История создания фильма "Торпедоносцы"

"Торпедоносцы" — советская военная драма 1983 года, снятая режиссёром Семёном Арановичем на базе киностудии "Ленфильм".

Сценарий к фильму написал Алексей Герман с супругой Светланой Кармалитой по мотивам неоконченной повести своего отца — Юрия Германа "Здравствуйте, Мария Николаевна". Параллельно со съёмками "Торпедоносцев" проходили съёмки картины Алексея Германа также по произведению Юрия Германа "Мой друг Иван Лапшин".

В обоих фильмах снялись актёры: Андрей Болтнев, Александр Филиппенко, Алексей Жарков, Юрий Кузнецов. Считается, что образ одного из главных героев был взят с Героя Советского Союза, летчика-торпедоносца Андрея Андреевича Баштыркова. Который в 1943 году в составе экипажа со штурманом Гавриловым Владимиром Николаевичем, стрелком-радистом Кузьминым Михаилом Васильевичем и воздушным стрелком Шпунтовым Николаем Артемьевичем ценой собственной жизни поразил торпедой особо охраняемый противником транспорт водоизмещением 8000 тонн в Норвегии. Съёмки картины проводились в Мурманской области в городе Полярном.

Для съёмок фильма были использованы самолёты из фонда музея ВВС СФ в посёлке Сафонове. Главный самолет — ИЛ-4 собрали из 4 разных самолетов или обломков, которые поисковики находили по всей Мурманской области. Самолёт не летал, но мог самостоятельно передвигаться по аэродрому. Кстати, аэродромные сцены снимали на военном аэродроме Сафоново-1 (сейчас Североморск-1). Этот фильм посвящается летчикам Краснознаменного Северного флота.

Именно так отзывались о фильме Торпедоносцы (1983 год) ветераны Великой Отечественной. Четвертый год Великой Отечественной войны. Это время действия картины. Место действия - Заполярье. Там доблестно сражались летчики нашей морской авиации, точнее, Гвардейский минно-торпедный авиационный полк Краснознаменного Северного флота.

Будни торпедоносцев - так можно вкратце обозначить содержание фильма.

В фильме рассказывается о заполярном аэродроме, на котором базируется полк морской авиации Северного флота.

Это кино отличается от большинства фильмов на военную тематику.

В нем совсем нет пафоса, нет экшна, нет банальностей. Герои не похожи на суперменов, спасающих мир. Они совершают подвиги, как обыденную работу.

Просто идет жизнь своим чередом, где ничего не убавить и не прибавить.

Мужчины уходят на работу, женщины остаются с детьми.

"Бытовуха".

И это только усиливает драматизм и жизненность сюжета.

В фильме показаны фрагменты документальных съёмок боев морской авиации, а в конце настоящие фотографии лётчиков Северного флота.

В первый год проката картину посмотрело более 11 млн. советских граждан.

Фильм получил признание и множество наград на различных кинофестивалях.

Актеры и роли:

Родион Нахапетов - гвардии старший лейтенант Александр Белобров;

Алексей Жарков - гвардии сержант Федор Черепец;

Андрей Болтнев - гвардии инженер-капитан Гаврилов;

Станислав Садальский - гвардии старший лейтенант Дмитриенко;

Татьяна Кравченко - Маруся;

Вера Глаголева - Шура;

Всеволод Шиловский - гвардии старшина Артюхов, авиамеханик;

Александр Филиппенко - генерал-майор авиации, командующий;

Надежда Лукашевич - Настя;

Александр Сирин - гвардии майор Плотников, командир экипажа;

Юрий Кузнецов - гвардии подполковник Фоменко, командир авиаполка;

Юрий Дуванов - гвардии капитан Веселаго, штурман экипажа Плотникова;

Владимир Баранов - гвардии старший лейтенант Семушкин, летчик-истребитель ВВС Северного флота;

Евгений Артемьев - гвардии старший сержант Палицын, стрелок-радист экипажа Плотникова;

Митя Михайлов - Игорь Гаврилов;

Сергей Бехтерев - гвардии инженер-подполковник Курочкин;

Сергей Внуков (в титрах указан как В. Внуков) - гвардии старший лейтенант Звягинцев, штурман экипажа Белоброва;

Эдуард Володарский - гвардии капитан, командир экипажа с позывным «Мак-5»;

Вячеслав Воронин;

Резо Имнаишвили - гвардии майор медицинской службы Амираджиби, военврач;

Леонид Коронов - летчик;

Александр Поляков - летчик;

Владимир Ситанов - гвардии старший лейтенант;

Николай Сметанин - гвардии лейтенант;

Валерий Хлуднев;

Любовь Малиновская - Серафима;

Елизавета Никищихина - мать Шуры;

Светлана Костюкова - санитарка

Режиссер картины Аранович...

Сценаристы: Светлана Кармалита, Алексей Герман;

Оператор: Владимир Ильин;

Композитор: Александр Кнайфель;

Художник: Исаак Каплан;

Страна: СССР;

Производство: Ленфильм;

Премьера: август 1983

Интересные факты про фильм «Торпедоносцы»

Съемки фильма проводились в Полярном осенью 1982 года. Для съемок фильма были использованы самолеты из фонда Музея ВВС Северного флота в Сафоново. Например в качестве «мессера» с «мертвым» немецким асом в кабине (загримированным актером), сбитым в фильме летчиком-истребителем Семушкиным, был снят найденный поисковиками незадолго до этого настоящий Messerschmitt Bf 109 F-4/Trop (W.Nr. 10132) командира группы II./JG 5 обер-лейтенанта Хорста Карганико (около 60 воздушных побед), который был сбит в воздушном бою с советскими истребителями 12 августа 1942 года и совершил вынужденную посадку северо-западнее Урдозера (Карганико остался жив и смог выбраться к своим). Позже данный самолет был доставлен на внешней подвеске вертолета Ми-6 в Сафоново, где был восстановлен и вошел в число экспонатов Музея ВВС Северного флота. В 1990-х годах он был сдан в аренду с правом выкупа британской фирме Aero Vintage Ltd., потом ею выкуплен и отреставрирован, после чего среди прочих экспонировался в Имперском военном музее в Даксфорде, а затем в Канадском музее авиации и космоса (Оттава).

Гидросамолет МБР-2 на котором Белобров, Черепец и Гаврилов летали за трофейным «ночным прицелом» - это экспонат музея в Сафоново. Он не летал, но мог рулить, кадры МБР-2 в полете - это военная кинохроника. «Немецкий самолет» атакующий экипаж Белоброва в момент снятия «ночного прицела» со сбитого «мессера» - Бе-12 послевоенного производства.

Исполнявший «главную роль» Ил-4 - это самолет, собранный из четырех найденных по Кольскому полуострову. Центральную часть самолета обнаружили под Краснощельем, правую консоль крыла доставили с места крушения Ил-4 под Луостари, левую консоль, стойки шасси и хвостовую часть поисковики нашли в районе Гремихи, а оборудование кабины и ее переднюю часть обнаружили под Мурманском. Двигатели АШ-62ИР взяли от Ли-2. Садальский в роли старшего лейтенанта Дмитриенко...

Самолет не летал, но был способен самостоятельно рулить по аэродрому. Рулил во время съемок полковник Владлен Бондаренко - летчик ВВС ВМФ СССР, один из тех, кто стоял у истоков Музея ВВС Северного флота. После съемок самолет пополнил музейную коллекцию в Сафоново. На рубеже 2000-х годов крыша музейного ангара рухнула под тяжестью снега, вместе с другими экспонатами почти полностью был уничтожен и Ил-4. Впоследствии его восстановили энтузиасты.

Аэродромные сцены фильма снимали в Сафоново-1 на аэродроме «Североморск-2». Эпизоды в Доме офицеров были сняты в Доме офицеров флота (ДОФ) и матросском клубе гарнизона ВВС Балтийского флота в Выборге, в которых для съемок были задействованы военнослужащие и гражданский персонал данного гарнизона. Концерт снимали в ДОФ Североморска. Некоторые эпизоды (в том числе на причале) были сняты в Сафоново.

В качестве горящих торпедоносцев, а также ряда немецких кораблей, использовались макеты.

Эпизод с горящим на парашюте стрелком-радистом Черепцом, успевшим выброситься из объятого пламенем самолета Белоброва, снимал мурманский спортсмен-парашютист прапорщик П. Шемякин: в воздухе из вертолета сбрасывали манекен с парашютом и устройством для его поджога, следом за ним прыгал Шемякин, который спускаясь на парашюте с кинокамерой в руках снимал горящего «парашютиста» - и таким оборазом 2 дубля. В фильме звучит шуточная песня 1940-х годов «Шоферша», которую исполняет вокальное трио «Меридиан». Участница трио Надежда Лукашевич сыграла в фильме одну из главных ролей, а два других участника данного трио (Владимир Ситанов и Николай Сметанин) снялись в эпизоде, где морские летчики поют песню под гитару.

Исполнителям ролей нравился сценарий, все трудились с максимальной самоотдачей: вместе мерзли по 12 – 14 часов во время съемок, вместе импровизировали, уточняли детали и подробности. Представляется символичным, что многие артисты, не занятые в тот или иной день, приезжали на площадку, чтобы сопереживать, видеть, как работают их товарищи.

Награды

1984 - XVII Всесоюзный кинофестиваль (Киев) в программе художественных фильмов: Приз «За лучший фильм военно-патриотической тематики» - фильму «Торпедоносцы»; Диплом жюри оператору (Владимиру Ильину).

Серебряная медаль им. А. П. Довженко Светлане Кармалите, Семену Арановичу, Владимиру Ильину, Исааку Каплану, Родиону Нахапетову, Алексею Жаркову (1984).

Диплом Краснознаменного Киевского военного округа фильму на XVII ВКФ, 1984 год (Киев).

Государственная премия СССР 1986 года. Лауреаты: Светлана Кармалита, Семен Аранович, Владимир Ильин, Исаак Каплан, Родион Нахапетов. «Торпедоносцы» — это история о советских камикадзе...» — так однажды охарактеризовал свою картину режиссер Семён Аранович в интервью японской газете. Семен Аранович мечтал снять картину о морской авиации, потому что для него она - часть собственной биографии. Правда, воевать ему не довелось, но в течение пяти лет после окончания Высшего военно-морского минно-торпедного училища он летал штурманом в Заполярье, узнал людей, работавших там, познакомился с традициями, бережно сохраняемыми морскими летчиками.

Торпедоносцы летали на машинах «Ил-4». А такой самолет в единственном экземпляре был только на пьедестале перед Музеем авиации Северного флота в Мурманске. Самолет, который «занят» в картине, энтузиасты и сотрудники музея отыскали в тундре, он был подбит в результате прямого попадания в кабину. Машину отремонтировали в краткие сроки, поставили двигатель, остальное оборудование, - словом, возродили к жизни «ветерана» боев. Торпедные атаки снимались в натуре. Причем делали это «под хронику», чтобы создавалось ощущение документальности происходившего. При монтаже в фильм вошли и подлинные кадры, снятые в годы войны. Первую атаку оператор показал намеренно очень длительной (она идет на экране почти семь минут), чтобы зрители четче «ощутили» героев, поняли, что есть «быт войны». Очень важно было воссоздать время и атмосферу, в которой жили и работали торпедоносцы. Большое значение отводилось музыкальному строю фильма, в него включены мелодии, популярные в сороковые годы. Они ненавязчиво присутствуют в киноленте постоянно. Герои фильма «Торпедоносцы» ни разу не сказали слов «сражение», «бой». Они говорят: «работа». И черта в их жизни пролегла совсем иначе, чем там, на Большой земле. Потому что нет для них разделения на тыл и фронт: всё - тыл, и всё - фронт. И перемен в жизни почти не произошло: как жили, так и живут. Кроме одной: поднимаясь в воздух, как обычно, они не знают, вернутся ли назад. А в остальном всё по-прежнему. Даже лексикон вполне мирный, не переменился. И, узнав о гибели экипажа Плотникова, строгий бритоголовый генерал (А. Филиппенко) скажет фразу совсем обыденную, но оттого ещё более горькую:

«Баня есть. Парикмахерскую открыли. Театр какой отгрохали. Кажется, живи и радуйся. А счастья - нет». Белобров возвращается из госпиталя в надежде на счастье, на встречу с любимой - Настей, но Настя изменила ему, вышла замуж за другого - майора Плотникова. Настя хотела счастья, но майор Плотников погибает. Кругом - «но», расставленные войной.

Родион Нахапетов играет, будто гася таящуюся где-то в глубине души его героя стихию отчаяния. Белобров, прекрасно понимающий, что его чувство к Насте обречено на несвободу, всё-таки пытается внести в своё смятение какой-то лад, он пробует как-то объясниться с Настей, заведомо зная бессмысленность каких-либо объяснений... С таким же сложным, хотя и качественно другим чувством нежности, изнутри подтачиваемой тревогой и сомнением, рассказана авторами история инженера Гаврилова. К нему из детского дома возвращается сын. Раз десять белоголовый малыш, картавя, но не без гордости, произнесёт своё имя «Игорь Гаврилов», с достоинством принимая в дар плитки шоколада. Но и здесь автор вовремя предостерегает нас от умиления, уничтожая какую бы то ни было сентиментальность жестковатыми нотами: ребёнок по ночам ворует тушёнку, он не помнит никого из гавриловской родни, и Гаврилов-старший, боясь сам себе в этом признаться, уже начинает сомневаться: а он, этот пацан, его ли сын?

Но вот драматическая сдержанность сменяется простодушной иронией: на экране ведут задушевную беседу старшина- орденоносец Черепец (А. Жарков) и Маруся-повариха (Т. Кравченко). Он: Если вслушаться в сухой язык цифр, то становится наглядно ясно, кто летает, а кто так, по аэродромам треплется... Она: Вам эта стрижка не идёт, вы в ней на арбуз похожи.

Несмелое чувство бьётся за этими нескладными словами, не умея себя выразить: лишь позже, в сцене прощания, незадолго до того, как одному из них - Черепцу - суждено будет сгореть в воздухе, а другой - Марусе - погибнуть вместе с потопленным фашистской подводной лодкой транспортным судном, лишь в эту минуту мы услышим резкое, сбивающееся на кашель Марусино рыдание.

"Будем карать гадов. Всех на дно. Всех на дно. Атака! Атака! Атака!" Режиссер Семен Аранович привнес в игровое кино из документального внимание к детали, точность и цепкость взгляда, чисто документалистскую любовь к подробности. На заднем плане по центру режиссер Семен Аранович...

И здесь не упускает ничего. Гибель Белоброва и его экипажа снята с жестоким реализмом, разрастающимся до символа. Точное попадание снаряда - и в окровавленную маску превратилось лицо наводчика. Спокойное, чуть удивленное лицо мёртвого Саши Белоброва, руки, продолжающие держать штурвал. Горит самолет. Горит Саша. Разверзшаяся холодная пучина моря - серого, пустынного, жуткого. Летят в эту пучину обломки сгоревшего самолёта, и, живым факелом, - Черепец на парашюте...

А потом - фотографии... На молчащем экране, не спеша, сменяют друг друга лица людей в форме морской авиации. Суровые и смеющиеся, совсем юные и постарше. Нет ни закадрового текста, ни комментирующей надписи, ни музыки. Мы даже не знаем, все ли это погибшие, или кто-то из них уцелел. Потому что здесь они равны - живые и мертвые...

P.S. А. А. Баштырков послужил прообразом одного из главных героев к/ф "Торпедоносцы". Баштырков Андрей Андреевич (1914 — 14.01.1943) — летчик-разведчик и торпедоносец, Герой Советского Союза (1943, посмертно), капитан. Участник Великой Отечественной войны с первого дня. С 1942 г. воевал в составе 24 мтап ВВС СФ. Совершил 107 боевых вылетов (66 ночью). 14 января 1943 г. при атаке немецкого конвоя его "Хемпден" был подбит, но Баштырков не свернул с курса и торпедировал транспорт. После этого самолет упал в море. Навечно зачислен в списки воинской части. Вместе с ним погибли штурман сержант В. Н. Гаврилов, стрелок-радист старшина М. В. Кузьмин и стрелок краснофлотец Н. А. Шпунтов.

Некоторые кадры из фильма: В фильме много документальных кадров. Они добавляют реализма. От этого фильм становится еще более пронзительным. Очень редкий по силе фильм.

Шедевр, на мой взгляд.

Пару раз в обсуждениях этого фильма встречалось сравнением его с фильмом "В бой идут одни "старики".

На мой взгляд их нельзя ставить рядом. По сравнению с Торпедоносцами фильм В бой идут одни "старики" смотрится, как водевиль на летней веранде парка Горького.

Не в обиду фильму Леонида Быкова, но это разные весовые категории.

Отдельно хочется отметить некоторых актеров.

Юрий Кузнецов, Станислав Садальский.

Совершенно чудесные персонажи Алексея Жаркова и Татьяны Кравченко. Родион Нахапетов.