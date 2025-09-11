Дорогами памяти. 150 стрелковая Дивизия

Практически всем известно, что итогом борьбы СССР и фашистской Германии стало поднятие на купол Рейхстага Знамени Победы. Не все знают, что в этом событии главную роль сыграла 150 стрелковая дивизия. Впрочем, даже об этом сейчас принято спорить. Практически всем известно, что итогом борьбы СССР и фашистской Германии стало поднятие на купол Рейхстага Знамени Победы. Не все знают, что в этом событии главную роль сыграла 150 стрелковая дивизия. Впрочем, даже об этом сейчас принято спорить.

Начало пути

Справочная литература настоятельно рекомендует не путать различные созывы указанного формирования.

Первая дивизия была создана в начале осени 1939 года, и поначалу ничего героического в ее деяниях не было. Политика – дело чрезвычайно грязное, поэтому, собственно, Черчилль и не советовал углубляться в секреты ее «приготовления». В прошлом практически каждой страны есть страницы, которыми вряд ли можно гордиться. Содержит их, к сожалению, и история 150 стрелковой дивизии, принимавшей непосредственное участие в разделе Польши в 1939 году.

Сегодня развернулось великое множество дискуссий по поводу Второй мировой войны и ее виновников. Некоторые склонны демонизировать Советский Союз, называя его пособником Гитлера. Оживленные споры ведутся вокруг так называемых секретных протоколов к «пакту Молотова-Риббентропа». Суровая правда заключается в том, что история не прощает государству только одного – слабости.

Первый блин комом

Польша была разгромлена и разделена, Советский Союз и фашистская Германия подписали договор «О дружбе и государственной границе». СССР пополнился почти 13 миллионами новых граждан (не все они, разумеется, были от этого в восторге), а 150 стрелковая дивизия первого созыва отправилась покорять новые высоты. Участвовала в финской и бессарабской кампаниях, а после начала ВОВ вступила в бои с коварными вчерашними союзниками.

Дальнейшая судьба

Через месяц стал формироваться новый состав 150-й дивизии. Ее судьба была удачнее: она участвовала в успешных боях за город Белый, освобождала Великие Луки, Локню. В апреле 1943 года была реорганизована в 22-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Наконец, в сентябре 43-го в третий раз возродилась 150 стрелковая дивизия, боевой путь которой завершился на крыше Рейхстага. Основой для создания послужила 151-я стрелковая бригада, участвовавшая в сражениях ВОВ с 1942 года, под командованием тогда еще майора Леонида Васильевича Яковлева.

Соединение это было довольно крупным. В состав вошли 4 стрелковых батальона, артиллерийский и противотанковый дивизионы, батальоны разведчиков, минометчиков, саперов, связистов. Воевала бригада то успешно, то не очень: один из полковых врачей Гинзбург вспоминал, что при штурме Старой Руссы потери были огромными. От 674 полка, где он служил, осталось только 50-60 человек. Немцы укрепились на возвышенности, наступать приходилось из болотистой низины, где даже техника не могла помочь советским солдатам. Таких примеров выбранных стратегии во времена Второй мировой, к сожалению, много. Песню о победе, где были слова, что мы за ценой не постоим, Окуджава написал только в 1970 году, но впечатление такое, что некоторые боевые командиры знали ее задолго до этого и зачем-то воспринимали как руководство к действию.

Путь к победе

В ходе формирования 150 стрелковая дивизия, кроме уже упомянутой 151-ой, приняла в свой состав еще 127-ую и 144-ую бригады. Комплектация происходила прямо на позициях, без отвода состава в тыл. Сразу после окончания формирования вошла в состав 79-го стрелкового корпуса 22 армии 2-го Прибалтийского фронта. Командование дивизией принял Яковлев, к этому времени уже полковник.

С 1943 года ход войны, как принято говорить, переломился. Значение Сталинградской битвы и операции на Курской дуге, кажется, переоценить невозможно. Иногда дивизия проходила в день по 40 км на Восток. Шло стремительное наступление на фашистов. За успешную кампанию по освобождению города Идрицы соединение получило право называться «150 Идрицкая стрелковая дивизия», а за наступательную операцию возле озера Вошванзее было удостоено ордена Кутузова ІІ степени.

В ходе боевых действий она сначала входила в состав 2-го, а потом уже под конец войны – 1-го Белорусского фронта, пребывая среди соединений 3-й ударной армии, боевой задачей которой было непосредственное взятие Берлина.

Официальная версия событий

16 апреля 45-го политчасть 3-й армии собралась на совещание, в ходе которого (с благословения высшего руководства), было решено, что окончательным разгромом фашистского Рейха будет взятие Рейхстага — символа единой Германии.

Чуть позже, 19-го числа того же месяца, всем дивизиям армии было роздано 9 знамен, сшитых в кратчайшие сроки из обычного кумача, предназначенных для водружения на крыше указанного здания.

Поначалу, опьяненные победой советские воины мало заботились о том, кто же именно украсит купол немецкого парламента, но позже над вопросом пришлось подумать.

Официальная версия событий была представлена в первых числах июня, подготовил ее политический отдел 3-й армии. Согласно ему, штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии был передан в батальон 756 полка под началом капитана Неустроева.

Попытки выяснить истину

Бойцы подразделения форсировали Шпрее и захватили парадную лестницу. После этого сержант Кантария, красноармеец Егоров и замполит Берест отправились на крышу, пробивая себе путь боем, и подняли над стеклянным куполом красное полотнище. Произошло это в два часа двадцать пять минут пополудни, а уже в три часа у взятого здания был свежеиспеченный комендант – капитан Неустроев.

Многочисленные исследователи, документы и воспоминания сообщают о том, что обозначенная версия событий не имела ничего общего с реальностью, и 150 Идрицкая стрелковая дивизия ввела общественность в заблуждение, впрочем, вряд ли злонамеренно.

Есть разные мнения о том, кто же первый поднял флаг над Рейхстагом (и что это был за флаг, тоже). Существуют свидетельства, согласно которым командование корпуса поторопилось доложить о том, что символ фашисткой Германии успешно взят – отсюда различная информация о времени появления флага.

Штурм и оборона

Версий расплодилось настолько много, что найти единственно верную уже просто не представляется возможным.

Если придерживаться цепи событий, то бои за Берлин начались еще в середине апреля. В конце месяца советские войска подобрались к главной гитлеровской цитадели – Рейхстагу. Расположен с точки зрения обороны он был очень удачно, ведь с трех сторон его окружала вода — река Шпрее 25 м шириной. Мост после бомбежек уцелел только один, противотанковые рвы и площадь превратились в огромный котлован. Берлинское метро было затоплено.

С четвертой стороны здание защищали хорошо укрепленные строения, в том числе министерство внутренних дел, превращенное в настоящую крепость. Все подходы к Рейхстагу хорошо простреливались – это стало причиной затянувшегося штурма и больших потерь, которые понесла 150 стрелковая дивизия и другие соединения. Фашисты сопротивлялись с отчаянием смертельно раненого животного, борясь за каждую ступеньку, комнату, этаж.

Первый флаг

Первая попытка штурма захлебнулась, было решено ждать темноты – и вдруг командование 150 стрелковой дивизии в 25 минут третьего 30 апреля передало, что Рейхстаг взят и на нем водружено Красное знамя. В СССР воцарилось ликование, но радоваться было рано. Что послужило причиной поспешному докладу, неизвестно. Есть версия, что отдельным бойцам удалось-таки прорваться к зданию и разместить несколько солдатских знамен на стенах пока еще обороняющийся крепости.

Сегодня практически каждый выпускник школы (если он учился, конечно) знает, что первым над Рейхстагом появилось знамя 150 стрелковой дивизии, которое всем известные герои водрузили над куполом немецкого парламента. Между тем есть свидетельства, когда упомянутые воины поднялись на крышу здания, флаг там уже был, и подняли его совершенно другие люди.

Многочисленные претенденты на награду

У Рейхстага было два фронтона: над одним красовалась скульптура богини Победы (крылатая Ника). Над вторым, украшенным конной статуей императора Вильгельма, подняли принесенный с собой флаг уже упомянутые герои. Но произошло это глубокой ночью в третьем часу, когда здание было взято, а красный флаг уже трепыхался над Берлином и находился с противоположной стороны, возле статуи Ники.

Официальные документы говорят, что 1 мая (с последующим подтверждением 2, 3 и 6) к награждению за указанный подвиг был представлен капитан Маков и его группа: бойцы Минин, Бобров, Загитов и Лисименко.Что стало причиной несправедливости, не понятно. Может и вправду было совершенно невозможно признаться в поспешном докладе, гласящем, что флаг 150 стрелковой дивизии еще с половины третьего дня развевается над столицей поверженного врага.

Награда нашла героев, но не всех

Советскому руководству потребовался целый год на то, чтобы наказать невиновных и наградить непричастных. Только 8 мая 1946 года был издан указ о присвоении звания «Героя Советского Союза» тем, кто водрузил Знамя Победы над немецким парламентом в Берлине.

Кроме уже упомянутых Неустроева, Кантарии и Егорова, награды получили Давыдов и Самсонов – командиры батальонов, поддержавшие штурм с флангов. Береста, по утверждению некоторых историков, из списка приставленных к званию вычеркнул сам Маршал Победы (причина – идиосинкразия к замполитам).

Насколько это правда, широкая общественность уже никогда не узнает.

Оспаривание права первенства

Ожесточенные споры ведутся до сих пор. Согласно опубликованному в 2007 году исследованию института военной истории России, первыми, кто поднял красный флаг над германским символом, были Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов, которые тоже не получили заслуженных наград.

Вспоминают и рядового Петра Пятницкого, он с флагом в руках взбежал по ступенькам, но был сначала ранен, а потом и убит. Знамя из его рук выхватил его тезка — житель Запорожской области Петр Щербина и закрепил на колонне немецкого парламента. Через много лет после окончания войны его внуки боролись за посмертное присвоение деду звания «Героя Советского Союза».

В принципе, вряд ли есть смысл спорить о том, кто же был первым – бойцы 150 стрелковой дивизии, или представители другого формирования.