И снова парадные

Петербургские парадные — это нечто поистине прекрасное Петербургские парадные — это нечто поистине прекрасное Удивительная парадная особняка Е. А. Александровской Попасть в парадную очень трудно, ведь жилых квартир в особняке мало. Вам сильно повезет, если удастся зайти туда с кем-то из жильцов!

Красивая парадная особняка А. Б. Нейдгарта. Лестница выполнена из белого мрамора, она протягивается на 3 этажа. А вверху завершается фигурным фронтоном с овальным окном-люкарной в центре.

Парадная доходного дома М. В. Захарова Красивая парадная с лепниной на стенах и потолке. Также парадную украшают сохранившиеся оригинальные витражные окна. Большой казачий переулок 6

Очередная красивая парадная За простыми дверьми, в Питере можно найти такую красоту.

Лестница украшена красным ковром, который задает стиль и атмосферу всей парадной. На стенах осталась лепнина. Галерная ул.,35

Красивая парадная в доходном доме Р. Г. Веге. В вестибюле парадной на стенах сохранились мраморные сюжетные барельефы, а также две скамьи из природного камня, с мраморными сатирами на поручнях.

Парадная в Доходном доме. В парадной в трех окнах лестничного объема сохранились витражи в стиле модерн. Витражное полотно во всех окнах сохранилось в глухих секциях, рисунок различается на этажах как по типу изображения, так и по набору использованных стекол. Помимо этого, сохранилась лепнина на стенах и в арках. Красивая чугунная лестница. ул. Ординарная, 10

Ну и последняя на сегодня самая мистическая парадная в центре Петербурга Купец Дехтеринский развивал бизнес, откладывал по копеечке, а построив шикарный доходный дом, прожил в нём от силы год или два. А плитка то какая! Загородный проспект, 26.