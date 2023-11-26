И снова парадные

Петербургские парадные — это нечто поистине прекрасноеПетербургские парадные — это нечто поистине прекрасноеУдивительная парадная особняка Е. А. АлександровскойПопасть в парадную очень трудно, ведь жилых квартир в особняке мало. Вам сильно повезет, если удастся зайти туда с кем-то из жильцов!
Красивая парадная особняка А. Б. Нейдгарта.Лестница выполнена из белого мрамора, она протягивается на 3 этажа.А вверху завершается фигурным фронтоном с овальным окном-люкарной в центре.
Парадная доходного дома М. В. ЗахароваКрасивая парадная с лепниной на стенах и потолке.Также парадную украшают сохранившиеся оригинальные витражные окна. Большой казачий переулок 6
Очередная красивая параднаяЗа простыми дверьми, в Питере можно найти такую красоту.
Лестница украшена красным ковром, который задает стиль и атмосферу всей парадной.На стенах осталась лепнина. Галерная ул.,35
Красивая парадная в доходном доме Р. Г. Веге.В вестибюле парадной на стенах сохранились мраморные сюжетные барельефы, а также две скамьи из природного камня, с мраморными сатирами на поручнях.
Парадная в Доходном доме.В парадной в трех окнах лестничного объема сохранились витражи в стиле модерн. Витражное полотно во всех окнах сохранилось в глухих секциях, рисунок различается на этажах как по типу изображения, так и по набору использованных стекол. Помимо этого, сохранилась лепнина на стенах и в арках. Красивая чугунная лестница. ул. Ординарная, 10
Ну и последняя на сегодня самая мистическая парадная в центре ПетербургаКупец Дехтеринский развивал бизнес, откладывал по копеечке, а построив шикарный доходный дом, прожил в нём от силы год или два.А плитка то какая!Загородный проспект, 26.
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