Круче, чем «Нетфликс» - шахматная королева Нона Гаприндашвили

До Ноны Гаприндашвили отношение к «женским шахматам» было снисходительным. Выдающаяся советская и грузинская шахматистка стала первым международным гроссмейстером среди мужчин, пять раз завоёвывала титул чемпионки мира и многократно побеждала на Олимпиадах, не уступая шахматную корону соперницам на протяжении 16 лет. Её пример вдохновил многих знаменитых шахматисток, имена которых помнят и знают даже те, кто редко садится за клетчатую доску.

VATNIKSTAN рассказывает о жизни Ноны Гаприндашвили, её победах, поражениях и серьёзной обиде на «Нетфликс».

«Мальчишка в юбке»

Будущая королева шахмат родилась в 1941 году в небольшом грузинском городке Зугдиди. Единственная девочка в большой семье, она росла вместе с пятью братьями. Куклы её не занимали, со сверстницами общаться не хотелось — куда интереснее было погонять с мальчишками в футбол, потренироваться в меткости у баскетбольного щита, прибитого к стене дома, или устроить состязание в настольный теннис. Братья и соседские мальчишки охотно принимали её в свои игры, но никаких поблажек не давали. Нона терпеливо соблюдала все правила, почти никогда не плакала, но и сама никому не давала спуску. Домочадцы быстро привыкли к тому, что в семье растёт «мальчишка в юбке», и только бабушка долго не могла смириться с увлечениями внучки и не пускала её на улицу — уж очень долго семья Гаприндашвили ждала появления девочки.

После рождения третьего мальчика, Джемала, бабушка настолько отчаялась, что до четырёх лет одевала его в платья и отпустила ему длинные волосы, которые заплетала в косы.

По воспоминаниям самой Ноны, мужская компания, в которой она провела всё детство, уберегла её впоследствии от звёздной болезни:

«Я находилась в особой, замечательной нравственной атмосфере, где считалось самым позорным, самым отвратительным задирать нос, пытаться поставить себя выше других. Я получила в этом смысле такую нравственную закалку, что любая попытка со стороны кого угодно проявить высокомерие вызывает во мне яростный протест».

Любовь к шахматам Ноне и остальным братьям привил старший брат Эмзар — он перенял интерес к игре от отца и заразил этим увлечением остальных. Нона Терентьевна говорила, что играть в шахматы научилась раньше, чем читать, — в четыре года она уже знала, как ходят фигуры. В пять лет она участвовала в первом турнире, где соревновалась не только с братьями, но и с соседскими мальчишками.

Как ни странно, книги по шахматам, которые давал ей Эмзар, у девочки не вызывали никакого интереса — Нону тянуло во двор, к ребятам, так как подвижные игры казались ей куда увлекательнее. Серьёзный интерес к шахматам пробудился только в 12 лет, когда она попала в команду Зугдиди, которая участвовала в первенстве Грузии среди школьников. Судьбу юной Гаприндашвили определила случайность: в шахматном кружке Дома пионеров занимались только мальчики, а по правилам в команде должна была быть одна девочка.

Соревнования проходили в Батуми. Это был первый официальный турнир Ноны. Она соревновалась с другими девочками, многие из которых были старше. Её команда заняла пятое место, а сама она набрала три с половиной очка из семи — неплохой результат для новичка. По словам Гаприндашвили, то обстоятельство, что она всегда тренировалась с мальчиками, придало её манере игры остроту и агрессивность, которых не хватало соперницам.

Во время соревнования на Нону обратил внимание руководитель шахматного кружка Тбилисского Дворца пионеров и тренер тбилисской команды Вахтанг Ильич Карселадзе, который вскоре попросил родителей Ноны отправить её в Тбилиси под его опеку. За год до этого дядя и тётя девочки говорили о том же, но тогда родители отказали. Теперь, когда на этом настоял сам тренер, Нону наконец отпустили в большой город.

Нона Гаприндашвили и Вахтанг Карселадзе. Источник: lelo.ge

Тяжело в учении

К тому моменту, когда Гаприндашвили попала в поле зрения Карселадзе, он уже был известным шахматным педагогом. Его выпускницы постоянно занимали высокие позиции на разных соревнованиях как в Грузии, так и в СССР. Знаменитый тренер неспроста обратил внимание на «тёмную лошадку» из маленького города. Нона Терентьевна вспоминает:

«Карселадзе говорил, что обнаружил в моей игре редкое в таком возрасте сочетание острого комбинационного зрения и тяготения к последовательным действиям, то есть задатки и практического, и логического мышления. Кроме того… активная память. Это означало, что я не только выучивала те или иные дебютные системы, но и как бы перерабатывала их… умела применить и в иной обстановке…»

Занимаясь с учениками, Вахтанг Ильич проявлял невероятную самоотдачу. По словам Гаприндашвили, он занимался с детьми целыми днями, настолько забывая про время, что по вечерам его приходилось буквально уводить домой. Своим успехом ученики Карселадзе обязаны его методу обучения. Нона Терентьевна пишет:

«С ним никогда не было скучно. Возможно, потому что Вахтанг Ильич терпеть не мог натаскивания, зубрёжки… Он заставлял нас мыслить самостоятельно, приучал к импровизации за доской <…> умению не терять уверенности в самой сложной и, что важнее всего, незнакомой обстановке».

Вахтанг Карселадзе с учениками. Источник: dspace.nplg.gov.ge

О широкой душе Карселазе свидетельствует один забавный случай, который Гаприндашвили приводит в воспоминаниях. В 1961 году после матча в Румынии команда Грузии собралась в ресторане. Певец на эстраде так замечательно исполнил «Тбилисо» (одна из самых известных советских грузинских песен, гимн Тбилиси. — Прим.), что Вахтанг Ильич, расчувствовавшись, подарил ему несколько бутылок дорогого коньяка, которые предназначались в подарок руководителю румынской шахматной федерации.

Уже через год после переезда в Тбилиси Нона Гаприндашвили заняла в чемпионате столицы Грузии второе место, затем показала отличный результат на всесоюзных юношеских соревнованиях в Риге. В 1956 году девушка одержала победу в чемпионате Грузии. И это несмотря на то, что в чемпионате выступали сильные грузинские шахматистки, ученицы Карселадзе — Элисо Какабадзе, Манана Тогонидзе, Лиана Хачапуридзе — и опытные московские мастера Ольга Игнатьева и Нина Войцик.

В том же году Гаприндашвили добилась успеха уже на всесоюзной арене, победив в полуфинале чемпионата страны. Это был последний турнир, в котором она выступала под крылом Карселадзе.

В начале 1957 года у Ноны Терентьевны появился другой тренер — опытный тбилисский мастер Михаил Шишов. В то время как Вахтанг Ильич и в работе, и в жизни любил импровизацию, экспромт, Михаил Васильевич отличался сдержанностью, пунктуальностью и педантизмом. Он был более строг с подопечной, не делал никаких поблажек, на турнирах следил, чтобы она соблюдала режим, вовремя обедала и ложилась спать. Усилия тренера были вознаграждены. «Не думай, что ты играешь лучше нас, — сказала однажды Ноне известная шахматистка Лариса Вольперт. — Ты просто лучше нас спишь!»

Михаил Шишов и Нона Гаприндашвили. Источник: lelo.ge

Не обходилось в то время и без ошибок, причём довольно серьёзных. В 1957 году Гаприндашвили выступала на чемпионате СССР в Вильнюсе. Это были особые соревнования: четыре первых участницы попадали в турнир претенденток и получали возможность побороться за первенство мира. В третьем туре Нона Терентьевна встретилась с молодой шахматисткой, имя которой в воспоминаниях решила не называть. Соперница совершила неверный ход, но сразу же осознала ошибку. Она смутилась и, держа в руке снятую с доски фигуру, замерла. Оппонентка не знала, что делать дальше.

«Я посмотрела на неё и на моего ферзя, который как-то нелепо висел в её руке. Я не догадывалась тогда, что это был кульминационный момент не только этой партии, но и моего выступления в турнире вообще. Просто я думала о том, что как досадно вышло, ведь я могла выиграть красивую, цельную партию, а теперь побеждаю только в результате грубого промаха соперницы».

Нона Терентьевна совершила грубую ошибку и предложила сопернице взять ход назад. Молодая самоуверенная шахматистка считала, что выиграет в любом случае, даже если в какой-то момент пойдёт на уступки. Вспоминая этот досадный промах, она объясняет, почему такое великодушие — серьёзное нарушение, противоречащее спортивной этике:

«В спорте, с моей точки зрения, нет так называемого духа закона, а есть только буква закона. Именно в строжайшем, неукоснительном „слепом“ выполнении правил спортивной борьбы кроется высочайшая справедливость спорта, позволяющая осуществлять его главную заповедь: „Пусть побеждает сильнейший!“»

Соперница поставила ферзя на прежнее место и сделала другой ход. Нона Терентьевна, почти сразу же осознав ошибку, растерялась и потерпела поражение. Тем же вечером обеих шахматисток пригласили к главному судье, но эта беседа ничего не изменила — соперница солгала, что не брала хода назад. Горький опыт усмирил самолюбие будущей чемпионки и научил нести ответственность за каждый шаг.

Однако, несмотря на досадный проигрыш, Нона Терентьевна успешно провела другие партии и завоевала право участвовать в турнире претенденток. Шахматистке на тот момент было всего 19 лет.

Кофе, сигареты и «партия жизни»

Турнир претенденток проходил в 1961 году в Югославии. В первом туре Гаприндашвили встретилась с сербской шахматисткой Хенрикой Конарковской, во втором — с голландкой Фенни Хемскерк. Обе партии закончились победой Ноны Терентьевны.

В третьем туре она играла с Ларисой Вольперт, которая тогда уже трижды становилась чемпионкой СССР. Гаприндашвили вспоминает, что, в отличие от многих шахматисток, которых во время партии могло отвлечь что угодно, вплоть до фасона платья соперницы, Вольперт умела полностью отключаться от всего, что не имело отношения к игре и сидела за шахматной доской, заткнув уши пальцами. Несмотря на внешнее спокойствие, во время турниров Лариса Ильинична очень нервничала, плохо спала и болезненно переносила поражения. Она могла сдаться и предложить ничью, если чувствовала, что ей угрожает опасность на шахматной доске. В этот раз ничьей не получилось — партия закончилась победой Гаприндашвили.

Лариса Вольперт. Источник: memo.ru

Следующая победа, одержанная над Татьяной Затуловской, сделала Гаприндашвили лидером соревнования. По словам Ноны Терентьевны, Татьяна Яковлевна была слишком эмоциональна и, так же, как и Вольперт, тяжело переживала неудачи. Вероятно, именно это и стало причиной поражения.

Следующая партия прошла не так гладко. Нона Терентьевна играла с Кирой Зворыкиной. В 1950‑е годы Зворыкина была одной из сильнейших шахматисток мира. Трижды становилась чемпионкой СССР, дважды делила первое место в чемпионатах страны. Кира Алексеевна была известна агрессивным, атакующим стилем игры и непростым характером. И на доске, и в жизни она любила руководить, командовать, управлять. Зворыкина не любила ничьих и соглашалась на них только тогда, когда других вариантов закончить игру не оставалось.

Нона Гаприндашвили и Кира Зворыкина. Источник: chesscenter.by

Гаприндашвили также вспоминает об удивительном чувстве юмора, которое никогда не покидало Киру Алексеевну. Шахматистка Элисо Какабадзе рассказывала Ноне Терентьевне, как на одном из сборов ей пришлось жить вместе с Зворыкиной в подмосковном доме отдыха в одном номере. Поздно вечером кто-то из отдыхающих перепутал номер и по ошибке полез к ним в окно. Зворыкина уже спала, а Какабадзе заметалась по комнате с криком: «Мужчина! К нам лезет мужчина!» Едва приоткрыв спросонья глаза, Зворыкина сказала: «Мужчина? Открывай окно!»

Партия Гаприндашвили и Зворыкиной закончилась вничью. Это была первая ничья Ноны Терентьевны в турнире претенденток, но в соревновании с такой сильной противницей этот результат можно было считать большой удачей.

Во второй половине турнира Нону Терентьевну начала «догонять» Валентина Борисенко — лучший теоретик среди советских шахматисток, многократная чемпионка СССР и обладательница рекордного числа медалей. «Никто, наверное, не любит шахматы такой беззаветной, самоотверженной любовью, как она», — пишет о ней Гаприндашвили. Муж Валентины Михайловны, Георгий Константинович, разделял её страсть к шахматам и также считался одним из крупнейших теоретиков.

Он сопровождал её на всех турнирах и даже приносил горячий чай в термосе, чтобы подкрепить силы супруги. Нона Терентьевна рассказывает, как однажды ей довелось побывать дома у пары:

«Это было что-то среднее между шахматным музеем и шахматной библиотекой. На стеллажах во всю стену — шахматные книги, на столе, на стульях, на тумбочках — шахматные бюллетени, журналы и те же книги… А на свободных местах стен — огромные плакаты, на которых крупными буквами начертаны заповеди. Например: „На е4 — с5, на 2. КfЗ — е6!“ И всё это раскрашено разными красками…»

Валентина Борисенко

Гаприндашвили вспоминает забавную историю, связанную с этой семьёй. В 1964 году она приехала в Сухуми на турнир претенденток — присмотреться к будущей сопернице и повидать приятельниц. Однажды вечером на морской набережной появилась трогательная пара — мужчина и женщина, которые, нежно склонившись друг к другу, рассматривали что-то в свете фонаря. Как выяснилось, это было вовсе не романтическое свидание: гуляющие по курортному городу супруги Борисенко изучали какую-то позицию на карманных шахматах.

Страстная любовь к игре не спасла Валентину Михайловну от поражения. По словам Ноны Терентьевны, у Борисенко против каждой противницы всегда был припасён «персональный» вариант, но в этот раз игра пошла не по её плану. В середине партии Гаприндашвили завязала очень острую борьбу и решительно атаковала соперницу, пожертвовав несколько пешек. В итоге Борисенко растерялась и просмотрела решающий комбинационный удар.

Наконец, настал решающий момент турнира — встреча Гаприндашвили с югославской шахматисткой Милункой Лазаревич. «Партия жизни» — так называет Нона Терентьевна эту игру в воспоминаниях. В то время Лазаревич считалась одной из самых сильных шахматисток мира. Многократная чемпионка Югославии, она постоянно участвовала в международных соревнованиях, где показывала отличные результаты. По натуре она была яркой, артистичной, даже в чём-то богемной. Во время партий потребляла огромное количество чашек крепкого кофе и одну за одной курила сигареты. Вот что писала о манере её игры Гаприндашвили:

«Лазаревич в шахматах привлекают только атаки, комбинации и жертвы. Милунке неважно, с кем она играет, пусть даже и с очень сильной противницей — она всё равно будет жертвовать пешки, фигуры — лишь бы захватить инициативу, создать атаку. <…> Милунка может пойти на жертву пешки или даже фигуры и тогда, когда к этому нет, по существу, никаких оснований. В такие моменты в Милунке художница берёт верх над спортсменкой, чувство побеждает рассудок. Но зато, когда у неё есть предпосылки к штурму, она крайне опасна».

Милунка Лазаревич, шахматный обозреватель Тенгиз Гиоргадзе и Нона Гаприндашвили. Источник: en.chessbase.com

Вот такая оппонентка — чрезмерно эмоциональная, иногда даже и легкомысленно относящаяся к борьбе, но в то же время необычайно талантливая и опасная, — противостояла Ноне Терентьевне, тогда ещё недостаточно опытной, но такой же талантливой и более спокойной. В дебюте (начальная стадия шахматной партии. — Прим.) Гаприндашвили допустила неточность и уступила инициативу Лазаревич. Дальше на шахматной доске разыгралась настоящая драма:

«…пришлось отдать пешку, затем — ладью и слона. Не оставшись в долгу, Милунка тоже предложила мне в жертву целых две фигуры, причём одну из них, слона, я взяла с шахом и уже записала ход, которым должна была снять с доски и белого коня, оставаясь с материальным преимуществом. Я собиралась было протянуть руку к коню… Я впилась взглядом в доску и вдруг поняла всё: белые в этом случае наносили красивый тактический удар, и мой несчастный король получал мат, причём даже двумя способами!»

Между тем Милунка считала, что развязка близка и спокойно прогуливалась по сцене, с любопытством поглядывая на чужие партии. Нона Терентьевна застыла над доской, напряженно продумывая следующий ход:

«В этот момент всё зависело только от судьбы королей: такие „мелочи“, как лишняя фигура, решающего значения не имели… Я нашла оригинальный план с уводом моего короля из опасной зоны с одновременным подключением его к остальным силам, которые плели матовую сеть вокруг белого короля».

После того как Гаприндашвили сделала первый ход королём, Милунка побледнела и перестала гулять по сцене. Возле неё выросла куча окурков, она пила одну чашку кофе за другой. Напряжение нарастало. Внимание всех тренеров приковала эта партия. Михаил Шишов вспоминал, как венгерский мастер Петер Силади, наблюдая за Ноной Терентьевной, воскликнул: «Да ведь это гроссмейстерская игра!» После третьего хода королём стало ясно, что Лазаревич не спастись.

Новая королева

После блестящей победы в турнире претенденток Ноне Терентьевне предстояло серьёзное испытание — матч на звание чемпионки мира. 21-летняя шахматистка готовилась к встрече с Елизаветой Быковой, которая уже дважды становилась обладательницей почётного титула. Перед матчем Гаприндашвили тренировал не только Шишов, но и известный шахматист, гроссмейстер Давид Бронштейн. Нона Терентьевна вспоминает:

«…однажды он подарил мне портрет Быковой. „Зачем?“ — удивилась я. „Повесь на стену и смотри каждый день“. — „Зачем?“ — вновь удивилась я. „Злись!“ — с улыбкой ответил гроссмейстер».

Вместе с Бронштейном Гаприндашвили изучила больше ста партий Быковой. Даже за едой Давид Ионович рисовал на салфетках шахматные позиции и заставлял подопечную их решать. Он предвидел, что Быкова не пустится «врукопашную», а станет строить прочные оборонительные сооружения и терпеливо ждать, когда у противницы кончится терпение.

По словам Ноны Терентьевны, Быкова всегда отличалась хладнокровием и упорством. Она не сдавалась даже в самых безнадёжных позициях, выискивая любые возможности, чтобы осложнить задачу соперницы. Гаприндашвили вспоминает:

«Быкова никогда не спешила, не суетилась, как это делают иногда некоторые шахматистки, а медленно, но верно затягивала петлю».

Елизавету Ивановну можно было назвать по-настоящему коварной соперницей — она тщательно готовилась к встрече и изучала не только партии противника, но и его психологические особенности. Её манера игры напоминала неторопливые движения удава, готовящегося проглотить ничего не подозревающего кролика:

«Она маневрировала фигурами в глубоком тылу, выжидая, пока противница, усыплённая этими безвредными с виду передвижениями, слишком резко рванётся на том или ином фланге и создаст у себя позиционные слабости. И тогда наступала расплата. А наказывать за позиционные ошибки Быкова умела превосходно. В её партиях мало эффектных комбинаций, ярких замыслов, и это создаёт коварную иллюзию того, что с Быковой можно позволить себе пойти на определённый риск».

Партия с Елизаветой Быковой. Источник: imago-images.de

Перед матчем в зале царила нервозная атмосфера — партия вызывала беспокойство, так как в единственной встрече, которая ранее состоялась между Гаприндашвили и Быковой в чемпионате страны 1958 года, первая потерпела поражение. Нона Терентьевна, однако, сохраняла спокойствие. «Проиграть Быковой для меня было совсем не стыдно», — пишет она о своём настроении перед соревнованием.

Стыдится действительно не пришлось. По регламенту матч игрался из 16 партий, но завершился досрочно — Быкова не выиграла ни разу. Так, в 21 год Гаприндашвили стала чемпионкой мира по шахматам.

Возвращаясь после матча в родную Грузию, Нона Терентьевна в полной мере ощутила на себе нелёгкое бремя славы:

«Я возвращалась домой на поезде. Когда мы въехали в Грузию, на каждой остановке, даже там, где не должен был останавливаться поезд, приходилось его останавливать хотя бы на две минуты — везде были люди. Я стояла на перроне и приветствовала их. А когда я появилась в Тбилиси, то творилось невероятное. Мой отец даже туфлю потерял в этой давке».

Первая победа в чемпионате мира. Источник: imago-images.de

Тогда же, В 1962 году сложилась и личная жизнь чемпионки. Её мужем стал скромный молодой врач Анзор Чичинадзе, с которым Гаприндашвили познакомилась на одном из турниров в Баку. Анзора поставили следить за здоровьем будущей чемпионки. Вскоре знакомство переросло сначала в дружбу, а позже — в любовь. В 1969 году пара сыграла скромную свадьбу, а в 1971 году у них родился и единственный сын — Дато. К тому времени Нона Терентьевна была уже трёхкратной чемпионкой мира по шахматам.

«Нетфликс» и «женские шахматы»

В 2021 году Нона Гаприндашвили подала в суд на «Нетфликс» за «разрушительную ложь, унижающую её достижения перед многомиллионной аудиторией». Причиной для иска стал заключительный эпизод сериала «Ход королевы». Когда главная героиня приехала на шахматный турнир в Москву, комментатор сказал о ней: «Единственное, что в ней необычно, — её пол. Но и этим Россию не удивишь — у них есть Нона Гаприндашвили. Но она чемпионка мира среди женщин и никогда не играла против мужчин».

Возмущение Ноны Терентьевны оправдано: действие злополучного эпизода происходит в 1968 году, когда Гаприндашвили уже сыграла несколько десятков партий с мужчинами. Более того, именно ей удалось изменить отношение к так называемым «женским шахматам» и вдохновить примером следующие поколения шахматисток. В воспоминаниях она пишет:

«Говоря без ложной скромности, думаю, что и я стилем своей игры, всегдашним стремлением к атаке, победами над некоторыми сильными шахматистами-мужчинами способствовала в известной степени тому, что шахматное мышление женщин-мастеров стало богаче, игра их смелее, а во встречах с мужчинами исчез страх, исчез комплекс неполноценности».

Сеанс одновременной игры с 28 соперниками. Графство Дорсет, Англия. 1965 год. Источник: washingtonpost.com

Она рассказывает, как игры в футбол с соседскими мальчишками в детстве переросли в серьёзные соревнования на шахматной доске:

«Возвращаясь к детским годам, хочу сказать, что именно в играх с мальчиками, которым я старалась ни в чём не уступать, развилось и окрепло во мне обострённое самолюбие, та женская гордость, которая заставляет меня играть в мужских турнирах и испытывать особенное наслаждение от побед над „сильным полом“».

Благодаря универсальному стилю игры она смогла на равных с мужчинами бороться на международных соревнованиях. Первый опыт оказался удачным — Нона Терентьевна победила в побочном турнире Гастингса 1963–1964 годов. На следующий год она участвовала в главном первенстве, где заняла почётное пятое место. Один из её соперников, победитель турнира Пауль Керес, пытался одолеть Нону в течение пяти часов, но так и не смог одержать победу — партия закончилась ничьей.

Партия с Паулем Кересом. 1965 год. Источник: abebooks.com

Затем последовали чемпионаты в Гетеборге, Тбилиси, Дортмунде… О том, каково было играть с противоположным полом, Нона пишет:

«Мужчины определённо стыдятся проиграть шахматистке, даже если она чемпионка мира. Они играют со мной с полной отдачей всех сил, рискуя даже проиграть из-за усталости следующую партию… шахматисты, идущие на последних местах и покорно капитулирующие во встречах с гроссмейстерами, играют со мной с необычайным подъёмом… будто от этой встречи зависит судьба первого приза».

В то же время сама Нона Терентьевна писала, что женщины играли слабее, но уточняла — «пока что». Вот какие выводы она сделала из наблюдений за другими шахматистками:

«Мужчины даже в безнадёжных позициях защищаются упорно и яростно, бьются до „последней капли крови“ — таков уж мужской характер. Женщины же, если они убеждаются, что их позиция проиграна, как правило, опускают крылья и стойкого сопротивления не оказывают. <…> Женщине с её более мягким характером трудно заставить себя находиться в состоянии собранности, жёсткой самодисциплины до последнего хода».

В числе прочих факторов, мешающих шахматисткам, Нона называла также необходимость заниматься домом и семьёй, особенности физиологии, а также отношение к «женским шахматам» соперников-мужчин. В то время игра шахматисток считалась несовершенной, даже слабой. Этот миф так прочно укоренился, что мужчины просто не могли поверить, что женщина может задумать и осуществить эффектную идею, сыграть красивую партию.

В 1977 году состоялся турнир в Лонг-Пайне, принёсший Ноне невероятный успех — ей было присвоено звание первой женщины-гроссмейстера среди мужчин. «Это было всё равно что высадиться на Марсе или на Юпитере, — говорила об успехе Гаприндашвили Милунка Лазаревич. — До неё это было невозможно, немыслимо».

Интересная деталь: после того, Как Нона Терентьевна получила титул гроссмейстера, тбилисская фабрика «Иверия» выпустила духи «Нона» в керамическом флаконе в виде черного ферзя. «Духи „Нона“ дышат тёплым ароматом жасмина, ландыша, цветущего бергамота и рекомендуются в качестве дополнения к образу деловой женщины» — гласил рекламный буклет.

Расставание с короной

Успех Ноны Терентьевны вдохновил многих знаменитых шахматисток. Одна из них заставила шахматную королеву покинуть трон — в 1978 году 17-летняя Майя Чибурданидзе отвоевала у Гаприндашвили почётное звание и стала чемпионкой мира, а позже — второй после соперницы женщиной-гроссмейстером.

Майя Чибурданидзе после победы в чемпионате мира по шахматам. 1978 год. Источник: sports.ru

Гаприндашвили ещё долго возглавляла рейтинг-лист шахматисток, однако снова завоевать чемпионский титул ей так и не удалось. Точку в профессиональном спорте Нона Терентьевна поставила после распада СССР, завоевав «золото» Олимпиады 1992 года, причём на этот раз уже в составе сборной независимой Грузии.

К слову, второй причиной для иска против «Нетфликс» стало то, что в том же эпизоде Гаприндашвили представили как уроженку России. «„Нетфликс“ назвал её русской, хотя знал, что она грузинка и что грузины пострадали от российского господства, когда были частью Советского Союза», — подчёркивается в исковом заявлении. Действительно, превосходству на мировой шахматной арене СССР было обязано в первую очередь Грузии. Нона Терентьевна вспоминает о времени, когда на советском и мировом шахматном Олимпе царили грузинки:

«В течение почти 40 лет грузинки доминировали в шахматах — такого не было ни в одном виде спорта. Так как 16 лет шахматная корона у меня была, потом ещё 13 — у Майи Чибурданидзе, а соперничали с нами Нана Александрия, Нана Иоселиани, Кетино Арахамия, другие грузинки. Иногда проходил внутренний чемпионат мира — в финале мы играли между собой, и в полуфиналах, и в четвертьфиналах. А на шахматной Олимпиаде от Советского Союза два раза выступали четыре грузинки, вся женская сборная из нас состояла».

Всемирная шахматная олимпиада в Валетте. 1980 год. В этом году сборная Советского Союза полностью состояла из грузинок. Слева направо: Нана Иоселиани, Майя Чибурданидзе, Нона Гаприндашвили, Нана Александрия. Источник: dspace.nplg.gov.ge

С конца 80‑х Нона Терентьевна играет весомую роль в руководстве как грузинских, так и мировых шахмат. С 1989 года Гаприндашвили семь лет была президентом Олимпийского комитета Грузии, в 1996 году стала почётным президентом национального олимпийского комитета. В 1997 году ФИДЕ учредила на шахматных олимпиадах «Кубок Ноны Гаприндашвили» — награда вручается стране, мужская и женская команда которой в сумме наберут больше очков. В 2001 году имя Гаприндашвили получил Тбилисский дворец шахмат. В 2016 году в честь 75-летия Нона Терентьевна была награждена президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым драгоценным шахматным «Оскаром» «Каисса».

Источник: livepress.ge

Несмотря на то что в 90‑х Гаприндашвили ушла из «больших шахмат», она до сих пор продолжает играть, правда, теперь уже для собственного удовольствия. В одном из недавних интервью она рассказывает о том, как и с кем соревнуется сейчас:

«Шахматная жизнь для меня не закончилась. С удовольствием принимаю приглашения на разные турниры, но уже, как правило, среди ветеранов — не стоит в моём возрасте тягаться с молодыми, природу не обманешь. Мне интересно, соперницам тоже приятно, многие и не мечтали, что когда-нибудь с самой с Гаприндашвили сыграют. Я в свою очередь тоже получаю положительные эмоции от встреч с интересными и приятными мне людьми. Шахматы для меня не только игра — я отдыхаю за доской».

Лена Ека

https://vatnikstan.ru/history/gaprindashvili/