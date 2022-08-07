Министерство Обороны России о преднамеренном характере пандемии COVID-19 и причастности США к её возникновению

4 августа состоялся очередной брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Анатольевича Кириллова.

Прозвучало много интересного.

Так, сказано, что к возникновению пандемии коронавируса может быть напрямую причастно Агентство США по международному развитию (USAID)*.

В свою очередь напомним, что USAID* - это американская правительственная структура, "высший федеральный орган государственного управления Соединённых Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом", который через свой "отдел переходных инициатив" финансирует подрывные операции по всему земному шару. Администратор Агентства (в настоящее время должность администратора занимает экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр, её предшественником являлся экс-конгрессмен Марк Грин, бывший президент Международного республиканского института* и старший директор Коалиции глобального лидерства США, нынешний директор Международного научного центра им. Вудро Вильсона и член совета директоров правительственного агентства "Корпорация «Вызовы тысячелетия»") и его заместитель назначаются президентом Соединённых Штатов с согласия Сената и действуют в тесной координации с государственным секретарём США.

Доклад генерала Кириллова:

"Министерство Обороны Российской Федерации продолжает анализировать военно-биологическую деятельность США и их союзников на Украине и в других регионах мира с учётом новой информации, полученной на освобождённых территориях.

Продолжается работа по изучению биологических проб от добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих. В их крови были обнаружены высокие концентрации антибиотиков, а также иммунологические маркеры, свидетельствующие о контакте с возбудителями лихорадки с почечным синдромом и Западного Нила, которые изучались Пентагоном в рамках украинских проектов Ю-Пи-4 и Ю-Пи-8.

Особого внимания требуют факты обнаружения на оставленных украинскими военнослужащими позициях медицинских препаратов наркотического действия, в том числе опиоидного ряда, таких, как метадон, кодепсин, кодетерп, а также веществ эфедринового ряда: т-федрина и три-федрина.

Синтетический препарат метадон применяется при лечении наркотической зависимости в качестве средства заместительной терапии.

Напомним, что в фашистской Германии во время Второй Мировой войны, особенно в период с 1943 по 1945 годы, выдавались военнослужащим таблетки первитина, производного амфетамина, с целью снижения психоэмоциональной нагрузки, в первую очередь, в войска СС.

Данный препарат массово применялся также американскими военнослужащими в ходе корейской и вьетнамской войн.

Побочным эффектом подобных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость, является, в первую очередь, чрезмерная агрессивность, что объясняет проявление некоторыми украинскими военнослужащими крайней жестокости по отношению к мирному населению, а также обстрелы городов Донбасса.

С учётом имеющейся информации о применении военнослужащими ВСУ сильнодействующих стимуляторов, нами проводится изучение поступающих проб на наличие данного класса соединений. Их следы сохраняются в органах и тканях человека длительное время, например, в волосах – до шести месяцев.

Результаты анализов будут переданы в Следственный комитет РФ и использованы в качестве доказательств при проведении расследований военных преступлений, совершаемых киевским режимом.

Несколько недель назад в ходе специальной военной операции был освобождён населённый пункт Рубежное Луганской Народной Республики. В лаборатории медицинского центра «Фармбиотест», расположенного по адресу: ул. Почаевская, дом 9, были обнаружены документы, подтверждающие, что на Украине на протяжении нескольких лет проводились исследования в интересах так называемой «Биг Фармы». На местных жителях осуществлялись клинические испытания незарегистрированных препаратов, потенциально обладающих серьёзными побочными эффектами.

Нами обследованы помещения указанного центра, ответственного за клинические испытания медицинских препаратов на добровольцах. В них найдены свидетельства того, что западные заказчики регулярно посещали «Фармбиотест» и допускались ко всем этапам исследовательского процесса. Для удобства их работы надписи на оборудовании, названий кабинетов и рабочей документации были продублированы на английском языке.

Во избежание репутационных рисков и судебных издержек в случае неудачных исследований новых фармпрепаратов, американские и европейские компании проводили клинические испытания на украинских гражданах. Оплата добровольцам была минимальной, а летальные случаи можно было с лёгкостью скрыть. При этом, серьёзных проверок и надзора со стороны местных властей также не было.

Это укладывается в реализуемую Западом концепцию вывода за пределы национальной территории наиболее спорных с точки зрения международного законодательства исследований. На Украине для этих целей использовались военнослужащие, малообеспеченные граждане, а также одна из наиболее незащищённых категорий граждан – это пациенты психиатрических больниц.

Мы продолжаем анализировать обнаруженные в лаборатории населённого пункта Рубежное документальные материалы.

Мы уже информировали, что с территории Украины в США и страны Европы было вывезено более 16 тысяч биологических проб, включая образцы крови и сыворотки.

На фоне заверений американской администрации об использовании полученной генетической информации украинских граждан «…исключительно в мирных целях…» цитата, хотел бы процитировать заявление члена комитета по разведке палаты представителей конгресса США Джейсона Кроу на прошедшей в июле североамериканской конференции по безопасности.

Кроу предостерёг американцев об опасности передачи своей ДНК для тестирования частным компаниям, так как цитата: «…существует вероятность, что результаты тестирования будут проданы третьим лицам…, а полученная информация может быть использована для разработки биологического оружия, нацеленного на конкретные группы… или отдельных лиц».

С учётом интереса американской администрации к изучению биологических средств «узконаправленного действия» подобные заявления заставляют по-новому взглянуть на причины возникновения пандемии новой коронавирусной инфекции и роль американских военных биологов в появлении и распространении возбудителя COVID-19.

В мае 2022 года Джеффри Сакс – ведущий эксперт авторитетного медицинского журнала «Ланцет», профессор Колумбийского университета, который является ведущим научным учреждением по вопросам глобальной биобезопасности, на конференции в Испании заявил, что: цитата «…коронавирус был создан искусственно и с большой вероятностью с использованием американских достижений в области биотехнологии…».

По мнению наших специалистов, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом. Создаётся впечатление, что несмотря на предпринимаемые усилия по локализации и изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством «вброса» новых вариантов вируса в том или ином регионе.

Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID)*. С 2009 года агентством финансировалась программа «Предикт», в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов. Одним из подрядчиков проекта являлась компания «Метабиота», известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины.

Характерно, что в 2019 году – до момента появления первых заболевших COVID-19 – на базе американского института им. Хопкинса прошли учения «Ивент-201», в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде учения, был перенесён от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина – свиней.

Реализация сценария развития COVID-19 и экстренное сворачивание USAID* в 2019 году программы «Предикт» позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к её возникновению.

В ходе проведения специальной военной операции были изъяты документы, свидетельствующие о том, что с 2019 года USAID* и её основной подрядчик – компания «Лабиринт Украина» принимают участие в военно-биологической программе США.

Обратите внимание на письмо начальника санэпидуправления ВСУ в адрес директора компании «Лабиринт Украина» Карен Сейлорс. В нём командование вооружённых сил Украины заявляет о готовности к взаимодействию с USAID по вопросам введения военнослужащим вакцинных препаратов, а также сбора, обработки и передачи американской стороне, интересующей её информации.

Выбор Агентства США по международному развитию* в качестве координатора работ, мог быть вызван возрастающей озабоченностью России деятельностью украинских биолабораторий, попыткой «вывести из-под удара» американское оборонное ведомство и избежать обвинений в разработке биологического оружия.

Установлено, что «Лабиринт Украина» является подразделением американской компании «Лабиринт Глобал Хэлз», а её учредители - бывшие сотрудники компании «Метабиота» – ключевого подрядчика Пентагона в сфере военно-биологической деятельности.

«Лабиринт Украина» принимала участие в проектах Ю-Пи-9 и -10, в ходе которых изучалось распространение африканской чумы свиней на территории Украины и в странах Восточной Европы.

Хотел бы отметить, что в рамках программы минобороны США по снижению биологической угрозы одним из направлений исследований «Лабиринт Глобал Хэлз» являлось изучение коронавирусов и вируса оспы обезьян.

23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, на сегодняшний день заболевание выявлено в 76 государствах, количество больных превысило 26 тысяч.

Таким образом, мы прослеживаем чёткую тенденцию: возбудители инфекционных болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, при этом выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании и их покровители – лидеры Демократической партии США.

Ранее мы приводили документальные подтверждения использования Соединёнными Штатами биологического оружия на Кубе. Речь шла об умышленном распространении на территории острова возбудителей лихорадки Денге, африканской чумы свиней, заболеваний экономически значимых сельскохозяйственных культур. Хотел бы привести ещё один пример из американского военно-биологического досье.

В 1997 году кубинское правительство вынесло на рассмотрение мирового сообщества факт нарушения Соединёнными Штатами Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. В основу обвинения были положены показания кубинского пилота, который зафиксировал факт распыления с американского самолета карантинного биологического агента – пальмового трипса, способного нанести ущерб одной из ключевых для Кубы отраслей сельского хозяйства.

Несмотря на то, что удалось инициировать внеочередное заседание государств-участников КБТО по данному вопросу, расследование этого инцидента проведено не было ввиду отсутствия контрольного механизма Конвенции, на создании которого настаивает Российская Федерация.

Подобная безнаказанность способствовала дальнейшему использованию военно-биологических разработок Вашингтоном в странах Латинской Америки, в том числе - для ликвидации неугодных политических деятелей.

18 июля 2022 года президент Республики Венесуэла Николас Мадуро публично заявил о причастности Соединённых Штатов к убийству бывшего главы государства Уго Чавеса.

В соответствии с имеющейся у Венесуэлы информацией, спецслужбы США с 2002 года прорабатывали возможные способы ликвидации венесуэльского лидера, проводившего активную антиамериканскую политику. Были выявлены и пресечены многочисленные попытки покушений с участием сотрудников посольства США в Каракасе.

В нарушение требований международного законодательства Соединёнными Штатами осуществлялась деятельность по созданию препаратов, которые при краткосрочном введении в организм вызывают хронические заболевания и провоцируют развитие различных форм рака. По данным венесуэльской стороны подобный препарат для отравления Чавеса был использован Клаудиой Диас, входившей в президентское окружение. При содействии американских спецслужб она покинула Венесуэлу и впоследствии была вывезена в США во избежание возможной огласки подробностей её сотрудничества с американскими спецслужбами.

Причинно-следственную связь между смертью венесуэльского лидера и разработками в области биологического оружия подтверждают данные судебно-медицинской экспертизы и свидетельские показания проводивших лечение Чавеса кубинских врачей об атипичном протекании болезни и её устойчивости к применению лекарственных средств.

Благодаря специальной военной операции угрозы, связанные с деятельностью американских биообъектов, попали в поле зрения многих международных и правительственных организаций.

Массовые выступления, направленные против деятельности финансируемых Пентагоном биолабораторий, прошли в ряде стран мира. Общественными организациями Евразийского экономического союза была принята резолюция по закрытию таких биообъектов.

В этих условиях мы уже наблюдаем изменение подходов работы военного ведомства США в биологической сфере в других странах. Например, государствам, в которых американцы проводят исследования двойного назначения, было предложено подписать коллективное обращение о сотрудничестве с США исключительно в целях: «…укрепления глобальной безопасности в сфере здравоохранения и уменьшения воздействия инфекционных заболеваний на население…». Обращает на себя внимание слово «глобальный» и далее по тексту: «во главе с США».

При этом, проявившим лояльность к американской инициативе странам предполагается выделение дополнительного финансирования в рамках Программы сокращения биологических угроз.

Министерство обороны России продолжит работу по анализу документальных свидетельств реализации американской военно-биологической программы на территории Украины и будет Вас информировать о результатах".

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Документы: https://disk.yandex.ru/d/Rw7yF...

* организация, признанная нежелательной в России

Алексей Иванов

4 августа 2022 г.

https://zavtra.ru/events/minob...