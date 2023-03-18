Мы из Советского Союза

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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 44

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В Новосибирском высшем военно-командном училище состоялась торжественная церемония бюстов выпускниов училища удостоенных звания Героя России в ходе СВО.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 44Так, аллея героев пополнилась бюстами подполковника Рэцоя Евгения Анатольевича, майора Семенова Дмитрия Владимировича (посмертно), капитана Козловского Евгения Валерьевича (посмертно), старших лейтенантов Пескова Максима Владимировича (посмертно), Ефимова Александра Александровича (посмертно), Цыдыпова Балдана Баировича, старшины Сафина Алмаза Минигалеевича (посмертно).Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 44Кроме того в прошлом году звания Героев были присвоены подполковнику Борису Владимировичу Михееву (посмертно), и майору Александру В., также являющимися выпускниками НВВКУ.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 44Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 44Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 44Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 44Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 44https://t.me/ok_spn/23141

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И на сегодня, пожалуй, все.

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