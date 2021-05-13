Редчайшие цветные снимки Второй мировой войны

Большая часть публикуется впервые и проливает свет на «закулисную» сторону конфликта. Все фото представлены в исходном качестве, их не раскрашивали и не редактировали — эти снимки показывают мир точно таким, каким люди видели его в то время.

Во времена Второй мировой цветная пленка была редкостью: большинство снимков, сделанных во время войны, были черно-белыми, а цветная фотография в целом считалась относительно новой техникой. Именно поэтому эти фотографии так завораживают и удивляют.

Фотографии заказало Министерство информации Великобритании, когда получило в свое распоряжение немного пленки Kodachrome. Они решили провести с ней эксперимент и раздали ее своим официальным фотографам, которые отправились снимать разные локации, используя пленку очень экономно. Некоторые фотографии впоследствии попали в коллекцию Библиотеки Конгресса США.

Актриса Марлен Дитрих на пианино в окружении военных. Италия, 1945 г.





Наводчица Женского вспомогательного территориального корпуса на месте расположения 94-миллиметрового зенитного орудия. 1942 г.





Бригада 16-го/5-го уланского полка 6-й танковой дивизии чистит ствол танка «Крестоносец» в Эль-Аруссе в Тунисе, 1943 г.





Медсестры и экипаж на реабилитации в госпитале Королевских ВВС принцессы Марии в Хэлтоне, Бакингемшире, 1943 г.





Рядовой 6-го батальона легкой пехоты Дарема Альфред Кампин во время боевой подготовки в Великобритании, 1944 г.





Смотритель ПВО проводит инспекцию поврежденных зданий в Холборне, Лондоне. 1941 г.





Британские парашютисты готовятся к тренировочному прыжку с самолета ВВС Дакота, базирующегося в Даун-Ампни в Уилтшире. 1944 г.





Фельдмаршал сэр Бернард Монтгомери объясняет стратегию союзников королю Георгу VI в передвижном командном центре в Голландии. 1944 г.





Генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр и верховные командующие в штаб-квартире Верховного главнокомандования союзных сил в Лондоне. 1944 год.





Последний этап сборки бомбардировщиков Ланкастер на сборочном заводе Авро в Вудфорде, недалеко от Манчестера. 1943 г.





Лейтенант Вернон Р. Ричардс 361-й истребительной группы пилотирует P-51D Мустанг по прозвищу «Тика IV» во время миссии по сопровождению бомбардировщиков, 1944 г.





Орудийный расчет 140-мм гаубицы 75-го (Шропшир Йоменри) полка Королевской средней артиллерии во время боевых действий в Италии. 1943 г.





Британские солдаты восхищаются кариатидами на Акрополе во время прогулки по Афинам. 1944 г.





Командир эскадрильи и лучший пилот-истребитель Королевских ВВС Джеймс «Джонни» Джонсон позирует со своим «Спитфайром» и лабрадором Салли в Нормандии. 1944 г.





Голландцы танцуют на улицах после освобождения Эйндховена союзными войсками. 1944 г.





Французский моряк и солдаты армии США смотрят на Эйфелеву башню после освобождения Парижу. 1944 г.





Немецкий солдат стреляет из ранцевого огнемета на поле высокой травы, СССР.





Узники концлагеря Бухенвальд. 1945 г.





Оператор токарного станка изготавливает детали для транспортных самолетов на заводе Объединенной авиастроительной корпорации в Форт-Уорте, штате Техас. 1942 г.





Празднование освобождения Франции. 1944 г.





Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и советский лидер Иосиф Сталин на конференции в Ялте, Крым. 1945 г.





Войска США готовы к высадке в Нормандии. 1944 г.





Войска США в Кельне. 1945 г.





ВВС США над Германией. 1945 г.





Матрос авианосца ВМС США «Беннингтон» пишет на бомбе «За Гаэля!» в память о погибшем товарище. Тихий океан, 1945 г.





Войска и снаряды выстраиваются на палубе линкора USS Нью-Мексико. Вторжение на Гуам, 1944 г.





Танковая бригада в Форт-Ноксе. 1942 г.





Американские военные наблюдают, как представители США и Японии подписывают документ о капитуляции последней. 1945 г.





Солдат США на учениях в Форт-Ноксе. 1942 г.





Немецкий тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер», брошенный в сухом доке в Киле, Германии. Май 1945 г.





Служащие Женского вспомогательного территориального корпуса за работой в штабе береговой артиллерии в Дувре, декабрь 1942 г.





Дети на танке 3-го лондонского графства Йоманри «Шерман» на Сицилии, август 1943 г.





Местные рабочие помогают механикам Королевских ВВС заменить двигатель у Локхида «Хадсон» в Юндуме в Гамбии. Апрель 1943 г.





Женщины производят пули и снаряды для пушек на подземном заводе по производству боеприпасов в Уиррале, Мерсисайде, 1945 г.





Бывший заключенный концлагеря держит человеческую кость из кучи других костей, найденных в крематории Бухенвальда. 1945 г.

