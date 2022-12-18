Сталин и средства массовой информации

Сталин о "мещанской швали" в центральной и местной печати
Сталин "ругался" по-разному. Грубый "с намеком" юмор со временем трансформировался в вежливое "последнее предупреждение".
Самый известный пример того, как Сталин в первые годы советской власти жестко бодрил своих коллег, невзирая на должности и революционные заслуги - это история с руководителем наркомата финансов СССР, членом Политбюро, Н.П.Брюхановым (руководил с 1926 по 1930 гг).
На заседании Политбюро ЦК рассматривался вопрос о грубых просчетах в работе наркомата финансов. В какой-то момент обсуждение зашло в тупик: было ясно, что ситуация аховая, а что с этим делать, толком никто из присутствующих сказать не мог. Предложений тоже не было. Сталин сидел молча, что-то писал. Через некоторое время участников заседания обошла записка:
За все нынешние и будущие грехи подвесить Брюханова за я*ца; если я*ца выдержат, считать его оправданным по суду, если не выдержат, утопить его в реке. И. Ст.».
Вскоре появился и рисунок - узнаваемая карикатура на Брюханова в соответствии с описанием наказания и комментарий: «Наркомфин СССР на Второй день испытания».
Эпизод есть в книге С.С. Хромова "По страницам личного архива Сталина", вышедшей в издательстве МГУ в 2009 году. В книге используются документы Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) — фонд 558, описи 1 и 11 (частично фонд 3). Рисунок и записка сначала обнаружились в архивной папке с документами Жданова, оттуда перекочевали в основной архив в раздел "Сталин". То, что текст записки писал Сталин, видно по почерку. А вот авторство рисунка вероятнее всего ошибочное - это работа В.И. Межлаука, будущего председателя Государственной плановой комиссии при СНК СССР.
Делать на основании записки и рисунка глубокомысленные выводы о патологических наклонностях автора (и соавтора) не только неправильно, но и глупо. В мое время рисунки с виселицами (игра такая была на угадывание букв в слове, может кто помнит) и прочими глупостями на уроках не значили ничего, кроме того, что скучно.
Карикатура Межлаука на Брюханова и записка Сталина неотделимы от ситуации, в которой появились. Видеть в этом нечто большее - это продолжение политики нетерпимости к личности, которую подвергают целенаправленной дискредитации, начатой представителями партийной номенклатуры во главе с Хрущевым на XX съезде партии.
Впрочем, кому хочется, могут расценивать рисунок, как историческое свидетельство и важный документ, даже диссертацию написать, был бы политический заказ. "Научный анализ и выводы профессионального психиатра" в контексте вышеупомянутого рисунка и записки уже читал. То, что автор карикатуры не Сталин экспертов не смутило.
Полезные "драчки"
Есть еще один эпизод, который трактуют, как пример паталогических признаков в характере Сталина. Это его теория о пользе "драчек" между коллегами по работе.- «Хорошо почаще устраивать драчки: становиться вдруг (после) респектабельным, черт побери!»
Что имелось ввиду - конечно, не страсть к скандалам и "кровавым" разборкам на рабочих совещаниях. Вялотекущее обсуждение любого вопроса никогда не принесет успеха. Это знают те, кто хоть однажды обсуждал спорную проблему, не имеющую однозначного и простого решения. Управленческий прием Сталина - обострить рабочий конфликт, не дать уйти в глубину и стать "хроническим пороком" - прагматичный и оправданный, дающий нередко самые успешные решения, причем, быстро.
А сейчас это называют "мозговым штурмом". Важно не перессориться. Сталин первый подавал пример "такой респектабельности", продолжая общение после "скандала" как ни в чем ни бывало, еще и приглашал всех вместе отобедать. Однако и ему не всегда удавалось удержать нервы в узде. О вспышках сталинского гнева написано много, но ни разу не встретилось истории о его злопамятности или мстительности.
Домыслы в счет не берем. Только факты. А они говорят о другом.
"Заговоренный" Микоян
Вспоминая "кошмарную" записку по поводу народного комиссара финансов удивляет отношение Сталина к наркому снабжения СССР А.И. Микояну. Иначе как патологическим такое долготерпение не назовешь. Эпизод относится к началу 30-х годов. Микоян тогда курировал строительство зернохранилищ в Абхазии. Нехватка хлеба в республике объяснялась тем, что зерно не завозили - негде было хранить. Микояну было поручено вопрос с зернохранилищами решить в строго отведенные сроки. Выделили финансирование. Сталин держал вопрос на контроле. Поэтому, когда Микоян в очередной раз бодро отчитался в Политбюро ЦК ВКП(б), что в Абхазии и Мингрелии зернохранилища построены и работники важнейших для региона сельхозотраслей - табаководства и чаеводства наконец обеспечены зерном, Сталин предъявил письменные жалобы как раз из этих регионов - о том, что никаких складов как не было, так и нет, как и зерна - куда ж везти!Микоян крайний слева. Иллюстрация. Заседание Политбюро. 30-е годы.
А 14 августа 1931 г. Микоян получил от Сталина уже "черную метку" в виде официального письма, но в какой выдержанной манере(!):
«Кто прав и кто вводит в заблуждение ЦК? ...Терпеть дальше обман нет никакой возможности. Нельзя ли получить честный и прямой ответ».
Микоян ответил Сталину телеграммой, содержание которой окончательно вывело его из себя. 19 августа Сталин направил шифрованное послание на членов Политбюро ЦК:
"Первое. Пункт первый телеграммы Микояна рассчитан на то, чтобы ввести ЦК в заблуждение...
Второе. Второй пункт телеграммы Микояна рассчитан на то, чтобы бюрократически отписаться от ЦК...
Третье. Из третьего пункта телеграммы Микояна видно, что бюрократическому самомнению наркомснаба нет пределов. Следовало бы быть поскромнее. Но наркомснаб скромностью не страдает, видимо, рассчитывая на то, что долготерпению ЦК не будет конца».
Свое послание Сталин дополнил конкретными предложениями, одним из которых было - подключить к работе местных чекистов и РКИ (рабоче-крестьянскую инспекцию, которая после была преобразована в Комиссию советского контроля при СНК СССР). С помощью чекистов вопрос наконец решили.
Еще более удивительный факт, что после такого грандиозного вранья с последующим выведением на чистую воду главный герой не просто уцелел (Микоян оставался наркомом до 1934 года), но и удержался на служебной лестнице, став наркомом сначала пищевой промышленности, затем внутренней торговли СССР и т.д. Заговоренный! Или слухи о "жестокости" Сталина сильно преувеличены, а точнее - сфабрикованы, возможно, теми, кому повезло меньше, чем удачливому Микояну.
Впрочем и тут скорее всего имело место то же объяснение - во всем "виноват" практицизм Сталина, который мог на многое закрыть глаза, зная потенциал провинившегося. Микояна, как известно, Сталин очень ценил, в обиду не давал и многое прощал (кстати, очень напоминает сегодняшнее терпение Главного - прим).
Рвачество и преступление против партии и рабочего класса
Доставалось от Сталина и Высшему Совету Народного Хозяйства (ВСНХ). В выражениях он особо не стеснялся, называл вещи своими именами:ВСНХ был создан в первые же годы Советской власти
"...рвачеству ВСНХ не будет конца. Нужно теперь же и во что бы то ни стало максимально урезать платежи и заказы всех наркоматов(...), не обращая внимания на вой и истерику. Вы увидите, что наркоматы найдут тогда пути и возможности удовлетворить свои нужды за счет (...) нашего внутреннего производства..."
7 июля 1932 г. Сталин направил записку на имя Молотова, Орджоникидзе и Кагановича, не скрывая своего раздражения и даже злости:
И снова настоятельная просьба - сообщить о принятых мерах, без "подвешивания" за части тела.
Вредный самообман
Разоблачительным катком Сталин проходился по главному и самому авторитетному печатному партийному органу - газете "Правда":
"...Очень плохо ведется “Правда”. Хвастливые статьи о “решительной” победе китайской красной армии над войсками Чанкайши и о “победах” революционного движения в Индии ничего, кроме самообмана, не представляют..."
Виновата... погода
Бесконечное терпение Сталина проявилось и в бодании с секретарем Свердловского обкома партии И.Д. Кабаковым по поводу затягивания строительства Магнитостроя. Свердловское начальство, исчерпав набор причин - почему дело не двигается - в очередной раз обвинило... погоду. 27 января 1933 года Сталин написал Кабакову ответное письмо и снова образец долготерпения, хотя и с едким сарказмом, который ничего хорошего Кабакову и Ко не обещал:«Нельзя все взваливать на морозы... Наличие домен в Магнитогорске не может служить основанием для отмены известной на Урале зимы с известными там морозами в 40 и больше градусов».
Сталин знал, о чем писал - в этих местах ему приходилось бывать не раз, в качестве ссыльного.
Слишком смелые редактора
Со временем сталинская резкость все больше трансформировалась в терпеливую настойчивость и "пряник" всегда сопровождался "кнутом" в виде острой критики и самокритики. Эти принципы сталинского управления проявились с самого начала.
13 сентября 1929 года Молотов и Орджоникидзе пожаловались Сталину, что советские газеты, по их мнению, увлеклись критикой и под ее обстрел чаще, чем хотелось, попадали представители руководящего звена. Сталина стали склонять к тому, чтобы по этому поводу было принято соответствующее Постановление ЦК, которое должно было "поставить на место" слишком смелых редакторов. Молотов даже вызвался выступить по этому вопросу на очередной партийной конференции. В тот же день Сталин написал короткую ответную записку:
«Ваше предложение считаю рискованным, так как оно может привести объективно к обузданию самокритики, что недопустимо».
14 сентября вслед за первой, Сталина направил коллегам вторую записку, более обстоятельную:
«Это повредит ЦК и Молотову, которого будут обвинять в глушении самокритики...»(...)
«Развернутая самокритика активизирует массы и создает режим осадного положения для всех и всяких бюрократов. Это большое достижение...».
Вывод.
Ничего патологического в сталинском стиле управления не нахожу. Более того, все не только разумно и взвешено, но и достаточно сдержано, не в пример современным руководителям, многие из которых если не унизят подчиненного, настроение себе не поднимут.
Из приведенной выше материала понятно, что Сталину приходилось нередко вступать в конфронтации, когда предпринимались попытки ограничить свободу печатных изданий. Тогда поводом для конфликта послужила критика видных партийных руководителей и представителей советской власти в местных газетах. К Сталину обратились с предложением приструнить слишком смелых редакторов, "поукоротить", так сказать, "языки" поддержать проект соответствующего постановления и получили категорический отказ:
«Развернутая самокритика активизирует массы и создает режим осадного положения для всех и всяких бюрократов. Это большое достижение...». (цитата полностью, как и сама история в материале выше).
Такие ситуации повторялись неоднократно. Сталин переписывался и встречался с главными редакторами газет и журналов, издательств, которые по его мнению слишком много внимания уделили его персоне.
Эту книжку для детей Сталин посоветовал сжечь
История с "культом личности Сталина" по моему глубокому убеждению, не более чем плод больного воображения тех, кто ненавидел Сталина по личным причинам и хотел ему отомстить, опорочив репутацию. Один сказал, другой повторил, напечатали в газете и понеслось. Но вот что странно.
Тема "культ личности" в контексте Сталина всплывала и при его жизни. Но не в качестве обвинения ему. А ЕГО аргумент, что "культ личности" - это плохо и тем, кто по недомыслию этому способствует, не следует этого делать. При этом, Сталин не "кричит", а убеждает, аргументирует свою точку зрения простым и понятным языком. Хотя по сути, он, конечно, отчитывает тех, кто, по его мнению, занимается вредным делом. Важен момент публичного обращения Сталина к тем, чьим оппонентом он выступил. Вот она - гласность в чистом виде. А не то сведение счетов и бездоказательная клевета, которую в эпоху перестройки подавали под видом открытости и гласности.
Приведу пример такого диалога Сталина с писателями. Повторю, что в этом эпизоде интересен не только факт открытой полемики. Это ответ самого Сталина на звучащие по сей день обвинения в "культе личности Сталина" и том вреде, который он причинил стране и людям.
Как показала историческая практика, оболгать можно кого угодно - был бы заказ. А вернуть все на свои места - будет потруднее, особенно, если заказа нет, но есть потребность многих, кому хочется знать, как же все было на самом деле с этим культом и почему обвинения Сталину так разнятся с теми заслугами перед страной, которые не отрицают и его враги. Не отрицают, только замалчивают причастность Сталина и его руководящую роль, подменяя своей версией личности - вместо созидателя, труженика и просто порядочного человека - кровавый тиран и мракобес. Как с Великой Победой. Победа есть, а Генералиссимуса, который страну и армию к этой победе привел - нет. Хотя любой здравомыслящий человек сообразит, что народ-герой всегда идет за кем-то и куда тот, кто впереди, а по сути, на острие, поведет, туда народ и двинет. А так получается странность: ни Сталина, ни партии, а как все соорганизовались, чтобы разгромить лучшую на тот момент армию мира - остается за скобками, за кадром, будто и не было.
Вот, собственно само письмо.
Письмо Сталина И.В. Андрееву (Детгиз ЦК ВЛКСМ) и Смирновой - автору «Рассказов о детстве Сталина»
16 февраля 1938 года
«Я решительно против издания “Рассказов о детстве Сталина”.
Книжка изобилует массой фактических неверностей, искажений, преувеличений, незаслуженных восхвалений. Автора ввели в заблуждение охотники до сказок, брехуны (может быть, “добросовестные” брехуны), подхалимы. Жаль автора, но факт остается фактом.
Но это не главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ личностей, вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория “героев” и “толпы” есть не большевистская, а эсеровская теория. Герои делают народ, превращают его из толпы в народ — говорят эсеры. Народ делает героев — отвечают эсерам большевики. Книжка льет воду на мельницу эсеров. Всякая такая книжка будет лить воду на мельницу эсеров, будет вредить нашему общему большевистскому делу.
Советую сжечь книжку».
И. СТАЛИН
Так и получилось, как предупреждал Сталин. "Брехуны и подхалимы", когда необходимость в подхалимаже пропала, а вкус к привилегиям стал нормой потребления, захотели свое положение узаконить. А как это сделать, если Сталин учил другому, в том числе и личным примером? Самый верный путь - опорочить и оклеветать. Что и было сделано.
Так что это письмо возвращает к истокам конфликта личности - плоть от плоти народа, с меньшинством, которое сначала по недомыслию, а потом специально в угоду личных интересов смешало эту личность с грязью. И хуже того, еще и примешали сюда детей, которые вообще утратили ориентиры, в том числе и на личности. Теперь у детей культы "человека-паука", "капитана-америка" и К. Про личные примеры медийных персонажей и блогеров молчу.
Очередной конфликт разразился в 1935 году после поездки Сталина в Гори к своей матери.После возвращения у себя на столе среди документов Сталин увидел проект статьи корреспондента Дорофеева о том, как Сталин встречался со своей матерью.
-Что это?
Поскребышев, который, собственно, и вложил листки со статьей Дорофеева в папку с другими бумагами, ответил:
-Товарищ Сталин, статью передал Каганович.
-Каганович? Хорошо, оставьте, потом посмотрю.
В проекте статьи от 21 октября 1935 года в частности говорилось:
«75-летняя мать Кеке приветлива, бодра... Весь мир радуется, глядя на моего сына и нашу страну, — сказала она...
Пришел неожиданно, не предупредив...
Он долго целовал меня, и я тоже...
Я работала поденно и воспитывала сына. Трудно было...
Питались плохо...
Примерный сын!...
Всем желаю такого сына!»
На листе была приписка Кагановича о том, что статья планируется для газеты "Известия", если будет одобрена.
Сталин еще раз просмотрел текст, задумался, потом написал в верхнем углу:
«Не берусь ни утверждать, ни отрицать. Не мое дело.
Сталин».
Необычный комментарий
Обычно в таких случаях он писал просто "За" или "Согласен". А тут такое... Каганович сначала хотел еще раз переговорить со Сталиным, но передумал, решив, что эти слова можно истолковать, как согласие. И зря. Надо было позвонить.
23 октября 1935 года статья была опубликована, но не в "Известиях", а в «Правде". Скорее всего, главред "Известий", увидев комментарий Сталина, поделился возникшими у него сомнениями, так как сразу обратил внимание на нехарактерный для него "коммент" и в наказание "лишился" статьи. Зато потом был повод похвалить себя за проницательность.
Письмо в ЦК
Сталин в это время находился на отдыхе в Сочи. Получив свежие газеты, прочитал и тот самый номер "Правды" со статьей Дорофеева, которая предполагалась ранее для "Известий". О впечатлениях главного героя репортажа вскоре узнал не только главред "Правды", но и весь ЦК.
29 октября в ЦК получили шифрованное письмо от Сталина с указанием поименно Молотова, Кагановича, Андреева, Жданова и Таля.
«Прошу воспретить мещанской швали, проникшей в нашу центральную и местную печать, помещать в газетах “интервью” с моей матерью и всякую другую рекламную дребедень вплоть до портретов.
Прошу избавить меня от назойливой рекламной шумихи этих мерзавцев.
Сталин»
(источник РГАСПИ, цитируется по https://stalinism.ru/images/pdf/hromov.pdf) .
Вот такой Сталин был горячий сторонник автобиографических публикаций о себе любимом. Могут сказать: "Да это он так маскировался!" Думаю, что нет, наоборот, открыто и не выбирая слов, высказывал все, что по этому поводу думал.
Сталин относился ко многим журналистам и редакторам с уважением, но немногие смогли признать в будущем, что "культ личности" во многом был порождением их морали "мещанской швали", а также элементарной человеческой подлости и мести за высказанную в их адрес неудобную и обидную правду.
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