Повторение подвига Гастелло - "Встречайте, суки, ПАПУ!!!!"

«Встречайте, суки, Папу»: как погибли летчики ЧВК «Вагнер» под Бахмутом

Несколько дней назад в районе Клещеевки был сбит самолет «музыкантов» Су-24М. Командир экипажа - Антонов Александр Сергеевич, штурман - Никишин Владимир Николаевич.

Сегодня я узнал как это произошло и…

Это даже писать спокойно сложно. Экипаж «вагнеров» повторил подвиг Николая Гастелло. 2 декабря во время выполнения экипажем боевой задачи в районе Клещеевки начала резко меняться наземная обстановка. Противник предпринял попытку бронетанкового прорыва из-за чего возникла серьезная угроза потери занятых «музыкантами» позиций.

Оценив обстановку, командир одного из штурмовых отрядов перенацелил экипаж Су-24М на бронетанковую колонну противника. Для нанесения удара нашим летчикам нужно было залететь на несколько километров за линию боевого соприкосновения. Изначально понимая все связанные с этим риски экипаж принял решение на продолжение выполнения боевого полёта и уничтожение вновь выявленной цели. Работа Су-24М в зоне СВО © Минобороны РФ (архив)

При развороте на боевой курс по самолету был нанесён удар из ПЗРК. Наблюдательный пост одного из штурмовых отрядов доложил командиру, что видит подрыв самолета в воздухе и его снижение в район колонны противника.

Из горящего Су-24М в радиоэфире прозвучала фраза «Встречайте, суки, Папу…» и через 5-7 секунд самолёт врезался в скопление бронетехники ВСУ.



В результате героических действий экипажа бронетанковый прорыв у противника не получился, позиции передовых штурмовых групп были сохранены.

Вот вам и связь поколений.



В июне 1941 года Николай Гастелло направил свой горящий самолёт на механизированную колонну противника на дороге Молодечно-Радошковичи. В начале декабря 2022 года - горящий самолёт ЧВК «Вагнер» врезался в скопление бронетехники противника под Бахмутом.



Я глубоко убеждён, что Антонов Александр Сергеевич и Никишин Владимир Николаевич достойны присвоения звания «Герой России». Посмертно.

Пусть земля будет для вас небом, мужики. Быть воином - жить вечно.

(c) Брюссельский Связной

https://t.me/brussinf/5366 «Встречайте, суки, Папу!»

Вагнер, это значит сверхзадача!

И в строю случайных людей нет.

Долг стране, любовь, самоотдача!

И решимость, чтоб уйти в рассвет.

Тут слова на ветер не бросают,

Все из стали в Вагнер мужики!

До последнего в бою кусают,

И врагу ломают все клыки.

У Клещёвки Су-24,

Костью в горле встала для врага.

Технику крушит, как будто в тире.

И утюжит, как из утюга.

Враг коварен, тоже не с камнями.

Комплекс применил ПЗРК.

Смерть с косою вышла за парнями,

Но дойдёт до них ещё пока.

Экипаж решил, что на колонны!

На таран направив самолёт.

В Ключе Горячем плакали иконы,

Для Героев в вечность был полёт…

На прощанье в радиоэфире,

В вечность не ушли пока по трапу.

Знают Вагнеров пусть в целом мире!

Ну а вы: Встречайте, суки, Папу!

(Георгий 11.12.2022)

https://t.me/Georgiypoems/134

Подвиг экипажа бомбардировщика Су-24 ЧВК "Вагнер". Художник Елена Бегма @HudojnikZ

https://t.me/hudojnikZ

Военкоры ФАН пообщались с сослуживцем летчиков ЧВК «Вагнер», повторивших подвиг Гастелло Федеральное агентство новостей