавную историю про то, как житель города 11 лет судился со всем городом или про «Хомякова роща»

На самом оживлённом перекрёстке Кузнецкого Моста и Петровки когда-то был частный палисадник, который хозяин земли назло властям разбил прямо посреди тротуара по адресу Петровка 3с2

На этом «золотом» углу с конца XVIII века стояла усадьба дворян Хомяковых. В деревянном флигеле кипела жизнь: в кондитерской Люке собирался весь цвет литературы — Пушкин, Баратынский, Мицкевич. Позже тут был трактир «Щербаки», описанный Гиляровским. Место было очень доходным: магазины на первом этаже и меблированные комнаты наверху приносили владельцу, Алексею Хомякову, хороший доход.

В 1890-е город решил расширить Кузнецкий Мост и потребовал у Хомякова участок в 55,5 кв. саженей.

Старый деревянный дом и так подлежал сносу после взрыва газа в 1897 году и к 1900 году на месте развалин он возвёл здание в стиле раннего модерна по проекту архитектора И. А. Иванова-Шица.

Кстати, Илларион Иванов-Шиц (1865–1937) реализовал в Москве более 100 проектов, но, в отличие от своего звездного современника Фёдора Шехтеля, всегда оставался «скромным мастером без громкой славы».

Вот лишь краткий перечень:

Театр «Ленком» (б. Московское купеческое собрание) — ул. Малая Дмитровка, 6.

Главное здание РГГУ (б. Народный университет Шанявского) — Миусская площадь, 6.

Дом Хомякова (с рестораном «Большой») — Кузнецкий Мост, 6/3.

Боткинская больница — 2-й Боткинский проезд, 5. Огромный больничный комплекс, который он достраивал десятилетиями.

Главная Московская сберегательная касса — Рахмановский переулок, 1/2.

Но вернемся к дому на Кузнецком мосту. На первом этаже была банкирская контора, на верхних — отделение универсама «Мюр и Мерилиз» и жилые квартиры. Позже в этом доме жил учёный В. А. Обручев, автор знаменитых романов «Земля Санникова» и «Плутония». В 1977 году здесь проходили съёмки кинокомедии Э. Рязанова «Служебный роман».

После постройки город потребовал участок, предложив 150 рублей за сажень. Хомяков, зная, что рядом платили по 400–500 рублей, запросил 700.

И тут на него ополчилась прогрессивная общественность.

Гиляровский, разносил «алчного помещика» на страницах газет. Мол, враг прогресса, не пускает в Москву широкие улицы! Его именовали спекулянтом, врагом города. Писали карикатуры, печатали едкие фельетоны.

Была создана оценочная комиссия, изучив арендные книги посчитала, что только ОДИН магазин в старом доме за несколько лет принёс 60 000 рублей дохода и это была не единственная доходная площадь в здании. Комиссия оценила участок в 224 775 рублей — в 6 раз больше городского предложения. Вторая комиссия это подтвердила. Устав от многолетней тяжбы и травли, Хомяков обнёс спорный клочок земли железной оградой и посадил деревья. Так на дорогом куске московской земли зазеленела «Хомякова роща».

Спустя 11 лет, в 1902 году, вышел Высочайший указ по которому город обязан был выкупить участок за 700 рублей за сажень.

Ровно столько, сколько Хомяков просил десять лет назад. Итого — 38 850 рублей. С царским решением не спорят даже в городской Думе. Сегодня на месте Хомяковской рощи — треугольная площадка для пешеходов на углу Петровки и Кузнецкого Моста. В праздничные дни здесь ставят ёлку, иногда расставляют кадки с кустами, устраивают ярмарки.

А вы знали, что в Москве есть Дом с ухом? Здание расположено на Нахимовском проспекте. Центральный экономико-математический институт (1970-1978 гг) начали называть Домом с ухом с легкой руки поэта Андрея Вознесенского. На самом же деле архитектор Леонид Павлов любил космические масштабы: размер бетонного квадрата, в который врезана скульптурная эмблема здания — лента Мёбиуса, символ бесконечности — одна миллионная диаметра Земли (12.7 м). Архитектор утверждал, что человек тянется к этому квадрату, ощущая соразмерность с планетой. А Вознесенский в своем эссе «О» возражает: «Но ему никто не верит, все знают, что это памятник Уху».

Нехороший дом Доходный дом Пигита, где находится «нехорошая квартира» из романа «Мастер и Маргарита» по адресу Большая Садовая, 10 Построен в 1902–1903 гг. в стиле модерн (архитекторы Э. С. Юдицкий и А. А. Милков) для табачного магната Ильи Пигита. Изначально дом предназначался для состоятельных жильцов: сам Пигит занимал роскошную квартиру на третьем этаже, а перед зданием располагался палисадник (позже заменённый тротуаром).

После революции дом национализировали и превратили в рабочую коммуну для сотрудников «Мосполиграфа» и фабрики «Дукат». Бывшие апартаменты разделили на коммуналки, где селились рабочие разных профессий. Здесь же открыли столовую, библиотеку и клуб — так здание стало типичным «домом-коммуной» 1920–30-х годов, с обобществлённым бытом и минимальным личным пространством.

Именно эта среда вдохновила Булгакова: в квартире № 50, где теперь находится его музей, жили разнородные семьи, а соседка Аннушка стала частью романной мистики. Так реальная коммуналка коридорного типа превратилась в легендарную «нехорошую квартиру».

Но и это еще не все. Легендарная мастерская, где Есенин встретил Дункан, а богема 20-х пировала до утра

Дом Пигита известный всем поклонникам Булгакова и его «нехорошей квартиры» имеет внутренний двор-колодец, куда выходят три корпуса — два из которых были квартирами для многосемейных и третий, состоявший из трех этажей, в которых были студии-мастерские с огромными окнами, именно здесь бурлила настоящая жизнь.

В 1920 году художник-новатор Георгий Якулов получил одну из таких мастерских — и она мгновенно стала эпицентром московской богемы, её главным салоном. Французский дипломат называл её «караван-сараем монпарнасского типа». Это было настоящее «последнее пристанище старой художественной богемы Москвы», как назвал её киносценарист Владимир Швейцер. Сюда, под огромные окна, захаживала вся элита:

Именно здесь в 1921 году Есенин и Айседора Дункан познакомились.

Актриса Алиса Коонен вспоминала «дикую толчею» у Якулова на Новый год.

Маяковский, Мейерхольд, Таиров спорили об искусстве.

Даже нарком Луначарский наведывался.

Литератор Владимир Швейцер вспоминал: у деревянной лестницы в этой мастерской собиралась «вся Москва». Это было место силы и творческого беспорядка.

Всё здесь было театрально: антресоли и рабочий стол по эскизам Якулова, рисунки и восточные статуэтки, закавказский ковёр, в котором однажды спрятался Сергей Есенин, чтобы напугать сестёр. А на двери висела записка для воров: «…здесь нет ничего ценного, и можно только сломать себе шею, когда хозяин будет спускать непрошеных гостей с лестницы».

Во всех студиях были антресоли — у Якуловых там была устроена спальня. Якулов и его жена Наталья жили на широкую ногу — их даже отказались принять в жилтоварищество дома из-за «нэпманского образа жизни».

На верхнем этаже, в мастерской со стеклянным потолком, работал художник Пётр Кончаловский. Его дочь, Наталья Кончаловская, писала о соседях:

«Дверь их мастерской была открыта днем и ночью… Когда, бывало, мне приходилось забежать к ним поутру… с антресолей высовывались две заспанные физиономии: иссиня-черного, еще не бритого Георгия Богдановича и ярко-рыжей, голубоглазой… Натальи Юльевны… Над антресолями вился сизый дымок, а хозяева с папиросками в зубах выглядывали сверху: кто пришел?».

Этажом ниже мастерскую занимал директор Большого театра по фамилии фон Бооль, грузный, угрюмый человек с одутловатым лицом, обрамленным седыми баками. Я запомнила его, вечно опутанного шарфом, в меховом картузе и высоких ботах. Помню, кто-то рассказывал, что Шаляпин, не особенно церемонившийся с администраторами и чиновниками, однажды, осерчав на фон Бооля, крикнул: «Ну, постой! Я из тебя весь фон-то повыбью — одна боль останется!..».

И даже когда шумная эпоха Якулова ушла, творческий дух этого места не угас. Позже, уже в советское время, эта же мастерская (доставшаяся ученику Якулова, Семёну Аладжалову) превратилась в тихий салон армянской интеллигенции — здесь бывали Мартирос Сарьян и Арно Бабаджанян, велись неспешные разговоры за чаем и игрой в карты. Так один московский двор почти на целый век стал магнитом для талантов. Возможно, дело не только в Булгакове?

Здесь же и Фанни Каплан жила... ну та, которая стреляла в вождя пролетариата...

еще посмотреть о доме на канале

Топ-5 самых длинных улиц Москвы 5. Дубнинская улица(5,9 км) Улица на севере столицы появилась в 1966 г. и названа в честь подмосковного наукограда Дубны. 4. Дорожная улица (6,6 км). Ее название связано с дорогой, которая когда-то проходила в этом месте в сторону Подольска. Долгое время улица имела разрыв в двух местах, которые были убраны лишь в 2019 году. 3. Улица Свободы(6,8 км) Название ей было присвоено большевиками в целях пропаганды свободы крестьян. 2. Люблинская улица(8,2 км) Улица идет к бывшему городу Люблино, ставшему частью Москвы.

1. Профсоюзная улица(10,0 км) Название одной из главных улиц дали в честь 40-летия советских профсоюзов. Здесь у метро Коньково жил рок-музыкант Виктор Цой.

«Тучерез»

С таким названием в Москве несколько зданий. Называли так первые многоэтажные дома. Вот самый красивый из них. Это первая многоквартирная пятиэтажка Москвы. Здание имело пять — а с башенкой и все шесть — этажей и 30 метров в высоту. Доходный дом Троицкого подворья на Ильинке (Стряпческое подворье) — московское здание, расположенное на углу Ильинки и Биржевой площади. С первой половины XVI века участок занимало подворье Троице-Сергиевой Лавры.

Первые упоминания об участке относятся к 1535 году, когда купец Иван Михайлович Антонов передал его в дар Троицкому монастырю.

В XVI веке на участке располагались двухэтажные каменные палаты, где размещались лавки и конторские помещения, а также церковь Живоначальной Троицы, которую снесли в 1787 году.

В XVIII веке постройки подворья неоднократно полностью сдавались в аренду различным учреждениям.

В конце XVIII века подворье сдали в управление купцу Андрею Сысалину, который выстроил вместо ветхих палат новый комплекс зданий в стиле классицизма. В начале XIX века в комплексе действовали общественная читальня, книжная лавка Александра Ширяева, шляпные мастерские, суконные магазины и маклерские конторы.

В 1874–1876 годах по проекту архитектора Петра Скоморошенко на месте подворья построили пятиэтажный доходный дом. Верхние этажи были отданы под гостиницу, внизу разместились конторы, коммерческие помещения, парфюмерный магазин и трактир «Троицкий низок».

До 1905 года доходный дом считался самым высоким гражданским сооружением Москвы. После Октябрьской революции 1917 года доходный дом Троицкого подворья был национализирован, и в нём разместили офисы разных государственных контор.

С 1988 года комплекс находится в ведении Международного арбитражного суда при Торгово-промышленной палате.

Архитектура:

Пятиэтажное здание оформлено в псевдорусском стиле: его фасады украшают резные наличники и карнизы, лепнина в виде восьмиконечных звёзд. Окна обрамлены стрельчатыми арками и кокошниками с резным орнаментом, а на уровне 4 этажа проёмы разделены полуколоннами. Угол здания, выходящий на Ильинку и Биржевую площадь, выполнен в виде 6-этажной башенки с ротондой на вершине, которая придала зданию более парадный вид и стала доминантой площади. Первое высотное здание в Москве.

И кстати, история российского высотного строительства началась в Москве.

Долгое время и протонебоскребы, и настоящие высотные дома-рекордсмены возводили именно здесь. На звание первого в стране небоскреба претендовали сразу несколько зданий. Восьмиэтажный доходный дом Афремова высотой 35 метров в начале XX века считали самым высоким жилым строением в городе и именно его впервые назвали «тучерезом». По современным критериям дом не соответствует даже определению «высотный», однако в те годы он впечатлял размерами.

Дом Афремова был построен в 1904-м году и стал самым высоким жилым зданием Москвы. Именно он первым получил прозвище «небоскрёб» или «тучерез». Конечно, сейчас он выглядит совсем малышом на фоне современных зданий.

Построил его водочный «король» Афремов, который вовремя решил поменять бизнес. При введении в стране винной государственной монополии, производство водки частными предприятиями стало невозможным, и предпринимателю пришлось срочно искать чем же заняться. В то время строительство доходных домов финансировалось банками, выдававшими кредиты под залог будущего дома.Так и размахнулся Афремов и построил высотку в 9 этажей.

Дом проектировал Осип Шишковский. Архитектор украсил строение декоративными кронштейнами из металла и овальными окнами «бычий глаз». В начале века в Российской империи главенствовал стиль модерн и такой декор считался весьма скромным. Владелец дома, хозяин водочной фабрики Федор Афремов, разместил в доме 160 квартир для аренды. Апартаменты были недорогими, планировалось, что жить в них будут железнодорожные рабочие, чаще всего без семей. Афремов рекламировал свой дом как самое высокое здание в Европе. В Москве новое строение произвело фурор. В газетах писали, что восемь этажей — «это так высоко, что лифт не может подавать в один прием до восьмого этажа и он будет передавать на шестой, откуда будет пересадка на другой лифт». Горожане первое время боялись ходить мимо, переходили на другую сторону улицы и даже старались не ездить здесь на трамвае — на случай, если конструкция обрушится. Однако звание самого высокого в Москве здания «тучерез» носил недолго — пока не возвели дом Нирнзее в 10 этажей.

Доходный дом галантерейщика Бабанина — первый «тучерез» Замоскворечья. В начале ХХ века Замоскворечье считалось районом низкой застройки: церкви, особняки, двух–трёхэтажные доходные дома. И вдруг — восьмиэтажный гигант в форме буквы «Ш» на углу Климентовского переулка и Садовнического проезда. Москвичи прозвали его «первым замоскворецким небоскрёбом». Дом был возведён по заказу купца первой гильдии Михаила Ивановича Бабанина — торговца галантереей, владельца нескольких лавок на Варварке и Никольской, а также старосты церкви Параскевы Пятницы на Новокузнецкой (снесённой в 1930-е при строительстве метро). Удивительно, но на протяжении всего дореволюционного времени здание оставалось в собственности одного владельца, что для доходных домов Москвы — редкость. Архитектура впечатляла. Лепной фриз с раковинами, гирляндами и факелами, ампирные медальоны и грифоны, угловой цилиндрический эркер с куполом, похожий на сторожевую башню. Для жильцов предусмотрели лифты, центральное отопление и электричество, а в подвалах — склады, прачечную и хозяйственные службы. Настоящий «комфорт-класс» начала ХХ века. В 1930-е в доме поселился Владимир Яхонтов — артист, которого современники называли «человеком-оркестром на сцене». Ученик Станиславского, Качалова и Книппер-Чеховой, он первым создал жанр «театр одного актёра» и умел завораживать публику чтением прозы и поэзии. Его выступлениями открывали значимые культурные мероприятия Москвы. Но судьба оказалась трагичной. После войны Яхонтов неожиданно оказался в опале: по одной из версий, он отказался вступить в партию. Артиста перестали приглашать на радио и концерты, а в атмосфере страха конца 1940-х это означало фактическую изоляцию. 16 июля 1945 года он покончил с собой, выбросившись из окна своей квартиры на седьмом этаже этого дома.

Сегодня доходный дом Бабанина остаётся заметным акцентом Замоскворечья. Его «сторожевой эркер» всё так же виден издалека, напоминая и о купеческом размахе Москвы начала века, и о сложных судьбах её обитателей.

Следущий "тучерез" - Доходный дом Е. М. Калиновской. Одним из украшений 4-й Тверской-Ямской улицы, не избалованной архитектурными памятниками, является дом №5, построенный в 1911 г. для Елены Мирославовны Калиновской по проекту известного московского Эрнста-Рихарда Карловича Нирнзее в стилистике позднего модерна. Э. Р. Нирнзее – один из наиболее востребованных московских зодчих начала ХХ в., прославившийся строительством многоэтажных жилых домов в центральной части Москвы, включая знаменитый «дом-тучерез» в Большом Гнездниковском переулке. К сожалению, далеко не всё архитектурное наследие Эрнста Карловича дошло до наших дней. Дом на 4-й Тверской-Ямской улицы – одна из интереснейших работ зодчего. Боковые эркеры доходного дома Е. М. Калиновской с разными по форме и высоте аттиками придают зданию изящную асимметрию. Архитектурный акцент сделан на верхней части дома. На керамические наличники окон пятого этажа, фланкированные колонками, состоящими из элементов древнерусского зодчества – бочек, сухариков, дынек, и украшенные растительным орнаментом, присели диковинные жар-птицы. Прекрасная работа замечательного художника А. Я. Головина, задуманная изначально как рама для умывальника и выполненная на гончарном заводе «Абрамцево» С. И. Мамонтова. В 1900 г. она была представлена в качестве одного из экспонатов на Всемирной выставке в Париже. За свои художественные произведения Головин получил на этой выставке серебряную медаль ‒ золотая досталась М. А. Врубелю. Под окнами верхнего этажа правого эркера сохранились майоликовые квадраты из полихромной плитки. Полихромные керамические вставки имеются и в простенках второго этажа центральной части здания. Сохранилась черепичная облицовка карнизов крыши и скатов эркера. Адрес: Колобовский 1-й пер., дом 7/10

Бывший доходный дом Я.И. Климова. Достаточно типичный для предреволюционной Москвы доходный дом был построен знаменитым инженером Нирнзее, автором первого московского «тучереза» — одиннадцатиэтажного дома в Большом Гнездниковском пер.

Здесь, на купеческой окраине Москвы, доходный дом Я.И. Климова был гораздо ниже — в четыре и пять этажей, но он все равно смотрелся громадой на фоне одно- и двухэтажных построек XIX в.

По своей архитектуре это типичное жилье нарождавшегося в Российской империи среднего класса — людей, способных платить за просторную квартиру с черной лестницей, водопроводом, помещениями для прислуги, но не имеющих средств и амбиций построить или арендовать отдельный особняк. Дом имеет несколько граненых эркеров, углы и поверхность стен нижних этажей отделаны рустовкой. На фоне изначально крашенной в плотный тон штукатурки выделялись светлые детали обрамления окон. Стилистически модерн уступает место неоклассике и здание в целом отличает достаточно строгое убранство. В советское время в доме были сделаны коммуналки, а ближе к концу века дом был расселен, и в нем разместилась Российская академия театрального искусства — знаменитый ГИТИС, его факультеты сценографии и музыкального театра. Несмотря на совсем другое использование, большие гостиные комнаты квартир удачно подошли для переоборудования в репетиционные классы.

Адрес: ул. Земляной Вал, 66/20

Ну и наконец, главный дом Нирнзее, Большой Гнездниковский пер., 10

Признанный московский небоскреб нач. XX в., здание, во многом предвосхитившее приемы жилого строительства 30—40-х годов. Коридорная система на этажах позволяла разместить большое число разнообразных — одно-двух-трехкомнатных квартир с кухнями-нишами.

До постройки знаменитого дома в Большом Гнездниковском переулке по этому адресу располагалась дворянская усадьба, включавшая как каменные, так и деревянные строения. В 1873-м его очередные владельцы, Кайсаровы, приспособили постройки под комнаты для сдачи внаём, а в мае 1912 года, когда участком владела уже помещица Быстрова, она продала его под застройку архитектору-немцу, обосновавшемуся в России – Эрнсту-Рихарду Нирнзее.

Страстная\Пушкинская\площадь и Тверской бульвар 1920- х гг. Вид на "тучерез"

Городская управа выдала разрешение на постройку девятиэтажного здания с центральным водяным отоплением, архитектор оперативно разработал и предоставил властям проект.

16 мая 1912 г. инженер-строитель Эрнст-Рихард Карлович Нирнзее подал прошение в московскую городскую управу о получении разрешения на строительство девятиэтажного здания с центральным водяным отоплением в Большом Гнездниковском пер. Он представил проект доходного дома (где квартиры нанимаются жильцами на определенный срок), в котором могли бы поселиться небогатые люди. Он использовал коридорную систему планировки с несколькими типами малогабаритных (от 28 до 47 м²) квартир. Уже летом 1913-го дом высотой более 40 метров был почти готов. Сам архитектор в дальнейшем поселился здесь же.

Пушкинская площадь, 1934.

Первая мировая война разрушила планы Нирнзее, связанные с будущим его архитектурного детища. Нирнзее был немцем по происхождению, война с Германией не могла не отразиться на настроениях в обществе. В 1915 г. Нирнзее продал дом банкиру Дмитрию Рубинштейну, известному своими махинациями и связью с распутинской камарильей.

В сентябре 1915 г. в подвале дома открылся знаменитый театр миниатюр «Летучая мышь».

Здание числилось за Рубинштейном вплоть до 1918 г., до начала национализации недвижимости (покупка дома обошлась Рубинштейну в баснословную сумму – 2 млн 100 тыс. руб. А ведь всего 3 года назад дом стоил вдвое больше!)

До революции дом предназначался в первую очередь для жилья, цены были вполне умеренными, недаром в народе десятиэтажный гигант именовался не только «тучерезом», но и «домом холостяков» (потому что одинокие люди вполне могли себе позволить снять квартиру по средствам), и «домом дешевых квартир». Население дома составляло от 300 до 700 чел.

Реконструкция улицы Горького 1939

На крыше разместилось в 1916 г. кафе «Крыша», при котором работал «Театр миниатюр с музыкой», но вскоре увеселительные эти заведения были закрыты по причине нарушений правил пожарной безопасности.

После революции дом национализировали, назвали Четвертым домом Моссовета и переделали в дом-коммуну с собственным правлением, которое занималось всеми коммунальными вопросами и просветительскими мероприятиями.

На крыше появились новый сквер и игровая площадка, спортивный комплекс, велотрек. В 1920-е гг. открылась смотровая площадка, восстановили ресторан, назвав его «Кафе-столовая „Крыша”». В открытом и закрытом залах крутили кино, в 9 вечера начиналось выступление оркестра. Правда, вход на смотровую площадку был платным – стоил 20 коп. С 5 ч вечера лифты начинали принимать гостей, желающих полюбоваться потрясающей московской панорамой.

Среди жильцов 4-го Дома Моссовета, как он стал называться в советское время, надо упомянуть и многих деятелей новой власти - начальника военно-воздушных сил Красной армии П.И. Баранова, командующего морскими силами Э.С. Панцержанского, наркома почт и телеграфа В.Н. Подбельского, коменданта Дома Союзов, будущего директора автомобильного завода И.А. Лихачева.

Когда началась страшная пора репрессий, треть жильцов была репрессирована.

В 1941 г. началась Великая Отечественная Война. На крыше, где не играл больше оркестр, не шло кино и не танцевали пары, помещался теперь наблюдательный пункт – центр противовоздушной обороны. За смелость и мужество жители дома (конечно, можно сказать, что и сам дом) были награждены переходящим Красным знаменем.



Майоликовое панно "Лебеди и русалки", худ. А.Я. Головин. 1912 год, Абрамцевские керамические мастерские.





Вот такие дома, входившие в те самые "тучерезы"

И на сегодня все. Итак перебор

Предыдущие материалы:

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8

Часть 9 Часть 10 Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14 Часть 15 Часть 16

Часть 17 Часть 18 Часть 19 Часть 20 Часть 21 Часть 22 Часть 23 Часть 24

Часть 25 Часть 26 Часть 27 Часть 28 Часть 29 Часть 30 Часть 31 Часть 32

Часть 33 Часть 34 Часть 35 Часть 36 Часть 37 Часть 38 Часть 39 Часть 40

Часть 41 Часть 42 Часть 43 Часть 44 Часть 45 Часть 46 Часть 47 Часть 48

Часть 49 Часть 50 Часть 51 Часть 52 Часть 53 Часть 54 Часть 55 Часть 56

Часть 57 Часть 58 Часть 59 Часть 60 Часть 61 Часть 62 Часть 63 Часть 64

Часть 65 Часть 66 Часть 67 Часть 68 Часть 69 Часть 70 Часть 71 Часть 72

Часть 73 Часть 74 Часть 75 Часть 76 Часть 77 Часть 78 Часть 79 Часть 80

Часть 81 Часть 82 Часть 83 Часть 84

Семь знаменитых московских высоток