Как отпраздновали День России

День России превратился в День плова: "Славные времена ига" возвращают снятием крестов и флагов

В некоторых регионах День России было решено переформатировать в День плова. Если ещё и учесть то, что на улицах некоторых городов фиксировалось отсутствие русских флагов, то ситуация складывается действительно странная. Новости СМИ2

В ряде регионов День России был превращён в День плова.

Член Совета по правам человека при президенте

Возникает ощущение, что некоторые чиновники и организаторы празднований перестали прислушиваться к президенту, который ясно обозначил русский народ как государствообразующий и наши культурно-исторические традиции как основополагающие.

Плов тут ни к селу ни к городу, поскольку это хоть и вкусная, но восточная традиция, а не российская. Её педалирование с позиции истории выглядит намеком на татаро-монгольское иго. Как сказал один блогер, "славные времена ига". Однако это крайне неудачная подача в государственный праздник, особенно в исконно русских городах и регионах, где на каждом шагу память о нашествии Орды и её жертвах.

Очевидно, что некоторые чиновники и связанные с этническим бизнесом лица просто хотят заработать деньги на продаже своей национальной кухни.

"Однако как это соотносится с укреплением и сохранением наших традиционных ценностей? Неужели в русских городах не осталось русской культуры и кухни, что приходится прибегать к экзотике?" – задаётся вопросом чиновник.

Кто стоит за Днями плова?

Не везде происходит подобное: например, в Калужской области прошел кулинарный праздник "Щи да каша".

Возможно, за насаждением Дней плова стоят не только денежные интересы, но и попытки формирования этнических анклавов на нашей территории, подозревает Кабанов. Праздники плова могут быть частью глобального антирусского замысла.

По сути, чем отличается торжественное открытие американской сети фастфуда под новой вывеской в День России? В период формирования американской нации были необходимы новые праздники, объединяющие разные народы. Но почему Россия с ее богатейшей историей и устоявшимися традициями вдруг идет по аналогичному пути?

Кабанов считает, что нужно рассматривать подобные действия как попытки искусственного разъединения и разобщения. Следует быть внимательными к "мелочам": Дням плова в День России и отсутствию государственных флагов. Все это связано и является частью одной схемы.

Скандал с мечетью для мигрантов на Святом озере

В России мигранты из среднеазиатских стран не только работают. Они открывают свои духовные центры, но делают это в местах, особо почитаемых православными. Такие застройки обостряют и без того сложные взаимоотношения между мигрантами и местными жителями, которые борются за сохранение православных, особо почитаемых мест. Они собирают подписи, обращаются в различные инстанции и придают проблеме огласку. При этом чиновники чаще всего дают отписки в надежде замять конфликтные ситуации, однако люди не сдаются. Как заявил один из православных активистов, "они намерены идти до конца, чтобы защитить свои районы от новой исламизации".

Дело с постройкой мечетей для гастарбайтеров из среднеазиатских стран зашло так далеко, что некоторые эксперты стали прогнозировать "проникновение вместе с мигрантами в Россию" идеологии, основанной на радикальной интерпретации ислама.

Ранее в Телеграме была опубликована новость, вызвавшая множество резких комментариев жителей России. Сообщалось, что в московском районе Косино-Ухтомский на берегу Святого озера решили построить большую мечеть для мигрантов. По словам местных жителей, Святое озеро является особо почитаемым местом, где по народному поверью когда-то был храм, который ушел под воду.

"К этому месту ежегодно совершается крестный ход. Само Святое озеро находится в парке Косинский, то есть на особо охраняемой территории. Поэтому, когда мы узнали о постройке мечети возле озера, сразу решили протестовать. Нас поддержали активисты из "Русской общины", а также представители движения "Северный человек" и "Общество будущего", — рассказала на камеру одна из местных жительниц, православная активистка Виктория С.

Сообщалось, что оппоненты протестующих отреагировали незамедлительно. По словам общественного деятеля и руководителя "Общества будущего" Романа Юнемана:

"Расчехлились все российские исламисты, начиная от борца-шоумена Нур-Магомедова до блогера Хасбика"."Абсолютно нормальное желание местных жителей защитить свой район от застройки вызвало шквал негодования. Самое тревожное, что к блогерам и шоуменам присоединились представители российской власти", — написал Юнеман на одном из информресурсов.

Сообщалось, например, что дагестанский депутат Хамзаев резко негативно высказался против действий протестующих, назвав их "шовинизмом от бескультурья". Он также заявил, что протестующие якобы "решили разделить наше многоконфессиональное общество…"

"Кто дал им такое право? Как может храм одной из традиционных конфессий осквернить священное место другой религии?" — возмущался Хамзаев.

Мечеть + рынок = этнический анклав

Ситуация в Косино-Ухтомском районе настолько накалилась, что мэрия вынуждена была вынести компромиссное решение о постройке мечети. Протестующим пообещали, что строительство перенесут в другое место, после чего людская активность спала. Однако весной этого года, когда стало известно, что застройку перенесли всего на два километра, протесты вспыхнули с новой силой.

"Собянин решил перенести строительство мечети, вернее, целого исламского центра, на 2 километра в сторону… Мы видим в этом серьезную угрозу. Мечеть планируется огромная, на 2 тысячи человек, вокруг будут кафе, рестораны, гостиницы. И все это займут не коренные российские мусульмане, а именно мигранты. Коренным народам вполне хватает мечетей…" — рассказал один из активистов протестов.

В апреле этого года стало известно, что земельный участок площадью почти три гектара и стоимостью 176 млн рублей, находившийся в собственности Москвы, безвозмездно передали централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман России. Объект строительства чиновники назвали религиозным центром. По словам активистов, такое название использовали, чтобы обмануть протестующих и снизить сопротивление.

Протестующие выяснили, что заказчиком строительства мечети выступила компания ООО "Монотекстрой", учредителями которой являются ООО "Аметист групп" азербайджанского миллиардера Нисанова и турецкая "Техникон Япы Аноним Ширкети". В нескольких метрах от мечети для мигрантов Нисанов собирается строить рынок "Садовод-2".

"А это значит, что наш благополучный район рискует превратиться в этническое гетто. Сейчас к месту строительства уже пригнали технику вместе с мигрантами, которые будут осуществлять застройку", — сказал местному журналисту один из активистов, противников застройки.

В мае жители Косино-Ухтомского района записали обращение к президенту, где они указали, что мечеть хотят построить без публичных слушаний. Они также продолжают проводить общественную кампанию, собирают подписи против строительства мечети для мигрантов.

По словам одного из активистов, подписываются против застройки в том числе "мусульмане, которые понимают, что мечеть строят не для них, а для мигрантов, работающих на рынке и в садоводческой фирме".

https://dzen.ru/a/Zmr6MPkqHGOj...

Пройдемся по городам и весям. Усиленно делаем вид, что одномоментное, абсолютно синхронное и повсеместное превращение Дня России в федеральный фестиваль плова произошло абсолютно случайно. Просто так совпало, что в жёстко централизованной системе всем дружбонародникам на местах одновременно пришла в голову такая гениальная, рассыпчатая, как рис "баракат", мысль.

https://t.me/russkiegramoty/43144

Уфа пала под нашествием пловоядных. На День России тут фестиваль плова и таджикские танцульки. Судя по обилию горожан, всем безумно интересно и никого эта махровая азиатчина ни капельки не утомила.

https://t.me/russkiegramoty/43079 Владивосток. И здесь День России превратился в пловно-лезгиночную вакханалию. И это ещё впереди 4 ноября, который в этом году явит собой максимально упоротое многонациональное безумие.

https://t.me/russkiegramoty/43077

А в Ставропольском крае погоду делают многонациональные шизофреники, твёрдо решившие превратить в фестивали подгнившего плова абсолютно все праздники страны. Напомним, Ставрополье по всем критериям моноэтничный регион. >82% его населения - русские.https://t.me/stavropoltop/9809

Отличные мероприятия на День России запланировали и дружбонародные шизофреники из Пензы.

https://penzavzglyad.ru/news/165967/den-rossii-i-den-goroda-... "В День России на прогулочной улице, где все гулянья, не то что одна, а целых ТРИ точки с пловом, вот в чем беда. Точек с блинами не обнаружено ни одной".

https://t.me/russkiegramoty/43064

И дна у этой шизофрении и массового госпомешательства на кавказоазиатчине нет и не предвидится. Махина набрала обороты и просто так не остановится: "Москва. 100 кг плова приготовят в День России. После приготовления буквальной горы плова, гостей события ждёт дегустация, а также мастер-класс от фуд-блогера и праздничный концерт! Любите плов?"

https://t.me/msk_go_today/6765

"Вы, наверное, уже готовили плов, потому что у вас так замечательно получается!" Губернатор Тюменской области Александр Моор в День России не придумал ничего лучше, чем закатить грандиозный фестиваль плова и лично закосить под узбека. Чем как бы продемонстрировал: форсированную кишлакизацию региона он поддерживает целиком и полностью.

https://t.me/smi_tyumen/11095

Омск готовится ко Дню России. Уже понятно, что и из этого праздника решили сделать многонациональный шабаш.

Немногонациональным в России останется только Курбан Байрам.

https://t.me/russkiegramoty/42917

Чувашия. День России.

https://t.me/russkiegramoty/43153

Бал национальностей, на котором обещает показать традиционные костюмы города Санкт-Петербурга. Самый традиционный поместили на анонс. И в этом нет ничего удивительного. Вся липовая многонациональность из 666 народов всегда и везде сводится к а) таджикам,

б) узбекам,

в) киргизам,

г) азербайджанцам

и д) кавказцам.

Добрый русский человек, может, и не прочь узнать что-нибудь про удмуртов, эвенков или ннагасанов. Но нет. В глотку ему напихают плова, засунут в руки азербайджанский флаг и сверху станцуют лезгинку.

Проводят этот разнузданный фестиваль плова аккурат на День России.

https://t.me/russkiegramoty/42917

В поедании плова Омск не отстаёт от Тюмени. Кстати, а где русские?

Для многих наших подписчиков остаётся загадкой, почему на День России во многих городах нашей страны коренным жителям предлагают потреблять исключительно плов.

https://t.me/russkiegramoty/43056

От наших подписчиков:

"Воронеж, Дивногорье... К чему здесь ЭТО? Много прекрасных коллективов не только в Воронеже, но и у соседей - Курск, Липецк. ЗАЧЕМ???"

https://t.me/russkiegramoty/43125

Северная Осетия празднует 250-летие со дня вхождения в состав России. Причём тут таджики, никто не знает. Но без них теперь никуда.

https://t.me/chp_ossetia/16141

В Красноярске местные осваиватели многонациональных бюджетов на День России запилили стену, на которой надо собирать пары из 666 народов, включая киргизов и узбеков. Так-то Красноярском крае >90% населения - русские. И за каким лешим им собирать пары из залётных муджахидов - непонятно.

https://vk.com/wall-116836471_6360

Столичный СК добросовестно спилил все кресты.

https://t.me/skmoscowgsu/3456 Не приготовил плов и не спилил крест в День России - считай, не отметил праздник.

https://t.me/tns_energo/362

День плова отгремел в российских городах.

Праздник, официально называемый "Днем России", никогда не был особо популярным в патриотических кругах, так как ассоциировался с развалом Советского союза, Ельциным и другими не самыми приятными страницами нашей истории, однако в текущем году он пробил новое дно.

Дорогие коллеги из @russkiegramoty сделали традиционную подборку того, как в различных регионах отмечали данный праздник. С уверенностью можно сказать, что и без того непопулярное событие превращено в "День плова". Ярославль, Уфа, Владивосток, Красноярск, Пенза , Екатеринбург, Москва , Омск, Тюмень, Краснодар, Киров, Оренбург, Калуга, Томск, Кисловодск, а также, наверняка, и другие города решили в одночасье перестать быть русскими и российскими, превратившись в локальные филиалы Ташкента, Душанбе и Баку.

В некотором смысле это может являться сепаратизмом, поскольку вместо празднования официального государственного праздника, который вообще-то должен быть аналогом "Дня независимости" США, чествовались и прославлялись народы и культуры, к современной России не имеющие никакого отношения.

Безусловно такого рода действия региональной власти не могли пройти без согласования с чиновниками из Администрации президента по внутренней политике. Так что, можно считать, что программа дерусификации и сепарации осуществляется централизованно.

Конечно, пока еще существуют русские анклавы, вроде Вологды (https://t.me/russkiegramoty/43096), но фундаментально этого абсолютно ничего не меняет. Наша страна превращается в набор связанных диаспоральным взаимодействием кишлаков/вилайятов, но никак более не походит на европейское суверенное государство в традиционном смысле этого слова.

Ни о каком единстве коренных народов в тылу или о суверенитете державы на международной арене в таких условиях говорить не приходится и вероятно не придется.

https://t.me/nationconsunion/43288