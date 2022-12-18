Сталин и средства массовой информации

Сталин "ругался" по-разному. Грубый "с намеком" юмор со временем трансформировался в вежливое "последнее предупреждение".

Самый известный пример того, как Сталин в первые годы советской власти жестко бодрил своих коллег, невзирая на должности и революционные заслуги - это история с руководителем наркомата финансов СССР, членом Политбюро, Н.П.Брюхановым (руководил с 1926 по 1930 гг).

На заседании Политбюро ЦК рассматривался вопрос о грубых просчетах в работе наркомата финансов. В какой-то момент обсуждение зашло в тупик: было ясно, что ситуация аховая, а что с этим делать, толком никто из присутствующих сказать не мог. Предложений тоже не было. Сталин сидел молча, что-то писал. Через некоторое время участников заседания обошла записка:

«Членам П.Б. «Членам П.Б.

За все нынешние и будущие грехи подвесить Брюханова за я*ца; если я*ца выдержат, считать его оправданным по суду, если не выдержат, утопить его в реке. И. Ст.».

Вскоре появился и рисунок - узнаваемая карикатура на Брюханова в соответствии с описанием наказания и комментарий: «Наркомфин СССР на Второй день испытания».

Эпизод есть в книге С.С. Хромова "По страницам личного архива Сталина", вышедшей в издательстве МГУ в 2009 году. В книге используются документы Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) — фонд 558, описи 1 и 11 (частично фонд 3). Рисунок и записка сначала обнаружились в архивной папке с документами Жданова, оттуда перекочевали в основной архив в раздел "Сталин". То, что текст записки писал Сталин, видно по почерку. А вот авторство рисунка вероятнее всего ошибочное - это работа В.И. Межлаука, будущего председателя Государственной плановой комиссии при СНК СССР.

Узнаваемая рука, стиль.

Содержание записки и рисунок многих приводят в недоумение - какая жестокость. При этом осуждающие и критикующие забывают, что это было за время - экономические трудности, саботаж, вредительство внутренней контрреволюции, давление извне, кадровый голод, отсутствие необходимого опыта, в том числе управленческого. Финансовый вопрос, конечно, не был единственным, но то, что в него упирались многие нерешаемые вопросы - это факт. Грубый юмор свойственен в основном мужчинам, которые в тот момент сидели и не знали, что делать дальше. Записка и карикатурный рисунок были своего рода разрядкой, нежели желанием накалить обстановку еще больше. Судя по другим карикатурам и "веселым" текстам к ним, подобным образом на заседаниях Политбюро развлекались не раз.

Ну и что? Это мое видение, никому его не навязываю, но высказываю на основании жизненного опыта и наблюдений за людьми, в том числе и на трудных-нудных многочасовых совещаниях по тупиковой проблеме (хорошо, если одной). Еще не то сочинишь и нарисуешь. Рекомендация, "представить начальника или обидчика в гробу", чтобы не мучаться от обиды за выговор, известна многим. Содержание записки и рисунок многих приводят в недоумение - какая жестокость. При этом осуждающие и критикующие забывают, что это было за время - экономические трудности, саботаж, вредительство внутренней контрреволюции, давление извне, кадровый голод, отсутствие необходимого опыта, в том числе управленческого. Финансовый вопрос, конечно, не был единственным, но то, что в него упирались многие нерешаемые вопросы - это факт. Грубый юмор свойственен в основном мужчинам, которые в тот момент сидели и не знали, что делать дальше. Записка и карикатурный рисунок были своего рода разрядкой, нежели желанием накалить обстановку еще больше. Судя по другим карикатурам и "веселым" текстам к ним, подобным образом на заседаниях Политбюро развлекались не раз.Ну и что? Это мое видение, никому его не навязываю, но высказываю на основании жизненного опыта и наблюдений за людьми, в том числе и на трудных-нудных многочасовых совещаниях по тупиковой проблеме (хорошо, если одной). Еще не то сочинишь и нарисуешь. Рекомендация, "представить начальника или обидчика в гробу", чтобы не мучаться от обиды за выговор, известна многим.

Делать на основании записки и рисунка глубокомысленные выводы о патологических наклонностях автора (и соавтора) не только неправильно, но и глупо. В мое время рисунки с виселицами (игра такая была на угадывание букв в слове, может кто помнит) и прочими глупостями на уроках не значили ничего, кроме того, что скучно.

Карикатура Межлаука на Брюханова и записка Сталина неотделимы от ситуации, в которой появились. Видеть в этом нечто большее - это продолжение политики нетерпимости к личности, которую подвергают целенаправленной дискредитации, начатой представителями партийной номенклатуры во главе с Хрущевым на XX съезде партии.

Впрочем, кому хочется, могут расценивать рисунок, как историческое свидетельство и важный документ, даже диссертацию написать, был бы политический заказ. "Научный анализ и выводы профессионального психиатра" в контексте вышеупомянутого рисунка и записки уже читал. То, что автор карикатуры не Сталин экспертов не смутило.

Полезные "драчки"

Есть еще один эпизод, который трактуют, как пример паталогических признаков в характере Сталина. Это его теория о пользе "драчек" между коллегами по работе. - «Хорошо почаще устраивать драчки: становиться вдруг (после) респектабельным, черт побери!»

Что имелось ввиду - конечно, не страсть к скандалам и "кровавым" разборкам на рабочих совещаниях. Вялотекущее обсуждение любого вопроса никогда не принесет успеха. Это знают те, кто хоть однажды обсуждал спорную проблему, не имеющую однозначного и простого решения. Управленческий прием Сталина - обострить рабочий конфликт, не дать уйти в глубину и стать "хроническим пороком" - прагматичный и оправданный, дающий нередко самые успешные решения, причем, быстро.

А сейчас это называют "мозговым штурмом". Важно не перессориться. Сталин первый подавал пример "такой респектабельности", продолжая общение после "скандала" как ни в чем ни бывало, еще и приглашал всех вместе отобедать. Однако и ему не всегда удавалось удержать нервы в узде. О вспышках сталинского гнева написано много, но ни разу не встретилось истории о его злопамятности или мстительности.

Домыслы в счет не берем. Только факты. А они говорят о другом.

"Заговоренный" Микоян

Вспоминая "кошмарную" записку по поводу народного комиссара финансов удивляет отношение Сталина к наркому снабжения СССР А.И. Микояну. Иначе как патологическим такое долготерпение не назовешь. Эпизод относится к началу 30-х годов. Микоян тогда курировал строительство зернохранилищ в Абхазии. Нехватка хлеба в республике объяснялась тем, что зерно не завозили - негде было хранить. Микояну было поручено вопрос с зернохранилищами решить в строго отведенные сроки. Выделили финансирование. Сталин держал вопрос на контроле. Поэтому, когда Микоян в очередной раз бодро отчитался в Политбюро ЦК ВКП(б), что в Абхазии и Мингрелии зернохранилища построены и работники важнейших для региона сельхозотраслей - табаководства и чаеводства наконец обеспечены зерном, Сталин предъявил письменные жалобы как раз из этих регионов - о том, что никаких складов как не было, так и нет, как и зерна - куда ж везти! Микоян крайний слева. Иллюстрация. Заседание Политбюро. 30-е годы.

А 14 августа 1931 г. Микоян получил от Сталина уже "черную метку" в виде официального письма, но в какой выдержанной манере(!):

«Кто прав и кто вводит в заблуждение ЦК? ...Терпеть дальше обман нет никакой возможности. Нельзя ли получить честный и прямой ответ».

Микоян ответил Сталину телеграммой, содержание которой окончательно вывело его из себя. 19 августа Сталин направил шифрованное послание на членов Политбюро ЦК:

"Первое. Пункт первый телеграммы Микояна рассчитан на то, чтобы ввести ЦК в заблуждение...

Второе. Второй пункт телеграммы Микояна рассчитан на то, чтобы бюрократически отписаться от ЦК...

Третье. Из третьего пункта телеграммы Микояна видно, что бюрократическому самомнению наркомснаба нет пределов. Следовало бы быть поскромнее. Но наркомснаб скромностью не страдает, видимо, рассчитывая на то, что долготерпению ЦК не будет конца».

Свое послание Сталин дополнил конкретными предложениями, одним из которых было - подключить к работе местных чекистов и РКИ (рабоче-крестьянскую инспекцию, которая после была преобразована в Комиссию советского контроля при СНК СССР). С помощью чекистов вопрос наконец решили.

Еще более удивительный факт, что после такого грандиозного вранья с последующим выведением на чистую воду главный герой не просто уцелел (Микоян оставался наркомом до 1934 года), но и удержался на служебной лестнице, став наркомом сначала пищевой промышленности, затем внутренней торговли СССР и т.д. Заговоренный! Или слухи о "жестокости" Сталина сильно преувеличены, а точнее - сфабрикованы, возможно, теми, кому повезло меньше, чем удачливому Микояну.

Впрочем и тут скорее всего имело место то же объяснение - во всем "виноват" практицизм Сталина, который мог на многое закрыть глаза, зная потенциал провинившегося. Микояна, как известно, Сталин очень ценил, в обиду не давал и многое прощал (кстати, очень напоминает сегодняшнее терпение Главного - прим).

Рвачество и преступление против партии и рабочего класса

Доставалось от Сталина и Высшему Совету Народного Хозяйства (ВСНХ). В выражениях он особо не стеснялся, называл вещи своими именами: ВСНХ был создан в первые же годы Советской власти

"...рвачеству ВСНХ не будет конца. Нужно теперь же и во что бы то ни стало максимально урезать платежи и заказы всех наркоматов(...), не обращая внимания на вой и истерику. Вы увидите, что наркоматы найдут тогда пути и возможности удовлетворить свои нужды за счет (...) нашего внутреннего производства..."

7 июля 1932 г. Сталин направил записку на имя Молотова, Орджоникидзе и Кагановича, не скрывая своего раздражения и даже злости:

«Узнал из бумаг, что техническая помощь по цветному литию еще не куплена. Считаю это преступлением против партии и рабочего класса. Без цветного лития у нас не будет ни электропромышленности, ни авиации, ни вообще машиностроения.

Надо немедля и обязательно купить техпомощь в Италии или Германии, или Америке, или у самого дьявола, но купить обязательно. Без полного освоения цветного лития невозможно двигаться вперед.

Просьба сообщить, какие срочные меры думаете принять, чтобы ликвидировать этот прорыв.

Сталин»



И снова настоятельная просьба - сообщить о принятых мерах, без "подвешивания" за части тела.

Вредный самообман

Разоблачительным катком Сталин проходился по главному и самому авторитетному печатному партийному органу - газете "Правда":

"...Очень плохо ведется “Правда”. Хвастливые статьи о “решительной” победе китайской красной армии над войсками Чанкайши и о “победах” революционного движения в Индии ничего, кроме самообмана, не представляют..."

Виновата... погода

Бесконечное терпение Сталина проявилось и в бодании с секретарем Свердловского обкома партии И.Д. Кабаковым по поводу затягивания строительства Магнитостроя. Свердловское начальство, исчерпав набор причин - почему дело не двигается - в очередной раз обвинило... погоду. 27 января 1933 года Сталин написал Кабакову ответное письмо и снова образец долготерпения, хотя и с едким сарказмом, который ничего хорошего Кабакову и Ко не обещал: «Нельзя все взваливать на морозы... Наличие домен в Магнитогорске не может служить основанием для отмены известной на Урале зимы с известными там морозами в 40 и больше градусов».

Сталин знал, о чем писал - в этих местах ему приходилось бывать не раз, в качестве ссыльного.

Слишком смелые редактора

Со временем сталинская резкость все больше трансформировалась в терпеливую настойчивость и "пряник" всегда сопровождался "кнутом" в виде острой критики и самокритики. Эти принципы сталинского управления проявились с самого начала.

13 сентября 1929 года Молотов и Орджоникидзе пожаловались Сталину, что советские газеты, по их мнению, увлеклись критикой и под ее обстрел чаще, чем хотелось, попадали представители руководящего звена. Сталина стали склонять к тому, чтобы по этому поводу было принято соответствующее Постановление ЦК, которое должно было "поставить на место" слишком смелых редакторов. Молотов даже вызвался выступить по этому вопросу на очередной партийной конференции. В тот же день Сталин написал короткую ответную записку:

«Ваше предложение считаю рискованным, так как оно может привести объективно к обузданию самокритики, что недопустимо».

14 сентября вслед за первой, Сталина направил коллегам вторую записку, более обстоятельную:

«Это повредит ЦК и Молотову, которого будут обвинять в глушении самокритики...»(...)

«Развернутая самокритика активизирует массы и создает режим осадного положения для всех и всяких бюрократов. Это большое достижение...».

Вывод.

Ничего патологического в сталинском стиле управления не нахожу. Более того, все не только разумно и взвешено, но и достаточно сдержано, не в пример современным руководителям, многие из которых если не унизят подчиненного, настроение себе не поднимут.

