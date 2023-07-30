Питерский калейдоскоп

Меншиковский дворец.

Сухопутный шляхетский корпус - Первый Кадетский корпус ⠀ Он принадлежал сподвижнику Петра Великого, генералу-фельдмаршалу, генералиссимусу, светлейшему князю, первому губернатору Петербурга Александру Даниловичу Меншикову.

Первоначально на участке был выстроен двухэтажный деревянный дворец, парадным заездом к которому служил выкапанный канал от Невы. ⠀ Именно в этом дворце 31 октября 1710 года состоялась свадьба племянницы Петра I Анны Иоанновны и герцога Курляндского Фридриха Вильгельма.

Интересная информация о портике Нового Эрмитажа ⠀

До середины 1920-х годов с этого крыльца, в виде галереи перед главным входом, был вход в музей. Портик украшают 10 фигур атлантов работы скульптора А. И. Теребенёва из серого сердобольского гранита, стоящие на постаментах из гранита-рапакиви и поддерживающих архитрав.

Во время реставрации здания 2000 года кирновский камень был закрашен под вид штукатурки, в результате чего исчезли его естественный цвет и фактура. Атланты Эрмитажа являются одним из символов Санкт-Петербурга. Автор проекта здания Нового Эрмитажа архитектор Л. Кленце в 1840 году представил два проекта портика; в отвергнутом при обсуждении проекте вместо атлантов были кариатиды.

В соответствии с замыслом Кленце скульптор И. Гальбиг выполнил уменьшенную модель атланта в виде фараона; модель из Мюнхена была прислана в Санкт-Петербург. В 1846 году Теребенёв изготовил по собственным эскизам модель атланта в натуральную величину, которая в итоге и была принята.

Изготовление всех фигур велось под руководством Теребенёва в течение двух лет. Ему помогали около 150 каменотёсов. Фигуры были установлены к 1 сентября 1848 года.

«Чумной» Форт «Император Александр I” 1845 г. Инженер: В.П. Лебедев

В основание форта забили 5335 свай, пространство между ними заполнили бетоном и выложили стены из кирпича.

Это был первый многоярусный форт в Кронштадтской крепости с мощными орудиями береговой обороны, вмещающий до 1000 человек. В конце XIX в. разразилась 3-я пандемия бубонной чумы. И в форте разместили «Особую лабораторию» по производству вакцины.

1й этаж: сывороточное отделение, конюшни, помещения для подопытных животных.

2й этаж: экспериментальная лаборатория, вакцинное отделение и жилые помещения для врачей.

Здесь поселилось 20 врачей-эпидемиологов.

Связь с фортом осуществлялась посредством маленького парохода, под названием «Микроб». Это была 3-я в мире подобная лаборатория, еще во Франции, Индии.

Получившуюся вакцину, поставляли не только по России, но и за рубеж.

Первая российская цветочная империя Немецкий садовник Герман Эйлерс родился в 1837 году в Пруссии.

В 1860 г. в Дрездене Николай Юсупов приглашает его в Россию ухаживать за растениями в Юсуповском дворце. В 1869 г. Эйлерс открыл первый цветочный магазин с зеркальными витринами. Рядом с Юсуповским садом он построил 18 теплиц и оранжерей. Там росли камелии, азалии, гиацинты, тюльпаны, розы, нарциссы, крокусы, ландыши, даже кубинские пальмы.

На Каменоостровском проспекте, он перестроил дом и проложил водосточные трубы, чтобы поливать растения водой из Невы. К 1890 г. было уже 5 торговых точек, в день срезалось около 500 растений.

Он получил звание поставщика двора их императорских величеств и разрешение использовать изображение государственного герба. Крах цветочной империи Эйлерса пришел с Первой Мировой войной. Император лишил немецких подданных многих гражданских прав, имущества и званий.

Невоплощённый Амстердам Пётр I хотел создать на Васильевском острове сеть судоходных каналов, которая бы заменяла улицы и принимала морские корабли.

В 1716 г. по проекту Доменико Трезини начали рыть каналы и строить дороги: линии поперёк острова и перспективы — нынешние проспекты — вдоль.

Каналы оказались очень узкими и не подходили для судов.

Вода в них быстро застаивалась из-за болотистой местности.

Из 27 каналов успели вырыть только 13.

В 1767 г. Екатерина II велела засыпать каналы. Сохранились только названия линий и перспектив.

Линии Васильевского острова – единственные в городе магистрали, каждая из сторон которых имеет собственное название.

Ярчайший художник династии БенуаАлександр Николаевич Бенуа — русский художник и первый историк русского искусства. А.Н.Бенуа – внук строителя Мариинского и Большого театров. «Мне хотелось в своих изображениях восстановить роскошное прошлое Версаля и населить его тенями,» — говорил Бенуа. В 1900—1902 годах он создал серии видов Петергофа и Ораниенбаума. В 1916-1918 годах художником были созданы иллюстрации к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник». Создатель «Азбуки в картинках»

Любил он рисовать сады, дворцы

Пейзажи сельские и городские,

То одиночество,то пестроты людские

Запечатлял изящным мастерством.

Такое трудолюбие Души

Передалось в его работах чудных,

Что трудно выразить или облечь в слова

В эпоху перемен жил многотрудных

Мой соотечественник,

Александр Бенуа

Елена Войтова.

Первый в России бар американского типа Ресторан «Медведь» был открыт в 1878 г. бельгийцем Эрнестом Игелем при известной гостинице «Демут», которая относится «к числу древностей столичного Петербурга». «Медведь» был избран петербургскими литераторами для своих постоянных встреч. Название «Медведь» возникло из-за огромного чучела бурого медведя с подносом, встречающего гостей в вестибюле.В ресторане было два зала на 100 и 150 мест, 20 кабинетов, которые обслуживали 70 официантов, штат кухни включал 45 поваров

Юрий Макаров вспоминал: «Пришли к «Медведю», взобрались на стулья, получили по высокому стакану со льдом и с очень вкусным и пьяным снадобьем, выпили и повторили. На душе стало легче». Цены были по уровню заведения — обед с вином выйдет здесь не меньше, чем в 4 рубля. В 1905 году в «Медведе» появился первый в Петербурге «американ­ский бар»: появились и необычные «смешанные» напитки, и барная стойка, и вы­сокие стулья.

Этот малахит был найден на Гумешевском руднике около Полевского завода на Урале.

Турчанинов подарил природную драгоценность Екатерине II, а государыня передала геологическое чудо в дар музею.

Вес малахита составил рекордные 1504 кг., а стоимость его оценивалась в 100 000 рублей.

«До революции в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле можно было видеть крыши многих особняков, окрашенные малахитом в красивый синевато-зеленый цвет,» — пишет А.Е. Ферсман

Для демонстрации этого самородка был создан отдельный зал, получивший название «Малахитовый».

Трамвайный перекресток из книги рекордов Гиннесса На Васильевском острове на углу 8 и 9 линий Среднего проспекта находился самый сложный трамвайный перекресток. В 1987 г. он занесен в книгу рекордов Гиннеса.

На одном перекрёстке 16 стрелок, 12 направлений, минимальный радиус поворотов — 30 метров. Трамваи подъезжали с четырех сторон и могли ехать в любом направлении: прямо, налево, направо. Водитель включал поворотник, а стрелки переводил оператор, дежуривший в эркере дома 39/42 на углу Среднего пр. 9–й линии.

В 2002 г. трамвайные пути на этих линиях сняли.

Доходный дом Н. Кузнецовой Дата постройки: 1853 г. Архитектор: Ткаченко Г. До постройки здания, земля использовалась под огороды. Особняк построен по заказу графини Александры Кузнецовой. Кстати, у него удивительная судьба: с момента его постройки и до настоящего времени он принадлежит исключительно женщинам. В свое время в этом особняке жила известная актриса Полина Стрепетова. Ее гостями были Тургенев, Островский, Чайковский. Сейчас это отель. Он украшен антиквариатом: старинные часы, вазы из оникса и многое другое.

Сохранена кованная чугунная решетка лестницы и фрагменты внутренней отделки.

Как разливали французское шампанское в Петербурге В 1910 г. из Франции в Санкт-Петербург привезли шампанское «Дуаэнъ и Ко». Шампанское привозили в бочках, а разливалось по бутылкам оно уже на месте. Розлив осуществлялся в подвале здания Биржи на стрелке Васильевского острова, где находился центральный склад «общеизвестной» фирмы в Реймсе «BOULEVARD DIEU LUMIERE». Судя по объявлению (первое фото) в продаже было даже два отдельных сорта сухого шампанского - «сухое» и «посуше» (extra-sec). Эту фирму основал французский врач, хирург и светский лев Эжен Дуайен. У Булгакова в «Записках юного врача» есть упоминание этого шампанского:

- Вы доктор, вероятно, много делали ампутаций? - вдруг спросила Анна Николаевна. - Очень хорошо… Не хуже Леопольда…

В ее устах слово «Леопольд» звучало как «Дуайен».