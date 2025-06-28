Песни, не вошедшие в фильмы

Остап, сыгранный Арчилом Гомиашвили в фильме «12 стульев» (1971) в сцене «охмурения» мадам Грицацуевой поет песню про пирата и знойную креолку. Вокал у Гомиашвили был явно слабоват, поэтому создатели картины пригласили спеть Валерия Золотухина, который в картине не снимался.
Известно, что для финальных кадров фильма, когда Остап оказывается в нашем времени у кинотеатра «Россия», Золотухин записал еще одну песню – «Полосатая жизнь» («…и не надо зря портить нервы, вроде зебры жизнь, вроде зебры…»).
По какой-то совершенно непонятной причине комиссия запретила эту невинную, вроде бы, песенку, усмотрев в ней очередную «фигу в кармане». Поэтому в фильме звучит только музыка, написанная композитором Александром Зацепиным.
- И не надо зря портить нервы…
«Полосатая жизнь» - финальная песня Остапа Бендера из кинофильма Леонида Гайдая «12 стульев» (1971), которая оттуда была нещадно вырезана. Композитор Александр Зацепин, стихи Леонида Дербенёва.
До сих пор нет внятного объяснения, почему советская цензура приказала убрать ее из картины. По словам супруги поэта Веры Дербенёвой:
«…когда был закрытый показ этого фильма, сама Фурцева встала и сказала: «Эту песню, товарищи дорогие, из кинофильма надо выбросить! Она сразу оторвется от экрана, и ее будут распевать на всех углах. Хватит того, что советские люди поют «А нам все равно!».
Запрет песни еще более необъясним, если учесть, что через 6 лет, 1 апреля 1977 года по Первой программе Центрального телевидения «Полосатая жизнь» прозвучала без изменений в тексте и в том же самом исполнении Валерия Золотухина, которое и было записано для «12 стульев».
Только фильм был другой…
Фильм-концерт «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика», составленный из песен Александра Зацепина из кинофильмов Леонида Гайдая.
На экране звучат те самые любимые песни, например, про медведей из «Кавказской пленницы» или «Маруся» из «Ивана Васильевича», причем в оригинальном исполнении, как в самих фильмах. В фильме-концерте кинозвезды из гайдаевских комедий только открывают рот.
Вот и в «Полосатой жизни» звучит фонограмма – голос Валерия Золотухина и женский бэк-вокал.
Вырезанная песня из фильма "Самогонщики"
Сразу после успеха короткометражки "Пёс Барбос и необычный кросс" Леонид Гайдай снимает ещё одну с теми же героями - Трусом, Балбесом и Бывалым, но в этот раз он решил приёмы немой комедии разбавить песней. Её сочинил Юрий Никулин на мелодию народной песни "Семёновна"
"Первый дубль" получился настолько удачным, что руководство забеспокоилось: "Ребята, что вы делаете? Завтра вашу песню будет петь вся страна!"
Пришлось "переделывать хуже" — поэт Владимир Лифшиц написал стихи про "хитроумный аппарат". Второй вариант мелодии уже был не настолько удобен для группового пения: теперь в песне присутствовала политкорректная, но несомненно удачная находка — куплет Труса про тюремное заключение за самогоноварение
Синхронных кадров из первоначального варианта не сохранилось, но аудиозапись уцелела, и вы можете её оценить
Листья жгут
Автор музыки — Композитор Максим Дунаевский Автор слов — Наум Олев Исполнитель - Михаил Боярский
Кадры из фильма "Повторная свадьба"
В восьмидесятых годах прошлого столетия была очень популярна песня «Листья жгут» в исполнении Михаила Боярского «Листья жгут»
В 1982 году вышел новый музыкальный фильм, который назывался "Куда он денется". Песни из этого фильма в исполнении Михаила Боярского и ВИА "Фестиваль" почти все стали шлягерами. Туда же должна была войти и песня Максима Дунаевского на стихи Наума Олева "Листья жгут", но не вошла по причине того, что в фильме была зима, а песня об осени. Вот такая интересная история.
Песни не вошедшие в фильм "17 мгновений весны"
По первоначальной задумке в кафе «Elefant» Штирлиц должен был встретить жену с сыном. У мальчика в руках была игрушка - клоун с металлическими тарелочками. Одна из тарелочек отвалилась. Штирлиц незаметно подобрал её и сделал брелок.
Понимая, что в этой сцене всё внимание зрителей будет обращено на ребёнка, режиссёр Татьяна Лиознова изменила сценарий. Исчезла сюжетная линия, и пришлось отказаться от одной песни.
В первых сериях фильма остался лишь брелок, который Штирлиц постоянно вертит в руках. А от песни «Сыну» сохранилась пронзительная мелодия «Дороги»…
Подобную историю создания песни «Сыну» композитора Микаэла Таривердиева на слова Роберта Рождественского для кинофильма режиссера Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» (1973) некоторые специалисты считают всего лишь красивой легендой, утверждая, что на самом деле стихи Роберта Рождественского были посвящены рождению в 1974 году сына Иосифа Кобзона, с которым был очень дружен поэт, которые и были положены на мелодию Микаэла Таривердиева. Даже, если это и так, то легенда создания песни, использованной в данном ролике в исполнении Иосифа Кобзона, от этого не перестает быть менее красивой...
Так же не вошли песня "А ты полюбишь" и "Города" из цикла песен к фильму "Семнадцать мгновений весны", но, к сожалению их на рутубе нет, а ютуб не доступен.
Романс "Снегурочка"Романс "Снегурочка" - песня, не вошедшая в фильм "Жестокий романс"
Романс «Снегурочка» (музыка Андрея Петрова, слова Беллы Ахмадулиной) в исполнении Валентины Пономаревой не вошел в окончательный вариант фильма режиссера Эльдара Рязанова «Жестокий романс» (1984), хотя был специально написан для этой картины
Фильм "Джентельмены удачи"
Официальным режиссёром фильма "Джентльмены удачи" был Александр Серый, но худруком постановки - Георгий Данелия, который помогал давнему другу и курировал процесс создания фильма от написания сценария до монтажа. Часть эпизодов ставил Серый, часть Данелия.
Фильм был музыкальным. Геннадий Гладков написал замечательные мелодии к фильму. Одна только основная тема чего стоит! Говорят что Данелия на предварительном прослушивании музыки к фильму, прослушав основную тему, сказал другу, что фильм уже готов. Серый не понял: "В смысле готов?". "Всё! Музыкальная тема есть! Тебе осталось только снять!"
Но Александр Серый планировал включить в фильм ещё две песни. Ему очень хотелось чтобы их спели главные герои - Косой и Хмырь. Композитор Геннадий Гладков написал их - одну на подобии "Собачьего вальса", а вторая звучит как переделанная "Таганка".
Одну песенку исполнил Георгий Вицин в эпизоде на даче профессора,
а вторую Савелий Крамаров ещё в начале фильма, до ареста банды
Но Г. Данелия был категорически против этих песен.
Монтировал фильм Данелия, т.к. А. Серый к тому времени серьёзно заболел и находился на лечении. И именно Данелия не вставил эти песни в фильм.
Единственными признаками того, что они были, являются кадры с Г. Вициным за роялем, но исполняющим именно "Собачий вальс" и последний кадр эпизода ареста банды, где видна голова гитары с колками.
Конечно, их гораздо больше, но сегодня очень многого пока нельзя найти. А пока вот такие песни.
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