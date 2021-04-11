Дворянская усадьба Мосоловых в Дубне

Усадьба Мосоловых вошла в число исторических объектов, требующих восстановления к 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты. Она считается жемчужиной русского дворянства XVIII-XIX вв. и согласно проекту реконструкции преобразована в музейный комплекс.

По уверениям историков-краеведов, подобного комплекса после бурных событий ХХ века в России не сохранилось больше нигде.

Очень они были необычными людьми, эти Мосоловы. Такие бы и сейчас с нуля построили бизнес с размахом, особенно в веселые, но беззаконные 1990-е.

Отличали их не только коммерческий гений, умение рисковать, но и потрясающая интуиция.

Основатель династии – тульский казенный кузнец-оружейник Максим Перфильевич Мосолов. Еще в своей оружейной слободе он выделялся предприимчивостью и разворотливостью, даже избирался кузнечным старостой. Вместе с Никитой Демидовым Мосолов поставлял в Оружейную палату ружья, а при постройке тульского оружейного завода занимался устройством всей его механической части.

Вскоре после этого Мосоловы открыли еще одно аналогичное предприятие – в нынешней Дубне. Это был типичный для того времени железоделательный завод.

Дубенским заводом Мосоловы владели дольше всего – более 170 лет

Строительство заводов, в основном на Урале, продолжали и их наследники, сохранявшие теснейшую связь с Тулой.

В конце XVIII века Мосоловы занимали 5-е место в списке богатейших заводчиков России.

Как и полагалось, кроме завода построили в 1828 году усадьбу...

Это был большой деревянный особняк с каменным первым этажом. За домом - пруд, за ним - лес из сосен и елей. Очень «отдыхательное» место, расслабляющее и гармонизирующее.

У Мосоловых, помимо дубенского, были дома в Москве и Туле, в селе Протасово, в Ялте. Но пришло время и Дубенский завод вместе с усадьбой Алексей Иванович Мосолов уступил, не торгуясь, разбогатевшим крестьянам, братьям Барановым и Курицыну перед самой Первой мировой войной. Момент продажи запечатлен на фотографии: Сам же с семьей эмигрировал в Сербию. После революции в усадебном доме одно время был детский дом, потом детский сад, в конце концов это стал обычный жилой дом, где селили работников завода. В народе его по-прежнему звали «мосоловским», А дом потихоньку разрушался, т.к. обещанный капитальный ремонт никто не проводил. Жильцы дома не знали никаких удобств, и их не сильно грело то обстоятельство, что живут они в историческом доме. Так усадьба выглядела еще лет 5-6 назад.

Не так давно для них в Дубне построили новый дом, куда всех и переселили. А обветшавшее здание усадьбы начали реставрировать. Этот объект вошел в число исторических памятников, которые планировали восстановить к 500-летию Тульского кремля и Засечной черты. Уже благоустроена территория рядом с усадьбой. Привели в порядок парк, вычистили огромный пруд, который последние 20 лет был похож на болото. Чтобы убрать ил и очистить дно, водоём пришлось спускать, после чего заново заполнять водой. Сегодня это место не узнать - настоящий оазис. Открытие усадьбы

Сам усадебный дом преобразился, помимо расположенного на первом этаже музея, на втором этаже разместился шикарный ресторан и мини-отель. В доме сохранились до наших дней некоторые исторически ценные архитектурные элементы: чугунная лестница, деревянная резьба на фасаде здания, колонны в зале.

Туристы уже активно посещают этот исторический уголок, хотя еще не все задумки претворены в жизнь.

Адрес дворянской усадьбы: Тульская область, Дубенский район, поселок Дубна.

Чудесное превращение. Усадебный дом виден издалека, т.к. возвышается над всеми постройками поселка. А так выглядел дом, когда приступили к его реставрации. Промежуточный этап реконструкции дома и парковой зоны. На второй этаж ведёт чугунная лестница, изготовленная на местном чугунолитейном заводе. и Фрагмент, сохранившейся деревянной резьбы.

Вход в музей

На третьем этаже На третьем этаже

Новая деревянная набережная украшает пруд Новая деревянная набережная украшает пруд

И еще нас удивили сотни чаек на пруду. Их не было здесь. Видимо, еды предостаточно. И еще нас удивили сотни чаек на пруду. Их не было здесь. Видимо, еды предостаточно.

Дом был построен для инженеров и мастеров мосоловского завода. Дому более 150 лет и в нем уже тогда был лифт. После реставрации смотрится как современное строение, решетки на балконах, которые изготовляли на заводе, кое-где сохранились. Дом был построен для инженеров и мастеров мосоловского завода. Дому более 150 лет и в нем уже тогда был лифт. После реставрации смотрится как современное строение, решетки на балконах, которые изготовляли на заводе, кое-где сохранились.

Недалеко от усадебного дома находится церковь Петра и Павла, была построена в 1902 заводовладельцем А. И. Мосоловым. Закрыта в 1932, капитально перестроена, значительно расширена. Использовалась как клуб, музыкальная школа, дом творчества. В 2001 возвращена верующим, реконструирована. Недалеко от усадебного дома находится церковь Петра и Павла, была построена в 1902 заводовладельцем А. И. Мосоловым. Закрыта в 1932, капитально перестроена, значительно расширена. Использовалась как клуб, музыкальная школа, дом творчества. В 2001 возвращена верующим, реконструирована.

На туристической карте области появилась еще одна точка. Точка притяжения туристов. И восстановленный архитектурный памятник. На туристической карте области появилась еще одна точка. Точка притяжения туристов. И восстановленный архитектурный памятник.

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