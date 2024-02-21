Смешные девяностые - шаржи на знаменитостей в журнале «Крокодил»

В 1983 году в сатирическом журнале «Крокодил» появилась рубрика «Ба! Знакомые всё лица!..», в которой публиковали шаржи на известных людей: актёров, режиссёров, писателей, музыкантов, спортсменов, учёных и политиков. Иллюстрации шли в паре с дружескими эпиграммами. «Знакомые лица» несколько раз исчезали, но под давлением читателей редакция неизменно возвращала полюбившийся публике раздел.
В середине 1990‑х рубрика пошла на повышение: шаржи с эпиграммами переместились на обложки «Крокодила». Большой формат повлиял на фон и мелкие детали: так, на иллюстрации с Владом Листьевым, стоящим на палубе корабля, можно увидеть Леонида Якубовича, который спрятался под носом судна.
В конце десятилетия «Знакомые лица» вновь изменились: рубрика вернулась на последние страницы под старым названием. Исчезли забавные четверостишия, которые дополняли иллюстрации. Героями рубрики всё чаще становились иностранные знаменитости: Джон Траволта, Джек Николсон, Пол Маккартни, Шон Коннери, Леонардо Ди Каприо. Редакция никак не объяснила эти трансформации.
VATNIKSTAN продолжает публиковать шаржи на знаменитостей из журнала «Крокодил». Мы уже выкладывали «Знакомые лица» позднего застоя и перестройки. Сегодня на очереди — известные люди 1990‑х годов: Бари Алибасов и группа «На-на», Илья Олейников и Юрий Стоянов, Маша Распутина, Филипп Киркоров, Григорий Явлинский, Ирина Хакамада, Александр Лебедь и многие другие.№ 1, 1992 год№ 2, 1992 год№ 3, 1992 год№ 7, 1992 год№ 11, 1992 год№ 1, 1993 год№ 2, 1993 год№ 3, 1993 год№ 7, 1993 год№ 10. 1993 годЕвгений Леонов. № 2, 1994 годМихаил Жванецкий. № 4, 1994 годГригорий Явлинский. № 6, 1994 годВладислав Листьев. № 8, 1994 годМихаил Задорнов. № 9, 1994 годЛеонид Куравлёв. № 10, 1994 годЮрий Никулин. № 12, 1994 годАлександр Лебедь. № 2, 1995 годИрина Хакамада. № 3, 1995 годСергей Юрский. № 4, 1995 годМихаил Калашников. № 5, 1995 годМихаил Евдокимов. № 9, 1995 годИлья Олейников и Юрий Стоянов. № 10, 1995 годБари Алибасов и группа «На-на». № 11, 1995 годЮрий Лужков. № 1, 1996 годКристина Орбакайте. № 11, 1996 годАлексей Булдаков. № 4, 1997 годНиколай Сванидзе. № 5, 1997 годИлья Резник с Аллой Пугачёвой и Лаймой Вайкуле. № 7, 1997 годВиталий Соломин и Василий Ливанов. № 12, 1997 год№ 10, 1998 год№ 12, 1998 год№ 4, 1999 год№ 5, 1999 год№ 6, 1999 год№ 7, 1999 год№ 8, 1999 год№ 9, 1999 год№ 10, 1999 год№ 11, 1999 год№ 12, 1999 год
Давид Домкратов
https://vatnikstan.ru/archive/krokodil-90e/
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