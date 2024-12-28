Создаём новогоднее и рождественское настроение

Немного истории Ужин Рождества. С верху вниз - у кельтов, в средние века и в современную автору эпоху. Художник Норман Морроу. 1909 год

336 год – первое документально подтвержденное празднование Рождества Христова в Риме. Но думается, что у большинства людей в христианском мире празднование Рождества и Нового Года связано все же не с именем Иисуса Христа, а с Санта Клаусом или Дедом Морозом.

В конце концов, все были детьми и ожидали подарка от доброго волшебника.

Почему назвали Санта Клаус?

Английское Санта Клаус пошло от прозвания Sinterklaas (от слова "зола") св. Николая (в православной традиции Николая-Угодника) первыми голладскими поселенцами в Америке. Он считался покровителем мореходов и детей, для которых весь год готовил подарки, а в рождественскую ночь развозил их и оставлял в подготовленных для подарков чулочках.

Правда, так стало считаться позже, а у голландцев Sinterklaas был, скорее, суровым воспитателем, ибо насыпал золу в чулки тем детям, которые вели себя не так, как надо. Счастливого Нового года. Открытка. Великобритания. 1889 год.

Особую популярность главный рождественский герой приобрел после того, как американский профессор греческой и восточной литературы Клемент Кларк МУР в 1822 году написал к празднику для своих детей стихотворение о святом Николае, который появляется в предрождественскую ночь, когда засыпают даже мыши, и спускается по каминной трубе с мешком, полным подарков, чтобы оставить их детям. В шубе, с белой бородой и красным носом он разъезжает на упряжке из восьми оленей, а о его приближении можно узнать по скрипу полозьев и мелодичному звону колокольчиков, привязанных к оленьим шеям.

Стихотворение быстро разошлось и стало популярным, что несколько обидело профессора, так как он был очень серьезен и не одобрял веселья, в которое превратилось празднование рождества.

А лет через сорок карикатурист Томас НАСТ нарисовал Санта Клауса, и образ приобрел завершенность: красные шуба и головной убор, широкий кожаный пояс и сверкающие черные сапоги. Русский Дед Мороз выглядит чуть иначе, а его история восходит к Морозко из славянского фольклора. Если Санта Клаус больше похож на гнома, то Дед Мороз – это великан, богатырь, обходящий дозором свои владения, сковывающий льдом реки и озера, а заодно и одаривающий детей. Его минус – зачастую просит исполнить что-нибудь для себя. Не из-за жадности – просто душа просит. Но для безголосых, безногих, страдающих склерозом все окупается тем, что у нашего Деда есть Снегурочка – она не только одарит, но и поцеловать может. Скульптура «Снегурочка» Дулёвский фарфоровый завод. 1961 г.

Музей современной истории России сделал подборку новогодних открыток из коллекции своего Музея. https://t.me/sovrhistory/2915

А теперь подборка новогодних открыток, которые являлись самыми ходовыми в Советском Союзе. https://fishki.net/32779-mnogo-novogodnih-sovetskih-otkrytok.html



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