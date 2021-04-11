Дворянская усадьба Мосоловых в Дубне

Усадьба Мосоловых вошла в число исторических объектов, требующих восстановления к 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты. Она считается жемчужиной русского дворянства XVIII-XIX вв. и согласно проекту реконструкции преобразована в музейный комплекс.
По уверениям историков-краеведов, подобного комплекса после бурных событий ХХ века в России не сохранилось больше нигде.
Очень они были необычными людьми, эти Мосоловы. Такие бы и сейчас с нуля построили бизнес с размахом, особенно в веселые, но беззаконные 1990-е.
Отличали их не только коммерческий гений, умение рисковать, но и потрясающая интуиция.
Основатель династии – тульский казенный кузнец-оружейник Максим Перфильевич Мосолов. Еще в своей оружейной слободе он выделялся предприимчивостью и разворотливостью, даже избирался кузнечным старостой. Вместе с Никитой Демидовым Мосолов поставлял в Оружейную палату ружья, а при постройке тульского оружейного завода занимался устройством всей его механической части.
Вскоре после этого Мосоловы открыли еще одно аналогичное предприятие – в нынешней Дубне. Это был типичный для того времени железоделательный завод.
Дубенским заводом Мосоловы владели дольше всего – более 170 лет
Строительство заводов, в основном на Урале, продолжали и их наследники, сохранявшие теснейшую связь с Тулой.
В конце XVIII века Мосоловы занимали 5-е место в списке богатейших заводчиков России.
Как и полагалось, кроме завода построили в 1828 году усадьбу...
Это был большой деревянный особняк с каменным первым этажом. За домом - пруд, за ним - лес из сосен и елей. Очень «отдыхательное» место, расслабляющее и гармонизирующее.
У Мосоловых, помимо дубенского, были дома в Москве и Туле, в селе Протасово, в Ялте.Но пришло время и Дубенский завод вместе с усадьбой Алексей Иванович Мосолов уступил, не торгуясь, разбогатевшим крестьянам, братьям Барановым и Курицыну перед самой Первой мировой войной. Момент продажи запечатлен на фотографии:Сам же с семьей эмигрировал в Сербию.После революции в усадебном доме одно время был детский дом, потом детский сад, в конце концов это стал обычный жилой дом, где селили работников завода. В народе его по-прежнему звали «мосоловским», А дом потихоньку разрушался, т.к. обещанный капитальный ремонт никто не проводил. Жильцы дома не знали никаких удобств, и их не сильно грело то обстоятельство, что живут они в историческом доме.Так усадьба выглядела еще лет 5-6 назад.
Не так давно для них в Дубне построили новый дом, куда всех и переселили. А обветшавшее здание усадьбы начали реставрировать. Этот объект вошел в число исторических памятников, которые планировали восстановить к 500-летию Тульского кремля и Засечной черты.Уже благоустроена территория рядом с усадьбой. Привели в порядок парк, вычистили огромный пруд, который последние 20 лет был похож на болото. Чтобы убрать ил и очистить дно, водоём пришлось спускать, после чего заново заполнять водой. Сегодня это место не узнать - настоящий оазис.Открытие усадьбы
Сам усадебный дом преобразился, помимо расположенного на первом этаже музея, на втором этаже разместился шикарный ресторан и мини-отель.В доме сохранились до наших дней некоторые исторически ценные архитектурные элементы: чугунная лестница,деревянная резьба на фасаде здания, колонны в зале.
Туристы уже активно посещают этот исторический уголок, хотя еще не все задумки претворены в жизнь.
Адрес дворянской усадьбы: Тульская область, Дубенский район, поселок Дубна.
Чудесное превращение. Усадебный дом виден издалека, т.к. возвышается над всеми постройками поселка.А так выглядел дом, когда приступили к его реставрации.Промежуточный этап реконструкции дома и парковой зоны.На второй этаж ведёт чугунная лестница, изготовленная на местном чугунолитейном заводе.и Фрагмент, сохранившейся деревянной резьбы.
Вход в музей
https://mirvokrugnas.com/2095274093397674376/dvoryanskaya-us...
https://avtoturistu.ru/blog/otchety/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88...
https://visittula.com/places/dostoprimechatelnosti/muzei/muz...
https://www.booking.com/hotel/ru/gostevoi-dom-usad-ba-mosolo...
https://avtoturistu.ru/blog/otchety/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88...
Свежие комментарии