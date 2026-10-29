Перезапуск Киностудии Горького

Киностудия Горького - база для будущих профи и точка притяжения москвичей Правительство Москвы реализует масштабный проект «Москва — город кино», одним из важнейших элементов которого стал перезапуск одной из старейших в России студий – Киностудии Горького.

В 2023 году студия перешла в собственность города в критическом состоянии.

Износ исторической площадки на улице Сергея Эйзенштейна превышал 60%, а здания в Валдайском проезде фактически находились в предаварийном состоянии. В достаточно большом комплексе фактически использовались лишь около 10 тысяч квадратных метров помещений. Тем не менее, благодаря усилиям Минкультуры России Киностудия Горького продолжала функционировать и имела хороший потенциал для возрождения.

Нужно было «всего лишь» засучить рукава и взяться за эту работу. Что мы сделали.

Всего за 2-3 года в результате масштабной модернизации общая площадь действующих павильонов Студии Горького была увеличена более чем в десять раз — до 106 тысяч квадратных метров.

Как результат — объемы производства выросли в пять раз, и обновленная Киностудия Горького теперь по праву является одним из ключевых объектов Московского кинокластера. Что было сделано? И что еще предстоит?

На исторической площадке на улице Сергея Эйзенштейна завершили первые этапы модернизации — отремонтировали и построили объекты общей площадью свыше 15 тысяч квадратных метров.

В их числе – новый производственный комплекс, лабораторный корпус, сервисный центр, а также Центр костюма и реквизита, чья площадь выросла до 2,5 тысячи квадратных метров.

Именно его мастера вручную создали уникальные образы для новой масштабной киноэкранизации «Войны и мира», которая выйдет на экраны в феврале следующего года.

Параллельно бережно сохраняем наследие Киностудии Горького. За год оцифровали более пяти тысяч архивных негативов, редких фотографий и документов.

А главной точкой притяжения площадки на Эйзенштейна стал многофункциональный зал «Горький Холл» на 300 мест. За год здесь провели 67 крупных мероприятий, включая V фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ и вручение новой индустриальной премии «Цех. За кадром».

Сейчас на исторической территории продолжаем капитальный ремонт старых съемочных павильонов. В результате – здесь будут работать семь современных съемочных площадок с полным циклом услуг для кинопроизводства. В Валдайском проезде мы с нуля возвели новый студийно-производственный комплекс площадью более 56 тысяч квадратных метров — вдвое просторнее старых предаварийных корпусов. На площадке созданы все условия для полного цикла производства кино, сериалов и телепрограмм.

В общей сложности сегодня здесь работают 10 высокотехнологичных съемочных павильонов-трансформеров площадью от 500 до 2300 квадратных метров. Благодаря максимально эффективной звукоизоляции можно вести съемки во всех павильонах одновременно, и при этом – не мешать друг другу.

Также в новых корпусах разместились студии виртуальных декораций (более продвинутый аналог зеленого фона-хромакея), захвата движения, монтажа и цветокоррекции.

Все технологические процессы автоматизированы: из одной аппаратной можно управлять съемками сразу в нескольких залах. А уникальный Центр визуальных технологий позволяет монтировать контент в реальном времени прямо с колес. Кроме того, павильоны можно подключать к передвижным телестанциям для ведения прямых эфиров. Масштабная модернизация позволила резко увеличить востребованность площадки. За три года здесь сняли и выпустили порядка 20 проектов, включая картины «Чижик-Пыжик возвращается», «Как я встретил ее маму», драму «Вера» и новогодний блокбастер «Письмо Деду Морозу».

В работе – более 20 перспективных картин. Кинематографисты готовят к выходу семейную комедию «Сказка о потерянном времени», продолжение легендарной истории «Петров и Васечкин. Герои нашего времени», спортивную ленту «Большая волна» и фэнтези-драму «Дива».

Параллельно павильоны комплекса активно используются для производства сложных постановочных проектов: например, вокального шоу «Ну-ка все вместе», спортивного реалити «Титаны», а также фантастических сериалов и исторических драм.

Новая инфраструктура дала толчок и возрождению научно-популярного кино. Документальные проекты «Служба Солнца» и «Наше хрупкое счастье» уже показывают по всей стране, а сейчас к выходу готовится фильм-исследование «Грибное царство». Одновременно с модернизацией производства удалось перезапустить Кинокампус – молодежное креативное пространство для обучения будущих мастеров кино. Он тоже получил современное оборудование, как на взрослых съемочных студиях.

В распоряжении ребят теперь есть свои студии виртуального продакшена и звукозаписи, павильоны с хромакеем, современные классы монтажа, анимации и компьютерной графики.

Кинокампус Киностудии Горького реализует различные форматы программ для детей от 8 лет по направлениям: «Актер кино», «Кинопроизводство», «Озвучивание и дубляж», «Комиксы и манга», «Создание видеоконтента для блога». Благодаря новому креативному пространству дети от 8 лет могут сами пройти весь путь от задумки до монтажа фильма под руководством профессионалов.

Но, прежде чем записаться на долгосрочную программу, все желающие могут бесплатно попробовать свои силы на днях открытых дверей.

Только за прошлый учебный год и каникулы актерскому мастерству, продюсированию и фильммейкингу здесь прошли обучение более 1,6 тысячи ребят. Кроме того, Киностудия Горького всё больше становится доступным просветительским центром для всех, кто любит кино. Все желающие могут прийти сюда на познавательные экскурсии, и своими глазами увидеть легендарные костюмы из фильмов «Морозко», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Гостья из будущего», «Королевство кривых зеркал» и многих других.

С начала 2026 года здесь прошли пять кинофестивалей, две премии и пять отраслевых конференций. Не сомневаюсь, что 2027 г. станет еще более интересным, насыщенным и продуктивным в жизни одной из старейших (а теперь – и самой современной) Киностудии страны.

Сергей Собянин

https://www.sobyanin.ru/perezapusk-kinostudii-gorkogo

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