Смешные девяностые - шаржи на знаменитостей в журнале «Крокодил»

В 1983 году в сатирическом журнале «Крокодил» появилась рубрика «Ба! Знакомые всё лица!..», в которой публиковали шаржи на известных людей: актёров, режиссёров, писателей, музыкантов, спортсменов, учёных и политиков. Иллюстрации шли в паре с дружескими эпиграммами. «Знакомые лица» несколько раз исчезали, но под давлением читателей редакция неизменно возвращала полюбившийся публике раздел.

В середине 1990‑х рубрика пошла на повышение: шаржи с эпиграммами переместились на обложки «Крокодила». Большой формат повлиял на фон и мелкие детали: так, на иллюстрации с Владом Листьевым, стоящим на палубе корабля, можно увидеть Леонида Якубовича, который спрятался под носом судна.

В конце десятилетия «Знакомые лица» вновь изменились: рубрика вернулась на последние страницы под старым названием. Исчезли забавные четверостишия, которые дополняли иллюстрации. Героями рубрики всё чаще становились иностранные знаменитости: Джон Траволта, Джек Николсон, Пол Маккартни, Шон Коннери, Леонардо Ди Каприо. Редакция никак не объяснила эти трансформации.

VATNIKSTAN продолжает публиковать шаржи на знаменитостей из журнала «Крокодил». Мы уже выкладывали «Знакомые лица» позднего застоя и перестройки. Сегодня на очереди — известные люди 1990‑х годов: Бари Алибасов и группа «На-на», Илья Олейников и Юрий Стоянов, Маша Распутина, Филипп Киркоров, Григорий Явлинский, Ирина Хакамада, Александр Лебедь и многие другие. № 1, 1992 год № 2, 1992 год № 3, 1992 год № 7, 1992 год № 11, 1992 год № 1, 1993 год № 2, 1993 год № 3, 1993 год № 7, 1993 год № 10. 1993 год Евгений Леонов. № 2, 1994 год Михаил Жванецкий. № 4, 1994 год Григорий Явлинский. № 6, 1994 год Владислав Листьев. № 8, 1994 год Михаил Задорнов. № 9, 1994 год Леонид Куравлёв. № 10, 1994 год Юрий Никулин. № 12, 1994 год Александр Лебедь. № 2, 1995 год Ирина Хакамада. № 3, 1995 год Сергей Юрский. № 4, 1995 год Михаил Калашников. № 5, 1995 год Михаил Евдокимов. № 9, 1995 год Илья Олейников и Юрий Стоянов. № 10, 1995 год Бари Алибасов и группа «На-на». № 11, 1995 год Юрий Лужков. № 1, 1996 год Кристина Орбакайте. № 11, 1996 год Алексей Булдаков. № 4, 1997 год Николай Сванидзе. № 5, 1997 год Илья Резник с Аллой Пугачёвой и Лаймой Вайкуле. № 7, 1997 год Виталий Соломин и Василий Ливанов. № 12, 1997 год № 10, 1998 год № 12, 1998 год № 4, 1999 год № 5, 1999 год № 6, 1999 год № 7, 1999 год № 8, 1999 год № 9, 1999 год № 10, 1999 год № 11, 1999 год № 12, 1999 год

Давид Домкратов

https://vatnikstan.ru/archive/krokodil-90e/