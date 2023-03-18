Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 44

20 февраля в Санкт-Петербурге открылась постоянная экспозиция, посвященная СВО. Среди прочих экспонатов есть и портреты Героев СВО.

Герои СВО.

https://t.me/boris_rozhin/78593

В Новосибирском высшем военно-командном училище состоялась торжественная церемония бюстов выпускниов училища удостоенных звания Героя России в ходе СВО. Так, аллея героев пополнилась бюстами подполковника Рэцоя Евгения Анатольевича, майора Семенова Дмитрия Владимировича (посмертно), капитана Козловского Евгения Валерьевича (посмертно), старших лейтенантов Пескова Максима Владимировича (посмертно), Ефимова Александра Александровича (посмертно), Цыдыпова Балдана Баировича, старшины Сафина Алмаза Минигалеевича (посмертно). Кроме того в прошлом году звания Героев были присвоены подполковнику Борису Владимировичу Михееву (посмертно), и майору Александру В., также являющимися выпускниками НВВКУ. https://t.me/ok_spn/23141

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И, традиционно, немного юмора Дмитрий Медведев попытался захватить микрофон и объявить войну США. Охрана сработала четко. Отстань, Оксанка, я Путина слухаю! Коты тоже уши навострили

И на сегодня, пожалуй, все.

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