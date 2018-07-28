Александр Роджерс: Доклад о преступлениях либерализма

Вывод из всего вышеперечисленного предельно простой: рыночный либерализм – это самая кровавая и антигуманная идеология в истории человечества.

Вчера записал видеоблог, но многие требуют в виде текста, так что будет вам текст.

На днях я написал текст о четырёх неразрешимых противоречиях либерализма (на самом деле их пять, о пятом я в процессе написания текста просто забыл). В комменты набежали боты (свежесозданные пустые аккаунты – это именно боты), которые начали орать «Коммунизм – это преступная идеология, которая убила массу народа».

Вообще-то я социалист, а не коммунист, но когда вместо аргументации и возражений по существу пытаются закидать шаблонными пропагандистскими ярлыками – это слегка раздражает. Маленькие, этот номер рассчитан на клинических имбецилов (я понимаю, что среди сторонников рыночного неолиберализма таких большинство), и тут не прокатит.

Самая кровавая, антиприродная и человеконенавистническая идеология в истории – это рыночный либерализм. А самая тираническая и преступная страна в мире – это США, являющаяся главным воплощением этого рыночного либерализма на планете. И сейчас я это докажу.

Нам очень любят рассказывать страшные сказки про ужасный Г.У.Л.А.Г. Но в США примерно в тот же период времени были аналогичные структуры. Назывались «трудовые армии Рузвельта».

Причём если в ГУЛАГ попадали по решению суда, то в американские трудовые армии люди были вынуждены идти добровольно, потому что иначе они бы умерли с голоду (напоминаю, это времена Великой Депрессии в США). То есть это были даже не преступники, а вполне себе законопослушные граждане США.

Количество летально репрессированных в СССР известно, его озвучил главный ненавистник Сталина Хрущёв (который был одним из виновников этих репрессий) – это примерно 730 тысяч человек. Количество погибших в трудовых армиях Рузвельта засекречено уже восемьдесят лет, и по оценкам исследователей колеблется от 500 тысяч до миллиона и выше.

Мало кто знает, но в ГУЛАГ заключённые получали зарплату. Потому что советская идеология подразумевала, что любой труд должен оплачиваться. И по окончанию срока заключения человек получал солидные подъёмные, которые помогали ему заново интегрироваться в социум. В трудовых армиях Рузвельта работали за еду.

Пиковое количество одновременно сидящих заключённых в СССР/РФ составляло около 1,4 миллиона человек. Сегодня в американских тюрьмах сидит более 2,6 миллиона человек.

Средняя продолжительность приговоров в СССР составляла около 10 лет. Средняя продолжительность американских тюремных сроков сегодня свыше 20 лет (в некоторых штатах 25+ лет).

Ну, и кто после этого «тюрьма народов»? США – тюрьма народов!

Я уже молчу о том, что первые в мире концлагеря были опробованы как раз в Америке – Андерсонвилль и несколько других концлагерей, как со стороны конфедератов, так и со стороны юнионистов.

Поехали дальше. Нам регулярно рассказывают, что в «страшном» СССР была депортация двух малых народов – чеченов и крымских татар. Между прочим, за то, что среди этих народов был очень высокий процент нацистских коллаборационистов. При депортации крымских татар погибло, если не ошибаюсь, 58 человек.

В США в то же время взяли всех американских граждан японского происхождения и кинули в концлагеря. Всех, включая действующих офицеров американской армии. Вообще без малейших оснований для этого. Никто из них не работал на Японию, не служил императору, не пропагандировал поражение Америки. Просто «на всякий случай». От голода и болезней погибло несколько десятков тысяч. Сотни были расстреляны «потому что слишком близко подошли к ограде» (стреляли без предупреждения).

Нам пытаются предъявлять, что СССР торговал с Третьим Рейхом до начала войны. Но США торговали с Третьим Рейхом и ПОСЛЕ начала войны! Моторы в Ме-109 стояли англосаксонские, американские банки спонсировали Гитлера, а американские компании всю войну поставляли ему каучук для автомобильных шин, запчасти для военной техники и даже компоненты для производства отравляющего газа «Циклон-Б», которым убивали людей в лагерях смерти.

И наоборот, заводы Круппа поставляли фирменную «крупповскую» броню как кораблям нацистского Кригсмарине, так и флоту Его Величества Георга.

Мало того, британским и американским лётчикам было запрещено бомбить немецкие военные заводы, потому что это «частная собственность, принадлежащая respectful owners». Этими «уважаемыми собственниками» нацистских военных заводов зачастую были высшие лица Великобритании и Соединённых Штатов.

Но «союзником Гитлера» изо всех сил пытаются рисовать Советский Союз, ога.

Кстати, мало кто знает, но доктор Геббельс учился пропаганде у американских рекламщиков.

А Уолт Дисней был большим поклонником Адольфа Гитлера. И наоборот, Адик нарисовал многих персонажей «Белоснежки» и «Пиноккио» для Диснея. Жаль, что они так и не успели пожениться, была бы вполне современная либеральная семья.

Едем дальше. В «тоталитарном» СССР не было такого понятия, как «riot police» (спецподразделения полиции для разгона демонстрантов). Равно как и спецснаряжения для этих целей (брони, шлемов, щитов, дубинок, слезоточивого газа, водомётов и так далее). Потому что разгонять народ считалось немыслимым.

За всю историю послевоенного СССР был всего один случай силового подавления восстания – бунт в Новочеркасске в 1962 году. 26 убитых и 87 раненых. Причём это была именно трагедия, потому что местные власти испугались и послали военных на подавление, а военные не понимали, как такое вообще делается.

У нас первые резиновые дубинки у полицейских появились в девяностые годы, когда СССР пал и к нам пришла западная «либеральная демократия». Эти дубинки так и называли – демократизаторами.

В США в семидесятых была целая серия восстаний (Даллас, Нью-Джерси, Уоттс, Детройт и так далее). Всего количество бунтов превысило сотню. В каждом из подавлений этих бунтов принимали участие кроме полиции ещё и Нацгвардия, а иногда и армия. Численность погибших в каждом из случаев колебалась от 50 до 300 человек.

Но семидесятыми дело не ограничилось. В 1992 году подавление бунта в Лос-Анжелесе привело к 53 погибшим (официальная цифра, неофициально в несколько раз больше). В 1993 году пришедшие в России либералы-демократы-рыночники (которых в составе МДГ финансировали американские демократы, что является известным фактом) тоже жестоко подавили несогласных, расстреляв здание парламента из танков. Численность погибших защитников Белого дома оценивается минимум в 700 человек, а многие называют число в несколько раз больше.

Да и в последние годы бунты в США регулярное дело. Как и их силовое подавление с привлечением армии и Нацгвардии. Фергюсон, Балтимор, Шарлотт – все эти названия долгое время звучали в новостных лентах в связи с подавлением разгоравшихся там бунтов. Численность погибших в каждом случае на сегодняшний день засекречена.

Либерализм убивает. Демократия – это форма фашистской диктатуры «демократов».

Да что там далеко ходить – рабство! В России крепостное право было отменено в 1861 году, но нас до сих пор пытаются им помыкать. А в США рабство (что гораздо хуже крепостного права) было отменено в 1865 году, но последний штат (Миссисипи), который ратифицировал отмену рабства, сделал это в 2013 году!

Более того, расовая сегрегация в «либеральных» США никогда не исчезала, и остаётся огромной проблемой до сего дня. У нас вообще нет такого понятия и явления.

Едем дальше. Советский Союз уравнял права мужчин и женщин в двадцатых годах двадцатого столетия. А в США митинги суфражисток продолжались и в шестидесятых годах, а нынешний западный феминизм – это уродливое отражение угнетения женщин в так называемых «либерально-демократических странах».

Ещё дальше. Пытки. В современной России недавний случай пыток в тюрьме получил резонанс на всю страну. А в США существует Гуантанамо, и никто не парится. И в Конгрессе устраивают слушания, где обсуждают НЕ допустимость пыток вообще из соображений гуманности, а их эффективность! И главная претензия к пыткам – они слишком мало эффективны (кто не верит, может поднять протоколы слушаний в Конгрессе, посвящённых пыткам).

И эти кровожадные садисты, которые радовались мученической смерти Каддафи в прямом эфире, что-то там нам предъявляют за репрессии и нарушения прав человека? Серьёзно?

Напомните нам, кто вышел из Совета ООН по правам человека? Может «кровавый Мордор»? Нет, либерально-демократические США!

И, наконец, войны. Десятки войн, которые почти непрерывно развязывают США и их ближайшие союзники по всему миру.

Кто устроил геноцид индейцев, в том числе с помощью отравленных оспой одеял? США!

Кто платил деньги за женские и детские скальпы? США!

Кто впервые (и единственные до сих пор!) применил ядерное оружие? «Демократические» Соединённые Штаты Америки! Причём против мирных городов, а не скоплений войск противника! Чисто террористическая тактика, предельно циничная и антигуманная.

Кто первым применил напалм (вообще, и против мирного населения в частности)? США во Вьетнаме!

Кто применял отряды «красных беретов» (состоящие из уголовников), собиравшие ожерелья из ушей (в том числе женских и детских)? США во Вьетнаме!

Кто первым применил дефолианты? США во Вьетнаме!

Кто первым применил снаряды с обеднённым ураном? США против Югославии и Ирака!

На ком кровь десятков миллионов людей по всей планете? Я думаю, вы сами можете ответить на этот вопрос.

Я могу ещё долго продолжать, рассказывая о том, как целые страны и регионы ввергаются либералами в хаос, нищету, голод и бандитизм. Как они торгуют оружием и наркотиками «во имя высших целей». Как они осуществляют террор и политические убийства. Как вмешиваются в дела суверенных государств и разрушают их. И многое другое.

Вывод из всего вышеперечисленного предельно простой: рыночный либерализм – это самая кровавая и антигуманная идеология в истории человечества. Рыночный либерализм должен быть осуждён и запрещён.

Доклад закончил.

Александр Роджерс

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