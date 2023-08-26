Смелый таран фашистской подлодки

Министерство Обороны в День военно-Морского флота опубликовало архивные документы, рассказывающие об уникальном случае в истории флота – таране подводной лодки надводным кораблём, произошедшем в Баренцевом море. 25 ноября 1941 года экипаж сторожевого корабля «Бриз» под командованием старшего лейтенанта Всеволода Киреева, находясь в дозоре у мыса Святой Нос, обнаружил большое продолговатое пятно, похожее на силуэт корабля. Советским морякам приходилось действовать в условиях плохой видимости, но в силуэте они сумели опознать вражескую подводную лодку, находящуюся в надводном положении. Каждый член экипажа «Бриза» знал, что на «линии дозора» сторожевой корабль не должен ни при каких условиях, даже жертвуя собой, пропустить противника через охраняемый рубеж.

Действовать пришлось молниеносно.

«Повернули вправо на подлодку. Открыли огонь из бокового орудия, дали четыре залпа», – говорится о попытке поразить цель в вахтенном журнале сторожевого корабля.

Бой был настолько скоротечный, что уже в следующую минуту «Бриз» пошел на таран всплывшей подводной лодки.

После сильнейшего удара стало понятно, что субмарину неприятеля удалось повредить. В вахтенном журнале отмечено: «Боковой орудийный расчет отчетливо слышал шипение воздуха, выходящего из подлодки, и воды, врывающейся внутрь».

Но артиллерийская стрельба была продолжена, и моряки зафиксировали два прямых попадания в корабль противника. Через несколько секунд подлодка начала уходить на дно. Экипаж Киреева принял решение сбросить на место тонущей лодки серию глубинных бомб.

Так прошел первый в мире таран подводной лодки надводным кораблём.

Уже после войны было установлено, что экипаж сторожевого корабля «Бриз» успешно атаковал гитлеровскую подводную лодку U-578. Она получила тяжелые повреждения, из-за которых была вынуждена лечь на грунт, а позже – возвратиться в базу. После продолжительного ремонта на её рубке появилась эмблема с изображением носовой части советского траулера, таранящего подводную лодку. Внизу было написано: «Святой Нос, 1941». https://t.me/mod_russia/28736