Песни, не вошедшие в фильмы

Остап, сыгранный Арчилом Гомиашвили в фильме «12 стульев» (1971) в сцене «охмурения» мадам Грицацуевой поет песню про пирата и знойную креолку. Вокал у Гомиашвили был явно слабоват, поэтому создатели картины пригласили спеть Валерия Золотухина, который в картине не снимался.

Известно, что для финальных кадров фильма, когда Остап оказывается в нашем времени у кинотеатра «Россия», Золотухин записал еще одну песню – «Полосатая жизнь» («…и не надо зря портить нервы, вроде зебры жизнь, вроде зебры…»).

По какой-то совершенно непонятной причине комиссия запретила эту невинную, вроде бы, песенку, усмотрев в ней очередную «фигу в кармане». Поэтому в фильме звучит только музыка, написанная композитором Александром Зацепиным.

- И не надо зря портить нервы…

«Полосатая жизнь» - финальная песня Остапа Бендера из кинофильма Леонида Гайдая «12 стульев» (1971), которая оттуда была нещадно вырезана. Композитор Александр Зацепин, стихи Леонида Дербенёва.

До сих пор нет внятного объяснения, почему советская цензура приказала убрать ее из картины. По словам супруги поэта Веры Дербенёвой:

«…когда был закрытый показ этого фильма, сама Фурцева встала и сказала: «Эту песню, товарищи дорогие, из кинофильма надо выбросить! Она сразу оторвется от экрана, и ее будут распевать на всех углах. Хватит того, что советские люди поют «А нам все равно!».

Запрет песни еще более необъясним, если учесть, что через 6 лет, 1 апреля 1977 года по Первой программе Центрального телевидения «Полосатая жизнь» прозвучала без изменений в тексте и в том же самом исполнении Валерия Золотухина, которое и было записано для «12 стульев».

Только фильм был другой…

Фильм-концерт «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика», составленный из песен Александра Зацепина из кинофильмов Леонида Гайдая.

На экране звучат те самые любимые песни, например, про медведей из «Кавказской пленницы» или «Маруся» из «Ивана Васильевича», причем в оригинальном исполнении, как в самих фильмах. В фильме-концерте кинозвезды из гайдаевских комедий только открывают рот.

Вот и в «Полосатой жизни» звучит фонограмма – голос Валерия Золотухина и женский бэк-вокал.

Вырезанная песня из фильма "Самогонщики"



Сразу после успеха короткометражки "Пёс Барбос и необычный кросс" Леонид Гайдай снимает ещё одну с теми же героями - Трусом, Балбесом и Бывалым, но в этот раз он решил приёмы немой комедии разбавить песней. Её сочинил Юрий Никулин на мелодию народной песни "Семёновна"



"Первый дубль" получился настолько удачным, что руководство забеспокоилось: "Ребята, что вы делаете? Завтра вашу песню будет петь вся страна!"

Пришлось "переделывать хуже" — поэт Владимир Лифшиц написал стихи про "хитроумный аппарат". Второй вариант мелодии уже был не настолько удобен для группового пения: теперь в песне присутствовала политкорректная, но несомненно удачная находка — куплет Труса про тюремное заключение за самогоноварение Сразу после успеха короткометражки "Пёс Барбос и необычный кросс" Леонид Гайдай снимает ещё одну с теми же героями - Трусом, Балбесом и Бывалым, но в этот раз он решил приёмы немой комедии разбавить песней. Её сочинил Юрий Никулин на мелодию народной песни "Семёновна""Первый дубль" получился настолько удачным, что руководство забеспокоилось: "Ребята, что вы делаете? Завтра вашу песню будет петь вся страна!"Пришлось "переделывать хуже" — поэт Владимир Лифшиц написал стихи про "хитроумный аппарат". Второй вариант мелодии уже был не настолько удобен для группового пения: теперь в песне присутствовала политкорректная, но несомненно удачная находка — куплет Труса про тюремное заключение за самогоноварение



Синхронных кадров из первоначального варианта не сохранилось, но аудиозапись уцелела, и вы можете её оценить Синхронных кадров из первоначального варианта не сохранилось, но аудиозапись уцелела, и вы можете её оценить

Ну и вошедшая в фильм для сравнения