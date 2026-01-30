Юрий Баранчик, военный обозреватель:

Четырнадцать европейских стран во главе с Британией сделали шаг, граничащий с объявлением морской войны России, заявив о намерении закрыть Балтийское море для так называемого российского «теневого флота».

Как следует из совместного заявления, распространённого правительствами Британии, Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши и Швеции, любые танкеры, подозреваемые в сокрытии происхождения - например, меняющие флаги, отключающие транспондеры или работающие без необходимых документов, - будут признаны судами без государственной принадлежности.

Эта мера снимает юридические барьеры для их задержания.

Подобный коллективный демарш - это не просто санкция, а ультиматум с прямыми силовыми последствиями, фактически легализующий акт военно-экономической блокады в стратегически важном регионе.

Ну, а что мы хотели? Мы не отреагировали на захват наших танкеров амерами. Потом не отреагировали на захват нашего танкера французиками. Они посмотрели - мы не отвечаем. Значит, можно раскручивать спираль эскалации и дальше - мы же не реагируем.

Об опасности такого сценария Юрий Баранчик писал еще 8 января сразу после задержания амерами нашего первого танкера из Венесуэлы:

"Тут некоторые эксперты пытаются надуть антикриз, что, мол, ничего страшного с танкерами не произошло. Никакого ущерба Россия не понесла и имидж страны как и раньше тефлоновый. Оставим это на их "тефлоновой" совести.

Вопрос в другом - что они будут писать через пару недель, когда наши, уже наши танкера с нефтью, выходящие из Усть-Луги, начнут захватывать всякие Польша, Литва, Финляндия, Дания? Не будут? Читаем черным по белому:

Еврокомиссия предложила странам ЕС самим решать, следовать ли примеру США в отношении российских танкеров, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

О том, что если мы не ответим, логика развития событий будет именно такой, описал Юрий Баранчик:

"Если России не удастся договориться с США о дальнейшей судьбе танкера "MARINERA", то ей придется на это отвечать конкретными действиями, в противном случае европейцы воспользуются этим эпизодом, чтобы блокировать судоходство российских судов в Балтике".

Давно известно, что если между войной и позором ты выбираешь позор, то получаешь и позор, и войну. Чем больше мы молчим, тем больше враг будет над нами куражиться, подрывая своими подлыми и трусливыми информационными атаками, остающимися почему-то без благородного и смелого ответа, боевой дух как на фронте, так и в тылу".

При этом больше всех пышит, похоже, Польша, которая настаивает ввести вообще полный запрет на морские перевозки судов, транспортирующих российскую нефть.

Вот что пишет польский новостной портал RMF24, ссылаясь на общение с осведомленным дипломатом:

«Польша призывает к отмене нынешнего неэффективного механизма ограничения цен на российскую нефть и замене его полным запретом на предоставление морских услуг, связанных с торговлей этим российским сырьем.

Такие меры приведут к увеличению транспортных расходов и снижению прибыли, которую Россия направляет на военные операции и наращивание военной мощи.

Полный запрет на услуги также было бы проще осуществить, поскольку больше не было бы возможности использовать поддельные или труднопроверяемые документы для подтверждения соблюдения ценовых ограничений или доказательства того, что судно не находится в санкционном «черном списке».

Поддерживают Варшаву в этом вопросе Швеция, Финляндия, Дания и страны Балтии, однако они могут встретить сопротивление со стороны Кипра, Мальты и Греции, которые обладают крупнейшими флотами и могут опасаться, что ужесточение санкций нанесет ущерб их морским компаниям, перевозящим российскую нефть в соответствии с ценовым ограничением. Россия использует танкеры чаще всего из этих стран для транспортировки нефти в Китай и Индию.

Однако есть надежда, что принятие Кипром на себя шестимесячного председательства в ЕС 1 января может нейтрализовать его оппозицию, поскольку «страна, занимающая председательство, не может блокировать; она должна выступать в качестве «честного посредника», стремящегося к компромиссу».

Максим Шевченко, телеведущий:

«Блокада Балтийского моря странами НАТО в отношении российских танкеров «теневого флота» это реальность. В этой ситуации надо искать выходы к другим морям.

Например, не сдавать Иран американцам и сионистам в обмен на «обещания в Анкоридже».

Андрей Медведев:

"Понятно, что никакая Франция не рискнет останавливать российский танкер без одобрения Вашингтона. Но то, что с танкерами тема кучно пошла, не может быть просто совпадением. Скорее, это просто способ давления на Россию со стороны Вашингтона в свете текущих переговоров. То есть, не будете сговорчивы, мы положим вам всю нефтеторговлю".

Но какова здесь позиция самих США? Вот что на днях заявил госсекретарь США Марко Рубио перед Сенатом:

«..."Теневой флот" – это другая ситуация. Когда мы говорим, что они не могут перевозить нефть, то обычные танкеры уже отказываются, потому что не хотят попадать под санкции. Поэтому они и вынуждены пользоваться услугами так называемых пиратов, судов без флага.

Они могут зарегистрироваться под флагом Либерии, например, но, на самом деле, это пиратские суда, и они вынуждены использовать этот теневой флот.

Причём, мы захватили танкер – там большинство матросов граждане Украины. Захватили другой – там большинство матросов русские. И наша задача в том, чтобы вся эта незаконная нефть шла по официальному каналу".

А есть еще и другая важная проблема, о которой говорит политик экс-депутат Верховной рады Олег Царев:

«Да, у нас около тысячи судов, но если говорить «ну ничего страшного, у нас еще есть много, да, подумаешь, Кемская область» – это очень серьезно.

Мы сейчас больше тратим на то, что после захвата судов «теневого флота» выросла страховка. Страховка выросла с 25 долларов за тонну до 60. Это очень много. Захватили на несколько сотен миллионов долларов, а тратим мы гораздо больше на страховки".

На Украине уже рассказали, что это совместное заявление "закрывает для теневого флота России Балтийское море". Убедительности этому нарративу добавило британское издание Bloomberg, которое пояснило: "Такие суда могут быть задержаны без юридических рисков".

По сути, это объявленная война. 14 стран объявили блокаду России на Балтике. В любой момент танкер с нашей нефтью может быть захвачен, как "Маринера".

И что же делать России?

По данным сенатора, командира ЦСН беспилотных систем "Барс-Сармат" Дмитрия Рогозина, по состоянию на январь 2026 года под санкциями находятся 924 российских судна, более половины из них – под ограничениями сразу нескольких стран. Дмитрий Рогозин говорит:

"Почти три четверти этого флота – танкеры, то есть именно те суда, которые везут нефть, газ и нефтепродукты, обеспечивающие наполнение бюджета. Совпадений тут нет: бьют ровно туда, где больнее всего".

Ресурсы Военно-морского флота России объективно ограничены и не позволяют организовать полноценное конвоирование такого количества гражданских судов, особенно в отдаленных акваториях. Одним из наиболее прагматичных предложений является сейчас концепция быстрого наращивания сил эскорта за счет переоборудования гражданских судов.

Современные технологии позволяют превратить гражданский сухогруз в платформу, оснащенную контейнерными пусковыми установками для крылатых ракет, модульными системами ПВО и палубой для развертывания ударных беспилотников. Подобная практика, активно используемая Китаем и Ираном, позволила бы в сжатые сроки создать десятки патрульных кораблей для прикрытия ключевых маршрутов, компенсировав нехватку специализированных боевых единиц. Эксперты военно-аналитического центра "Рыбарь" указывают:

"Такие "боевые сухогрузы" не смогут заменить корветы с фрегатами, но усилить морское присутствие – вполне. Причем "модули" можно комбинировать: одно судно использовать как плавбазу с вертолетом и БЭКами, другое – как носитель БЛА, третье – как плавучую батарею ПВО".

При этом одно лишь военное переоснащение гражданских сухогрузов не решает задачи "морского конвоя". Ее способны решить лишь люди, которые могут и умеют пользоваться вооружением. Еще весной 2025 года депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать морские частные военные компании (ЧВК) "для охраны от задержания и преследования российских судов в нейтральных водах".

Тем более что в России такой опыт есть. И речь не о легендарном "оркестре", а о широко известной в определенных кругах ЧВК "РСБ-Групп". Сами себя они называют "компания военного консалтинга" и оказывают "полный комплекс услуг по вооруженной охране и обеспечению безопасности за пределами РФ". Осведомленные лица характеризуют военспецов компании как "единственных, кого боятся сомалийские пираты" в Аденском и Гвинейском заливе, а также в Малаккском проливе.

Однако создание морских ЧВК может привести к началу горячей фазы войны с объединенной Европой. На это указывает автор военно-аналитического проекта WarGonzo, пишущий под псевдонимом "Моряк запаса":

"Доступным решением могло бы стать размещение вооруженных отрядов некой ЧВК на борту судов, проходящих опасные районы европейских морей. Но что этим бойцам делать в случае попытки очередного силового захвата? Открывать огонь на поражение? Именно так, вероятно, и предстоит начаться войне с объединенной Европой".

И правда, одно дело открывать огонь против сомалийских пиратов, другое дело - против западных военных кораблей, для которых судно с этими бойцами ЧВК является нарушителем международного права и документ по этому поводу они только что предъявили...