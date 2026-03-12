Зимний душ для горячих финских парней

86 лет назад, 13 марта 1940 года войска 7-й армии вошли в Выборг.

12 марта 1940 года, между СССР и Финляндией в Москве был подписан Мирный договор, согласно которому «в состав территории Советского Союза включается весь Карельский перешеек с городом Выборгом (Виипури) и Выборгским заливом с находящимися в нем островами, западное и северное побережье Ладожского озера с городами Кексгольм, Сортавала, Суоярви, ряд островов восточнее Меркярви с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачьего и Среднего.

Отныне находятся на советской территории все подступы к городу Ленина, колыбели пролетарской революции, а также к советскому порту Мурманску, значение которого будет расти параллельно с развитием и укреплением могущества нашей страны. Ладога стала внутренним советским озером». (Цит. по: «Комсомольская правда», 14 марта 1940 года). К сожалению, это событие нашей истории несколько подзабыто. В т. ч. потому, что в последние годы многих граждан еще недавно как бы нейтральной и процветающей Финляндии словно подменили. С каждым годом все громче звучат голоса горячих финских парней, требующих кто «возврата» Выборга и Печенги, а кто и воссоединения с «братским карельским народом» вплоть до Белого моря. И речь идет вовсе не о каких-нибудь слабых на голову политических бомжах! Финляндия дважды захватывала советскую Карелию вооруженным путём. Невинная, маленькая, слабая, обороняющаяся…

Сегодня с призывами «вернуться к границам 1939 года» выступают финские депутаты и послы, министры и генералы. Этого же потребовал еще в позапрошлом (!) десятилетии спикер сейма Р. Уусукайнен, набравшая на президентских выборах 14% голосов. В начале 2000-х гг. горячие финские парни начали собирать подписи за «возвращение Карелии».

Похоже, что после краха СССР некоторые финские политики сочли, что время церемоний закончилось. И привычные миролюбивые улыбки сменились шакальим оскалом, столь присущим большинству вождей Финляндии с первых дней ее независимости. А теперь еще и укрепились в своих устремлениях благодаря НАТО.

Поэтому неплохо было бы разобраться с вопросом: из-за чего и почему остыли 85 лет назад тогдашние горячие финские парни. Интересна в этой связи фактология вышедшей в свое время в Минске книги «Ледокол-2» Виктора Суровова (не путать с предателем-перебежчиком Резуном-«Суворовым»). Автор приводит следующие интересные факты.

Зимняя война началась из-за того, что финны отказали СССР в аренде клочка территории на мысе Ханко для постройки базы с целью защиты устья Финского залива от входа в него вражеских флотов (финская граница находилась настолько близко, что из полевой артиллерии можно было обстреливать Ленинград).

Советский Союз обязался щедро оплатить аренду, оплатить переселение финнов с Карельского перешейка и предоставить Финляндии взамен территорию, вдвое превосходящую ту, которая должна отойти к СССР. Территорию в 2700 км2 вблизи Ленинграда предлагалось обменять на 5500 кв. км в Карелии.

Английский историк Б. Лиддл Гарт в 1970 г. писал о требованиях СССР 1939 г. к Финляндии: «Объективное изучение этих требований показывает, что они были составлены на рациональной основе с целью обеспечить большую безопасность русской территории, не нанося сколь-нибудь серьезного ущерба безопасности Финляндии…» И даже после с трудом доставшегося в марте 1940 г. поражения финских войск «новые советские требования были исключительно умеренными. Сталин проявил государственную мудрость». О том, что СССР не хотел войны с Финляндией писала даже белоэмиргатнская пресса

Финское правительство категорически отказало Советскому Союзу, поскольку было уверено, что Финляндия в состоянии 6 месяцев вести с СССР наступательную (!) войну в одиночку и сумеет за это время найти союзников. Из оперативных планов финской армии, сохранившихся в Военном архиве Финляндии, следует, что «предполагалось сразу после нападения СССР перейти в наступление и занять ряд территорий, прежде всего в Советской Карелии... командование финской армии окончательно отказалось от этих планов лишь через неделю после начала войны, поскольку группировка Красной Армии на этом направлении оказалась неожиданно мощной».

Финляндия собиралась установить новую границу с Советским Союзом по «Неве, южному берeгy Ладожского озера, Свири, Онежскому озеру и далее к Белому морю и Ледовитому океану (с включением Кольского полуострова)». (Действительно, первую неделю войны финская армия пыталась атаковать Красную Армию с целью захвата Карелии и установления этой новой границы).

К моменту официального предъявления советской стороной своих претензий переговоры с финнами по вопросам безопасности в районе советско-финской границы и восточной части Балтийского моря длились в общей сложности полтора года. На разных этапах переговоров и в разных комбинациях Финляндии предлагались: пакт о взаимопомощи; аренда, покупка или обмен на советскую территорию островов в восточной части Финского залива; обмен финской территории на Карельском перешейке на аналогичную советскую в Восточной Карелии; устройство советской военно-морской и военно-воздушной базы на полуострове Ханко.

13 ноября 1939 года делегация Финляндии прервала переговоры с советской стороной и отбыла в Хельсинки. Отъезд означал, что все попытки советской стороны договориться мирным путем окончились неудачей. В середине ноября на военном совете Сталин безысходно заявил: «Нам придется воевать с Финляндией».

Вкратце предыстория возникновения спорного вопроса о границах такова. В декабре 1917 года Финляндия провозгласила свою независимость. Во время гражданской войны финские революционеры при помощи большевиков захватили значительную часть южной Финляндии, но были с помощью немецких войск выбиты белыми. 100-тысячная армия Маннергейма уже готова была помочь белым генералам (Юденичу и Колчаку) сокрушить большевиков. Однако почувствовавший вкус власти Маннергейм, клявшийся на людях в «верности и преданности моему государю Николаю II», предпочел пойти на сделку с большевиками, вместо того чтобы доказать на деле свою «верность и преданность».

Ленин и Троцкий в тот критический момент с радостью согласились на подписание мирного договора в Тарту (Дерпте), очень выгодного для финской стороны. Несмотря на свой резкий протест против утраты Карелии советская делегация, в состав которой входил И.В. Сталин, поставленная в безвыходное положение, была вынуждена подписать этот договор. По нему финны получили Петсаамо с ценными залежами никеля и незамерзающий порт Печенга на севере, ряд островов в Финском заливе, контролирующих подходы к Кронштадту. Историческая русско-финская граница, существовавшая до 1809 года была, отодвинута далеко на юг: Финляндия получила большую часть Карельского перешейка, а граница прошла в 30 км от Ленинграда.

Советский плакат "Палач Маннергейм": 1910 г. Кровавый наёмник русского царя Николая; 1918 г. Убийца десятков тысяч трудящихся, палач финского народа; 1939 г. Золото, которое Маннергейм получил за кровь финских рабочих и крестьян; 1940 г. Прислужник английских банкиров-толстосумов, провокатор войны против СССР.

31 октября 1939 года Советский Союз официально предъявил Финляндии свои территориальные претензии. К этому времени Финляндия, а также Латвия и Эстония, не принявшие гарантий защиты предложенных СССР, заключили с фашистской Германией пакты о ненападении. Вслед за этим в Финляндию и прибалтийские государства с целью «инспекции оборонительных сооружений» прибыл гитлеровский генерал Гальдер, что крайне усилило беспокойство Сталина по поводу возможного нападения на Ленинград. Тем более что вроде бы нейтральная Швеция предоставила Маннергейму 80 тыс. винтовок, 500 автоматов, 200 орудий и 25 самолетов, а фашистская Италия поставила 30 самолетов и большое количество зенитных пушек.

26 ноября в районе советско-финской границы у д. Майнила позиции советских войск подверглись артиллерийскому обстрелу, в результате чего несколько красноармейцев было убито и ранено. В тот же день советское правительство направило финской стороне ноту протеста в связи с происшедшим и потребовало в целях предотвращения в дальнейшем подобных инцидентов отвести свои войска от линии границы на 20-25 км.

30 ноября 1939 года, как говорилось в официальном сообщении «по приказу Главного Командования Красной Армии, ввиду новых вооруженных провокаций со стороны финской военщины, войска Ленинградского военного округа в 8 часов утра перешли границу Финляндии на Карельском перешейке и в ряде других районов».

Советская сторона потеряла крайне важный, при переходе в наступление, фактор внезапности (с момента инцидента до времени перехода Красной Армией финской границы прошло 3,5 дня), так как все еще надеялась договориться с финнами мирным путем. Так началась советско-финская война.

Опуская подробности боевых действий, сразу скажем, что свой приказ войскам Финляндии о фактической капитуляции от 13 марта 1940 г. маршал К. Г. Маннергейм закончил словами: «У нас есть гордое сознание того, что на нас лежит историческая миссия, которую мы еще исполним, – защищать западную цивилизацию, она издревле была нашей наследственной долей; но мы также знаем, что до последней монетки отплатим свой долг Западу».

Слово свое Маннергейм сдержал – вместе с Гитлером в 1941 г. снова полез отдавать Западу свой долг. Не вдаваясь в подробности, как там с Западом, но долг Финляндии Советскому Союзу Маннергейм действительно оплатил буквально до последнего гроша. Сталин за этим очень тщательно проследил. (Разве что в 1945 г. рассрочку выплаты продлил до 3 лет).

Теперь разберемся с одним из самых, пожалуй, известных мифов той войны – мифе о гигантских потерях СССР, убедительно опровергаемый в ряде работ советских и российских исследователей. Советский Союз их никогда не скрывал и объявил почти сразу же: 48745 убитых и 158863 раненых. Подсчет осуществлялся сразу же после боев, поэтому, возможно, кого-то не учли. Однако стыдиться потерь было нечего. Тем более нельзя было их скрывать от алчных соседей, т. к. армия, которая несет большие потери, но побеждает, вызывает больше страха, чем та, которая при небольших потерях героически сдается.

Поскольку с перестройкой созрела и конъюнктура, в 1996 г. некто М. Семиряга уточнил, что на самом деле убитых и пропавших без вести было 70 тыс. человек, да еще 176 тыс. раненых и обмороженных. «Нет, – заявил другой математик от истории (или наоборот?) А. Носов – я лучше считаю: убитых и пропавших без вести было 90 тыс., а раненых – 200 тыс.».

Казалось бы, подсчитали всех: и тех, что были, и что не были. Но мало, ребята, мало, тут нужна аптекарская точность. И вот к середине 90-х гг. россиянский историк П. Аптекарь подсчитал уже совсем точно – только убитых и пропавших без вести было, оказывается, 131476 человек. Ну а раненых он и считать не стал, по всей видимости, сотни тысяч. В результате «Коммерсант-Власть» от 30 марта 1999 г. уже смело исчислил потери СССР в финской войне в полмиллиона, т. e. cчёт уже пошел на миллионы. Правильно, чего их жалеть-то, сталинских совков?

Теперь разберемся с финскими потерями. Некий финский историк Т. Вихавайнен их подсчитал «точно»: оказывается, 23 тыс. человек. В связи с этим П. Аптекарь радостно подсчитал и даже выделил жирным шрифтом: «Получается, что даже если исходить из того, что безвозвратные потери Красной Армии составили 130 тысяч человек, то на каждого убитого финского солдата и офицера приходится пятеро убитых и замерзших наших соотечественников». Ну как же такое соотношение назвать? Не иначе как большой победой Финляндии над Советским Союзом? «Либеральная общественность» может смело ее праздновать (Что она и сделала).

Правда, возникает вопрос, а почему тогда Финляндия сдалась при столь низких потерях? К ноябрю 1939 г. финны отмобилизовали в армию и шюцкор (фашистские военные отряды) свыше 500 тыс. человек. По финским же данным, их общие потери (включая раненых) составили 80 тыс. человек, или 16% от общей численности.

Итак, сравним. Немцы с 22 июня по 31 декабря 1941 г. на советском фронте потеряли 25,96% численности всех сухопутных войск на Востоке. Спустя год войны эти потери достигли 40,62%, но тем не менее немцы продолжали наступать аж до середины 1943 г. Возникает резонный вопрос: почему финнам с их 16%-ми потерями вдруг перехотелось выходить на берега Белого моря? Ведь финнам оставалось «только день простоять, да ночь продержаться». Еще 14.12.1939 г. по инициативе Франции, английская делегация согласилась исключить СССР из Лиги Наций. В начале 1940 г. отношение Англии и Франции к СССР стало откровенно агрессивным, советский посол был объявлен персоной нон грата. Был выдвинут план нападения англо-французских войск на кавказские нефтяные промыслы. Начальник французского генштаба Гамелен разработал план высадки десанта в Петсамо. Генерал Сикорский предложил сформировать польский корпус из 20 тыс. военнослужащих Польши, интернированных в Литве и Латвии. Вопрос о посылке в Финляндию экспедиционного англо-французского корпуса был так же практически решен. Часть корпуса (французские и польские подразделения) была готова в любой момент погрузиться на суда и высадиться в Северной Норвегии. Лондон и Париж оказывали мощный нажим на правительство Норвегии и Швеции с целью добиться их согласия на пропуск через территорию этих стран войск в Финляндию. Цитата из газеты «Сегодня» (Рига) от 14 марта 1940 года: «В центре внимания сегодняшнего политического дня в Париже стоит выступление министра-президента Даладье в палате депутатов…Прежде всего Даладье указал на ту существенную помощь, которую Франция оказывала и оказывает Финляндии. Вопрос об оказании более активной помощи Финляндии обсуждался на заседании верховного совета 5 февраля с.г. К 26 февраля французский экспедиционный корпус для отправки в Финляндию был окончательно сформирован и в настоящее время совершенно готов к отправке в Финляндию. Точно также приготовлены уже транспортные суда. Министр-президент, касаясь численности французского экспедиционного корпуса, заявил, что он достигает 50,000 человек… Даладье остановился коротко также на уже отправленных в Финляндию материалах и снаряжении. Франция отправил в Финляндию 145 аэропланов, главным образом бомбовозов, несколько тысяч пулемётов и около 4000 винтовок…»

Буквально за несколько дней до капитуляции Финляндии, союзники уже начали переброску эскадрилий, чтобы бомбить Баку, а из Англии уже вышли суда с частью войск на помощь Финляндии. (После капитуляции финнов они были вынуждены вернуться). Полным ходом шла и подготовка англо-французского удара по Закавказью, одновременно с которым планировалось поднять восстания националистических, сепаратистских сил на Украине, Кавказе и в Средней Азии.

А Финляндия вдруг взяла и сдалась! С чего бы это, раз уже близка была стотысячная союзническая армия?

Объясняя это, финский историк И. Хакала пишет, что у Маннергейма уже войск не осталось. Интересно, куда же они делись? И историк Хакала выдает такую фразу: «По оценкам экспертов, пехота потеряла приблизительно 3/4 своего состава (в середине марта уже 64 000 человек). Так как пехота в то время состояла из 150000 человек, то ее потери составляли уже 40 процентов».

Нет, господа, в советских школах так считать не учили: 40% – это не 3/4. И пехоты у Финляндии было не 150 тыс. Флот был мал, авиации и танковых войск почти не было (даже сегодня ВВС и ВМС Финляндии вместе с пограничниками 5,2 тыс. человек), артиллерии 700 стволов – максимум 30 тыс. человек. Как ни крути, а, кроме пехоты, войск было не более 100 тысяч. Следовательно, на пехоту падает 400 тыс. И потери пехоты в 3/4 означают потери в 300 тыс. человек, из которых убитых должно быть 80 тыс. Казалось бы это только расчёт. Как его подтвердить, если все архивы у наследников Волкогонова, которые с ними что хотят, то и творят?

Впрочем, даже на бывших питомцев совкового агитпропа можно положиться. Даже они иногда пишут правду. Видимо, тоже к юбилею советско-финской войны историк В.П. Галицкий в 1999 г. тиражом 2000 экз. выпустил небольшую книжку «Финские военнопленные в лагерях НКВД». Рассказывает, как им, бедным, там было плохо. Ну и попутно, порывшись в архивах, он, не подумавши, приводит потери сторон не только в пленных, но и общие, и не только раздутые наши, но и, видимо, подлинные финские. Они таковы: общие потери СССР – 285 тыс. человек, Финляндии – 250 тыс. Убитые и пропавшие без вести: у СССР – 90 тыс. человек, у Финляндии – 95 тыс. человек.

Вот это уже похоже на правду! При таких потерях становится понятно, почему финны сдались, не дождавшись, пока к ним подплывут пароходы с французами, поляками и англичанами. Невтерпеж было!

Таким образом, «собравшись на войну за шерстью», Финляндия вернулась с нее «стриженой», так как СССР вынудил сдать ему в аренду весь мыс Ханко; забрал весь Карельский перешеек вместе с «линией Маннергейма» и расположенным за ней городом Выборгом, Сортавалу, ряд территорий в северной Карелии; отобрал часть петсамских никелевых рудников. Кроме того, к СССР полностью отошли острова Рыбачий и Средний.

Но, к сожалению, это была всего лишь полупобеда. Хотя мужество и нечеловеческая стойкость наших солдат не только поставили крест на мечтах о «Великой Финляндии» от Ботанического залива до Невы и Белого моря, но и открыли путь на Хельсинки, угроза втягивания Советского Союза в мировую бойню не позволила вывести Финляндию окончательно из числа противников: в 1941-1944 гг. 40% линии фронта и до 40 советских дивизий будет оттягивать на себя финский участок Великой Отечественной войны. Сюда же следует отнести миллион жизней погибших во время блокады ленинградцев, гибель которых лежит на совести финских фашистов и их хозяев и союзников.

Флаг ВВС Финляндии. Согласно разъяснению на сайте Сил обороны Финляндии, свастика как древний символ счастья финно-угорских народов была принята в качестве символа ВВC Финляндии ещё в 1918 году. Хотя по условиям мирного договора после окончания войны в 1945-м финны должны были отказаться от ее использования, но сделано это не было. Вид флага установлен указом президента У.К. Кекконена от 8.11.1957 года

Финляндия вновь полезла на войну с СССР в 1941 г. уже вместе с Гитлером (как ни отговаривали ее Англия и США) и вновь вернулась стриженой. На этот раз в 1944 году. СССР заставил ее за свой счет громить гитлеровскую армейскую группу «Норвегия». Впрочем, этот «подвиг» в зачет финнам не пошел. СССР снял с Финляндии денежную контрибуцию и еще сократил ей территорию и количество никелевых залежей.

Олег СЕРГЕЕВ

