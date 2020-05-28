Как коммунистический

штат Керала в Индии успешно боролся

со вспышкой коронавируса

Индийский штат Керала с населением 34 млн. является образцом в борьбе с коронавирусной пандемией в Индии. Керала управляется правящей коалицией Левого Демократического Фронта (ЛДФ), которую возглавляет Компартия Индии (марксистская),

В штате, где премьер-министр штата, Пинарей Вижаяно, является членом Политбюро КПИ(м) и министр здравоохранения и социального обеспечения штата К.К. Шайлайя член КПИ(м). удалось сдержать распространение COVID-19 лучше, чем в большинстве других индийских штатов. Новости СМИ2

Если сравнивать с другими индийскими штатами, с аналогичным или меньшим населением, статистические данные говорят сами за себя: в штате Пенджаб (28 млн.) было зарегистрировано 35 смертей из почти 2000 заболевших; штат Теленгана (35 млн.) насчитывает 34 смерти, из более 1550 заболевших. Мы могли бы даже сравнить Керала с другими не индийскими штатами или регионами с гораздо более развитой экономикой, такими как, например, Калифорния (39,5 млн.), в которой более 3300 смертей, связанных с COVID, и более 81 000 подтвержденных заболевших. В Симилари, Канада, с населением 37 миллионов человек, зарегистрировано 6000 смертей и более 80 000 случаев.

Первый случай COVID-19 в Индии выявлен в Керале 31 января 2020 года, был импортирован из Ухань (Китай). Однако государственная администрация действовала быстро и успешно, ставя в качестве первоочередной задачи благополучие своего народа. Быстрые действия правительства штата по выявлению возможных социальных контактов и их последующему отслеживанию начали давать результаты к началу апреля, пишет «Индийский экспресс» <https://indianexpress.com/>, добавляя, что замечательное достижение Кералы теперь привлекло международное внимание так же, как в свое время развитие ставшее знаменитым как «Керала-модель».

Штат поддерживает универсальную систему здравоохранения, которая, несмотря на десятилетия неолиберальной политики, проводимой центральным правительством Индии, не была разрушена. Согласно «Индиан Экспресс», то, что становится важным в контексте «выравнивания кривой» распространения COVID 19, - это приоритет, придаваемый общественному здравоохранению. Вопросы общественного здравоохранения и гигиены никогда не оставались в тени, даже когда акцент начал смещаться в сторону приватизации и повышения эффективности в секторе здравоохранения.

Управляемое коммунистами правительство штата проделало необычайно обширную работу по продвижению соответствующих кампаний о COVID-19, проводя ежедневные брифинги для СМИ. Сотрудничество между правительством и местными общественными организациями и движениями также сыграло важную роль в совместных усилиях по ликвидации распространения вируса. Например, молодежные движения, такие как Демократическая федерация молодежи Индии, производили дезинфицирующие средства для рук, а женские кооперативы занимались изготовлением масок. Местные организации Коммунистической партии Индии (марксисты) внесли свой собственный важный вклад: их члены насытили автобусы, установили раковины на автобусных станциях, чтобы пассажиры могли вымыть руки и лица, в то время как Центр профсоюзов Индии - крупнейший профсоюз. федерация профсоюзов в Керале - обратилась к рабочим с просьбой помочь своим коллегам по работе, которые попали в беду в результате карантина.

Характерный пример социальной политики, проводимой правительством штата Керала, дан Субином Деннисом и Виджаем Прашадом в статье, опубликованной на MR Online : «В густонаселенном регионе мира карантин - дело непростое. Правительство заняло пустующие здания для создания центров по уходу за коронавирусами для карантина пациентов, и оно приняло меры для людей, которые должны быть помещены в карантин дома, но находятся в переполненных домах, для перемещения в учреждения, созданные правительством.

Все, кто находится на карантине и в этих центрах, будут получать питание и лечение от органов местного самоуправления, а счет за лечение оплачивает государство.

Управляемому коммунистами штату удалось обеспечить миллионы поставок еды школьникам, а также нуждающимся, гарантировать два месяца пенсионных выплат для пожилых людей, в то время как коммунальные платежи за воду, электричество и выплаты по долгам были приостановлены. Между этой политикой и политикой, проводимой правым правительством Индии во главе с Нарендрой Моди, существует огромный разрыв .

Вот что Деннис и Прашад указывают в своей статье: «Премьер-министр Индии Нарендра Моди странно относился к коронавирусу. Он призвал к частичному комендантскому часу и призвал индейцев публично хлопать в ладоши и кастрюли, как будто это отпугнет вирус. Фактически, последователи его правой партии распространяли сообщения, утверждающие, что вирус будет убит шумом. Главный министр штата Керала, в тот же день, что и Моди, объявил о пакете помощи на сумму 270 миллионов долларов ».

Чему Керала учит нас

Успех правительства штата Керала, управляемого Компартией, в борьбе против COVID-19 свидетельствует о больших возможностях социалистической организации. Наряду с Кералой примеры Кубы и Вьетнама показывают, как правительства успешно справились с пандемией коронавируса. Однако мы всегда должны помнить, что в океане капитализма не может быть «островков социализма». Несмотря на то, что Керала управляется коммунистическими силами, она является частью капиталистической страны и, следовательно, функционирует в условиях ограничений рыночной экономики. Пока существует капиталистический способ производства, рабочие, обедневшие массы будут оставаться так или иначе в оковах эксплуатации.

Вот почему борьба с капитализмом в Индии и во всем мире должна быть усилена, марксистско-ленинские коммунистические партии должны быть идеологически, организационно и политически усилены, а варварский характер эксплуататорской системы должен быть раскрыт в полной мере.

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