Территория Героев...(214)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Старший лейтенант Слеменев Вадим Реактивный артиллерийский взвод под командованием старшего лейтенанта Вадима Слеменева получил задачу подавить огневые средства противника в районе планируемого наступления.

После выдвижения Слеменев уточнил маршруты и лично возглавил расчёт одной из боевых машин.

На огневом рубеже он сверил данные воздушной разведки и скорректировал прицел, что позволило нанести точный и внезапный удар. Противник понёс потери в живой силе и лишился части огневых средств.

После выполнения задачи Слеменев организовал отход с использованием рельефа и маскировки, благодаря чему удалось избежать поражения FPV-дронами и сохранить личный состав и технику.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ9QAI5qVsI

Сержант Запорожец Виталий На одном из тактических направлений подразделение сержанта Виталия Запорожца выполняло задачу по ведению воздушной разведки.

В условиях применения противником артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов подразделение под командованием Виталия обнаружило перемещение военнослужащих ВСУ. Использовав ударный беспилотный летательный аппарат, сержант уничтожил живую силу противника.

Благодаря мужеству и профессионализму военнослужащего поставленная задача была успешно выполнена

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Сержант Белов Андрей Сержант Андрей Белов в ходе проведения специальной военной операции выполняет боевые задачи в должности стрелка. Действуя в составе группы охраны, он обеспечивал защиту и оборону позиций своего подразделения.

Во время выполнения боевой задачи противник нанес артиллерийский удар по занимаемой позиции. В результате обстрела трое российских военнослужащих получили ранения. Не дожидаясь окончания огневого воздействия, проявляя мужество и самоотверженность, Андрей Белов направился на помощь раненым товарищам.

Эвакуировав их в безопасное место, он оказал первую медицинскую помощь, обеспечив стабильное состояние пострадавших до прибытия эвакуационной группы.

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Сержант Маслов Сергей Командир отделения взвода обеспечения, сержант Сергей Маслов, выполнял задачи по доставке материально-технического имущества на линию боевого соприкосновения.

На пути следования Сергей заметил приближающийся FPV-дрон противника. Укрыв технику в ближайшей лесополосе, он организовал оборону автомобильной техники. Не дожидаясь атаки с воздуха, Сергей прицельным огнём из штатного стрелкового оружия уничтожил FPV-дрон ВСУ, который упал вблизи укрытия.

После этого группа подвоза продолжила движение и в установленные сроки обеспечила доставку боеприпасов и материальных средств на передовую.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ9au04SePs

Старший сержант Костенков Павел На одном из тактических направлений старший сержант Павел Костенков выполнял задачи по эвакуации раненых военнослужащих.

В ходе боевых действий штурмовых подразделений Костенков, действуя в составе эвакуационной группы, своевременно прибыл к раненому, оказал ему первую медицинскую помощь, после чего эвакуировал его в безопасный район и организовал дальнейшую доставку в полевой госпиталь.

Благодаря мужеству и профессионализму старшего сержанта Павла Костенкова поставленная задача была выполнена.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ-D70DXaJI

Сержант Москович Артем Водитель ремонтно-эвакуационного подразделения сержант Артем Москович в ходе выполнения боевой задачи на одном из тактических направлений СВО обеспечивал эвакуацию повреждённой техники в составе ремонтной группы.

В процессе выполнения задачи автомобиль Московича был атакован вражеским FPV-дроном. Несмотря на полученные повреждения, сержант, используя накопленный опыт и навыки, сумел вывести машину из зоны поражения.

Благодаря профессионализму и мужеству сержанта Артема Московича боевая задача была выполнена, а потери среди личного состава ремонтной группы предотвращены

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ9VpHhtXAI

Младший сержант Писаренко Евгений Заместитель командира взвода младший сержант Евгений Писаренко на одном из тактических направлений СВО выполнял боевую задачу по ведению воздушной разведки.

Несмотря на артиллерийские и миномётные обстрелы, расчёты БПЛА под командованием младшего сержанта Писаренко успешно обнаружили позиции двух единиц бронетехники и формирований националистов, которые впоследствии были уничтожены нашими FPV-дронами.

Благодаря профессионализму и бдительности военнослужащего удалось сорвать ротацию подразделений противника.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ9WOYttXsg

Младший лейтенант Иванов Андрей Младший лейтенант Андрей Иванов, действуя на одном из важных тактических направлений, проводил воздушную разведку, осуществлял поиск целей и корректировал огонь российских артиллерийских и танковых расчётов.

В ходе разведки, управляя БПЛА, боец обнаружил хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск. Передав на командный пункт данные о местоположении противника, он продолжил корректировку работы артиллерийских подразделений, ведя видеофиксацию огневого поражения объектов.

Благодаря оперативно переданным данным и точной корректировке огня артиллерии техника и личный состав противника были уничтожены.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ9W33rIXQk

Рядовой Багров Станислав Рядовой Станислав Багров выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов общевойсковым подразделениям, ведущим наступление на позиции украинских боевиков.

При приближении к полю боя автомобиль военнослужащего попал под артиллерийский и миномётный обстрел противника.

Мгновенно сориентировавшись в обстановке, Станислав под плотным огнём боевиков, грамотно используя рельеф местности, вывел загруженный боеприпасами автомобиль в безопасную зону.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ9W4vRuHuc

Сержант Кирьянов Андрей На одном из тактических направлений сержант Андрей Кирьянов выполнял задачу по доставке материальных средств и боеприпасов подразделениям, находящимся на линии боевого соприкосновения.

В ходе выполнения задачи группа под командованием Кирьянова подверглась атаке беспилотного летательного аппарата противника. Действуя грамотно и решительно, сержант Кирьянов занял огневую позицию и огнём из стрелкового оружия уничтожил ударный БПЛА.

Благодаря профессионализму, мужеству и слаженным действиям сержанта Андрея Кирьянова поставленная задача была выполнена в полном объёме, потерь среди личного состава не допущено.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ-FAKgSK-U

Ефрейтор Суворов Сергей Ефрейтор Сергей Суворов в составе группы выполнял задачу по доставке продовольствия и боеприпасов расчётам БПЛА. В ходе выполнения задачи группа подверглась атаке FPV-дронов противника. Проявив хладнокровие, Суворов занял огневую позицию и точным огнём из автомата уничтожил вражеские дроны в воздухе.

Продолжая движение, он обнаружил разведывательный беспилотник противника, корректировавший миномётный огонь, и прицельным огнём уничтожил его. В результате группа успешно достигла передовых позиций и выполнила задачу по доставке продовольствия и боеприпасов.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ96EO6xf2w

Рядовой Банников Владимир Рядовой Владимир Банников, действуя в составе ремонтной группы, выполнял задачи по эвакуации и ремонту поврежденной в бою вооруженной и военной техники. В условиях огневого соприкосновения с противником он обеспечивал вывоз техники с поля боя и доставку ее в ремонтные мастерские.

В ходе выполнения задачи Банников, обнаружив приближение вражеских FPV-дронов, умело маневрировал транспортным средством, избежал удара и вывел автомобиль из-под огня. Второй дрон был уничтожен в воздухе.

По прибытии на место эвакуационно-ремонтная группа с помощью крана и лебедки оперативно доставила поврежденную технику в пункт восстановления.

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Ефрейтор Мартынов Владимир Ефрейтор Владимир Мартынов в составе эвакуационной группы выполнял задачу по выносу раненых с поля боя. Во время эвакуации, действуя на открытой местности, он прикрывал группу и, контролируя воздушное пространство, обнаружил приближающийся FPV-дрон противника.

Точным огнём из стрелкового оружия Мартынов уничтожил дрон, после чего группа продолжила выполнение задачи и успешно доставила раненого в безопасное место. Благодаря бдительности и профессионализму ефрейтора Мартынова жизнь военнослужащего была спасена.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ95bPwUKRI

Ефрейтор Яковенко Вадим На одном из тактических направлений ефрейтор Вадим Яковенко выполнял задачу по доставке боекомплекта и материально-технических средств.

Во время движения по маршруту Яковенко обнаружил приближение беспилотного летательного аппарата противника. Оценив обстановку и своевременно совершив манёвр автомобилем, он не допустил поражения цели: БПЛА не достиг автомобиля и сдетонировал при ударе о землю.

Благодаря мужеству и профессионализму ефрейтора Вадима Яковенко боевая задача была успешно выполнена.

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Старший лейтенант Слегин Александр Старший лейтенант Александр Слегин, находясь на боевых позициях артиллерийского дивизиона, выполнял задачи разведки в зоне ответственности подразделения. В ходе боевого дежурства на командном пункте он перехватил видеосигнал с FPV-дрона противника и, оперативно оценив обстановку, своевременно оповестил посты воздушного наблюдения о местонахождении ударной группы БПЛА.

Офицер выдал целеуказание, в результате чего были уничтожены один разведывательный и три ударных беспилотника противника. Благодаря грамотным и своевременным действиям старшего лейтенанта Слегина удалось предотвратить внезапное нападение и избежать потерь среди личного состава и техники.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ9q0-OXVus

Старший сержант Холодов Вячеслав На одном из тактических направлений в составе экипажа боевой машины старший сержант Вячеслав Холодов выполнял задачу по нанесению огневого поражения противнику.

В условиях применения противником артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов Холодов занял выгодную позицию и огнем из стрелкового оружия, уничтожил два FPV-дрона.

Благодаря мужеству и профессионализму старшего сержанта Вячеслава Холодова задача была выполнена, без потерь личного состава

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ9hKw3hB-U

Младший сержант Демин Станислав Младший сержант Станислав Демин в составе группы снабжения доставлял боеприпасы и продовольствие на передовые позиции. В ходе выполнения боевой задачи он заметил скрытное перемещение диверсионно-разведывательной группы противника.

Станислав незамедлительно доложил об этом командованию по радиосвязи, после чего занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой с ДРГ. Ведя прицельный огонь, Демин лично уничтожил двух диверсантов. Несмотря на численное превосходство, противник понёс потери и отступил.

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Рядовой Неверов Сергей Рядовой Сергей Неверов в составе расчёта выполнял задачи по фортификационному оборудованию позиций российских войск.

Выдвинувшись в назначенный район, он вместе с товарищами изучил местность и приступил к оборудованию опорных пунктов и огневых точек на местности.

В ходе работы военнослужащий обнаружил беспилотный летательный аппарат противника, ведущий разведку. Прицельным огнём из личного оружия он уничтожил БПЛА.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ9mijVrLCQ

Сержант Староверов Максим Командир отделения сержант Максим Староверов, действуя на одном из тактических направлений в зоне проведения СВО, выполнял боевую задачу по выявлению средств радиолокационной разведки противника.

В ходе разведки местности он обнаружил радиолокационную станцию ВСУ и оперативно передал её координаты расчёту БПЛА, что позволило незамедлительно уничтожить цель.

Профессиональные и слаженные действия сержанта Староверова способствовали успешному выполнению задачи и обеспечили продвижение подразделений на данном участке.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ9wZ1JqVk8

Рядовой Шаманов Данил Рядовой Данил Шаманов в ходе специальной военной операции выполнял задачи по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации раненых с поля боя. В ходе наступления штурмовых подразделений получил приказ на эвакуацию военнослужащего, получившего тяжелую минно-взрывную травму.

Действуя в составе эвакуационной группы, преодолевая сложный маршрут и укрываясь от вражеских БПЛА, Шаманов оперативно прибыл к раненому, оказал первую помощь и под непрекращающимся минометным огнем вынес его в безопасный район, организовав последующую эвакуацию в полевой госпиталь.

Благодаря профессиональным и мужественным действиям рядового Шаманова раненый был своевременно доставлен в госпиталь, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ9rQNc9L1g

Ефрейтор Пахалин Анатолий Оператор беспилотных летательных аппаратов ефрейтор Анатолий Пахалин в составе расчёта БПЛА выполнял задачи воздушной разведки, выявляя опорные пункты и замаскированные позиции ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения.

В заданном квадрате, несмотря на интенсивное противодействие средствами РЭБ, военнослужащий обнаружил замаскированный пункт воздушной разведки противника и уничтожил его с применением FPV-дрона самолётного типа «Молния-2».

Точные и своевременные действия ефрейтора Пахалина существенно затруднили противнику получение разведывательной информации и организацию обороны в данном районе.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ-AEXs3G5Y

Сержант Ганич Владислав Заместитель командира мотострелкового подразделения сержант Владислав Ганич в составе группы выполнял задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств на одном из важных тактических направлений.

Группа осуществляла очистку автомобильных дорог, приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий от противопехотных и противотанковых мин. В ходе выполнения задач Владислав Ганич самостоятельно обезвредил боевую часть вражеского беспилотного летательного аппарата.

Обнаруженные боеприпасы при возможности вывозились на полигон для уничтожения, поврежденные или неисправные мины уничтожались на месте.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ9_xzWcecM

Сержант Созинов Андрей За каждым пилотом FPV-дронов стоит не менее важный специалист − оператор-сапёр. Человек, который готовит боевую часть и сам беспилотник к вылету. Именно таких мастеров обучает инструктор с позывным «Воробей» − сержант Андрей Созинов.

Особое внимание в ходе подготовки уделяется мерам безопасности, от соблюдения которых будет зависеть жизнь бойцов и поражение целей.

«Эта работа требует внимательности и осторожности, а также терпения и выдержки – без этих качеств в нашем деле не обойтись. Но если учишься с желанием, то всё не так уж и сложно», – отмечает инструктор.

Подробнее об особенностях работы оператора-сапёра и о том, как готовят таких специалистов в зоне СВО, читайте в материале «Красной звезды».

https://max.ru/morf/AZ98ZvBze88

Младший лейтенант Рязанцев Иван Мысли каждого военнослужащего в зоне спецоперации часто возвращаются к дому. Многие находят в тёплых воспоминаниях силу для ежедневного преодоления трудностей. Так и младший лейтенант Иван Рязанцев вдали от семьи всегда окружён их поддержкой. Ведь на боевом пути его сопровождают талисманы, подаренные супругой и дочерью ещё в 2022 году.

На бронежилете младшего лейтенанта Ивана Рязанцева, взрослого мужчины и опытного офицера, – изображения котов. Воинственных – в форме и касках. Один из них с лаконичной подписью: «Мы – не они!».

Никаких противоречий. Дело в том, что шевроны – оберег. В 2022 году нашивки подарила ему дочь, провожая папу в командировку. Маленькая Василиса была убеждена, что коты принесут ему удачу. И оказалась права.

Подробнее о боевом пути офицера – в материале газеты «Уральские военные вести».

https://max.ru/morf/AZ9jzm4zaUc

Старший лейтенант Москаленко Александр В зоне СВО Александр командовал противотанковым взводом. Поначалу его подразделение работало на противотанковой пушке «Рапира». Потом он выполнял задачи на противотанковых комплексах – «Метисах», «Фаготах», «Корнетах».

«Мы держали танкоопасные направления, поддерживали пехоту огнем артиллерии. Как правило, мы заранее знали, откуда пойдет их техника, и следили за вверенными секторами. Если разведка докладывала о приближении, начинали работать», – коротко рассказывает офицер.

Ударами по танкам задачи взвода Александра не ограничивались. Вспоминает случай, когда их расчет ударил по блиндажу, попав в крохотную «форточку» с многокилометровой дистанции. Ювелирно отработали.

Однажды Александр отправился встречать грузовик с боеприпасами, но по пути вступил в схватку с вражеской «Бабой-Ягой». Снаряд с гексакоптера упал прямо под ноги. Ранило. Упал наземь, но сознания не потерял – зарядил ружье. Хорошенько прицелился и – попал! Дрон, накренившись, упал в кусты. На счастье, вскоре прибыла подмога. Бойцы из соседнего подразделения ехали на ротацию. Прихватили с собой, доставили к медикам. Через полтора часа офицер уже был в операционной, и это спасло ему жизнь.

Подробнее о выполнении боевых задач и дальнейших планах на жизнь Александр рассказао в материале «Красной звезды».

https://max.ru/morf/AZ9uqh-2c5A

Военнослужащий Заруцкий Александр Александр Заруцкий пошёл на фронт сразу после окончания среднего специального учебного заведения. Теперь, защищая Родину, он продолжает учёбу в ВУЗе. Александр рассказал о службе и своих планах на будущее:

«Сначала мы учились на симуляторах, проходили техническую часть. Обязательно практика на полигоне. После прохождения полного курса нас отправили в зону проведения спецоперации, где мы приступили к выполнению первых боевых задач. <... > Подал документы в Уральский государственный экономический университет и начал заочно закрывать курсовые. Скоро поеду на защиту диплома. Защищу и вернусь сюда уже с высшим образованием».

https://max.ru/morf/AZ9Wp81jLhk Командир штурмового взвода Дмитрий рассказал, как военнослужащие выбивают противника из хорошо укрепленных опорников.

Связист штурмового взвода Руслан отметил серьезные изменения в организации связи и способах управления боем.

Подробнее в видео по ссылке.

https://max.ru/morf/AZ95j7GmLO8 Занимался машинами, а теперь служит в Армии России. Младший сержант Егор Маджуль родом из Саратовской области. Он награжден медалью Жукова за выполнение боевых задач в Запорожской области, в районе населенного пункта Малая Токмачка.

Наш герой и его товарищи доставляли на передовые позиции провизию и боеприпасы. В один из таких рейдов Егор с товарищем были обнаружены украинскими беспилотниками, были атакованы артиллерией, но выполнили задачу, несмотря на противодействие врага.

См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ9KnJc2Yn0 Никита Денисов награжден медалью «За отвагу», для него эта боевая задача была самой первой в зоне СВО.

См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ9VjidVU0g Максим Анцупов сменил блиндаж на учительское кресло. Ветеран СВО стал преподавателем начальной военной подготовки в одной из школ Хабаровска, а помогла ему в этом региональная программа «Доступный труд».

По словам депутата Госдумы Максима Иванова, именно люди с боевым опытом способны объяснить мальчишкам и девчонкам, что это такое – защищать Родину! Ребятам новый учитель нравится, да и самому «Пыху» (такой был у него позывной в армии) новое амплуа пришлось по душе. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ9MAlLDfew

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ Еврейская автономная область, Биробиджан

Константин Корнеев воевал на СВО с 2022 года.

Погиб при исполнении воинского долга.

https://герои-сво.рф/geroi/korneev-konstantin-alekseevich

Младший сержант Макаров Роман Макаров Роман Владимирович

11.04.1984 — 07.06.2025

Заместитель командира взвода- командиром отделения расчётного взвода управляемых ракет мотострелкового батальона

Роман родился в Саратове. Учился в школах 78 и 41. В вечерней школе №6 получил полное среднее образование.

Работал в администрации Волжского района, города Саратова, позже электромонтёром на охранном предприятии, электромонтёром пожарной сигнализации на заводе холодильного оборудования.

В октябре 2022 года Роман был признан на военную службу в рамках частичной мобилизации для участия в СВО.

Роман служит заместителем командира взвода-командиром отделения расчёта взвода противотанковых управляемых ракет мотострелкового батальона.

В ноябре 2023 года получил статус ветерана боевых действий.

За успешное выполнение боевых задач в январе 2025 года был удостоин медалью Жукова.

Погиб: Белогорловка

В ноябре 2025 года Указом Президента РФ за отвагу и героизм, проявленые при выполнении воинского долга, Роман награждён Орденом Мужества посмертно.

https://герои-сво.рф/geroi/makarov-roman-vladimirovich

Военнослужащий Шахматов Виктор Шахматов Виктор Александрович — боец из посёлка Туртас, Уватского района, Тюменской области, проявивший исключительное мужество в боях при освобождении населённого пункта Андреевка Красноармейского района Донецкой Народной Республики.

Он погиб в марте 2025 года, выполняя воинский долг в рамках Специальной военной операции на Украине.

https://герои-сво.рф/geroi/shahmatov-viktor-aleksandrovich

Военнослужащий Забугин Сергей Забугин Сергей Владимирович

07.10.1999 — 28.04.2026

Воронежская область, посёлок городского типа Подгоренский

Сергей подписал контракт в 2023 году, стремясь присоединиться к своим друзьям на фронте.

Он всегда был смелым мужчиной и не боялся трудностей, поэтому решил служить и защищать свою родину.

https://герои-сво.рф/geroi/zabugin-sergey-vladimirovich

Ефрейтор Гречушкин Вячеслав Гречушкин Вячеслав Олегович из села Клепиково, Ишимского муниципального округа Тюменской области.

Погиб 05.12.2025, защищая нашу Родину в ходе Специальной военной операции на Украине.

https://герои-сво.рф/geroi/grechushkin-vyacheslav-olegovich

Военнослужащий Ковешников Евгений Ковешников Евгений Юрьевич

28.08.1969 — 17.12.2024

Ковешников Евгений Юрьевич до конца посвятил себя службе в ходе специальной военной операции на Украине.

Уроженец и житель города Белово, Кемеровская область, он стал одним из тех, кто отдал свою жизнь, защищая интересы своей Родины.

Евгений Юрьевич погиб 17 декабря 2024 года, оставив после себя память о стойкости и беззаветной любви к своей семье и Отечеству.

https://герои-сво.рф/geroi/koveshnikov-evgenij-jurevich

Военнослужащий Ковешников Александр Ковешников Александр Евгеньевич

Кемеровская область, Белово

Ковешников Александр Евгеньевич, сын Евгения Юрьевича, родился в 2001 году в том же городе Белово. Следуя по стопам отца, он также стал участником специальной военной операции на Украине.

Александр, 21‑летний юноша, погиб в 2022 году во время боевых действий.

Его отвага и готовность служить своему народу навсегда останутся в сердцах тех, кто знал и любил его.

https://герои-сво.рф/geroi/koveshnikov-aleksandr-evgenevich

Военнослужащий Ваганов Роман Ваганов Роман Анатольевич

Ваганов Роман Анатольевич, солдат из города Тюмени, трагически погиб 19 сентября 2025 года при исполнении боевого задания в зоне проведения Специальной военной операции на Украине.

https://герои-сво.рф/geroi/vaganov-roman-anatolevich

Военнослужащий Чистохин Максим Чистохин Максим Евгеньевич

01.01.2004 — 06.06.2026

Погиб: ДНР

Родился и вырос Максим в деревне Творогово в Емельяновском районе Красноярского края, воспитывался бабушкой.

Он всегда был весёлым, всегда улыбался. Любил петь и играть на гитаре.

https://герои-сво.рф/geroi/chistohin-maksim-evgenevich

Гвардии рядовой Лубсанов Мэргэн В Иволгинском районе готовятся проститься с земляком — Лубсановым Мэргэном Мункуевичем, погибшим при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Мэргэн Мункуевич родился 13.12.2002 в Джидинском районе Республики Бурятия, в селе Гэгэтуй. Детство и юность он посвятил учебе и спорту. Окончив девять классов Иройской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, он активно занимался гиревым спортом, тхэквондо и боксом, проявляя настойчивость и дисциплину. В 2020 году Мэргэн поступил в Байкальский многопрофильный колледж, где получил профессию изготовителя мясных полуфабрикатов. Обучение он завершил в 2022 году и до заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации в 2024 году работал по специальности. Проходя военную службу по контракту, гвардии рядовой Лубсанов исполнял обязанности командира отделения 3-го мотострелкового батальона войсковой части 69647, дислоцированной в городе Кяхта. Он с честью выполнял поставленные задачи, оставаясь верным присяге и воинскому долгу. У Мэргэна Мункуевича остались мать, а также пятеро сестёр. https://герои-сво.рф/geroi/lubsanov-mergen-munkuevich Военнослужащий Катырматов Руфат Катырматов Руфат — житель города Тюмень (микрорайон Тарманы), трагически погиб 02.12.2025 в зоне проведения Специальной военной операции на Украине. https://герои-сво.рф/geroi/katyrmatov-rufat Рядовой Сычугов Алексей 06.04.1982 — 26.05.2025 Приморский край, Лесозаводск Штурмовик Погиб на СВО. https://герои-сво.рф/geroi/sychugov-aleksey Военнослужащий Третьяков Дмитрий Дмитрий Сергеевич родился 14 сентября 1983 года в Шорохово, Исетского района, Тюменской области, где окончил местную школу в 1999 году. После этого он продолжил образование в Тюменском государственном колледже профессионально‑педагогических технологий, получив профессию электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования. С 1999 по 2002 год Дмитрий проходил срочную службу в контингентной гвардейской дивизии в городе Наро‑Фоминске, где служил наводчиком‑оператором боевой машины пехоты БМП‑2 (в/ч 18900). Вернувшись домой, он создал семью и поселился в родном Шорохово. С 2013 по 2024 год Дмитрий Сергеевич работал машинистом технологических насосов на Тямкенском месторождении в компании РН‑Уватнефтегаз. В июле 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и был направлен в часть 21005 74‑й бригады, чтобы продолжить служить своей стране. Третьяков Дмитрий Сергеевич героически погиб 21 ноября 2025 года при выполнении боевой задачи в зоне проведения Специальной военной операции на Украине. Он оставил после себя троих детей — большую и любящую семью. https://герои-сво.рф/geroi/tretyakov-dmitrij-sergeevich Военнослужащий Цибульский Владимир Цибульский Владимир, уроженец города Ухта, отдал свою жизнь, выполняя служебный долг в ходе специальной военной операции на Украине. С ноября 2025 года он служил в мотострелковой роте вооружённых сил после заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации в феврале 2025 года. С самого начала службы Владимир проявил стойкость и готовность честно исполнять поставленные боевые задачи. Его боевой путь был отмечен самоотверженностью и преданностью товарищам по оружию. 16 марта 2025 года, выполняя боевые задания в зоне специальной военной операции, он погиб, оставив после себя память о служении Родине. https://герои-сво.рф/geroi/cibulskij-vladimir Старший сержант Павлюченко Сергей Павлюченко Сергей Анатольевич 12.01.1991 — 25.03.2026 Иркутская область, село Баклаши Сергей Анатольевич родился в Тулунском районе деревня Владимировка. После окончания школы пошёл служить в армию, мотострелковые войска. Работа л в Иркутске на ТЭЦ. Был очень добрый,отзывчивый всем спешил всегда помочь. На СВО ушёл в сентябре 2021 года, проходил обучение в Юрге. Старший сержант Сергей прходил службу на СВО с сентября 2022 года в подразделении на должности заместителя командира взвода. За долгое время он зарекомендовал себя, как надёжный товарищ и грамотный командир не раз спасавший своих бойцов от гибели. Так, в январе 2026 года во время закрепления на рубеже обороны его подразделение подверглось налёту FPV-дронов ВСУ и один из бойцов оказался раненым,был тяжело обожжен и потребовалась срочная эвакуация. Во время долгой эвакуации, которую осуществлял Сергей по пути в медпункт роты, на тропе наткнулись на тяжелораненого бойца с перебитыми ногами, который полз из последних сил. Проявил истиный дух бойца, гуманность и человеколюбие, осуществил эвакуацию бойца своего подразделения, Сергей вернулся за тяжелораненым бойцом и под непрерывным минометным огнём укрываясь от дронов-камикадзе противника, вытащил его на себе в медицинский пункт подразделения. Его жизнелюбие и сила духа, вдохновляла всегда окружающих боевых товарищей. Он был для них не просто товарищ, друг, он стал для своих бойцов настоящим братом. За проявленную храбрость и заслуги Павлюченко Сергей Анатольевич был награжден медалью "За отвагу",

медалью "За храбрость" 2 степени,

медалью "За воинскую доблесть" 2 степени,

медалью "Участнику специальной военной операции",

медалью "За боевые отличия",

квалификационным знаком "За штурм". 25 марта 2026 года, Сергей погиб. У Сергея осталась любящая его семья, мама, отчим, четыре сестрёнки, два брата, племянники, жена и ещё очень много родных. https://герои-сво.рф/geroi/pavlyuchenko-sergey-anatolevich-1 Военнослужащий Александров Александр Александров Александр из города Тюмень трагически погиб 11.03.2025 во время выполнения боевых задач в зоне проведения Специальной военной операции на Украине. https://герои-сво.рф/geroi/aleksandrov-aleksandr-3 Военнослужащий Поткин Станислав Поткин Станислав Анатольевич родился в 1962 году и был нашим земляком из города Тюмени. 14.11.2025 Станислав Анатольевич погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения Специальной военной операции на Украине. https://герои-сво.рф/geroi/potkin-stanislav-anatolevich Военнослужащий Лапин Андрей Керчь простилась с защитником Отечества — Лапиным Андреем Александровичем, погибшим при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Его жизненный путь был тесно связан с трудом, служением людям и родному городу. Андрей Александрович родился в 1967 году в городе Семипалатинске. В возрасте четырех лет вместе с семьей он переехал в Керчь, которая стала для него настоящим домом. В 1982 году окончил школу № 6 имени Н. А. Некрасова, после чего поступил в профессионально-техническое училище № 40, где получил специальность электромеханика. В 19 лет Андрей был призван на срочную службу в Вооруженные силы. Он проходил ее в должности авиамеханика по эксплуатации и ремонту самолетов с реактивными двигателями. Вернувшись к гражданской жизни, продолжил обучение — в 1988 году окончил ПТУ № 29, освоив профессию крановщика. Трудовая биография Андрея Александровича включала работу на заводе имени Войкова в службе охраны, в городском центре культуры и досуга на должности техника. Он активно участвовал в городских мероприятиях, был хорошо известен в общественной жизни Керчи. В последние годы трудился крановщиком на судостроительном заводе «Залив». После начала специальной военной операции Андрей Александрович, следуя зову сердца, отправился в зону боевых действий. Исполняя воинский долг и защищая мир и безопасность страны, он погиб 16 марта в Артемовском районе Донецкой Народной Республики. https://герои-сво.рф/geroi/lapin-andrej-aleksandrovich Гвардии рядовой Кохан Леонид Кохан Леонид Юрьевич 23.12.2005 — 12.03.2025 Новосибирская область, Бердск Леонид родился в Советском районе г. Новосибирска, в первый класс пошёл в гимназии Nº 6 «Горностай». Впоследствии, в связи с переездами, начальную школу окончил в МБОУ СОШ Nº 97 Новосибирска, а выпускался из МАОУ СОШ Nº4 города Гвардии рядовой Кохан нёс службу в в/ч 39255 в воинской должности оператора- топогеодезиста отделения артиллерийской разведки взвода противотанкового дивизиона. Хорошо владел навыками стрельбы из гаубицы. В январе 2025 года Леонид Кохан был переведён в гвардейский полк 394, в/ч 25573, запорожское направление. В конце февраля 2025 года он был направлен на очередное боевое задание в ДНР. Группа была сформирована из трех опытных людей, из тех, кто имел за плечами боевой опыт. 12 марта возвращаясь в исходное положение, группа попала под обстрел FPV-дронов, вся группа не вышла на связь. Преданный друг, всегда готовый прийти на помощь в беде, скромный и добрый парень, душа компании, который никогда не пасовал перед трудностями и был уверен, что всё придёт в своё время. Мужество Леонида было отмечено медалями «Участнику специальной военной операции»,

«За воинскую доблесть» второй степени. За отвагу и самоотверженность, проявленную в боях, он был удостоен высшей награды - Ордена Мужества посмертно. https://герои-сво.рф/geroi/kohan-leonid-yurevich Военнослужащий Кохановский Владислав Кохановский Владислав Анатольевич 16.05.1990 — 03.08.2024 Ханты-Мансийский автономный округ, посёлок городского типа Излучинск При выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции героически погиб Кохановский Владислав Анатольевич — сын, брат, муж, отец и верный друг. 28 сентября 2022 года он был мобилизован и с этого момента находился на военной службе, честно и самоотверженно выполняя поставленные задачи. До последнего дня он оставался верен присяге и воинскому долгу. https://герои-сво.рф/geroi/kohanovskij-vladislav-anatolevich Рядовой Макаров Иван Макаров Иван Александрович 03.02.1995 — 09.07.2024 Нижегородская область, с.Дивеево Штурмовик. Жил в глубинке Нижегородской области. Добрый, отзывчивый парень. Пришла беда в Россию — пошёл защищать Родину добровольцем, сказав, что это его долг. Заключил контракт 03.06.2024 года. https://герои-сво.рф/geroi/makarov-ivan-aleksandrovich Военнослужащий Зиханшин Сергей 04.09.1997 — 31.10.2025 Республика Бурятия, поселок Хандагай Зиханшин Сергей Алексеевич родился 9 апреля 1997 года. Его детство прошло в постоянных переездах: в 2004 году семья переселилась в поселок Онохой, где Сергей впервые сел за школьную парту. Спустя семь лет, в 2011 году, дом вновь сменил прописку — семья вернулась в Хандагай. Здесь, в вечерней школе Хоринского района, он успешно окончил девять классов обучения. После школы Сергей не стал откладывать начало самостоятельной жизни — он приступил к работе вахтовым методом на лесозаготовках, где зарекомендовал себя как человек трудолюбивый и ответственный. Новые жизненные обстоятельства закаляли его характер и формировали стойкость духа. 3 мая 2025 года Сергей заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Судьба распорядилась так, что в тот же день, когда он проводил в последний путь собственного брата, погибшего на специальной военной операции, сам отправился на службу. Он стал бойцом мотострелковой роты, где проявил преданность долгу и товарищам. В июле 2025 года Сергей получил боевое ранение, но после лечения в госпитале вновь вернулся в зону специальной военной операции — 11 сентября 2025 года. Его несломленный дух и верность присяге были очевидны всем, кто служил рядом. 31 октября 2025 года, исполняя свой воинский долг, Сергей Алексеевич пал в бою. У него остались мать, отец, пятеро детей и многочисленные родственники. Близкие вспоминают Сергея как жизнерадостного, веселого, доброго человека — настоящего друга и опору семьи. https://герои-сво.рф/geroi/zihanshin-sergej-alekseevich Военнослужащий Пономарев Владимир Пономарев Владимир, военнослужащий из Брянской области, погиб 30.08.2025, исполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине. Уроженец и житель Навлинского района, он стойко выполнял боевые задачи до последних минут своей службы. 30 августа 2025 года Владимир получил смертельное ранение в зоне проведения специальной военной операции. https://герои-сво.рф/geroi/ponomarev-vladimir Военнослужащий Горелов Антон Горелов Антон Александрович 03.03.1991 — 13.12.2024 Свердловская область, село Елань Антон Александрович родился 3 марта 1991 года. Он принадлежал к поколению, которому выпало испытание войной, и которое с честью приняло на себя ответственность за мир и безопасность своей страны. Его жизненный путь оборвался 13 декабря 2024 года в ходе выполнения боевых задач. https://герои-сво.рф/geroi/gorelov-anton-aleksandrovich https://max.ru/morf/AZ9RrHyBM6s