«Выйти из всех договоров с глобалистами, слушать народ, защищать традиционные ценности не на бумаге!»

Автор – РИА Катюша

Родительские организации дали властям наказ по спасению демографии России

Накануне в Москве состоялось знаковое мероприятие, объединившее под знамена более 200 делегатов – просемейных чиновников, депутатов, сенаторов, общественников и родителей – координационное заседание Семейной Палаты. Крупнейшее объединение традиционных сил, задуманное как семейный или родительский парламент, ответило на главный вызов России – демографическую яму, дало очень здоровые рецепты по ее преодолению. Количество ярких выступлений, грамотных предложений и просто правдивых высказываний буквально зашкаливало – общественникам осталось только не растерять энтузиазм и донести все народные инициативы до властей. Ну а властям давно пора начать их слушать и выполнять, а не играть в глобалистов, родства не помнящих. Альтернативы у них нет, иначе мы просто потеряем страну.

Общественники и парламентарии из 60 регионов, при координации Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ в лице ее председателя о. Федора Лукьянова и журналистки Анны Шафран, вчера ясно увидели, кто есть, кто в семейной политике.

Зачин мероприятию дал о. Федор:

«Здесь собрались самые активные и конструктивные защитники семьи и жизни. Знаю, что здесь присутствует большое число организаций, СМИ из многих регионов России, представители министерств и ведомств, депутаты и сенаторы».

Анна Шафран еще раз напомнила о целях и задачах Родительской Палаты:

«Родители России приняли решение об объединении на основе взаимоуважения, доверия и единых целей, исходя из общего понимания ценности жизни человека, семьи, традиции и отечества. Семья – естественный, освященный Богом союз мужчины и женщины, и человек призван строить этот союз на основе любви и верности. Крепкая семья – основание живой силы и будущности нашего народа, которая гарантирует его существование, выживание и развитие. Имеющиеся на сегодня общественные институты в стране не обеспечивают должного представительства и учета мнений родительских организаций, а также организаций, которые отстаивают ценности семьи и детства при выработке законодательных инициатив.

Поэтому сегодня мы говорим о низкой эффективности поддержки семей с детьми, слабой защите детей от разрушительного воздействия информационной среды, несовершенстве законодательства, слабой защищенности семей от действий органов опеки, рост числа разводов, неэффективности системы профилактики абортов».

Родительская палата – принципиально новая форма совместной работы родительских структур, которую планируется построить по парламентскому принципу: пленарные заседания минимум 2 раза в год и постоянная работа 8 комитетов (как экспертных органов родительского сообщества) и которая открыта к сотрудничеству с другими родительскими структурами (на этот раз организаторам удалось собрать не всех организации, в частности, корреспонденту «Катюши» не удалось увидеть наших соратников из РВС, Александры Машковой из «Иммунного ответа» и некоторых других -но при этом все равно представительство было беспрецедентным) . По сути, это масштабная неполитическая организация, созданная, чтобы помочь всем ветвям госвласти решать проблемы семейного сообщества в реальном масштабе и приоритетном порядке. И одновременно – первый в истории России родительский общественный парламент, который видит результатом своей работы пакеты государственных инициатив, которые будут подготовлены на профессиональном правовом уровне и охватят всех заинтересованных лиц.

Среди политиков, изъявивших желание сотрудничать с новой структурой – вице-спикер ГосДумы Петр Толстой, сенатор Маргарита Павлова, депутаты ГосДумы Инга Юмашева и Яна Лантратова, представители Минобороны и силовых структур.

В частности, Маргарита Павлова приветствовала участников съезда такими словами:

«Сегодня у нас с вами исторический момент – впервые в России создан родительский парламент. Это позволит совершенствовать госполитику в отношении семьи и двигаться в общем направлении. Как уже было сказано, семья – основа суверенитета, о чем сказано в нашей новой Стратегии нацбезопасности. Именно в семье хранятся все алгоритмы по воспитанию и обучению детей, закладывается культурный код, духовность, и принятые недавно поправки в Конституцию центрировали эти понятия.

Последние годы мы наблюдаем умышленную атаку на подрастающее поколение, внедрение ювенальных технологий, подрыв авторитета родительства, естественных процессов воспроизводства человеческого рода. При этом в сознание молодежи очень тонко запускаются образы т.н. новых современных родителей без определенного пола и дизайнерских детей, полученных на суррогатных технологиях воспроизводства. До основания разрушен имидж многодетной семьи, ее ассоциируют с неблагополучием и нищетой. Вся эта пропаганда ведет к уменьшению рождаемости. Информационная война подрывает исторические корни России.

Второе направление защиты суверенитета – молодежь и дети, которые становятся объектом разных манипуляций. Мы сегодня видим, что этот деструктивный процесс, как правило, координируется из-за рубежа, осуществлялся при поддержке международных и российских НКО. Многие из них финансировались дипструктурами недружественных нам стран, сегодня многие эти структуры признаны нежелательными в России. Я уверена, что сегодня все шаги превратятся в конкретную стратегию, которая позволит защитить суверенитет нашей страны», – подчеркнула Павлова.

Первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук предложил внести в протокол важное предложение – о фиксации социального стандарта для всех чиновников и депутатов – чтобы они обязательно имели семью и детей, и только тогда получали допуск к госуправлению.

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи материнства и детства иерей Федор Лукьянов объяснил важность правильного отношения к многодетной семье:

«Наша церковная комиссия поддерживает деятельность палаты и участвует в ее работе в качестве нравственного арбитра с гарантией сохранения принципов равенства и учетом мнения каждого представителя палаты. Случаи со стрельбой и массовыми убийствами в школах России – не случайность, а индикатор серьезного кризиса духовно-нравственных ценностей. У всех новоявленных вершителей судеб были отец и мать, но группы в соцсетях стали для них более авторитетными, их новыми учителями. И сегодня нашему парламенту необходимо принимать экстренные меры по защите подрастающего поколения. Необходимо взять курс на всестороннюю поддержку семей с детьми, чтобы родители не думали о выживании, а находили время на досуг и воспитание детей.

Есть две крайности с многодетными семьями. Либеральный лагерь постоянно делает из них маргиналов, а некоторые патриоты и консерваторы – напротив, превращают такие семьи в героев. На самом же деле для Бога это просто естественный порядок вещей, такие семьи должны восприниматься в обществе как норма – и только в этом случае мы получим стабильный рост рождаемости. Сегодня голос Церкви слышится и во властных коридорах, и неслучайно в Стратегии нацбезопасности подчеркивается приоритет духовного начала над материальным».

Д.м.н., член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин:

«Россия на сегодня занимает 8 место в мире по численности населения, являясь самым большим государством планеты по территории. Но если ситуация не изменится, к 2030 г. мы можем занимать уже 18-е место. Ситуация очень сложная, и во многом она обусловлена влиянием на образ жизни, на здоровье, прежде всего, молодых людей, о котором сегодня было много сказано.

Коэффициент рождаемости, который сегодня указан в наших целях нацразвития – 1.7. На многих форумах мы задавали вопрос – а почему 1.7? Этого явно недостаточно. Надо как минимум 2 – двое детей, двое родителей. Путем долгих исследований мы выяснили, что это такой армирующий коэффициент, который в дальнейшем должен расти. Но сегодня на территории России этот коэффициент в среднем 1.5. Связано это во многом с отношением молодежи к семейным ценностям. Одного ребенка женщина может родить для себя, но второго, третьего… заказывает мужчина. Если такого мужчины в семье нет, откуда возьмутся многодетные семьи?

Возраст начала половой жизни сегодня резко снижается и составляет в РФ 14-16 лет, а возраст вступления в брак, напротив, растет и составляет для девушки 24-26, для молодого человека – 26-29 лет. Более 10 лет люди живут половой жизнью без задачи создания семьи, приобретая за это время кучу опасных болезней. Учеными доказано, что лишь 4% проблем репродуктивного здоровья связано с генетикой, сейчас говорят, что этот процент еще меньше. Все остальное – образ жизни, поведение. А ребенок потом будет делать не то, что мы с вами говорим, а то, что мы делаем. Если семья неполная – не– отца – значит, нет примера для подражания. Не зря у нас всегда говорили, что семья – ячейка общества. Так что надо говорить не о здоровье индивидуума, а о здоровье семьи в целом», – верно подметил Аполихин.

Д.ю.н., профессор, автор огромного количества монографий и статей Игорь Понкин рассказал про токсичный законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия», который уже много лет пытаются внедрить в нашей стране радикальные феминистки и НКО-иностранные агенты:

«У нас идет беспрецедентный накат на институт семьи. В 2016 году семья впервые была заявлена субъектом преступления. Вы отлупили своего ребенка – получаете уголовное дело, а если его отлупил ваш сосед – ему дадут административку. Вот этих сказочных вещей конечно быть не должно, нам удалось в итоге его отменить общими усилиями. Но мы продолжаем наблюдать маниакальные попытки внесения законопроектов, которые вводят неких швондеров в процесс воспитания.

Сейчас пытаются подключить разные непонятные НКО, которые смогут приходить к вам и учить, как вам воспитывать своих детей. А вы, под угрозой уголовной ответственности, не сможете спустить их с лестницы (законопроект СБН госпожи Оксаны Пушкиной). Уже приходит информация (давайте считать это просто гипотезой), что учителей в московских школах заставляют ставить галочки в графах о настроении ребенка, пришел он в школу в подавленном состоянии или нет, и т.д. Или ребенок сказал, что его наказали… Куда эти метки потом уходят, это большая проблема, которая явно требует правового аудита.

Граждане часто совершают юридическую ошибку, когда пишут заявление в контролирующие органы в таком духе: мы вам, дескать, сигнализировали о нарушении, а дальше вы сами определите признаки, состав преступления и разберитесь. Это ни к чему не приведет, желаемого результата, скорее всего, не будет. Эти попытки разрушения института семьи надо отбивать системно», – подытожил Понкин.

Лидер движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин вспомнил недавнюю статью советника министра обороны Андрея Ильницкого в «Парламентской газете», на которую неслучайно накинулись либералы, токсичные силы и прочая обслуга глобалистской «элиты»:

«У нас обострились противоречия между двумя частями родительского сообщества и небольшой, но очень влиятельной прослойки в эшелонах власти, которая в 90-х захватила многие направления жизнедеятельности нашего общества. С каким же остервенением они набросились на программную статью Ильницкого о необходимости защиты интересов «глубинного народа», в частности – пересмотра концепции набивания всего населения в несколько огромных мегаполисов. Давайте объединяться, чтобы вместе победить в войне с наступающей на нас сатанинской, каинитской цивилизацией».

Полезным было выступление актрисы и общественницы Ольги Будиной, показавшей короткометражки в документальном стиле, раскрывающие суть феминистского законопроекта «О семейно-бытовом насилии», попытки внедрения которого делаются в России под ширмой защиты женщин, жен, матерей и т.д. от «мужской жестокости». В фильмах ярко показывается истинная суть предлагаемых антисемейных перемен и их выгодоприобретатели. Будина призвала соратников распространить фильмы по всей стране/

(Депутат Госдумы VII созыва Инга Юмашева, которая последовательно отстаивала интересы консервативной общественности в парламенте, рассказала о принятых и готовящихся к принятию законах в защиту семьи:

«Мы много говорим о защите традиционных ценностей, но уже немало было сделано. Мы внесли в Госдуму законопроект о запрете суррогатного материнства иностранцам, мы дали отпор СБН, добились принятия закона о выплатах беременным, подготовили к внесению законопроект о едином статусе многодетных и мерах их поддержки, подготовили законопроект о биоэтике, где признается ценностью жизнь человека с момента зачатия. Против нас действительно ведется демографическая война, цель которой – оставить страну без населения, которое было бы способно защищать и развивать такую большую территорию.

Также нам надо существенно ограничить распространение деструктивного контента, чтобы не допустить трагедий, имевших место в Казани и Перми, ввести госзаказ на конструктивный и созидательный контент, который воспитывал бы из наших детей будущих родителей. Эта работа должна популяризироваться на государственном уровне и на международном уровне. Нам пор проанализировать документы ООН и ВОЗ, направленные на сокращение численности населения России, и выйти из подобных соглашений. Нам необходимо инициировать свои международные законы, конвенции и соглашения и присоединять к ним другие государства, создавать свои дискуссионные площадки. Искренне желаю нашей стране стать лидером просемейного движения в мире», – заявила Юмашева.

К.ю.н., эксперт Совета Федерации и Общественного уполномоченного по защите семьи Анна Швабауэр представила доклад, посвященный проблемам школы, точнее – переформатированию традиционной системы передачи знаний «цифровыми трансформаторами».

«Одной из ключевых угроз будущему детей является необдуманная цифровизация образования. К 2024 г. в России во всех субъектах должна быть внедрена целевая модель ЦОС, должны появиться «цифровые двойники» учеников, согласно новым ФГОСам должно быть обеспечено хранение электронного портфолио обучающегося, выполненных им работ. А Минцифры уже наметил заведение цифровых профилей на 100% обучающихся к 2030 году. Фактически это преодоление вето президента и внедрение аналога отклоненной им системы «Контингент обучающихся».

Это курс на размывание единого образовательного пространство и полный перевод детей в цифру, потому что персональные траектории при очном обучении детей в классе просто исключены. Перс. траектории фактически означают перевод детей на самообучение на цифровых платформах и понижения статуса учителя до тьютора-помощника в цифровом мире.

Добровольность внедрения ЦОС, о которой заявляют чиновники, также не соответствует реальности. На практике Минпросвет просто заключает соглашения с главами регионов, как это произошло, например, в Санкт-Петербурге – в таких соглашениях четко прописано, в каком году и в какой школе появится ЦОС. Родителей тут просто никто не спрашивает.

Также этим летом появился документ под названием «Паспорт стратегии цифровой трансформации образования», разработанный некой группой «Национальная инновационная система» (создана в Правительстве РФ). В нем предусмотрены конкретные планы по трансформации нашей школы: к 2024 г. 100% школьников смогут участвовать в сетевом обучении с использованием видеочатов, к 2030 г. проактивный сервис с цифровым органайзером для 100% детей. Проактивный – это значит автоматический, не зависящий от свободы воли ученика. Более того, на уровне Минцифры и Минпросвета у нас продвигается погружение детей в Тик-Ток, ВКонтакте и прочие соцсети.

Планы в сфере образования у нас направлены на вытеснение традиционных методик обучения. Хочу также обратить внимание на доклад ВШЭ «Концепция модернизации общего образования», где сказано: «интернет обесценил роль учебника и учителя как источников знания». То есть нашу школу откровенно разрушают и погружают детей в виртуальную реальность. Сотни международных исследований говорят о том, что цифра очень вредит нашим детям – психике, здоровью, когнитивным навыкам. Нам необходимо готовить Концепцию возрождения образования с сохранением всех традиционных методик, готовы подключиться к этой работе», – отметила Швабауэр.

Главред РИА «Катюша» и председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента Общественного совета при Роскомнадзоре Андрей Цыганов перечислил реальные механизмы защиты наших детей и нацбезопасности страны:

«Предметом ведущейся в отношении нас ментальной войны, о которой говорил Андрей Ильницкий, являются не привычные ресурсы, а наше сознание, наша бессмертная душа. И методы этой войны тоже сильно отличаются от традиционных войн. Это, прежде всего, информационные технологии. При этом у нас существует коллизия между Конституцией, Стратегией национальной безопасности и т.п. документами стратегического уровня, и практикой, а также ЦУРами Правительства (целями устойчивого развития, которые практически совпадают с целями устойчивого развития ООН).

И вот этим целям приносятся в жертву и вопросы национальной безопасности, и самые основы нашей цивилизации.

Мы не против использования искусственного интеллекта в военной сфере и ряде других отраслей, но причем тут образование или здравоохранение?

Цифровая трансформация стала настоящей религией нового мирового порядка. Причем она осуществляется на чужой программной основе, на чужом железе – то есть это территория противника, причем крайне агрессивного.

Поэтому начинать нам надо с пересмотра целей нацразвития в сторону восстановления суверенитета. Далее, конечно, мы нуждаемся в моратории на всевозможные эксперименты типа ЦОС. Нужно запретить доступ иностранных корпораций к госуправлению, к тем же образованию, медицине и другим чувствительным сферам. Например, концепцию развития транспортного узла Москвы создавала британская контора McKinsey, не чуждая известному разведсообществу. А в программе Сберкласс, которую навязывают нашим детям, неслучайно появляются такие странные для нормального человека герои – Рокфеллер, Билл Гейтс возможно потому что один из акционеров Сбербанка – компания Alphabet, которая также является совладельцем Google.

Нам необходимо пересмотреть подход к СМИ и интернету ---нам просто необходима нравственная цензура, и бороться только с серым контентом мало–нужно наказывать и площадки, на котором он существует. Разумеется, необходимо расширять полномочия правоприменителей, в частности, Роскомнадзора. Например, мы считаем необходимым приравнять «ЛГБТ-идеологию», фурри, чайлдфри, радикальный феминизм и т.п. к экстремистской идеологии, чтобы развязать руки нашим правоохранителям. Нужно ввести отсутствующее у нас в законодательстве определение «деструктивного контента» – это одна из главнейших угроз нацбезопасности. И конечно, необходимо замещать негатив на позитив: государство не должно финансировать или продвигать на своих ресурсах то что его разрушает и подрывает наши цивилизационные и духовные основы. Все эти вопросы мы будем обсуждать в том числе на заседании комиссии по противодействию деструктивному контенту ОС при РКН» (кстати, к слову, предложение приравнять идеологию ЛГБТ и радфемок к экстремистской вызвало вчера настоящую бурю в СМИ–которые посвятили ей десятки сюжетов, видимо решив, что идет об официальной позиции ведомства, а не о предложениях родительского сообщества).

Прозвучали конструктивные предложения и от Общественного уполномоченного по защите семьи Ольги Баранец:

«Одной из задач нашей организации было – остановить ювенальную юстицию. Нам почти это удалось – разработанный в том числе с участием нашего эксперта (Анны Швабауэр) закон «Семи сенаторов» поможет остановить беспредел опеки в отношении семей. Если он не будет принят, нам придется начинать все по новой. Однако остаются и иные ювенальные закладки в нашем законодательстве. Остаются комиссии по делам несовершеннолетних с правом осуждения граждан за ненадлежащее исполнение родительских прав. В основном они занимаются только этим, и мы считаем, что в таком качестве КДН должны быть распущены, либо лишены права осуждать родителей. Сейчас это исключительно карательный орган.

Запрос на изъятие детей формируется через платные (фостерные) семьи и иностранное усыновление. Иностранное усыновление – это позор России, оно должно быть отменено. И конечно, бОльшая часть изъятий детей происходит по 120-ФЗ «О профилактике безнадзорности…» – после принятия закона «7С» надо будет его реформировать. Следует блокировать попытки любых специалистов воздействовать на ребенка без ведома и согласия родителей. На сегодня власть защищается от нас, открывая свои карманные организации и заявляя: «Общество нас одобрило». Нам надо добиться, чтобы без одобрения организаций, входящих в Родительскую Палату, не принимался ни один закон, касающийся семьи. Вот это будет реальным высоким показателем нашей эффективной работы», – заключила Баранец.

Спикеров было очень много – вслед за общественниками о своих проблемах рассказали многодетные семьи, приехавшие на мероприятия из разных регионов. Как водится, все не успели выступить, и общую сводную резолюцию организаторы обещали предоставить после того, как рассмотрят все предложения. Резолюцию направят в верхнюю, нижнюю палаты парламента, в Правительство, президенту России. Радует, что у нас появляются просемейные политики с возможностью выдвигать и принимать законы, выступать на высоком уровне – сенатор Павлова, депутаты Юмашева, Толстой, есть здравомыслящие чиновники в Минздраве, Минобороны… Проблема в том, что таких людей в этих структурах пока явное меньшинство. Этот расклад надо срочно менять, и давайте делать это вместе!

Доклад А. Швабауэр по проблемам в образовании на заседании Родительской палаты. 29.09.21 г.

Выступление Андрея Цыганова на координационном заседании Родительской Палаты

Более подробную и разнообразную информацию о событиях, происходящих в России, на Украине и в других странах нашей прекрасной планеты, можно получить на Интернет-Конференциях, постоянно проводящихся на сайте «Ключи познания». Все Конференции – открытые и совершенно безплатные. Приглашаем всех просыпающихся и интересующихся…

http://katyusha.org/view?id=17482&utm_referrer=mirtesen....