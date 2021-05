Фотошопная провокация против нашей Победы

Тема для обсуждения, найденная на просторах инета Евгением Титаевым

___________

Казалось бы Победа СССР над фашизмом незыблемый факт, но нет ничего незыблемого под небесами. Как говорил дядюшка Мюллер Штирлицу: «Тем, кому сейчас десять, мы не нужны: ни мы, ни наши идеи; они не простят нам голода и бомбежек. А вот те, кто сейчас еще ничего не смыслят, будут говорить о нас, как о легенде, а легенду надо подкармливать, надо создавать сказочников, которые переложат наши слова на иной лад, доступный людям через двадцать лет. Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «хайль» в чей-то персональный адрес — знайте, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение!» Сначала им пришлось разрушить Советский Союз. Но вот прошло 20 лет и предсказание шефа гестапо начали сбываться. Годы идут, живых свидетелей все меньше, в то время как из щелей как тараканы выползают другие «очевидцы», и Великую Победу на наших глазах превращают в миф. Это делается постепенно, терпеливо, кирпичик за кирпичиком. Мы с вами сейчас видим очередную попытку очернить победителей и обелить фашистов.

Сказочники отрабатывают зарплату.

В нулевые годы из различных источников в сеть начинают выкладываться одна за другой качественные фотографии времен второй мировой войны, иллюстрирующие зверства фашистов.

Никто не задумывался над тем, откуда они вдруг начали всплывать, из каких архивов. Ну зверства и зверства, ну казнь молоденькой медсестры на фоне веселящихся немецких солдат. Особого ажиотажа они не вызвали. В фильмах ужасов, которыми нас сейчас пичкают, все гораздо страшнее.

Но прошло время и заложенная мина провокации сработала. Сразу с нескольких ресурсов: арабской вязью, свидомской кириллицей, польской латиницей посыпались разоблачения – это всё фотошоп, смотрите, люди добрые. И множество разоблачений, с первоначальными фотографиями, стрелочками, документами. И выводом: зверства фашистов – это советская пропаганда.

Посмотрите сами, на самом деле немецкие солдаты мирно веселятся вместе с местными жителями, а советская пропаганда подменила на фото довольных, освобожденных от коммунистической кабалы, жителей на повешенных девушек. Ах-ах, ох-ох.

Казалось бы, стоит ли обращать внимание, ну бросили в нас еще один кусок грязи? Сколько их было за эти годы. Стоит. Надо разоблачать вранье. Если им надо его внедрять, значит им это выгодно. А нам нужно разоблачать.

Мы не будем определять подлинность этих подделок. Существует огромное количество документальных доказательств зверств фашистов над мирными гражданами. Задайте в поиске и вам выдаст миллионы настоящих фотографий, может не таких качественных, но достаточно убедительных. Можете даже увидеть повешенную девушку, если зададите казнь Зои Космодемьянской. И никаким сказочником ни за какие деньги не удастся доказать, что это фотошоп. Вот перед вами настоящая советская пропаганда - документальные фото, опубликованные в центральных советских газетах:

Мария Брускина, 17 лет. Володя Щербацевич, 16 лет

Именно она выступала свидетельством фашистских преступлений в те далекие годы.

А вот откуда взялись ваши фото? Ваш фотошоп? Кому выгодно пачкать и обвинять наших предков? Еще древние говорили «Ищи кому выгодно!»

И тут кстати возникает еще один вопрос. У разоблачителей множество доказательств подделки выложенных фотографий. Вот вам немцы радуются около повешенной санитарки, а вот, на подлинном фото, они радуются около смеющегося русского деда. И так фото за фото. Ну с немцами всё понятно, только объясните нам, откуда на ваших подделках столько убитых девушек? Вы мне не про фон фотографий расскажите, не про обведенные на горизонте кусты, вы расскажите про главных персонажей ваших фото. Трупы то откуда? Да заодно выложите: В каких советских газетах публиковалась ваша фотохалтура? Кстати, ни на одном из блогов и форумов, где она была выложена, никто не дал сколь-нибудь вразумительного ответа.

Нет, ребята-демократы, черного кобеля не отмоешь до бела. Не выйдет!

Вас еще вытащат за ушко и на солнышко.

Доказательством неравнодушия наших людей явилось письмо на наш сайт:

«Здравствуйте, товарищи!

Ваше противостояние клеветникам, сплетникам и прочим "резунистам" очень помогает тем, кто ведёт с ними свою маленькую войну на различных форумах.

Не знаю, может я что-то прозевал, но я не вижу на вашем сайте противодействия ФОТОклевете.

Примеры:

http://blog.i.ua/community/3062/1064363/

http://sociopath-ru.livejournal.com/38179.html

http://ucnauri.com/214579/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%9D-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AF%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A-%E1%83%A1%E1%83%90/

http://angel-666.blog.ru/160488595.html

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=indyplanet&month=22-09-2012&group=3&gblog=5

http://perovo88.livejournal.com/21383.html

Это далеко не весь список форумов, распространяющих эту фотодрянь!

Желательно знать источник из которого вышли эти подделки и где и когда были опубликованы подлинные фото. Хотя мои возможности ограничены, к тому же я не профессионал, но кажется кое-что удалось найти.

Кажется это самые первые появления фотоподделок в интернете:

Tuesday, December 4, 2007

http://www.charonboat.com/2007/12/tn_charonboat_dot_com_nazi_in_action3.jpg

Sunday, September 23, 2007

http://www.charonboat.com/2007/09/charonboat_dot_com_women_at_war_1.jpg

Tuesday, September 4, 2007

http://www.charonboat.com/2007/09/charonboat_dot_com_nazi_in_action1.jpg

Я использовал фотопоиск гугл. Интересен адрес регистрации этого сайта:

Showing Beyond Ltd.

PO Box Showing Beyond Ltd.

Nilsville, Minnesota 95736 US

Domain name: CHARONBOAT.COM

Готов ответить на любые ваши вопросы.

Удачи!

С уважением Андреев»

Миннесота так Миннесота, нам не привыкать.

Найдутся еще русские, которые совершенно бескорыстно встанут на защиту своих предков и скажут: были они - темные силы и была наша Победа над темной силой.

Советская Победа!

https://liewar.ru/fotopravda-i-fotolozh/266-fotoshopnaya-pro...