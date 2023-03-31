Укронацисты снова атаковали мальчика-героя Фёдора из брянской области

Маме школьника, спасшего во время нападения террористов двух первоклассниц, стали поступать на телефон сообщения с угрозами расправы – причём не только с номеров страны 404, но и с британских.

Семья 10-летнего брянского школьника Фёдора Симоненко, показавшего себя настоящим героем во время недавнего нападения боевиков на сёла этого приграничного региона, вновь оказалась под прицелом террористов – на этот раз телефонных.

"Он ещё жив? Радуйся и жди: скоро вернёмся"

Раисе, маме маленького героя, стали регулярно поступать телефонные угрозы от неизвестных, обещающих вновь прийти на русскую землю и расправиться с мальчиком.

Если честно, это стало уже просто невыносимым. Потому что как началось, когда мы ещё лежали с Федей в больнице после операции (парню удалили пулю, попавшую под лопатку рядом с сердцем; он попросил хирургов оставить её ему на память. – прим. ред.), так и продолжается.– поделилась с Царьградом Раиса.

От первого сообщения, признаётся женщина, она просто опешила: мерзкие, грязные слова, оскорбления по отношению к ней. А затем – ещё хуже. Начались прямые угрозы в адрес самого мальчика.

Пишут мне:

Ну что, Федя твой жив ещё? Ходит уже?" Потом – поток гадостей, оскорблений в мой адрес. И снова: "Жив он пока?". Стало страшно.

Дальше – страшные картинки: окровавленные трупы, фото с похорон русских бойцов, глумливые мемы с изображением президента Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. И – комментарии: "Вас не должно быть на этой земле"… и так далее.

СКРИНШОТ ОДНОГО ИЗ СООБЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ НА НОМЕР РАИСЫ. И ЭТО – ИЗ ЧИСЛА САМЫХ "МЯГКИХ".

Более того – неизвестные, которые писали и с украинских номеров (предположительно, по данным наших источников, из Харькова), и, что любопытно, с номера оператора мобильной связи, зарегистрированного в Великобритании, предупредили: они намерены "вернуться и добить" Федю.

Некоторые – вообще жуткие– говорит мама Фёдора:

Ну что, он ещё ходит? Радуйся! А то скоро не будет ходить. Придём снова и всех вас убьём,

Сыну она говорить об этом не стала, дабы не травмировать психику ребёнка, и так пережившего жесточайший стресс в ситуации смертельной опасности.

Он, к слову, держится молодцом: уже практически совсем поправился и окреп. Только всё равно – время от времени вдруг замирает, становится хмурым: вспоминает те страшные события.

Проделки "инфопсихов" или реальные угрозы повторить нападение?

Нападение боевиков на юго-запад Брянской области, напомним, произошло утром 2 марта. Группа террористов в составе около полусотни человек беспрепятственно пересекла границу региона со стороны Черниговской области и, разделившись на две части, атаковала сёла Любечане и Сушаны. Этому предшествовало уничтожение автономной пограничной вышки видеонаблюдения, осуществлявшей контроль за безопасностью границы на том участке.

Через Любечане проходит единственная дорога, соединяющая несколько населённых пунктов, расположенных вдоль границы. За обочиной проезжей части – сразу же территория сопредельного государства. Именно там бандиты расстреляли две гражданские машины: "семёрку", за рулём которой возвращался домой с ночной смены оператор котельной Александр Ткаченко, и "Ниву" Леонида Голованова, подвозившего из села Брахлов в Новый Ропск местных школьников – Фёдора и двух девочек-первоклассниц.

Легковушку буквально изрешетили из автоматов с трёх сторон, убив водителя. А Голованов, заметив засаду, попытался развернуться на ходу, но его "Ниве" прострелили левое заднее колесо, и автомобиль раскрутило во время манёвра. Тем не менее он успел затормозить, иначе бы машина перевернулась, и крикнуть детям, чтобы они убегали, – и получил пулю в шею, ранение оказалось смертельным.

Федя, тоже к тому времени уже раненный, не растерялся: скомандовал младшим девчонкам, что надо выбираться, выскочил вместе с ними из салона и побежал под прикрытие домов, а потом вывел через лесок на другой участок дороги, где их подобрал проезжавший мимо случайный автомобиль и отвёз в Новый Ропск.

Через полчаса после этих кровавых событий боевики ворвались в село Сушаны: подорвали из гранатомёта жилой дом (ранив при этом ещё одного человека), газораспределительный шкаф и водонапорную башню.

А потом – спокойно удалились.

Что с того?

Сейчас местные жители, как они сами делились с Царьградом, по-прежнему не чувствуют себя до конца защищёнными: опасаются повторения рейда.

Поэтому угрозы, которые поступают теперь маме Фёдора, можно, разумеется, списать на проделки "инфопсихов" из ЦИПсО, которые регулярно устраивают психологическое давление подобным образом. А можно – воспринимать как реальную угрозу.

Царьград считает, что на эту ситуацию обязаны обратить внимание компетентные органы.

https://tsargrad.tv/articles/vernjomsja-i-dobjom-ukronacisty...