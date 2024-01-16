Метро - итоги и планы

СЕРГЕЙ СОБЯНИН

Минувший год выдался одним из самых результативных для московского метростроения.

Мы замкнули Большую кольцевую линию – 31 станция, 70 км пути и 47 пересадок на действующие и перспективные линии метро и диаметры. Событие для столичного транспорта историческое, сравнимое с самим запуском метро в 1935 г., замыканием Кольцевой линии в 1954 г. и открытием движения по МЦК в 2016 г.

Самое протяженное в мире метрокольцо ежедневно по рабочим дням перевозит уже 1,3 млн пассажиров, а в 2025 г. их число вырастет почти вдвое. И это не предел – на БКЛ создан запас провозной способности на десятилетия вперед.

Благодаря новым станциям до 23% разгрузились участки других линий метро. Кроме того, они обеспечили хордовые связи между соседними районами и тем самым повысили привлекательность использования городского транспорта. За счёт этого значительно снизилась нагрузка на улично-дорожную сеть и наземный транспорт. Еще одну линию продлили за МКАД. Новый участок Люблинско-Дмитровской линии от «Селигерской» до «Физтеха» улучшил транспортное обслуживание свыше 500 тыс. жителей пяти районов Москвы и подмосковного Долгопрудного.

Метро пришло в динамично развивающийся Северный, рядом с которым находится один из ведущих вузов страны – МФТИ. До Физтеха специально сделан автобусный маршрут, буквально пара остановок.

Возле новых станций – помимо «Физтеха» это «Лианозово» и «Яхромская» – расположены и другие крупные научно-исследовательские институты, предприятия. Экономия времени в пути на ряде маршрутов составляет до 40 минут в день. Те, кто живет рядом с новыми станциями, впервые могут добраться до центра без пересадок быстрее, чем за полчаса. На метро теперь можно приехать в аэропорт. Этой воздушной гаванью впервые стало «Внуково», куда дотянулась Солнцевская ветка. В составе нового участка также станция «Пыхтино».

В результате дорога до центра города стала почти в два раза быстрее – не только для авиапассажиров, но и для жителей района Внуково, поселений Внуковское, Марушкинское и Филимонковское. Впервые от аэропорта всего за 25 минут можно добраться до пересадки на БКЛ, а это ключ к быстрым и комфортным поездкам по всему городу. Реализация масштабной программы развития Московского метрополитена продолжается.

В наступившем 2024-м году планируем завершить строительство первой очереди новой, Троицкой линии. В зоне ее притяжения проживают более 1,5 млн человек, для которых поездки по городу станут более быстрыми и комфортными. Первый 26-километровый участок пройдет от ЗИЛа до Коммунарки. В его составе 11 станций.

Помимо станции «ЗИЛ», проект оформления которой дорабатывается, это – «Бачуринская» Со станций «ЗИЛ» и «Крымская» пассажиры смогут пересесть на одноимённые станции МЦК. С «Новаторской» – на Большую кольцевую линию, а с «Академической» – на Калужско-Рижскую ветку.

На станции «Коммунарка» будет организован крупный пересадочный узел с Сокольнической линией. В перспективе со станции «ЗИЛ» планируется организовать пересадку на будущий Бирюлёвский радиус метро.

В настоящее время метростроители завершают проходку тоннелей первого участка. Полным ходом идет возведение станционных комплексов, каждый из которых – по традиции самого красивого в мире московского метро – будет иметь собственный оригинальный архитектурный облик.

Кроме того, в 2024 году планируем открыть новую станцию «Потапово», которая станет конечной для Сокольнической линии. Она будет расположена в створе дорожной магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и станет первой отапливаемой наземной станцией московского метро. «Потапово» значительно улучшит транспортное обслуживание свыше 90 тыс. жителей поселения Сосенское. Кроме того, пользоваться новой станцией будут жители близлежащих Южного Бутова, Воскресенского, а также города Щербинки.

Общая готовность станции составляет почти 80%, идет монтаж инженерного оборудования.

Также в 2024 году продолжим работы по строительству и проектированию новых радиальных линий – Рублево-Архангельской и Бирюлевской.

Рублево-Архангельская ветка протянется на северо-запад Москвы от Сити до Рублёво-Архангельского. Запланировано восемь станций. В рамках первого этапа предполагается построить участок длиной 12,6 км с шестью станциями: «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева», «Серебряный Бор», «Строгино» и «Липовая Роща». Во вторую очередь – участок от «Липовой Рощи» до станции «Ильинская». Строительные работы набирают обороты. На участке от «Звенигородской» до «Бульвара Генерала Карбышева» ведется вынос инженерных коммуникаций, устройство ограждающих конструкций котлована и основных конструкций станций. Пройдены перегонные однопутные тоннели от «Народного Ополчения» до «Звенигородской».

Для Бирюлёвской линии утверждена градостроительная документация. Новый радиус будет обслуживать южные районы столицы: Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное. Длина ветки составит более 22 км, планируется построить 10 станций. В настоящее время выполняются проектирование и освоение строительных площадок. Строительство новых линий и станций метро – один из приоритетов развития Москвы. Будем и дальше прилагать максимум усилий для того, чтобы наш метрополитен оставался самым близким, удобным и лучшим в мире.