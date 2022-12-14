Повторение подвига Гастелло - "Встречайте, суки, ПАПУ!!!!"

«Встречайте, суки, Папу»: как погибли летчики ЧВК «Вагнер» под Бахмутом
Несколько дней назад в районе Клещеевки был сбит самолет «музыкантов» Су-24М. Командир экипажа - Антонов Александр Сергеевич, штурман - Никишин Владимир Николаевич.
Сегодня я узнал как это произошло и…
Это даже писать спокойно сложно. Экипаж «вагнеров» повторил подвиг Николая Гастелло.2 декабря во время выполнения экипажем боевой задачи в районе Клещеевки начала резко меняться наземная обстановка. Противник предпринял попытку бронетанкового прорыва из-за чего возникла серьезная угроза потери занятых «музыкантами» позиций.
Оценив обстановку, командир одного из штурмовых отрядов перенацелил экипаж Су-24М на бронетанковую колонну противника. Для нанесения удара нашим летчикам нужно было залететь на несколько километров за линию боевого соприкосновения. Изначально понимая все связанные с этим риски экипаж принял решение на продолжение выполнения боевого полёта и уничтожение вновь выявленной цели.Работа Су-24М в зоне СВО © Минобороны РФ (архив)
При развороте на боевой курс по самолету был нанесён удар из ПЗРК. Наблюдательный пост одного из штурмовых отрядов доложил командиру, что видит подрыв самолета в воздухе и его снижение в район колонны противника.
Из горящего Су-24М в радиоэфире прозвучала фраза «Встречайте, суки, Папу…» и через 5-7 секунд самолёт врезался в скопление бронетехники ВСУ.
В результате героических действий экипажа бронетанковый прорыв у противника не получился, позиции передовых штурмовых групп были сохранены.
Вот вам и связь поколений.
В июне 1941 года Николай Гастелло направил свой горящий самолёт на механизированную колонну противника на дороге Молодечно-Радошковичи. В начале декабря 2022 года - горящий самолёт ЧВК «Вагнер» врезался в скопление бронетехники противника под Бахмутом.
Я глубоко убеждён, что Антонов Александр Сергеевич и Никишин Владимир Николаевич достойны присвоения звания «Герой России». Посмертно.
Пусть земля будет для вас небом, мужики. Быть воином - жить вечно.
(c) Брюссельский Связной
https://t.me/brussinf/5366«Встречайте, суки, Папу!»
Вагнер, это значит сверхзадача!
И в строю случайных людей нет.
Долг стране, любовь, самоотдача!
И решимость, чтоб уйти в рассвет.
Тут слова на ветер не бросают,
Все из стали в Вагнер мужики!
До последнего в бою кусают,
И врагу ломают все клыки.
У Клещёвки Су-24,
Костью в горле встала для врага.
Технику крушит, как будто в тире.
И утюжит, как из утюга.
Враг коварен, тоже не с камнями.
Комплекс применил ПЗРК.
Смерть с косою вышла за парнями,
Но дойдёт до них ещё пока.
Экипаж решил, что на колонны!
На таран направив самолёт.
В Ключе Горячем плакали иконы,
Для Героев в вечность был полёт…
На прощанье в радиоэфире,
В вечность не ушли пока по трапу.
Знают Вагнеров пусть в целом мире!
Ну а вы: Встречайте, суки, Папу!
(Георгий 11.12.2022)
https://t.me/Georgiypoems/134
Подвиг экипажа бомбардировщика Су-24 ЧВК "Вагнер". Художник Елена Бегма @HudojnikZ
https://t.me/hudojnikZ
Военкоры ФАН пообщались с сослуживцем летчиков ЧВК «Вагнер», повторивших подвиг ГастеллоФедеральное агентство новостей
Несколько дней назад в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике был сбит самолет ЧВК «Вагнер» Су-24М. Экипаж бомбардировщика — командир Александр Сергеевич Антонов и штурман Владимир Николаевич Никишин — погибли при выполнении боевой задачи. В интервью военкорам ФАН сослуживец героев рассказал, как они повторили подвиг легендарного Николая Гастелло.
— Расскажите, как погибли ваши сослуживцы?
— 2 декабря 2022 года была поставлена задача об уничтожении большого укрепрайона, скопления военной техники и живой силы противника в районе населенного пункта под Бахмутом. Экипаж подготовился к боевому вылету, ушли на борт, взлет был около 10 вечера. Был большой натиск врага, попытка бронетанкового прорыва.
Командир штурмового отряда запросил через авианаводчика поддержку с воздуха и уничтожение сил противника, которые осуществляли прорыв. После разворота и выполнения прицеливания по ним (самолету «вагнеровцев» — Прим. ред.) был осуществлен пуск ракетами из ЗРК. В экипаж попала одна из ракет, выпущенных врагом. Летчики понимали, что не донесут бомбы до цели. Последние слова экипажа в эфир по открытым радиоисточникам, как передал авианаводчик, были «Встречайте, суки, папу», и самолет пошел на цель. Далее уже от командира штурмового отряда произошел доклад, что цель была поражена, натиск врага остановлен.mil.ru | Минобороны России
— Тела летчиков уже нашли?
— Вы знали летчиков лично. Как бы могли охарактеризовать их?
— С точки зрения профессионализма это были профессионалы высшего класса. Большой опыт у них был до того, как они пришли к нам в компанию. Командир экипажа буквально в этом году уволился из Вооруженных сил.
Насколько я их лично знал, они были с высокой мотивацией и ответственностью. Во-первых, любой летчик всегда, в любой момент, пока здоровье позволяет, готов прыгнуть в кабину и взяться за ручку управления самолета и выполнить полет. Во-вторых, тут ситуация такая, что нужно защищать Родину. Что Александр Сергеевич, что Владимир Николаевич очень осознанно к этому подошли. У нас в принципе в авиаподразделении все такие экипажи, независимо от того Су-24 или Су-25, вертолеты и так далее.mil.ru | Минобороны России
— А они вам не говорили, почему решили прийти работать в ЧВК «Вагнер»?
— Александр Сергеевич объяснил: «Меня Родина во сне позвала». Как закончил с одной организацией, начал искать пути для продолжения своей летной деятельности на благо Родины.
— С чем вообще приходится сталкиваться вашим летчикам?
— Авиации ЧВК «Вагнер» приходится работать в довольно сложных условиях. Сам участок очень сложный. Большое противодействие ПВО, радиотехнических и радиоэлектронных средств, совокупность всех видов противодействия. Сейчас война идет полноценная, не такая [операция], какой была сирийская или еще какая-либо. Здесь в полной мере применяется все. Поэтому о легкой прогулке никто не думает, цели в любом случае нужно выполнять — и делать это эффективно. Тут правила игры обрисованы довольно ясно: есть бензин — газуй, нет бензина — иди охранником работай.
— Насколько я понимаю, экипаж Антонова залетел намного дальше линии боевого соприкосновения?
— Да, летчикам действительно пришлось зайти за линию соприкосновения на несколько километров, но Су-24 в принципе всегда заходят за линию для выполнения бомбометания. Здесь очень большие силы [противника] начали подходить. Была большая угроза потери позиций с дальнейшим большим прорывом вглубь наших подразделений. Были бы большие потери, если бы не остановили. Они ценой своей жизни это сделали, пошли на этот осознанный шаг. Почему такие слова в эфире произнесли – Александр Сергеевич любил пошутить, юморнуть в любой ситуации, никогда не падал духом. Поэтому я думаю, что это в его стиле была фраза.https://t.me/shalnyak/4130
Сейчас героические действия погибших под Бахмутом пилотов сравнивают с подвигом легендарного советского летчика Николая Гастелло. В июне 1941 года он направил горящий самолет на колонну противника на дороге Молодечно-Радошковичи.
Отметим, что экипаж Антонова стал второй потерей авиакрыла ЧВК «Вагнер» за период проведения спецоперации на Украине. 22 мая в районе Попасной при выполнении боевой задачи погиб генерал-майор в отставке Канамат Боташев. Ему присвоено звание «Герой России» посмертно.
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