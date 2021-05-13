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Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Большая часть публикуется впервые и проливает свет на «закулисную» сторону конфликта. Все фото представлены в исходном качестве, их не раскрашивали и не редактировали — эти снимки показывают мир точно таким, каким люди видели его в то время.
Во времена Второй мировой цветная пленка была редкостью: большинство снимков, сделанных во время войны, были черно-белыми, а цветная фотография в целом считалась относительно новой техникой. Именно поэтому эти фотографии так завораживают и удивляют.
Фотографии заказало Министерство информации Великобритании, когда получило в свое распоряжение немного пленки Kodachrome. Они решили провести с ней эксперимент и раздали ее своим официальным фотографам, которые отправились снимать разные локации, используя пленку очень экономно. Некоторые фотографии впоследствии попали в коллекцию Библиотеки Конгресса США.

Актриса Марлен Дитрих на пианино в окружении военных. Италия, 1945 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Наводчица Женского вспомогательного территориального корпуса на месте расположения 94-миллиметрового зенитного орудия. 1942 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Бригада 16-го/5-го уланского полка 6-й танковой дивизии чистит ствол танка «Крестоносец» в Эль-Аруссе в Тунисе, 1943 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Медсестры и экипаж на реабилитации в госпитале Королевских ВВС принцессы Марии в Хэлтоне, Бакингемшире, 1943 г.

Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Рядовой 6-го батальона легкой пехоты Дарема Альфред Кампин во время боевой подготовки в Великобритании, 1944 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Смотритель ПВО проводит инспекцию поврежденных зданий в Холборне, Лондоне. 1941 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Британские парашютисты готовятся к тренировочному прыжку с самолета ВВС Дакота, базирующегося в Даун-Ампни в Уилтшире. 1944 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Фельдмаршал сэр Бернард Монтгомери объясняет стратегию союзников королю Георгу VI в передвижном командном центре в Голландии. 1944 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр и верховные командующие в штаб-квартире Верховного главнокомандования союзных сил в Лондоне. 1944 год.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Последний этап сборки бомбардировщиков Ланкастер на сборочном заводе Авро в Вудфорде, недалеко от Манчестера. 1943 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Лейтенант Вернон Р. Ричардс 361-й истребительной группы пилотирует P-51D Мустанг по прозвищу «Тика IV» во время миссии по сопровождению бомбардировщиков, 1944 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Орудийный расчет 140-мм гаубицы 75-го (Шропшир Йоменри) полка Королевской средней артиллерии во время боевых действий в Италии. 1943 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Британские солдаты восхищаются кариатидами на Акрополе во время прогулки по Афинам. 1944 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Командир эскадрильи и лучший пилот-истребитель Королевских ВВС Джеймс «Джонни» Джонсон позирует со своим «Спитфайром» и лабрадором Салли в Нормандии. 1944 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Голландцы танцуют на улицах после освобождения Эйндховена союзными войсками. 1944 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Французский моряк и солдаты армии США смотрят на Эйфелеву башню после освобождения Парижу. 1944 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Немецкий солдат стреляет из ранцевого огнемета на поле высокой травы, СССР.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Узники концлагеря Бухенвальд. 1945 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Оператор токарного станка изготавливает детали для транспортных самолетов на заводе Объединенной авиастроительной корпорации в Форт-Уорте, штате Техас. 1942 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Празднование освобождения Франции. 1944 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и советский лидер Иосиф Сталин на конференции в Ялте, Крым. 1945 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Войска США готовы к высадке в Нормандии. 1944 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Войска США в Кельне. 1945 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

ВВС США над Германией. 1945 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Матрос авианосца ВМС США «Беннингтон» пишет на бомбе «За Гаэля!» в память о погибшем товарище. Тихий океан, 1945 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Войска и снаряды выстраиваются на палубе линкора USS Нью-Мексико. Вторжение на Гуам, 1944 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Танковая бригада в Форт-Ноксе. 1942 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Американские военные наблюдают, как представители США и Японии подписывают документ о капитуляции последней. 1945 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Солдат США на учениях в Форт-Ноксе. 1942 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Немецкий тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер», брошенный в сухом доке в Киле, Германии. Май 1945 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Служащие Женского вспомогательного территориального корпуса за работой в штабе береговой артиллерии в Дувре, декабрь 1942 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Дети на танке 3-го лондонского графства Йоманри «Шерман» на Сицилии, август 1943 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Местные рабочие помогают механикам Королевских ВВС заменить двигатель у Локхида «Хадсон» в Юндуме в Гамбии. Апрель 1943 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Женщины производят пули и снаряды для пушек на подземном заводе по производству боеприпасов в Уиррале, Мерсисайде, 1945 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Бывший заключенный концлагеря держит человеческую кость из кучи других костей, найденных в крематории Бухенвальда. 1945 г.
Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны
Светлана МитленкоВеликая Отечественная войнафотоностальгия
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