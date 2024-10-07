Роскошь Питера 5

Роскошь, доступная каждому Шикарный отель Талион Империал расположен в историческом здании на Невском проспекте. Остановиться здесь, прямо скажем, по карману не каждому. Но выпить кофе (300 руб) в лобби-баре отеля вполне себе можно. К кофе (или чему-либо еще) прилагается шикарный вид на могучих атлантов, тихий звон люстр, ковровые дорожки, историческая атмосфера и великолепные фотографии, которые вы вместе с впечатлениями заберете с собой А по вечерам в пятницу и субботу здесь зажигают камины и слушают живую музыку. Кстати, в баре действует дресс-код, в спортивном и шортах - нельзя Невский проспект, 15

Сады на островах - уютное и тихое место в Петергофе Южнее Верхнего сада в Петергофе некогда располагалось Охотничье болото. По указу императора Николая I именно здесь был создан пруд с двумя искусственными островами. Новости СМИ2

На них возвели Царицын и Ольгин павильоны, окруженные прекрасными садами. Особую романтическую атмосферу садов середины XIX века создают увитые зеленью перголы, небольшие фонтаны, мраморная скульптура, кадочные растения и множество цветов. Два острова с павильонами - Царицын и Ольгин - соединены симпатичными деревянными мостиками. Павильоны были построены для императоской семьи, для уединенного спокойного отдыха. Сейчас острова и сами павильоны доступны для посещения, но исключительно в теплое время года и когда нет дождя.

Дворец Коттедж в Петергофе Дворец был построен в 1826-1829 годах для семейства императора Николая Павловича по проекту архитектора Менеласа. Почти все предметы во дворце оригинальные, и к ним прикасалась сама императрица! Интересно, что из каждой комнаты можно было выйти в личный сад императрицы.

Китайский дворец Екатерины.

Из всех построек Ораниенбаума середины XVIII века (дворец Петра III, павильон Катальной горки) именно в Китайском дворце стиль рококо (который в России нигде, кроме Ораниенбаума, не получил распространения) проявил себя наиболее полно. В этом, наряду с абсолютной подлинностью дворца (Ораниенбаум в годы Великой Отечественной войны фашистами захвачен не был, в отличие от остальных пригородов Санкт-Петербурга), заключается его уникальность. Работы старались завершить к 295-летию со дня рождения Екатерины II.

Китайский дворец, со всех сторон окруженный зеленью, является частью грандиозного дворцово-паркового комплекса "Собственной дачи" императрицы Екатерины II. Был построен в 1762-1768 годах по проекту итальянского архитектора А. Ринальди. В сентябре 2011 года после реставрации было открыто 4 зала — Большая антикамера, Зал муз, Голубая гостиная и Стеклярусный кабинет.

В июле 2020 года, благодаря финансовой помощи ПАО «Газпром», реставраторы закончили работу в 17 залах дворца.

И вот сегодня завершается реставрация Китайского дворца в Ораниенбауме Уже 18 июня можно будет посетить китайскую опочивальню, туалетную и портретную комнаты, а также кабинет императрицы — четыре пространства. Реставрацию Китайского дворца в парке «Ораниенбаум», построенного для Екатерины II архитектором Антонио Ринальди, начали в 2003 году.

Библиотека Владимирского дворца

Невероятной красоты интерьеры библиотеки Владимирского дворца

Интерьеры Мраморного дворца Убранство дворца поражает своим богатством и роскошью. Во внутренней отделке использовался ценный камень - агат. По проекту А. Ринальди, интерьеры залов должны были повторять оформление внешних фасадов здания. На трёх этажах дворца расположено множество объектов и помещений, отделанных ценными материалами. Парадная лестница, ведущая на второй этаж, оформлена разносортным мрамором серых тонов. Ее украшением служат статуи мастера Ф. Шубина, размещенные в проемах. Роскошные интерьеры Мраморного дворца Мало кто знает, но именно в Мраморном дворце состоялось первое в России выступление Иоганна Штрауса 2 мая 1856 года!

Большой Гатчинский дворец На интерьеры Гатчинского дворца повлияли два разных архитектора – Антонио Ринальди и Винченцо Бренна. Первый уделял внимание изысканной лепке и паркетам из ценных деревьев, часто использовал в росписи природные мотивы – цветы, листья, плоды. Второй же сочетал античность с барокко, любил позолоту, сложный орнамент, гобелены. К сожалению, во время войны были уничтожены интерьеры всех помещений без исключения, а их реставрация продолжается до сих пор. На данный момент для посетителей открыты более 50 помещений, в которых воссозданы интерьеры, а также создана тематическая экспозиция. Ну и, конечно, великолепный парк Ленинградская обл., Гатчина

Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера»

Театр располагается в бывшем доме С. П. фон Дервиза, построенном на сквозном участке, в связи с чем дом имеет два адреса: Английская набережная, 34, Галерная улица, 33, 35. Для Дервиза Шрейбер строил настоящий сказочный дворец эпохи модерн, где воедино сливается ампир, елизаветинское барокко и пышный мавританский стиль. В доме есть особый зимний сад внутри дома на Галерной. Он выполнен в духе причудливого грота со стеклянным потолком. Со стен ниспадают сталагмиты, как в настоящей пещере. В фактурных стенах спрятаны светильники, которые придают помещению особую атмосферу в вечернее время. В начале ХХI века в особняке на Галерной случилась обширная реставрация, и в день 300-летия Петербурга здесь открылся театр «Санктъ-Петербургъ Опера». Все представления проходят в старинных интерьерах — тех самых, где создавался театр будущего и открывались новые театральные формы. Даже Зимний сад до сих пор открыт. В стенах готического грота сейчас проходят вечера камерной музыки. Интерьеры Белого Театрального зала в «Санктъ-Петербургъ Опера» Каждый зритель театра попадает именно в этот роскошный зал. Когда-то в нем заседал Райком, а затем размешался Союз Металлистов и Эстонский дом просвещения. В последующее время в здании устраивали детскую поликлинику, тубдиспансер и даже вытрезвитель.

В 1998 году здание передали Государственному камерному музыкальному театру «Санктъ-Петербургъ Опера», который находится здесь и сейчас. ул. Галерная, 33

Ново-Михайловский дворец

Ну и последняя точка на сегодня Ново-Михайловский дворец: относительно труднодоступное место в Петербурге, поскольку в настоящее время во дворце работает ряд учреждений РАН. Дворец напротив Петропавловской крепости начали строить в 1857 году. Архитектором здания выступил Андрей Штакеншнейдер — любимый специалист Николая I. Штакеншнейдер не подвёл императора и его семью: здание и сейчас считается одним из самых красивых дворцов города, а также и запретным плодом для посещения — попасть внутрь можно с редкими экскурсиями. Для украшения фасада использовался каррарский мрамор. Внутренняя отделка получилась яркой и пёстрой. Архитектор Штакеншнейдер использовал свойственное эклектике переплетение разных архитектурных стилей — рококо, барокко и неоренессанс. Интерьеры были оформлены в стиле классицизм, хотя в некоторых залах можно было заметить и, например, готику или мавританский стиль. Дворцовая наб., 18