ВАСИЛИЙ СТАЛИН.

Сын Сталина... Прожить ему было суждено всего почти день в день 41 год. Жизни непростой, яркой, неоднозначной, трагической. Некоторые факты его биографии вполне дают поводы и для спекулятивных суждений, и для негативных оценок… Но были и другие факты, из которых состояла жизнь прекрасного лётчика, блестящего генерала-организатора, наконец, до мозга костей преданного Советской Родине патриота.

И все они, эти факты — и взлёта, и полёта, и посадки, — вместились в сорок один год.

Памяти генерала Василия Сталина, сына Иосифа Виссарионовича Сталина, посвящается этот очерк. Он же обитатель Владимирского централа, где числился как «Василий Павлович Васильев».

Родился Василий Сталин 21 марта 1921 г. в Москве, в семье И.Сталина и Н.Аллилуевой. Рос и воспитывался на даче в Зубалово. Был добрым, ласковым, бескорыстным мальчиком. Но и дерзким, резким, вспыльчивым. Бесстрашно дрался. Во всем любил командовать, быть главным, старшим. В 11 лет, в 1932 году, остался без матери. И если раньше занятой отец хоть иногда, но приезжал, возился с детьми, то после смерти жены замкнулся, ушёл в себя и практически перестал ездить к детям. Рос Вася под наблюдением начальника личной охраны И.Сталина Николая Власика.

Отец звал его Васька Красный. Васька, хоть и не отличался крепким здоровьем, любил спорт, гонял в футбол, скакал на лошади. Пристрастился к технике, умел водить мотоцикл, машину, пробовал что-то мастерить. Но постижение наук всегда было ему в тягость. Выше четверки не преуспевал, да и то редко. В школе попадал в конфликтные ситуации, рано начал курить и пить.

Из 9-го класса сбежал вовсе. Поступать в 1-ю Московскую артиллерийскую спецшколу на Красной Пресне.

Но Сталин-отец посчитал, что двух сыновей для артиллерии много, и Василий, к тому времени уже всерьёз заболевший небом, транзитом, без законченной десятилетки и без необходимых для поступления

18 лет едет в Качинскую военную школу лётчиков.

Там ему, конечно, могли отказать. Но помог всесильный опекун Н.Власик: «сделал документы» и прибавил Василию год. (Поэтому и сейчас иногда можно встретить дату рождения В.Сталина — 24.03.1920 г.). Однако Васька Красный не имел, как другие курсанты, первоначального обучения в аэроклубах, и поначалу отставал. Но был очень настойчив, рвался летать и быстро догнал сокурсников в учёбе. Уже за первые 2,5 месяца он совершил 60 полётов.

Сначала его разместили в отдельной комнате, но вскоре перевели в казарму, на общий стол и махорку. Единственным исключением, которое делали для сына Сталина, был парашют во время учебных полётов. В 1938 году Василий Красный становится действительно красным — вступает в ряды ВКП(б).

25 марта 1940 году курсант Сталин лётную школу с отличием оканчивает в звании лейтенанта, а 8 апреля нарком обороны С.Тимошенко лично определил местом его дальнейшей службы 16-ю авиационную бригаду в Люберцах. Там он прослужил 5 месяцев, а в сентябре поступил в Военную академию командного и штурманского состава ВВС. Но, как обычно, не совладал с науками, через 3 месяца постигать их бросил и уехал в Липецк на курсы усовершенствования командиров авиационных эскадрилий.

В том же году на катке познакомился с Галиной Бурдонской, и 30 декабря 1940 году 19-летние молодые поженились. Детство, юношество и взросление Васьки Красного завершились — теперь он муж, лётчик, офицер, коммунист.

Военный летчик, генерал-лейтенант авиации (11 мая 1949 года). Командующий ВВС Московского военного округа (1948-1952). Младший сын Иосифа Сталина.

С мая 1941 года — инспектор-лётчик 2-го отдела Управления ВВС РККА. С сентября 1941 года — начальник инспекции Управления ВВС РККА. С первых дней Великой Отечественной войны просил отца отпустить его на фронт.

Его нельзя было держать в тылу. Человек он был активный, моторный, смелый. Летал прекрасно, на фронт рвался, и его место было, безусловно, там. Он тяготился своим тыловым положением и страдал от того, что люди думают, что он хорошо устроился за отцовской спиной.

Войну он встречает в должности инспектора — лётчика по технике пилотирования Управления Главного штаба ВВС Красной Армии. В сентябре 1941 года назначается уже начальником Инспекции ВВС КА. В декабре 1941 года ему присваивается внеочередное (у войны свои очерёдности) воинское звание майор (минуя капитана). В феврале 1942 года он уже полковник (минуя подполковника). И всего-то полковнику Василию Сталину 20 полных годков. Тогда же за успехи в работе он награждается первым орденом боевого Красного Знамени.

Конечно, такой должностной взлёт вряд ли мог быть возможен без ведома отца. Но и поблажек сыну-полковнику вождь не давал. Характерный эпизод для их взаимоотношений, старшего и младшего Сталиных. Когда Василий написал с фронта письмо и попросил денег: для возможности питаться в буфете и на пошив новой офицерской формы. Ответ отца был в виде резолюции на том же письме:

1. Насколько мне известно, строевой паёк в частях ВВС КА вполне достаточен.

2. Особая форма для сына тов. Сталина в Красной Армии не предусмотрена.

На фронтах Великой Отечественной войны — с июля 1942 года: командир 1-й особой авиагруппы 8-й воздушной армии Сталинградского фронта. С 16 февраля по 26 мая 1943 года — командир 32-го гвардейского истребительного авиационного полка (аэродром Люберцы) 210-й истребительной авиационной дивизии, затем — на Северо-Западном фронте. Был ранен в ногу.

Из воспоминаний Артёма Сергеева:

«…Было у него три ордена Красного Знамени. Причём один из этих орденов был бесфамильным. Увидел его в воздухе командующий армией. Это было в 1941 году в Мценске. На аэродром Мценска налетели немецкие бомбардировщики. Василий туда полетел на незаряженном самолёте и вытолкал этих бомбардировщиков лбом, отогнал. Командующий армией сказал: «Вот этого лётчика я награждаю орденом Красного Знамени». Когда приземлился, выяснилась фамилия лётчика…»

Однако информация об этом награждении в Объединённой базе данных МО РФ «Подвиг народа» отсутствует. Как нет третьего ордена и на его парадных фотографиях.

Хотя Василий Сталин стал одним из самых молодых генералов Советской армии, дважды Герой Советского Союза Виталий Попков впоследствии вспоминал:

«Отец был с ним строг, только на 12-й раз подписал приказ о присвоении сыну генеральского звания, сам дописал его в конце списка. До этого всегда вычёркивал».

Герой Советского Союза С. Ф. Долгушин:

«Василий Сталин полком командовал старательно, прислушивался к нам, более опытным лётчикам. Как командир полка он по своему усмотрению мог делать боевые вылеты в составе любой эскадрильи, но чаще всего почему-то летал в составе моей. В течение февраля — марта 1943 года мы сбили с десяток самолётов врага. С участием Василия — три. Причём надо отметить, что первым, как правило, атаковал их Василий, после этих атак самолёты теряли управление, и мы их потом добивали. По нашим лётным законам их можно было засчитывать Василию как сбитыми лично, но он их считал сбитыми в группе. Я однажды сказал ему об этом, но он махнул рукой и бросил коротко: «Не надо!» В апреле-мае 1942 года полковник В.Сталин занимается формированием и комплектованием особого 434-го авиационного истребительного полка, оставшегося после боёв под Ленинградом без самолётов и лётчиков. Делает из него образцовую, мобильную и боеспособную часть, сам воюет в его составе. И полк прекрасно показал себя уже в боях под Харьковом.

В июле-августе 1942 года на базе полка создаётся 1-я особая авиагруппа под командованием В.Сталина, которая до ноября участвует в боях под Сталинградом, где лётчики также прекрасно сражаются.

В полку было много Героев Советского Союза.

Но тут Верховный узнаёт, что Герои злоупотребляют спиртным вместе со своим командиром. А на войне лётчики пили действительно немало. После полётов, в минуты отдыха, было принято выпить: первую чарку — за взлёты; вторую — за посадки, и чтобы их числа совпадали; третью — стоя и не чокаясь — если числа не совпадут; четвёртую — за женщин; ну а дальше — как пойдёт… Всё стало известно И.Сталину.

Он позвонил Главкому ВВС П.Жигареву: «Почему в полку все Герои, а командир — не Герой?». Тот, не уловив сарказма Верховного, подумал, что речь идёт о его сыне:

«Мы несколько раз представляли Василия, но Вы вычёркивали его из списков».

Тогда И.Сталин резко приказал полк расформировать, Героев определить по разным частям, а Василия разжаловать в майоры. И пришлось лихому ассу вернуться к работе в Инспекции.

Но на этом его карьерные «посадки» не закончились. В конце 1942 года, перед встречей Нового года, Василий организовал на даче праздничное застолье с большим количеством гостей. Среди них была и его одноклассница, с которой он когда-то флиртовал, красавица Нина Орлова, ставшая женой кинорежиссёра Романа Кармена. Былое отдалось бурными страстями, и Нина на несколько дней осталась у Василия на даче. Р.Кармен через отца Нины Е.Ярославского обратился к И.Сталину с требованием приструнить сына и вернуть жену. Тот приказал разобраться. Затем собственноручно написал резолюцию:

«Вернуть эту дуру Кармену. Полковнику Сталину дать 15 суток строгого режима. На руководящие должности без моего ведома не назначать».

Отсидев положенное, Василий в январе 1943 года от должности начальника Инспекции был освобождён.

Назначение в феврале 1943 года командиром 32-го гвардии истребительного авиационного полка было, конечно, для него понижением. И он, стремясь реабилитироваться, едва оказавшись на фронте, стал отчаянно лезть в пекло, рваться в бой. И 5 марта 1943 года (знать бы, в связи с каким событием через 10 лет этот день навсегда войдёт в историю) в 17:30 случилось знаменательное: гвардии полковник (вновь полковник!) Василий Сталин сбил свой первый вражеский самолёт.

Он был отличным, смелым и отчаянным лётчиком — полковник Сталин постоянно рвался в бой. Но особыми инструкциями ему это делать запрещалось. Ему говорили, что Якова у отца уже нет, и каково ему будет, если он лишится и второго сына. Отговаривали: ты летаешь не только как командир полка, ты летаешь за Фамилию и обязан её беречь!

Но он летал! При первой возможности, пренебрегая запретами. Лез на рожон. Как бешеный. И однополчане очень любили, уважали его такого, гордились, что ими командует Сталин, зорко берегли в бою. После гибели Владимира Микояна, Тимура Фрунзе, исчезновения Леонида Хрущёва летать запретили вообще. Возмущённый Василий звонил отцу, но тот был твёрд:

«Мне одного пленного достаточно…».

Но Василий всё равно летал. Однажды его спас от гибели однополчанин, угрозой собственного тарана «выдавив» «мессера» из-под хвоста самолёта Василия. Тот потом надписал ему открытку:

«Спасибо тебе. Спасибо за жизнь. Жизнь — это Родина».

ЖИЗНЬ – ЭТО РОДИНА! Это был главный жизненный девиз Василия Сталина. За верность этому девизу ему можно многое простить.

В марте 1943 года Василий награждается орденом Александра Невского. И это оценка его нового жизненного взлёта!Но на каждый взлёт, как возглашают лётчики, должна быть и посадка. Следующей «посадкой» для Василия оказался злополучный инцидент на рыбалке 4 апреля 1943 года. В редкие часы отдыха он с друзьями-лётчиками решил «порыбачить» с помощью… реактивных снарядов. При этом один из них погиб, другого серьёзно ранило, а самому Василию раздробило осколком подъем левой ноги. Под общим наркозом врачи успешно его прооперировали. Естественно, что скрыть случившееся было невозможно.

Приказом наркома обороны И.Сталина от 26 мая 1943 года полковник В.Сталин был снят с должности командира полка «за пьянство и разгул; и за то, что портит и развращает полк». После этого он 8 месяцев находился в Москве, и Сталин не давал ему никаких постов. Лечился, приходил в себя. Перед новыми взлётами. И они начались. Да ещё какие!

С 16 января 1944 года — инспектор-лётчик по технике пилотирования в 1-м гвардейском истребительном авиационном корпусе (3-я воздушная армия, 1-й Прибалтийский фронт). С 18 мая 1944 года, сменив генерал-майора авиации В. П. Ухова, становится командиром 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии в составе 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса генерал-лейтенанта Е. М. Белецкого. Дивизия под его командованием принимает участие в боевых действиях по освобождению Минска, Вильно, Лиды, Гродно, Паневежиса, Шяуляя и Елгавы.

С 22 февраля 1945 года — командир 286-й истребительной авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта. Дивизия под его командованием принимает участие в Берлинской наступательной операции.

За время войны Василия Сталина 12 раз представляли к званию генерала, но И.В.Сталин каждый раз вычёркивал его из документов о представлении. Наконец 1 апреля 1946 года, в 4 часа утра, в авиачасть позвонил Молотов и сказал, чтобы Василия разбудили. И сообщил, что подписан указ о присвоении ему звания генерал-майора. Тот, услышав новость, произнёс: «Раз отец дал — значит достоин».

В литературе данные о победах В. И. Сталина противоречивые: по одним данным, сбил пять самолётов противника, по другим только три, по третьим два лично и три в группе. Был награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени и Александра Невского.

15 июля 1947 года он переводится в Москву на должность помощника (заместителя) командующего ВВС МВО. Происходят изменения и в его личной жизни. Не оформив развод с Галиной Бурдонской, в 1946 году он женится на дочери маршала Тимошенко — Екатерине.

С ним остаются дети от первого брака, Александр и Надя. Все они размещаются на Гоголевском бульваре, в доме 7. В том же 1947 году ему присваивают звание генерал-лейтенанта. Главный взлёт его жизни состоялся, и начался звёздный полёт!

17 января 1948 года назначен командующим ВВС Московского военного округа. Организовывал и контролировал боевую учёбу, освоение авиационной техники, переучивание лётного и технического состава, проводил военные советы и инспекторские проверки, контролировал строительство, занимался устройством быта подчинённых. Много внимания уделял развитию физкультуры и сам был председателем Федерации конного спорта СССР.

Ветераны вспоминают, что именно он организовал строительство 500 финских домиков, в которых расселились семьи лётчиков и техников в 3-х гарнизонах, ютившиеся до этого в бараках и казармах. Своим письменным приказом заставил офицеров ходить в вечерние школы с тем, чтобы у всех было 10-классное образование.

Василий Сталин «пробивает» новое здание для штаба ВВС МВО, до этого штаб не имел своего здания.

Когда Василий Сталин появился в округе, тот занимал 10-е место среди военных округов страны. С января 1948 года, когда он стал командующим ВВС МВО, результаты начинают резко идти в гору.

1948 год — второе место, начиная с 1949 года — только первое! И заслуженно. Генерал Василий Сталин был очень талантливым человеком, проявлял широкие организаторские способности и неистощимую, кипучую энергию. Части округа отличались высокой боевой подготовкой. Активно шло аэродромно-казарменное строительство. Отлично подбирались кадры по лётным и деловым качествам. Безукоризненно работал штаб ВВС округа. Постепенно и успешно осуществлялся переход на освоение новой реактивной техники и вертолётной авиации.

18 февраля 1950 года его избирают депутатом Верховного Совета РСФСР.

В ноябре 1950 года генерал Сталин месяц лично готовил дивизию под командованием полковника И.Кожедуба для участия в боевых действиях в Корее. Лётчики прекрасно справились с заданием, в общей сложности сбив 251 американский самолёт с почти пятикратным перевесом по потерям. Шестеро стали Героями Советского Союза, почти все из дивизии без потерь вернулись домой. За это генерал был награждён вторым орденом Красного Знамени.

Многим ветеранам памятно, как активно Василий Сталин занимается развитием спорта, который очень любил. Под его кураторством строились конноспортивные базы, проводилась селекция лучших пород лошадей. Были созданы команды ВВС по футболу и хоккею, где играл его любимец Всеволод Бобров с друзьями Е.Бабичем, В.Шуваловым, А.Тарасовым, В.Тихоновым. Василий лично помогал Н.Старостину, К.Крижевскому. Команды ВВС принимали участие в первенствах Союза по волейболу, баскетболу, велосипеду, лёгкой атлетике, плаванию, водным видам спорта, конькобежному, мотогонкам. И на всё генерала хватало!

Он был настоящим спортивным, как сейчас говорят, менеджером.

В какой-то степени, можно даже сказать, советским меценатом: заботился о спортсменах, хорошо их материально обеспечивал, записывал в кадры ВВС, направлял восстанавливаться и отдыхать на курортах и т. д. Под его руководством были построены гимнастический зал и первый в стране крытый 50-метровый бассейн.

И при этом генерал Василий Сталин не мог уберечься от алкоголя. Не сложились отношения со второй женой, были проблемы с их двумя совместными детьми, к детям Василия Екатерина относилась плохо. Всё это привело к тому, что в 1949 года он, можно сказать, выставил её из дома, хотя официально они продолжали оставаться в браке.

В его жизни появилась третья гражданская жена — 19-кратная чемпионка СССР по плаванию Капитолина Васильева, которая, как могла, старалась спасти его от этой пагубной страсти и безалаберной жизни. Ведь уже в 1950 году врачи зафиксировали: у генерала большие проблемы со здоровьем и сильнейшее истощение нервной системы.

Но Василий, как всегда и во всем в своей жизни, был неукротим. Неурядицы в личной жизни, дальнейшее ухудшение здоровья только усугубляли его тягу к пьянству, ввергали в депрессии, приводили к психологическим стрессам. Что не могло не сказаться и на его служебной деятельности.

Первым таким серьёзным срывом, который уже не мог не иметь должностных последствий, было проведение традиционного парада 1 мая 1952 года над Красной площадью. В тот день лётная погода была плохая: пасмурно и ветрено, и командование рекомендовало генералу парад не проводить. Но он же — Василий Сталин! Небо — его стихия! Он провёл уже 12 таких парадов. И парад он проводит… В результате некоторые самолёты едва не задевали шпили Исторического музея над площадью, а один самолёт при посадке разбился. Над Василием начали сгущаться тучи.

Вторым и последним оказался День Военно-Воздушных Сил СССР — 27 июля 1952 года, когда генерал-лейтенант Василий Сталин проводил в Тушино свой следующий парад, где задействовал до 300 самолётов. Он очень хотел провести его. После событий Первого мая особенно. Как никакой другой. Провести успешно!

И провёл. Отлично провёл, и всё получилось! В знак этого после парада командующий ВВС МВО Василий Сталин должен был присутствовать на праздничном банкете на Ближней даче И.В.Сталина в Кунцево, где собиралось всё Политбюро.

Но ещё до банкета Василий с друзьями прямо на лётном поле успел по-своему изрядно «отметить» успех парада. И уехал к себе в Зубалово, где свалился спать. Но его растолкали, и пришлось в таком состоянии ехать в Кунцево, где он предстал перед правительством, весьма нетвёрдо стоя на ногах.

— Ты пьян. Пошел вон! — рассвирепел Сталин.

— Уходи! И Василий «ушёл». В тот день из Кунцево, а в начале августа 1952 года его «ушли» из округа. Он был снят с должности командующего и направлен на учебу в Генеральный штаб. Но там так и не появился, а продолжал заливать горечь падения на даче в Зубалове.

Ещё пытался что-то изменить в личной жизни, явился с повинной к Екатерине Тимошенко. 27 февраля 1953 года, последний раз посетив дом на Гоголевском, его оставила Капитолина Васильева.

Но уже ничто не могло остановить, прервать падение. Лётчик Василий Сталин неудержимо срывался в штопор. Трагическая развязка близилась. Взлететь ему уже не будет суждено никогда. Почему же он пил? Однажды он сказал сводному брату Артёму Сергееву, достав пистолет: «У меня два выхода: или это — и он поднес пистолет к виску, – или это — и указал на налитый до краев стакан.

— Я живу, пока живёт мой отец. Едва он закроет глаза, и на следующий день Берия, Маленков с Хрущёвым, да и Булганин порвут меня на части. Думаешь легко жить под топором!».

Вряд ли сказанное можно считать единственным аргументом, хотя первопричинность его сомнений не вызывает. Но всё-таки он скорее только основа для трагического переплетения целого ряда, даже множества других причин. Это и его сумасшедшая отчаянность в поступках. И безудержная бесшабашность в поведении. И фатальное стремление, как в небе, пролететь жизнь, не снижая скорости и не включая тормоза. И всегдашний кураж, упрямство и нежелание прислушиваться к добрым советам даже близких. Он жил, не щадя себя, но не щадил и тех, кому был дорог. Это его безматеринское детство, которое, возможно, и породило в нём неутолимость отчаяния и фатализм трагической развязки. Это и то, что всю жизнь он всегда был обречен быть заложником славы своего великого отца: она и окрыляет, но она и подавляет. Он жил с азартностью игрока, ставкой в игре для которого была сама жизнь.

В августе 1952 года был зачислен слушателем Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. Интереса к учёбе не проявлял, на занятия не ходил.

5 марта И.В.Сталин скончался. Василий примчался с дачи и в последние дни и часы был рядом с отцом. 9 марта на похоронах он горько рыдал, не скрывая слёз. И уже в этот день, не подбирая слова, стал открыто говорить стоявшим у гроба соратникам отца, что они убили его. Затем напился на даче до белой горячки, рубил шашкой двери, продолжая те же речи, и был насильно увезён санитарами в госпиталь.

Расплата от соратников наступила скоро. 26 марта 1953 года генерал Василий Сталин был уволен в запас без права ношения военной формы по статье 59«е» за поступки, дискредитирующие высокое звание военнослужащего. И без сохранения достаточной военной пенсии. А дальше руководящие соратники стали думать, что с ним делать вообще. Потому что сын Сталина для народа — частица самого Сталина! Личность легендарная, генерал-герой Василий Сталин. И надо было сделать так, чтобы его «мысли вслух» по поводу смерти отца более никому слышны не были. А сделать такое можно было только гарантированной изоляцией.

После смерти отца (5 марта 1953 года) Василий был вызван к министру обороны СССР Николаю Булганину и получил распоряжение уехать из Москвы командовать авиацией одного из округов. Василий Сталин приказу не подчинился. 26 марта 1953 года генерал-лейтенанта авиации В. И. Сталина увольняют в запас без права ношения военной формы.

28 апреля Василий был арестован по распоряжению Маленкова и помещён сначала в загородный дом, где на него начали фабриковать дело. За якобы растраты, преступно-халатное отношение к своим служебным обязанностям в должности командующего ВВС МВО, бытовое разложение, аморальное поведение, пьянство, рукоприкладство.

«Какие деньги, какие растраты, — говорил он следователям Берии, — у меня ничего нет, кроме моих орденов и военной формы!».

А дальше был процесс уже над самим Берией. «Дело» Василия Сталина стало не столь актуальным, и два года он просто сидел в следственной тюрьме на Лубянке без суда и следствия. Оно возобновилось только в феврале 1955 года, уже после окончания процесса над Берией и его сподвижниками. Однако уже набравший силу Хрущёв посчитал, что Василий ему всё равно опасен: хоть с Берией, хоть без него. Тем более что в уме Хрущёв держал уже доклад на XX съезде. И генерала судили.

Со всеми обвинениями он, морально надломленный, безропотно согласился. Даже с тем, чего не было и быть-то не могло. И получил по полной. 2 сентября 1955 года, без адвокатов и прокурора, Военной коллегией Верховного Суда СССР генерал Василий Сталин был осуждён к 8 годам исправительно-трудовых лагерей.

Но и туда «держащие топор» не дали ему попасть, а своим специальным распоряжением отправили во Владимирский централ, куда он прибыл 3 января 1956 года. Причём указали: условия содержания обеспечить жёсткие, а самого генерала превратили в советскую «железную маску» под именем «Васильев Василий Павлович».

Но начальник тюрьмы, ознакомившись с медицинской справкой узника, ужаснулся: генерал со своими болезнями ног, сосудов, нервным истощением буквально дышал на ладан. И на свой страх и риск распорядился настелить в камере деревянный пол и принёс собственный радиоприемник. В марте Василию исполнилось 35 лет, и друзья передали ему в тюрьму 35 алых роз. Но он отдал их жене начальника, чтобы не завяли в камере.

Василий и в тюрьме оставался всё тем же непокорным, дерзким, жизнедеятельным Васькой Красным. Избил чуть ли не до полусмерти одного из сокамерников за то, что тот нелестно отозвался о его отце (XX съезд уже состоялся).

В тюрьме нельзя было работать — нужно только «сидеть», но он уговорил тюремщиков назначить его механиком на тюремный двор, оборудовал слесарную мастерскую. Он был хорошим токарем, сверлил, фрезеровал, в его руках работа всегда спорилась. Капитолина привезла ему из Москвы 2 чемодана разных инструментов, и он всё время что-то мастерил. Например, тележку, которая годна для пользовании до сих пор. Приезжали и другие жёны: один раз — Бурдонская, несколько раз — Тимошенко, но Васильева — больше всех.

Так прошли 6 лет и 8 месяцев. И 5 января 1960 года «держащие топор» вспомнили о «железной маске». К этому времени Василий был уже очень болен (сердце, желудок, сосуды ног), стал глубоким инвалидом. Хрущёва проинформировали: поскольку состояние здоровья узника критическое и его смерть в тюрьме могла бы иметь нежелательный политический резонанс, лучше бы как-то разрулить на всякий случай эту ситуацию. К тому же администрация мест лишения свободы характеризовала заключённого вполне положительно. 9 января больной Василий Сталин был под конвоем доставлен в Кремль, где в течение получаса его принял Хрущёв. С лицемерием «отца родного», даже всплакнув о былом. Сказал, что была ошибка при аресте.

11 января 1960 года освободили от дальнейшего отбывания наказания со снятием судимости. Решили предоставить в Москве трёхкомнатную квартиру на Фрунзенской набережной, возвратить изъятое при аресте личное имущество и предоставить путёвку на 3 месяца для улучшения здоровья. 21 января приказом МО СССР была изменена статья приказа МО СССР от 26 марта 1953 года — с 59«е» на 59«б», по которой генерал просто увольнялся в запас с правом ношения военной формы и как прослуживший в армии 25 лет с положенным пенсионным обеспечением 300 р. Был восстановлен в партии и в воинском звании.

Но это формальная сторона дела. За всё незаслуженно пережитое Василий ждал каких-то официальных извинений. Но не дождался и сорвался. Отдыхая месяц в кисловодском санатории министерства обороны, там он продолжил свои «выступления». А теперь «жучки» КГБ следовали за ним неотступно.

Вернувшись, 9 апреля в Кремле он встречался с Ворошиловым, просил помочь с работой. Но докладная к Хрущёву почему-то «шла» по кремлёвским коридорам аж 20 дней. Василий не дождался, и 15 апреля обратился в китайское посольство с просьбой разрешить ему уехать в КНР лечиться.

Это было последней каплей. И уже 16 апреля «топор» вновь опустился. Постановлением Президиума ЦК его досрочное освобождение было отменено. Его вновь лишили всех званий и льгот. Взяли под стражу и до полного отбытия наказания препроводили в Лефортово. Там он и провёл ещё один год своей приближающейся к концу трагической и героической жизни. Там же, в тюремной больнице, он познакомился с медсестрой Марией Шеваргиной (по мужу Нузберг), оставившей мужа и приехавшей из Курска с двумя дочерьми. Этой женщине выпало сопровождать сталинского сына до последнего дня.

А генерал 28 апреля 1961 года уже подлежал окончательному освобождению в связи с полным отбытием срока. Но ведь освобождённый узник всё равно оставался Василием Сталиным, и потому его злоключения на том не закончились. На выходе ему стали настоятельно «рекомендовать» выехать в Казань или Куйбышев.

Он отказывался, говорил, что добровольно из Москвы никуда не поедет, и категорически отказывался сменить фамилию. «Ни за что! Дочь (он говорил о Светлане Аллилуевой), которая отказалась от отца, мне не сестра. Я никогда не отказывался и не откажусь от отца!». (Кстати, за годы заключения Светлана фактически отказалась и от брата, ни разу не приехав к нему). Твердил, что молчать не будет, а будет всем говорить, что осудили его необоснованно и в отношении него чинили произвол. Высказывал мысль, что обратится в китайское посольство, чтобы его отправили в Китай, где он будет лечиться и работать.

Ему запретили жить в Москве и Грузии. Руководство КГБ требовало, чтобы он отказался от фамилии «Сталин», от чего Василий категорически отказывался, в результате почти год он не имел паспорта, не мог устроиться на работу.

Тогда, в порядке исключения из действующего законодательства, постановлением Президиума Верховного Совета СССР, «посчитали целесообразным» принудительно направить генерала В.Сталина в ссылку сроком на 5 лет в Казань (поскольку в этот город был запрещён въезд иностранцам). Предоставить ему там однокомнатную квартиру. А если самовольно выедет из указанного места, то привлечь к уголовной ответственности. За дискредитацию высокого звания советского генерала назначить «штрафную» пенсию 150 р. Что же касается работы, то, по улучшении состояния здоровья, помочь с трудоустройством на один из авиационных заводов Казани. В очередной раз «рекомендовали» выписать паспорт на другую фамилию.

29 апреля 1961 года генерал Сталин к месту ссылки прибыл. И сразу попал под неусыпное око КГБ под кодовым названием «Флигер» (по-немецки, лётчик). Без паспорта, со справкой об освобождении. На работу его не брали, паспорт на имя Василия Сталина не выдавали. Следили. Жил он в «хрущёвке» — кв. 82, дом № 105 по ул. Гагарина, на последнем этаже. Хотя он уже стал инвалидом, нога сохла, ходил с палочкой.

Однако в начале 1962 года события приняли иной оборот. Чтобы официально жениться на медсестре Марии Шеваргиной, которая с малолетними дочерьми Людмилой и Татьяной последовала за ним в Казань и обеспечивала медицинский уход, 7 января 1962 года он обратился в КГБ Татарии. Там ему обещали брак немедленно оформить, дать трёхкомнатную квартиру для всей семьи, вернуть часть ранее конфискованных денег, но «взамен» в очередной раз указали сменить фамилию.

И Василий сдался. 9 января ему выдали новый паспорт, а 11 января был зарегистрирован брак Василия и Марии Джугашвили. Поскольку Василий удочерил детей Марии, то те при получении паспортов тоже взяли его фамилию.

Но при этом ничего не менялось в его безалаберной жизни. 30 января он, выпив литр водки, смешанной с литром вина, попал в реанимацию, где врачи спасли ему жизнь. Но чуть тлеющим уголькам здоровья генерала оставалось поддерживать в нём жизнь всего полтора месяца. Он понимал это и сам и жаловался близким, что влачить такое существование больше не может, всё осточертело. Визит 14 марта последнего гостя — майора Сергея Кахишвили, оказался для Василия роковым. Уходя, гость оставил хозяину 6 бутылок вина и шампанского. Для насквозь больного организма бывшего «сталинского сокола» эти дары оказались чрезмерными — мёртвая петля «флигера» замкнулась.

19 марта 1962 года в 13 часов от «острой сердечной недостаточности в результате резко выраженного атеросклероза на фоне алкогольной интоксикации» генерал авиации Василий Сталин скончался… Бесстрашный лётчик. Человек-легенда. Человек, для которого главным смыслом жизни всегда было служение Родине!

На похороны приехали Капитолина Васильева, Александр и Надежда Бурдонские. Были поражены синяками на лице и запястьях покойного, точно он был избит. Вскрытие не производилось. Похоронили 21 марта, в день его рождения и день, когда он должен был въезжать в новую квартиру. Получилось, что обрёл он её на Арском кладбище Казани. Без гражданской панихиды и церемонии, без воинских почестей. На похоронах было человек 250—300, в основном соседи. Если после Сталина-отца остались шинель да валенки, то после сына — пара поношенных костюмов. Расходы на похороны составили 426 р. Жена установила стелу «ЕДИНСТВЕННОМУ. М.ДЖУГАШВИЛИ».

Потом вандалы-антисталинисты несколько раз расстреливали, разрушали памятник.

В 2002 году, когда 10 июля на 72-м году умерла Мария Игнатьевна, её дочери добились, чтобы прах отчима был перезахоронен рядом с матерью на Троекуровском кладбище в Москве. 20 ноября 2002 года это произошло, и сейчас под единой плитой там лежат Василий и Мария Джугашвили. Дочери называют его отцом и содержат могилу в образцовом порядке.

Всего у Василия было семеро детей: четверо своих: Александр и Надежда, скончавшаяся в 2002 году, — от Галины Бурдонской; умершие молодыми Василий (в 19 лет, 1964 г.) и Светлана (в 37 лет —1989 г.) — от Екатерины Тимошенко — и трое приёмных дочерей с фамилией Джугашвили — Лина — от Капитолины Васильевой, Людмила и Татьяна — от Марии Шеваргиной.

На месте бывшей могилы в Казани, где остался памятник с датой перезахоронения 20 ноября 2002 года, появляются живые цветы. Первое место захоронения



https://www.politpros.com/journal/read/?ID=7422