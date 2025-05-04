Предсмертный дневник Татьяны Васьковой

Надежда Белугина-Подюжская

Никого не могут оставить равнодушными записи Татьяны Васьковой, которые были найдены военными в селе Мартыновка, — пенсионерка не захотела покидать родной дом после вторжения оккупантов. На столе Татьяны Сергеевны остались лишь градусник и старые фотографии — родственники, дочь Лена, которой старушка каждый день писала трогательные письма до востребования.

«Предсмертный дневник» Татьяны Сергеевны Васьковой из оккупированной курской Мартыновки вызвал слёзы даже у бойцов. Девять страниц описаний каждого последнего дня — голода, холода, отчаяния, ожидания смерти под оккупацией.

Холодно...Холодно...Голодно...Голодно...

Пальцы - как ветки деревьев сухих...

Тело всё съёжилось, страхами сковано...

Как защититься ей среди чужих?

Леночка, дочечка! Что ж я не слушалась?!

Что ж не поехала с вами тогда?

Разве могла я представить те ужасы,

Что столь безжалостной будет беда?

Холодно...Дождь льёт струёю под крышею...

Враг уже в Судже, а наших всё нет...

Что ж не готовились?.. Как же так вышло-то?

Ад! Даже хлебушка нет на обед...

Всё мой язык! Не сдержалась, поссорились...

Мне б вас послушать...Страдаю за грех...

Это ль обиды? За жизнь беспокоились...

Я же с капризами... Слаб человек...

Сухо во рту... Мне бы хлебушка корочку...

День уж двенадцатый здесь без еды...

Есть ли где люди? Спаси меня, Божечка!

Ох, виновата... Страшилась езды.

Кто-то зашёл ко мне пОтемну вечером.

Думали труп, а здесь я копошусь.

Дали воды...нет тепла человечьего.

Каши. Авось, до своих продержусь.

Сердце болит, но живёт... Где ж правители?

Всё говорят, говорят, говорят...

И виноватых нашли расхитителей...

Пусть их постигнет такой же вот ад.

Леночка, дочка! Пусть всё у вас сладится.

Мне же простите характер крутой...

Пусть не коснутся беда, неурядицы

Вас и детей...и вернётся покой...

Сплю я в сарае сыром, продуваемом,

То под кроватью, а то под столом...

Что есть одежды, поверх надеваю я,

Чтобы хоть чуть защититься теплом.

Жив ли наш Саша? Виталика прятала

На огороде. Потом он исчез...

Взрывы до неба...Днём прячусь за хатою,

Чтоб не увидели, что я здесь есть...

Леночка, дочь! Не придётся нам свидеться...

Хоть мою косточку после найди...

Нет здесь соседей...Пока не предвидится...

...Рядом со Светой меня схорони...

Что-то жужжит, а потом вдруг взрывается...

Голод уж сводит порою с ума...

Трамп обещал, что со всем быстро справится.

Зря понадеялась...Всё я... сама...

Только не плачь...Умирают родители...

Мне же пришла необычная смерть...

Нынче помылась... А сколь без воды то я...

Чистой хочу в судный час умереть...

...Двести пятнадцать ночей под кроватью...

Рядом «Ахмат», рвутся с боем к селу,

Только к домам не пробьются с расплатою

К укронацистам за ад и тюрьму.

Сколько расстрелянных, сколько загубленных!

Кто от осколка, а кто-то сгорел...

Нет им прощенья за мирных обугленных,

Кто в своих хатах безвинно сгорел.

Вот потому наш солдат до победного

Бьётся конца и не ведает страх.

«Мы победим! - слышим фразу заветную, -

Пусть победить не надеется враг!»

© Copyright: Надежда Белугина-Подюжская , 2025

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