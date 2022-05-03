Жизнь под санкциями. Русский раздел в технологиях XXI века

Предварить публикацию я хотела бы словами Михаила Ломоносова:

«…Может собственных Платонов

И быстрых разумом Невтонов

Российская земля рождать».

Для справки: стихотворение было написано в 1747 году. Но, может, с тех времён в России перевелись и Платоны, и Ньютоны (Невтоны)?

Кое-что про гвозди

В самом деле, недавно большой шок у многих вызвало высказывание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко:

«Для меня было неким открытием – у нас гвозди импортные… Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла».

Понимаете, если уж гвозди не можем делать, то о чём вообще разговор? Впрочем, Матвиенко сразу ответили. Так, Гендиректор «Северстали» Александр Шевелёв рассказал, что около 77 % спроса на гвозди в России покрывается российскими компаниями, а часть гвоздей РФ завозят из Белоруссии.

Директор предприятия «Велд-метиз» Владимир Макеев также пояснил, что сегодня гвозди – это не самая востребованная товарная позиция, постепенно уходящий из пользования товар. Сейчас, по его словам, по большей части используются различные саморезы. Поэтому заводы основную свою стратегию выстраивают именно на их производство. А саморезы производства РФ на рынке есть и будут.

Первым делом – самолеты!

Но Бог с ними, с гвоздями. Что делать будем с отечественным самолетостроением? Как известно, после начала военной спецоперации РФ на Украине ряд западных стран, включая членов Евросоюза, закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов, ЕС запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям.

Также было запрещено страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями, а лизинговым компаниям запретили новые контракты с российскими партнёрами.

Так вот, в России будет выпускаться МС-21 («Магистральный самолет XXI века») – самолет нового поколения, который объединяет в себе передовую аэродинамику, современную силовую установку и продвинутые системы управления, а также новые решения для комфорта пассажиров. МС-21 создавался для замены устаревшего Ту-154.

В проектах – производство Ту-214 и Ил-96-400. Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что первые поставки самолетов Ту-214 и Ил-96 российским авиакомпаниям планируются уже в 2024 году.

«Первые поставки для авиакомпаний планируются в 2024 году»,

– сказал Чемезов. Он добавил, что сейчас идет наращивание производства, производствоТу-214 будет увеличено втрое. Планируется построить больше 70 самолетов до 2030 года. По Ил-96 рост будет не такой сильный. Чемезов также рассказал, что самыми массовыми самолетами в России станут МС-21 и SSJ100.

А губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в Комсомольске-на-Амуре будет собран лайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) полностью из отечественных комплектующих уже в 2023 году. В новом лайнере 97 % иностранных компонентов будут заменены на отечественные. Первый опытный SSJ-New должен взлететь и приступить к испытаниям через год, отметил Дегтярев.

Новый двигатель для новых самолётов

Запланированные серийные объемы российских самолетов МС-21 будут поставляться с отечественными двигателями, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Мы рассчитывали в части МС-21 на поставку нам двигателей Pratt & Whitney, которые теперь поставляться не будут. Значит, те серийные объемы, которые планируем, теперь должны целиком и полностью замещаться отечественным двигателем ПД-14»,

– сказал Борисов в эфире телеканала «Россия-24».

ПД-14 – первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России. Последней аналогичной разработкой был авиадвигатель четвёртого поколения ПС-90А, выпущенный в СССР ещё в конце 1980-х годов. И ещё в 2006 году было подписано соглашение о создании двигателя, который получил название ПД-14 (перспективный двигатель тягой 14 т).

Головным разработчиком стало пермское конструкторское бюро «ОДК-Авиадвигатель», а головным изготовителем – «ОДК-Пермские моторы». Первые наземные испытания ПД-14 прошли в 2012 году, первые летные – в 2015. В 2018 году Росавиация выдала двигателю сертификат типа, подтверждающий готовность изделия к серийному производству и эксплуатации.

«Сдвижка серийного производства двух флагманских моделей (МС-21– ред.) на год и на два будет заполнена организацией серийного производства уже существующих моделей»,

– сказал Борисов. Он уточнил, что речь идет о Ту-214 и при необходимости Ил-96-400.

Оказывается, это Россия делает «Боинги»!

Неожиданно для многих оказалось, что Россия не только проектирует частично или полностью новейшие «Боинги» и «Эйрбасы», не только поставляет для них «сырьё» (алюминиевый лист, титановые сплавы, палладий и прочее), но и изготавливает сложные комплектующие системы.

Речь, например, идет о производстве с 2004 года «длинномеров», килевых балок для европейских авиалайнеров на мощностях завода «Иркут-2» в Иркутске. У европейцев просто нет такого оборудования. Кроме того, только в России умеют варить титан, поэтому к нам обращаются за изготовлением стоек шасси как «Боинг», так и «Эйрбас».

Именно российское предприятие «Гидромаш» делает для «Эйрбас 380» механизмы управления полётом, гидравлические системы и пневмограммы, а в Твери производят теплообменники и системы кондиционирования.

Между прочим, американская корпорация The Boeing Company имеет на Урале два совместных предприятия с ВСМПО-АВИСМА, крупнейшим производителем алюминия в мире! Еще в 1998 году компания Boeing основала в Москве Конструкторский центр, который в настоящий момент является крупнейшим в Восточной Европе инженерным центром, использующим современные компьютерные технологии.

В Конструкторском центре компании Boeing по контрактам с российскими компаниями работает свыше 1 200 инженеров – сотрудников ведущих российских конструкторских бюро и инженерно-сервисных компаний, а также более 300 штатных сотрудников.

Этот Конструкторский центр принял активное участие в более чем 250 проектах, а с 2000 года участвует во всех программах компании Boeing Commercial Airplanes, включая последние модели. Кстати, американские инженеры-конструкторы в своё время написали президенту США письмо, в котором сожалели о том, что все сложные заказы уходят их российским коллегам, а собственно американскому «Боингу» остаются «рожки да ножки».

Действительно, до 40 % систем и фюзеляжей последних моделей «Боинга» спроектированы именно в России. Речь идёт о таких моделях, как 747-8 (пассажирский и грузовой), 777F, 787 всех модификаций, 737NG, 737MAX, 737BCF, 777X, 747LCF (он на 80 % спроектирован в России) и о многих других проектах.

Если же говорить о новейшей разработке – Boeing 787 Dreamliner, то 30 % его планёра и пилон балки исполнены по нашим чертежам. Так же как большая часть узлов механизации крыла. Также именно в России американский гигант проводит практически все аэродинамические испытания в крупнейшей в Европе аэродинамической трубе, находящейся в ЦАГИ, в подмосковном Жуковском.

Вопрос: почему мы не можем ввести ответные санкции, учитывая зависимость «Боинга» от российских материалов и разработок? Или ещё на что-то надеемся, или к капитуляции готовимся?

Чип в помощь!

В каком сейчас состоянии российское микроэлектронное производство? Сможет ли Россия создать полностью локальное производство чипов и полупроводников? Ведь на дворе – и спецоперация, и санкции!

Напомню, что первая попытка запустить в России новый завод по производству полупроводников была предпринята ещё в 2004 году. Компания «Ангстрем-Т» тогда купила у американской IBM лицензию на чипы 90 нм. Согласно отчету компании за 2012 год, производство планировалось запустить в 2014 году.

Но начались новые проблемы: с 2014 года США приостановили выдачу лицензий на экспорт и реэкспорт в Россию оборудования, которое «способствуют наращиванию ее военного потенциала». В декабре 2018 года ВЭБ.РФ выкупил 100 % акций предприятия за 1 руб. с целью «развития микроэлектронной промышленности».

В январе 2019 года банк подал иск о банкротстве «Ангстрем-Т». Уже в октябре 2019 года предприятие признали банкротом. Банкротство предприятия, по данным газеты «Коммерсант», продолжается до сих пор. Но, может, сейчас вопрос всё-таки будет решен. Но не одним «Ангстремом-Т» живёт рынок чипов в России

В Зеленограде работает микроэлектронный завод «Микрон» (на фото). Именно это предприятие делает чипы для национальной системы платежных карт «Мир». Да, на этот завод наложены едва ли не самые жёсткие санкции. Но, по данным аналитиков, принципиально для предприятия ничего не изменится, так как оно уже находилось под американскими санкциями.

Кстати, «Микрон» – это наиболее живое микроэлектронное производство в России. Там работают на хорошо известных специалистам 200-мм пластинах. Кроме чипов для банковских карт, там делают чипы паспортов, билетов в метро и т. д. Оборот более 6 млрд рублей, из них примерно половину они зарабатывают сами, остальное государство дает в виде субсидий по 109-му постановлению Минпромторга.

Вы очень удивитесь, узнав, что «Роснано» еще в 2011 году создало предприятие «Крокус Наноэлектроника» по производству микроэлектроники на пластинах 300-мм (бывают же чудеса!) В 2020 году «Крокус» объявила о выпуске чипов энергонезависимой резистивной памяти, созданных на базе технологического процесса 55 нм ULP (Ultra Low Power).

Одним из элементов этой технологии считается устойчивость чипов к воздействию неблагоприятных условий, в том числе высоких температур. Это позволяет использовать память высоконадёжной электронике, включая медицинскую технику.

Кадры решают всё!

Старая истина. Но актуальная. Минпромторг подсчитал, что для развития российских микроэлектронных предприятий необходимо выпускать как минимум 10 тыс. кадров ежегодно – вплоть до 2030 года. Но сегодня российские вузы выпускают примерно в семь раз меньше: только 1,2–1,5 тыс. специалистов.

За таких перспективных сотрудников развернулась серьёзная конкуренция. Зарплата ведущего специалиста в этой области может достигать 20 тыс. долларов в месяц. Но где же брать специалистов, если такой кадровый голод?

Было решено пригласить тайваньских спецов. И вот при поддержке Минпромторга ВЭБ.РФ нанял специалистов с UMC, тайваньского производителя полупроводников, через свое дочернее предприятие «НМ-тех». Специалисты нужны для запуска нового производства, которое ВЭБ.РФ планирует организовать на базе обанкроченного завода «Ангстрем-Т» (об этом заводе см. выше).

А чем нас порадуют товарищи ученые?

В Новосибирске провели первый испытательный полёт самолёта ТВС-2МС с водосливным устройством для тушения пожаров. Воздушное судно запустили на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации им. Чаплыгина (СибНИА).

В Центре квантовых технологий МГУ запустили первую в России сеть защищенной квантовой телефонии. Протяженность канала квантово-защищенной связи в рамках проекта – более 30 километров. Аналогов такого масштаба в мире еще нет.

В марте 2021 года самый крупный в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп запустили на Байкале. Телескоп Baikal-GVD предназначен для регистрации слабых вспышек света, которые возникают в результате взаимодействия частиц, приходящих из космоса, с водой.

Нейтрино являются уникальным носителем информации. Их изучение необходимо, чтобы понять историю возникновения Вселенной, ее развитие, современное состояние и что с ней будет в будущем, и это дает человечеству понимание фундаментальных законов физики и законов строения Вселенной.

Химики и биологи из УрФУ вместе со специалистами Института цитологии РАН и Института органического синтеза имени И. Я. Постовского УО РАН синтезировали соединения, способные остановить дегенерацию нейронов при болезнях Альцгеймера, Паркинсона и других тяжелых патологиях головного мозга. Эффективных препаратов для профилактики и лечения этих заболеваний в мире пока нет.

Сибирские ученые разработали технологию производства карбидокремниевых волокон, необходимых для создания композитов для авиации и космонавтики. Об этом сообщает Новосибирский государственный университет (НГУ). В настоящее время большую часть армирующих волокон производят в США и Великобритании. Однако наша разработка выгодно отличается от западного аналога: проще производить и стоит дешевле.

Российские ученые разработали робота для операции на органах брюшной полости, который дешевле и функциональнее, чем западные аналоги. После внедрения его в медицинскую систему россиянам могут делать операции практически бесплатно. Об этом заявил директор Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей Шептунов.

Атомный ренессанс

В апреле этого года в Димитровград привезли корпус для мощнейшего в мире реактора на быстрых нейтронах МБИР. Он изготовлен на заводе «Атоммаш» (Волгодонск, Ростовская область), в январе 2022 года завершена его контрольная сборка. Реактор позволит решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергоустановок, в том числе реакторов на быстрых нейтронах для замыкания топливного цикла.

Специалисты из лаборатории нанобиоинженерии НИЯУ «МИФИ» первыми в мире продемонстрировали в лаборатории квантово-электродинамический эффект, что позволит резко повысить эффективность устройств, преобразующих энергию света в электрическую, что позволит в несколько раз увеличить КПД солнечных батарей, органических светодиодов и другой техники, используемой в медицине и других сферах.

В подмосковной Дубне на площадке легендарного ОИЯИ завершается строительство и наладка российского ускорителя тяжелых ионов NIC. В Кольцово Новосибирской области переходит в активную фазу строительство Сибирского кольцевого источника фотонов. С его помощью планируется изучать органические и неорганические вещества, с параллельными практическими выходами в генетику, фармакологию, геохимию, квантовую химию.

И ещё одно чудесное изобретение. Специалисты Института проблем химической физики РАН в Черноголовке исследовали свойства борщевика и научились получать из его высушенных стеблей белёную целлюлозу. Процесс получения целлюлозы из борщевика проще и дешевле, чем из древесины.

Отметим, что борщевик Сосновского в последние годы превратился в России практически в биологическое оружие. Каждый год в разгар лета в отделение токсикологии НИИ им. Склифосовского начинают поступать жертвы этого ботанического агрессора. У одних – ожоги рук и ног, у других – поражение слизистых носоглотки, глаз…

Бороться с ним сложно и дорого. Но теперь он может стать очень полезным растением. Новое изобретение поможет всем, включая аграриев. Ведь борщевик буквально захватывал сельхозугодья!

Как видим, хорошие новости всё же есть и, в принципе, их достаточно, чтобы не впадать в панику и не вопить, что «нас ждёт каменный век», как это сейчас происходит чуть ли не повсеместно в комментариях и социальных сетях!

Автор: Анна Козырева

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