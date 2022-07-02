3 июля 964 года поистине грандиозная победа Святослава над Хазарским паразитарным государством

3 июля по нынешнему летоисчислению мог бы отмечаться великий праздник Русской военной славы. Но большинство ныне живущих русов, без разницы на территории какого государства они сейчас живут - в России, Белоруссии, Украине или где то еще, даже порой не знает, что именно в этот день стоило бы отмечать.

Между тем, такие выдающиеся отечественные историки как Б.А. Рыбаков, Л.Н. Гумилев и М.И. Артамонов не раз указывали на то, что эта поистине грандиозная победа Руси над Хазарским каганатом стоит в ряду наиболее значимых событий русской и мировой истории. И это неудивительно, ведь хазары были не только первым серьезным врагом нашего тогда совсем молодого государства, но и в лице правящей иудейской верхушки оказывали немалое влияние на средневековую Европу (прежде всего, в финансовом отношении).

Для большинства русских людей все знания о Хазарии исчерпываются известными пушкинскими строками, по которым "вещий Олег" собирается "отмстить неразумным хазарам". В учебниках истории разгрому каганата князем Святославом посвящено лишь несколько скупых слов. Не упомянута победа Руси над могущественным южным соседом и в официально утвержденном списке дней воинской славы. Конечно, несколько изречений Святослава стали хрестоматийными ("Иду на вы! " и т.д.), но мало для кого они ассоциируются с разгромом хазар.

Историческая роль в превращении Хазарии в мощное, хотя и совершенно паразитарное государство принадлежит именно евреям. Иудейские общины издавна жили в этом регионе, а со второй половины VIII века сюда начали интенсивно мигрировать еврейские выходцы из Византии и Ирана. Иудеи быстро заняли в Хазарии руководящее положение, расселяясь исключительно в городах (тогда как большинство коренных жителей было, разумеется, кочевниками). При этом обращения хазар в свою веру за редким исключением евреи старались не допускать. Историк Гумилев отмечает:

"Иудаизм — это культ народа, "избранного Яхве", и потому редкие новообращенные считались "проказой Израиля". Иудаизм приняла лишь верхушка хазарской знати".

В Хазарском каганате сложилось формальное двоевластие: номинально главой государства был каган, представлявший местное население. Фактически же страной управлял бек еврейского происхождения, власть которого передавалась от отца к сыну. Положение кагана вряд ли можно назвать завидным. Он являлся не только марионеткой иудеев, но был также своего рода жертвенным животным, которого можно было убить по требованию толпы или бека. Поводом к этому могло послужить стихийное бедствие, военное поражение, неурожай и прочее. В ущемленном положении находилось и обложенное суровыми налогами тюркское большинство Хазарии. Религиозный фанатизм еврейской верхушки был настолько силен, что даже потомство от смешанных браков хазар с иудеями воспринималось ею как неполноценное. Некоторые историки считают, что они, гонимые из центральных городов государства, под именем караимов обосновались потом в Крыму.

Первый бек — Обадия создал для еврейской иммиграции чрезвычайно благоприятные условия: построил множество синагог и учебных центров, собрал "мудрецов израильских", дал им серебро и золото, за что они "объясняли ему 24 книги Священного писания, Мишну, Талмуд и сборники праздничных молитв". С Обадии и пошли 12 хазарских беков-иудеев. Обадия прославлялся как правитель, "возродивший древний иудейский закон". В стране начало жестко подавляться христианство.

Первоначально чисто военное государство, Хазария после захвата власти иудеями начала быстро превращаться в паразитарную страну, черпавшую свои огромные доходы из посреднической торговли, сбора дани с покоренных народов и проезжающих через хазарскую территорию купцов (все важнейшие торговые пути из Азии в Европу пролегали в этом регионе). Не брезговали хазары и грабительскими набегами на своих соседей, что давало каганату большое количество рабов, продаваемых на невольничьих рынках по всему миру.

В качестве военной силы хазары пользовались услугами многочисленного наемного мусульманского войска. Эта "гвардия" действовала и во внешних войнах, и в качестве карательной силы внутри страны.

Если вспомнить историю Киева, то когда туда приплыли посланные Рюриком на разведку на юг Аскольд и Дир, киевляне не имели собственной государственности, а были зависимы от Хазарского каганата и вынуждены были платить ему дань.

Освобождение Киева от необходимости платить хазарам дань - стало первым ударом по этому государству.

По началу, дальнейшая угроза со стороны русов до определённого времени успешно перенаправлялась хазарами в Закавказье. В 913/914 году за долю добычи хазары пропустили флот русов в Каспийское море, а когда поредевшее войско вернулось, напали на него и перебили.

Около 940 года хазарский бек Песах напал на Русь, подступил к Киеву, но взять его не смог и вынужден был уйти.

Однако скоро все изменилось. Уже около 960 года хазарский бек Иосиф в письме к сановнику Кордовского халифата Хасдаю ибн Шафруту отметил, что ведёт с русами «упорную войну», не пуская их в море и по суше к Дербенту, иначе они, по его словам, могли бы завоевать все исламские земли до Багдада. В предшествующее столетие русы постепенно переподчинили себе почти все восточнославянские объединения, ранее являвшиеся хазарскими данниками. В Хазарии находились и другие ключевые цели экспансии русов: Керченский пролив и Подонье. Эти обстоятельства сделали неизбежным открытое столкновение между двумя странами.

Историческая роль разгрома паразитарного государства принадлежит князю Святославу Игоревичу — одному из величайших полководцев Древней Руси. Эпическое "Сказание о мести" описывает князя как доблестного, мужественного и мудрого рыцаря. Еще мальчиком он снискал уважение своей дружины.

Первым делом Святослав уничтожает хазарский аванпост - город Саркел, который с этого момента становится русским городом Белая Вежа. Летопись так нам говорит об этом:

"В лето 6473 (965) пошёл Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли навстречу ему со своим князем каганом и сошлись биться, и в битве одолел Святослав хазар, и город их Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов".

Основной поход против каганата в 968/969 годах был продуман безукоризненно. Протяженность похода — около 6000 км. На его осуществление потребовалось около двух лет. Вести наступление через Донские степи, контролируемые хазарской конницей, князь счел рискованным. Русы срубили и наладили ладьи, и спустились по Оке и Волге к крепости Итиль, в тыл хазарским регулярным войскам, ожидавшим врага между Доном и Днепром. Выбирая благоприятные моменты, дружинники выходили на берег, где пополняли запасы пищи.

Сопротивление русам возглавил не бек Иосиф, который позорно бежал вместе со своими соплеменниками, а безымянный каган. Достичь победы над полностью деморализованными тюрко-хазарами оказалось не сложно. Как сказано в летописи:

"И бывши брани, одоле Святослав хозаром и град их взя"

3 июля - День Великой Русской Победы. В этот день дружина князя русов - Святослава Игоревича Храброго из рода Рюриковичей одержала сокрушительную победу над войском хазарского кагана.

Гибель иудейской общины Итиля дала свободу коренным хазарам и всем окрестным народам. Все партии, опиравшиеся на поддержку агрессивного иудаизма, утратили опору. Во Франции потеряла позиции династия Каролингов, уступившая гегемонию национальным князьям и феодалам, халиф в Багдаде ослабел и потерял контроль над своими владениями, а сами хазарские евреи рассеялись по окраинам своей бывшей державы.

Взял Святослав и второстепенные города каганата. Как гласит летопись арабского летописца Ибн Хаукаля:

"Булгар — город небольшой, нет в нём многочисленных округов, и был известен тем, что был портом для упомянутых выше государств, и опустошили его русы и пришли на Хазаран, Самандар и Итиль в году 358 (968/969)… И ал-Хазар — сторона, и есть в ней город, называемый Самандар, и он в пространстве между ней и Баб ал-Абвабом, и были в нём многочисленные сады…, но вот пришли туда русы, и не осталось в городе том ни винограда, ни изюма".

После свержения иудейского ига, булгары образуют собственное национальное государство - Волжскую Булгарию.

По словам советского историка академика Б.А. Рыбакова, походы Святослава 965—968 годов

"представляют собой как бы единый сабельный удар, прочертивший на карте Европы широкий полукруг от Среднего Поволжья до Каспия и далее по Северному Кавказу и Причерноморью до балканских земель Византии. Замки, запиравшие торговые пути русов, были сбиты. Русь получила возможность вести широкую торговлю с Востоком."

Хазария так и не оправилась от этого удара. Судя по летописям в 11 веке её столица - Итиль так и лежала в руинах. Территорией каганата завладели в последствии половцы. Последний раз в русской летописи хазары упомянуты в 1079 и 1083 годах. Известны отдельные свидетельства о миграции хазар-иудеев в страны Центральной Европы, где они влились в состав евреев ашкенази.

Результаты похода Святослава против паразитарного каганата были совершенно исключительны: пути на Восток были расчищены, Крым стал русским, целый ряд сателлитов Хазарии перестали быть для Руси враждебным заслоном, освободились от иудейского влияния и ряд европейских государств.

Святослав же вошел в историю Древней Руси как яркий пример воинской доблести. И о его победе над этим паразитарным рабовладельческим монстром - не стоит забывать и ныне. А слова известной песни "Красно солнце против гнили черной" поются как раз про эту славную победу.

Илья Duke

https://lsvsx.livejournal.com/1439207.html

3 июля - День Победы Руси над Хазарским Каганатом

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