Все страдают, что нашему фигуристу Гуменнику на Олимпиаде запретили музыку из «Парфюмера». На мой взгляд, выглядит максимально жалко. И ни капли сочувствия талантливому спортсмену почему-то не возникает.

Во-первых, с чего они решили, что это наш спортсмен? Тренироваться он ездит в штаты, выступает на Олимпиаде под голубым флажком страны АИН.

Специальная такая страна, придуманная для предателей своих настоящих стран. Их даже на открытие Олимпиады не пускают. Как и в командном турнире по фигурному катанию их не было. Там выступают представители стран, а голубого флажка АИН, как ни ищи, на глобусе не обнаруживается.

Гражданин Гуменник вполне сознательно от родной страны (хотя бы на Олимпиаде) отказался. Дело его, спортивный век короток. Но советские спортсмены в 1936 году почему-то в Мюнхен на самую крутую Олимпиаду к дяде с усиками не поехали. А поехали в 1937 на Рабочую Олимпиаду в Антверпен. Ну так Гуменник и не советский спортсмен.

Второе – с какого перепугу «наш российский» спортсмен выбирает между двумя программами? Одна из американского кино «Парфюмер», вторая из американского же кино «Дюна».

Не сильно хорошо отношусь к заявлениям олимпийской чемпионки Родниной, но… она-то «Калинку-Малинку» катала. Что, на мой вкус, сугубо правильно.

Так чего удивляться? Если твоя музыка принадлежит Уорнер Мюзик, то они вполне вправе отобрать право под неё кататься. Российской музыки не нашлось?

Хотя нет, у него же в программе по Онегину музыка наша… Хотя нет, называется сугубо «российская» музыка почему-то нерусскими буквами «Waltz 1805».

Третье – большой грусти от смены музыки тоже нет. В сети уже активно глумятся, накладывая на прокат Гуменника всякое. От замечательной песни про русскую зиму «Потолок ледяной, дверь скрипучая» до «На маленьком плоту» Юрия Лозы.

А знаете, ничуть не хуже. «Прокат» под Кинчева мне даже больше понравился. «Я свободееен» и всё такое. Смотрится гораздо лучше страданий маньяка-парфюмера.

И четвёртое – оно лично мне понятно, почему от смены музыки программа Гуменника не становится хуже. Нет там никакой программы. Не фигурист это, физкультурник.

Спортсмен, наверное, сильный. Прыгает высоко. Но с этим в прыжки идти надо через барьеры, а не на лёд вылазить. Художественного произведения у него нет, едет от элемента к элементу, как по стадиону бежит.

Можно по-разному относиться к Плющенко, Ягудину, Урманову… Но это были фигуристы настоящие. Вы ягудинскую «Зиму» ни с чем не перепутаете. Как и фирменные прокаты Евгения. А Гуменник – увы.

Ну и последнее – оно же главное. Обидный для Гуменника результат вполне закономерен. Это понятное следствие его же собственных действий.

Чмокнул коллективный Запад в розовые ягодички один раз – выбрал голливудскую программку. Лизнул второй – скатался на прокат к американским специалистам. Третий – натянул на себя голубой флажок нейтралов-индивидуалов. Дело-то, повторюсь, личное. Его жизнь, ему жить.

Но предателей никто никогда не любил. Поэтому и глумиться над этими индивидуалами будут на полную. И поделом будут, не жалко ничуть. Это не над Россией глумятся, над страной с голубым флажком.

Мне тут другая Олимпиада вспомнилась, уж четверть века прошло. В штатах, кажется, в Солт-лейке дело было. Там наши Лобачева с Авербухом очень хотели понравиться американцам.

Там совсем недавно одиннадцатое сентября случилось. Поэтому начинали программу «наши» фигуристы в виде башен-близнецов. Авербух был башней, а партнерша в нём торчала как самолёт.

И катали-то они под гимн пожарных Нью-Йорка. И наряды сделали в виде обгорелых лохмотьев. Прям, люблю-целую, благослови, Господь, Америку!

Помогло? Нет, второе место в танцах, при прокате-то отличном. А первыми, кажется, тогда были французы. Которые под американцев косить даже не пытались.

При том, что в паре с Пейзера стояла тогда дочка нашего советского хоккеиста Марина Анисина. Которую тот же Авербух, кстати, после юниорских выступлений попросил искать себе другого партнёра. А вот как вышло, бывшая партнерша Авербуха его же и обкатала. И рваный костюмчик с гимном американских пожарных не помог.

Так что и голубой флажок Гуменнику не поможет. Глумиться будут над ним в Италии и дальше. Хоть семерной прыжок выпрыгни. Страну АИН на шарике никто не уважает, такое там себе населеньице.

Французский лыжник срезал трассу и получил серебро. Протест российской стороны отклонили, всё в порядке. Сам Матис Делож сказал, что сделал это не чтобы выиграть, не очень и хотелось ему медаль, само получилось:

«Думаю, жюри считает, что это была просто ошибка, и я не пытался таким образом занять призовые места или занять второе место». https://t.me/yarbush/2110

