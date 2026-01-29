Сохраненное и восстановленное, ч.24

Постепенная реставрация красивейшей Спасской церкви 1770-х годов в селе Вяз на Вятке. Храм выполнен в стилистике вятского барокко, интересной региональной ветви большого архитектурного направления. Храм Спаса в 1912 году

Из сохранившихся документальных источников известно, что приход насчитывал 992 мужчины и 1168 женщин и включал 26 деревень и починков.

Служившие при храме священник и пономарь жалования не получали, жили, возделывая церковную землю, а также за счет платы за исполнение треб. Вид с севера. Фото Алексея Паевского, август 2024 года

К началу 21 века храм представлял собой печальное зрелище: разруха и разорение, надписи поверх проступающих на стенах фресок, обрушившиеся своды. Силами местной православной общины началось поэтапное возрождение церкви. По мере восстановления были возобновлены богослужения. В 2009 году с воссоздания прихода в честь Спаса Всемилостивого начался новый период в истории замечательного архитектурного памятника. Сегодня в селе осталось лишь несколько жилых домов. Однако реставрация храма поэтапно продолжается. В 2014 церковь обрела новый крест и шпиль. В 2017 на колокольную звонницу были подняты колокола. Приведен в порядок нижний придел. Вид с юга. Фото Алексея Паевского, август 2024 года

Предстоит большая работа по реставрации и восстановлению верхнего придела и сохранившихся фресок.

Дом купца Маштакова в Самаре

Один из самых выдающихся памятников деревянного зодчества Самары построен по проекту архитектора Александра Щербачева в 1899 году. Завершение дома отличается характерным выразительным силуэтом с двумя башенками и шпилями, фасад обильно декорирован резьбой.

При сравнении проектных чертежей и построенного здания видно, что дом был сделан не строго по проекту. Выдержана лишь общая композиция фасада, а в декоративном оформлении сделано немало отступлений от проекта, особенно в решении башенок. Скорее всего, это было не самодеятельностью строителей подрядчиков, а происходило с участием архитектора, потому что в итоге решение фасада выглядит вполне профессионально. После революции дом был национализирован, а в советские годы здесь располагались коммунальные квартиры. На рубеже XXI века возле особняка Маштакова началось строительство современного многоэтажного дома. Особняк расселили, и застройщик обнес его глухим забором. Больше 25 лет памятник архитектуры ждал реставрации, которую удалось провести в 2021—2022 годах благодаря усилиям Самарского отделения ВООПИК. Сейчас там находится Музей-галерея «Заварка». Это яркий пример того, как градозащитная организация в разных уголках России не только определяет проблемы в сфере культурного наследия и акцентирует на них внимание, но и берет на себя ответственность за разрушающиеся объекты, находит финансирование и делает всё для того, чтобы вдохнуть в них жизнь!

В Тамбове завершилась реставрация дома А. Т. Бельского

Двухэтажный дом в стиле модерн, фасадная стена которого разделена на две неравные по ширине части, расположен по адресу Ленинградская Семинарская, 8. Фасад завершается профилированным карнизом, над которым установлена красивая решётка, ограждающая скат крыши.

Подрядной организацией были проведены: очистка фасадов здания, восстановление оконных откосов, оштукатуривание главного фасада, а также восстановление балкона, и парапета (тумб, ограды). Помимо прочего, были выполнены работы по усилению и гидроизоляции фундаментов и устройству отмостки. Вот так он стал выглядеть. Работы планировались завершить до конца 2023 года. Но пока объект не сдан.

Кранца (Зеленоградск) Калининградской области

Вот кто радует, так это Калининград и его область. Жилой дом по адресу Московская, 49, отреставрированный Фондом капитального ремонта Калининградской области. Посмотрите, какой красавец!

В Калужской области завершилась реставрация усадьбы Щепочкина Дом Щепочкина в Полотняном Заводе представляет собой уникальный образец русской дворянской усадьбы конца XVIII — начала XIX века. Здание построено в стиле русского классицизма. В начале 2024 года в отреставрированном здании откроют музей и разместят экспозицию, посвящённую теме Отечественной войны 1812 года в творчестве А. С. Пушкина.

В Нижнем Новгороде появился памятник Николаю I Монумент установлен в Александровском саду, который заложили почти 200 лет назад по приказу государя императора. В руках у Николая чертёжный инструмент и книга. По словам главы нижегородской области Глеба Никитина, чтобы освободить местный кремль от бесконечной череды телег, царь-инженер самолично прочертил объездные пути, которыми нижегородцы пользуются до сих пор.

Первая электростанция Тюмени

Построена в 1893 году купцом И. Н. Игнатовым и использовалась для энергоснабжения пароходства и близлежащих домов. Реконструирована в 2016--2021 годах компанией «Брусника». За это время удалось укрепить фундамент и обустроить кровлю, сделать отсечную и вертикальную гидроизоляцию и восстановить кирпичную кладку. Архитекторы адаптировали здание под новую функцию за счёт переустройства внутреннего пространства. «Ядром» стал автономный металлический каркас, не примыкающий к наружным столетним стенам, и полностью снявший с них нагрузку. Новые черные опоры отлично вписались в интерьер и визуально разделили пространство. Наверху появился антресольный этаж.

Свято-Екатерининский собор занимал в г. Судогда главное место. С его строительством связано предание: императрица Екатерина Великая проезжала через Судогду, и её карета завязла на дороге. Она повелела на этом месте поставить собор. У этой легенды может быть реальное основание: Екатерина II путешествовала в 1767 г. от Твери до Симбирска по Волге, а возвращалась путём, которым Иван Грозный шёл со своим войском на Казань, который проходил частично и по Владимирской губернии, через Муром, а, возможно, и Судогду.

В 1930 г. Екатерининский собор был закрыт, как значилось в официальных документах, «по просьбе рабочих». В бывшем церковном здании был устроен склад зерна. В 1959 г. основная часть храма была взорвана и разобрана, а оставшаяся теплая часть передана под городской Дом культуры. Подрыв колокольни Екатерининского собора в Судогде Владимирской области, 1959 год

В 1990 г. сильно пострадавшее здание, когда-то бывшее центральным собором, вернули Владимиро-Суздальской епархии. Но капитальные реставрационные работы, требовавшие значительных средств, начались только в 1999 г. В течение более десяти лет, поэтапно восстанавливались приделы и основная часть Екатерининского собора. В 2011 гг. возле храма возведена кирпичная ограда с входной часовней в псевдорусском стиле. В 2013 г. воссозданный Екатерининский собор был освящен.

Церковь Петра и Павла в Вологде В 1772 году вместо деревянной возводится каменная церковь в стиле барокко. Колокольня состояла из восьмерика на четверике, а верх её был подобен завершению главной части храма. Среди мотивов убранства церкви появляются некоторые новшества: фигурные пилястры, зигзагообразные наличники над окнами и прочее. В 1930 году по довольно типичному для тех лет поводу, под предлогом ненадлежащего содержания культового здания и малочисленности прихода, церковь была закрыта, а в самом здании расположился маслозавод, а в послевоенное время — макаронный цех. Завершения колокольни и купола были разрушены. Церковь пустовала и разрушалась с 1990 до 2008 года, когда началось вялотекущее восстановление, полностью завершившиеся в 2021 году.

Богоявленская церковь в Пахотном Углу, Тамбовская область

Каменный храм высотой 53 метра построен в 1893 году на средства прихожан. В декоре храма особенно интересен ряд трехчастотных кокошников у основания куполов и шатров. Выполнена скрупулезная деталировка карнизных элементов и наличников. В советские годы храм использовался не по назначению. В 1989 году храм возвращён верующим. В настоящее время церковь постепенно приобретает свой исторический облик.

И на сегодня все.