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Создаём новогоднее и рождественское настроение

photo_2018-12-29_12-44-14.jpgНемного историиУжин Рождества. С верху вниз - у кельтов, в средние века и в современную автору эпоху. Художник Норман Морроу. 1909 год.jpgУжин Рождества. С верху вниз - у кельтов, в средние века и в современную автору эпоху. Художник Норман Морроу. 1909 год

336 год – первое документально подтвержденное празднование Рождества Христова в Риме. Но думается, что у большинства людей в христианском мире празднование Рождества и Нового Года связано все же не с именем Иисуса Христа, а с Санта Клаусом или Дедом Морозом.

В конце концов, все были детьми и ожидали подарка от доброго волшебника.

Почему назвали Санта Клаус?

Английское Санта Клаус пошло от прозвания Sinterklaas (от слова "зола") св. Николая (в православной традиции Николая-Угодника) первыми голладскими поселенцами в Америке. Он считался покровителем мореходов и детей, для которых весь год готовил подарки, а в рождественскую ночь развозил их и оставлял в подготовленных для подарков чулочках.

Правда, так стало считаться позже, а у голландцев Sinterklaas был, скорее, суровым воспитателем, ибо насыпал золу в чулки тем детям, которые вели себя не так, как надо.Счастливого Нового года. Открытка. Великобритания. 1889 год..jpgСчастливого Нового года. Открытка. Великобритания. 1889 год.

Особую популярность главный рождественский герой приобрел после того, как американский профессор греческой и восточной литературы Клемент Кларк МУР в 1822 году написал к празднику для своих детей стихотворение о святом Николае, который появляется в предрождественскую ночь, когда засыпают даже мыши, и спускается по каминной трубе с мешком, полным подарков, чтобы оставить их детям. В шубе, с белой бородой и красным носом он разъезжает на упряжке из восьми оленей, а о его приближении можно узнать по скрипу полозьев и мелодичному звону колокольчиков, привязанных к оленьим шеям.

Стихотворение быстро разошлось и стало популярным, что несколько обидело профессора, так как он был очень серьезен и не одобрял веселья, в которое превратилось празднование рождества.

А лет через сорок карикатурист Томас НАСТ нарисовал Санта Клауса, и образ приобрел завершенность: красные шуба и головной убор, широкий кожаный пояс и сверкающие черные сапоги.Santa-Clauss-Mail-Harpers-Weekly.jpgРусский Дед Мороз выглядит чуть иначе, а его история восходит к Морозко из славянского фольклора. Если Санта Клаус больше похож на гнома, то Дед Мороз – это великан, богатырь, обходящий дозором свои владения, сковывающий льдом реки и озера, а заодно и одаривающий детей. 1258472.pngЕго минус – зачастую просит исполнить что-нибудь для себя. Не из-за жадности – просто душа просит. Но для безголосых, безногих, страдающих склерозом все окупается тем, что у нашего Деда есть Снегурочка – она не только одарит, но и поцеловать может.Скульптура «Снегурочка» Дулёвский фарфоровый завод. 1961 г..jpgСкульптура «Снегурочка» Дулёвский фарфоровый завод. 1961 г.

Музей современной истории России сделал подборку новогодних открыток из коллекции своего Музея.photo_2024-12-18_11-31-23.jpgphoto_2024-12-18_11-31-44.jpgphoto_2024-12-18_11-31-52.jpgphoto_2024-12-18_11-31-55.jpgphoto_2024-12-18_11-31-59.jpgphoto_2024-12-18_11-32-02.jpgphoto_2024-12-18_11-32-07.jpgphoto_2024-12-18_11-32-11.jpgphoto_2024-12-18_11-32-15.jpghttps://t.me/sovrhistory/2915

А теперь подборка новогодних открыток, которые являлись самыми ходовыми в Советском Союзе.https://fishki.net/32779-mnogo-novogodnih-sovetskih-otkrytok.html

"С Новым годом, СТРАНА!" от проекта МУЗЫКАВМЕСТЕ

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