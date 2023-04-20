Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 49

Вице адмирал Балтийского флота Виктор Лиина, в составе которого находилась рота старшего лейтенанта Паламарчука так описал его подвиг родителям Героя:

"Находясь в гуще боя, Валерий Паламарчук принял командование на себя после гибели командира, проявил силу духа и настоящие командирские качества, тем самым сохранив жизнь своим подчиненным. Примите глубочайшее уважение за то, что воспитали такого воина».

Указом президента Российской Федерации 15 октября 2022 года старшему лейтенанту Валерию Паламарчуку было присвоено звание Героя Российской Федерации. Золотая Звезда Героя была передана вдове отважного офицера. В родном городе обещают установить бюст в память об офицере, а баннер с фотографией Валерия и описанием его подвига украшает стену одного из домов.

https://dzen.ru/a/ZBNt5JRG_R-2vwa7



Валерию было всего 37 лет, когда он ушел в вечность. Он не боялся перемен и постоянно находился в поисках себя. Был и учителем, и следователем, пока не понял, что хочет стать офицером танкистом. К сожалению подобные испытания всегда уносят жизни самых достойных представителей нашего общества. Хочется верить, что имя Героя не будет забыто и будет сохранено в память потомков.

На фасаде Крымковской школы Джанкойского района открыта мемориальная доска в честь героя спецоперации Александра Бирко. Александр Бирко героически погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине и посмертно удостоен орденом Мужества. Памятная доска украсила фасад здания школы, где учился Александр.

https://t.me/rabotaembrat/5623

Мемориальная доска, установленная на школе №9 в городе Набережные Челны, в память о пулеметчике ЧВК "Вагнер".

Артур Салимов погиб, выполняя боевое задание, на бахмутском направлении. Награжден Орденом Мужества и наградами компании посмертно.

Быть воином - жить вечно.

https://t.me/orchestra_w/5762

В Ульяновске открыли мемориальную доску погибшему участнику СВО 27 марта 2023 года памятный знак в честь погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции старшего сержанта Руслана Ахметзянова установили на здании спортивной школы олимпийского резерва имени Анатолия Винника в которой он занимался.

Руслан был победителем и призером всероссийских, межрегиональных и областных соревнований, мастером спорта по греко-римской борьбе. В 2007 году поступил на службу в отряд спецназначения «Барс», где у него было много командировок в горячие точки на Северном Кавказе, Сирии, а позже и на Украине.

26 сентября 2022 года, недалеко от Красного Лимана его отряд попал в засаду, в результате которой он получил ранения, прикрывая собой боевых товарищей. Из-за тяжести травм жизнь Руслана спасти не удалось.

За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, Руслан Ахметзянов посмертно награждён орденом Мужества.

https://t.me/strana_geroev/4371

В Крыму открыли мемориальные доски евпаторийцам, погибшим в зоне проведения СВО. В 12 школе увековечили память майора Вячеслава Каренко и рядового Николая Милютина, а в доме по пр. Победы, 64 - капитана Максима Уланова. Каждый из них посмертно награждён орденом Мужества.

Вечная память Героям!

https://t.me/rabotaembrat/5661

В Уфе неизвестные подрехтовали граффити с изображением иноагента Земфиры. Теперь его украшает надпись «У этой суки нет Родины». Олег Кайбышев – автор граффити, который выполнил его в 2019 году, не считает появление надписи актом вандализма и не планирует ее закрашивать.

В общем, бывшие (так как ничего общего с ней иметь не хотят) земляки Земфиры свое слово сказали.

https://t.me/Crimeanprachka/20539

Сегодня вместо традиционных рисунков художников у нас будут арт-работы от команды "Рыбарь".

Ночи СВО: воздушные охотники 9 гвардейской мсбр — наш арт (канал "Рыбарь")в поддержку специальной военной операции Спустя год специальной военной операции изменения претерпели части и соединения народных милиций Донбасса, которые сегодня стали структурными формированиями Вооруженных сил Российской Федерации.

Донецкая «Девятка» раньше называлась 9 отдельным Мариупольско-Хинганским штурмовым полком морской пехоты: на их счету взятие завода имени Ильича в Мариуполе.

Сейчас бойцы 9 гвардейской мотострелковой бригады выполняют задачи на Донецком направлении и являются одними из передовиков по применению как разведывательных, так и ударных FPV-дронов, не давая противнику передышки.

https://t.me/rybar/44952

Пейзажи СВО: танкисты 20 мсд на страже побережья — наш арт в поддержку специальной военной операции . В первые дни СВО соединения Южного военного округа пересекли границу на Крымском перешейке и двинулись в сторону Николаева. Среди них была и 20 гвардейская мотострелковая дивизия.

За год воины-волгоградцы прошли через множество битв. Они месяцами стойко держали оборону на подступах к Херсону при абсолютном численном превосходстве противника. В одной только прибрежной Александровке бойцы из входящего в дивизию 255 полка окружили и разгромили крупные силы ВСУ.

После вывода российских войск с правого берега Днепра части 20 мотострелковой дивизии действуют на других направлениях. Например, под Донецком они наступают и ведут тяжелые бои в Марьинке.

https://t.me/rybar/44963

Еще один арт от "Рыбаря". Ночи СВО: железные воины 74 гвардейской омсбр — наш арт в поддержку специальной военной операции Хотя Центральный военный округ до СВО считался тыловым, с первых дней боевых действий его соединения шли вглубь территории противника и успешно выполняли боевые задачи. Одним из таких была 74 отдельная гвардейская мотострелковая бригада.

Бойцы-кузбассовцы прорывались на Киев через Черниговскую область, а после переброски на Донбасс ломали оборону противника под Лисичанским НПЗ и заходили в Белогоровку, завершая летнее освобождение ЛНР. Наступать приходилось в численном меньшинстве вплоть до того, что на ночную зачистку в пешем строю могли идти мехводы БМП.

За год соединение прошло через многое: были и крупные успехи, и эпизоды с потерями людей и техники. Но железные воины 74 гвардейской отдельной мотострелковой бригады по-прежнему в строю и сейчас бьют врага на участке между Сватово и Кременной.

https://t.me/rybar/45016

Пейзажи СВО: снайперы 3 мсд ВС РФ после задачи — наш арт в поддержку специальной военной операции Наши иллюстраторы и художники продолжают экспериментировать с нейросетью Stable Diffusion, создавая пасторальные пейзажи из зоны СВО на основе картин отечественных художников-передвижников.

На нашем втором арте — снайперская пара 3 Висленской мотострелковой дивизии, личный состав которой действовал в Харьковской области и выполняет задачи в ЛНР. Через чистое поле бойцы с высокоточными винтовками возвращаются с успешно выполненной боевой задачи.

https://t.me/rybar/44920

Ночи СВО: штурмовики ОБТФ «Каскад» на подступах к Угледару — наш арт в поддержку специальной военной операции

Бойцы отдельного боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики «Каскад» закаляются в горниле войны на Донбассе с 2017 года.

На счету соединения огромное количество проведённых вылазок и штурмов позиций противника. Сейчас «каскадовцы» действуют в окрестностях Угледара, штурмуя дачи и пытаясь продвинуться к важному населённому пункту.

Больше всего ОБТФ «Каскад» запомнился многочисленными кадрами применения барражирующих боеприпасов и точечного вывода из строя вражеской техники. На счету соединения свыше сотни единиц поражённой бронетехники и артиллерийских систем противника.

https://t.me/rybar/45070

Пейзажи СВО: крылатая мотопехота 98 гв вдд — наш арт в поддержку специальной военной операции

Десантные полки из Костромы и Иваново с первых дней специальной военной операции участвуют в боевых действиях. Сперва они в составе объединенной группировки войск наступали в Киевской области, затем отражали наступление противника на правом берегу Днепра, отбивая атаки на Ольгино и прикрывая группировку российских войск в Бериславе.

Десантники из 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии сейчас методично зачищают леса Серебрянского лесничества на левом берегу Северского Донца к югу от Кременной. Им противостоят как кадровые украинские военнослужащие, так и иностранные наемники.

https://t.me/rybar/45052

Пейзажи СВО: бойцы 4 омсбр на защите рубежей — наш арт в поддержку специальной военной операции

С недавних пор части народных милиций Донбасса полностью стали структурными формированиями Вооруженных сил Российской Федерации. В их числе оказалась 4 отдельная мотострелковая бригада, воюющая на полях Луганской Народной республики с 2015 года.

С началом специальной военной операции соединение под командованием легендарного командира Джафара освобождало территорию ЛНР. В тяжелых боях оно брало Тошковку, Новотошковку и Горское, а бойцы штурмовали линии окопов, шахты и застройку.

Впоследствии воины 4 отдельной мотострелковой бригады держали оборону у села Спорное и не давали ВСУ вновь выйти к Лисичанску. Сейчас они продолжают работать по противнику, буквально «кошмаря» его танками, артиллерией и дронами.

https://t.me/rybar/45027

Пейзажи СВО: 76 гвардейская дшд в лесах под Кременной — наш арт в поддержку специальной военной операции 76 гвардейская десантно-штурмовая дивизия — это старейшее из ныне существующий соединений Воздушно-десантных войск. Псковские десантники достойно воевали в Чечне, привлекались в качестве миротворцев в Косово, принимали участие в войне с Грузией.

С момента начала специальной военной операции личный состав героического соединения успел побывать едва ли не на всех стратегических направлениях.

Псковский десант наступал в Буче под Киевом, освобождал ЛНР, отражал наступление ВСУ на Херсонском направлении. В историю соединения добавилось множество славных эпизодов: чего только стоит бой возле Костромки, когда один танковый экипаж в одиночку противостоял двум колоннам ВСУ из 20 бронемашин, выведя из строя 8 единиц техники.

За год дивизия прошла определенную трансформацию, в частности, со своих БМД десантники частично пересели на БТР-82А. Сейчас воины 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии держат фронт и штурмуют опорники противника под Кременной.

https://t.me/rybar/45089

Пейзажи СВО: И «Мста-Б» в поле воин — наш арт в поддержку специальной военной операции Специальную военную операцию можно счесть самым интенсивным конфликтом современности, где настолько массово применяется артиллерия. Артиллерийские установки, гаубицы, миномёты — всё это задействуется вдоль всего фронта.

За тринадцать месяцев СВО ракетные войска и артиллерия столкнулись с неслыханными доселе для ВС РФ проблемами: «снарядным голодом» и износом стволов пушек. И в этих условиях мастерство российских артиллеристов начало неуклонно расти.

Народные «кулибины» изобретают на коленке системы контрбатарейной борьбы и одним-единственным снарядом поражают позиции противника. Да, происходит подобное не от хорошей жизни, но в условиях «снарядного голода» подходы по превращению вражеских позиций в лунный пейзаж уже себя не оправдывают.

https://t.me/rybar/45188

Ночи СВО: гвардейский спецназ 22 бригады на улицах Мариуполя — наш арт в поддержку специальной военной операции «Тигры» 22 гвардейской отдельной бригады специального назначения участвовали в разведке и штурме позиций националистического полка «Азов» и ВСУ на востоке Мариуполя. Неся потери, спецназовцы шли вперед, вместе со штурмовиками беря позиции противника.

Сейчас бойцы «аксайской» 22 бригады спецназа держат линию фронта под Пологами на Запорожском направлении.

Все же помнят видео с кричащим от радости военнослужащим, которого достало постоянное заполнение журналов? Вот так относятся к боевым действиям в 22 гв обр СпН: бюрократия — ничто, жажда боя — всё.

https://t.me/rybar/45174

Пейзажи СВО: на подступах к Славянску — наш арт в поддержку специальной военной операции Славянск стал одним из городов-символов не только специальной военной операции, но и всей освободительной борьбы за русский Донбасс. После отступления из города в 2014 году только спустя долгих 8 лет российские войска сумели подойти на расстояние артиллерийского выстрела по оккупированному противнику городу.

В июне прошлого года российские войска взяли Лиман и Святогорск и ждали команды на форсирование Северского Донца для развития наступления на город. До северо-восточных окраин тогда оставалось всего лишь восемь километров.

С тех пор линия фронта изменилась. Но от этого Славянск не утратил своё символическое значение, а его освобождение не перестало быть одной из целей специальной военной операции ВС РФ на Украине.

https://t.me/rybar/45135

Некоторые шевроны

Фотография, которая говорит больше, чем видео Ну и немного юмора Американский орел после визита Си Цзиньпиня в Москву. После взрыва на шоколадной фабрике в Пенсильвании. Вот это по нашему На дипломатическом фронте Правда что ли? И на сегодня все.

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